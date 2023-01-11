Президент России установил главе Минпромторга срок для подсчета заказов на военные и гражданские самолеты

Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?

Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов.

Есть