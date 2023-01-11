Военное обозрение
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Президент России установил главе Минпромторга срок для подсчета заказов на военные и гражданские самолеты

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Президент России установил главе Минпромторга срок для подсчета заказов на военные и гражданские самолеты

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин из Ново-Огарево в режиме видеоконференции провел первое в этом году совещание с членами правительства России. На нем глава государства дал чиновникам кабмина ряд важных поручений, в том числе касающихся развития военной и гражданской авиапромышленности страны.


После начала спецоперации, усиления западных санкций и фактического эмбарго на поставку и обслуживания импортной летной техники, включая комплектующие, со стороны США и ЕС, ускоренное развитие отечественной авиационной отрасли находится на особом контроле российского президента. И, судя по всему, темпы Путина явно не устраивают.

Так, заслушав доклад вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по выполнению поручений в части реализации долгосрочных программ обновления парка воздушных судов и водного транспортного флота, президент потребовал сократить сроки планирования производства военных и гражданских самолетов. Путин поручил Мантурову совместно с Минобороны в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях.

Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?

— потребовал президент РФ, подчеркнув, что российские производители до сих пор не могут спланировать объемы производства авиатехники на 2023 год.

Глава государства потребовал в первую очередь в указанный срок разобраться, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных для размещения заказов на производственных предприятиях авиаотрасли в 2023 году:

Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов.


Вице-премьер Мантуров пообещал президенту «сделать все возможное с коллегами из экономического блока», но такая неточная формулировка Путина явно не устроила. Глава государства еще раз подчеркнул, что эту работу следует выполнить не позднее месячного срока. Более того, российский президент в целом остался недоволен работой кабмина по оформлению заказов на производство воздушных судов в текущем году и вновь потребовал срочно навести порядок в этом вопросе.

Есть

— по-военному четко ответил Мантуров.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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11 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:52
    +6
    Путин поручил министру промышленности Мантурову...а контролировать министра промышленности Мантурова будет вице-премьер Мантуров...

    ох и тяжкая это работа из болота тащить бегемота...

    этот персонаж на посту министра с 2012-го года,импортозамещение за это время ...,но министр промышленности не только сохраняет пост,но ещё и на вице-премьера пошёл...

  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:52
    +6
    То что Путин кому-то, чем-то пригрозил, ничего не значит.
    За всю свою бытность из своих приближенных он еще ни разу никого не наказал.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 17:01
      -2
      Цитата: Аркадий007
      За всю свою бытность из своих приближенных он еще ни разу никого не наказал.

      Улюкаев не по глазам?
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:53
    +1
    надо всех министров проверять Путину если не хотим проиграть если че война идет тут или мы или они нас ! а то по отчетам одно а на деле другое !
  4. Толстый
    Толстый Сегодня, 16:53
    +1
    Да, ладно! президент мягко говоря "трахнул" сиплого в прямом эфире... Так сказать "поставил на вид" wassat
    1. Сергей28
      Сергей28 Сегодня, 17:11
      +1
      Давным-давно заметил, что "на людях" гарант всегда говорит - надо постараться, необходимо, надо стараться и т.п. Всегда провожу сравнение, попробовали бы министры перед ИВС так блеять, Сибирь большая, да и патронные заводы работали как часы. если ты президент, надо ставить задачу и главное СРОК его исполнения, Не справился, на.... в смысле на нары (а вы что подумали?) laughing
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:54
    +2
    "Прошу..ладно"...Ну,не требование это.Но похоже-припекло..
  6. far diu
    far diu Сегодня, 16:58
    +1
    ВВП слишком добрый и этим пользуются его коррумпированные подчинённые.
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:00
    +4
    Президент России установил главе Минпромторга срок для подсчета заказов на военные и гражданские самолеты

    Только что ролик прошёл. Сипит, как какая-то... На месте Путина этого миллионера пора выгнать взашей. 730 миллионов рублей в год - охренеть!!!
    Путин говорит - контрактов на 2023 год НЕТ!!!
    А «это» говорит, что через три месяца будет...
    Неделя сроку и ...с полной конфискацией...
  8. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 17:07
    0
    Проф не пригоден, этот мантуров. Как там с импортозамещением, за которое это туловище было ответственно?
  9. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 17:08
    0
    Есть
    — по-военному четко ответил Мантуров.

    Вот, пожалуйста! Уже по-военному, чётко, отвечают министры президенту. Дисциплина растёт, сознательность проникает в государственные умы. Через месяц всё будет в ажуре. Заказы посчитают, ревизию проведут. Месяц - не такой большой срок для этой титанической работы. Порядок наведут быстро, оперативно. Как раз за месяц можно облететь все аэродромы и посчитать, что куда чего.