БТР Stryker для Украины

Бронетранспортер M1126 Stryker
В последние дни иностранные государства стали более активно обсуждать возможность отправки на Украину своей бронетехники. Так, США уже анонсировали передачу боевых машин пехоты, а другие страны не исключают возможность поставки БМП и танков. Кроме того, стало известно, что в Вашингтоне обсуждают гипотетическую передачу бронетранспортеров Stryker. Если соответствующее решение будет принято, то такая техника может войти уже в следующий пакет военно-технической помощи.
По данным прессы
О возможной поставке «Страйкеров» 9 января сообщило американское издание Politico. Информацию о соответствующих обсуждениях оно получило от неназванных представителей министерства обороны США, знакомых с ситуацией. При этом официальная информация на этот счет пока отсутствует. Представитель Пентагона фактически отказался от комментариев.
Источники «Политико» сообщили, что сейчас в США обсуждается состав следующих пакетов военно-технической помощи для Украины. В частности, рассматривается возможность выделения и отправки некоторого количества бронетранспортеров линейки Stryker. Обсуждения такого рода пока не завершены, и решение еще не принято.
Обсуждение может завершиться в самое ближайшее время. Так, источники не исключают, что «Страйкеры» включат уже в ближайший пакет помощи. Его планируют утвердить и раскрыть в конце следующей недели – на фоне очередного заседания контактной группы НАТО. При этом не исключается, что поставки БТР удастся включить только в следующий пакет, сроки появления которого пока не известны.
Politico пишет, что бронемашины Stryker рассматриваются в качестве очередного средства повышения мобильности и боеспособности украинских вооруженных формирований. По очевидным причинам, потребность киевского режима в бронетехнике постоянно растет, и за счет американских БТР планируется покрыть часть таких нужд.
Кроме того, Вашингтон и Киев опасаются, что в ближайшее время российская армия начнет новое наступление. В таком случае бронетехника из новых пакетов помощи должна будет укрепить украинскую оборону.
Любопытно, что у украинских формирований уже есть бронемашины по типу американских «Страйкеров». Еще в июле Канада пообещала передать киевскому режиму 39 БТР типа LAV ACSV, выполненные на той же базе, что и Stryker. Поставка этой техники столкнулась с некоторыми трудностями, но недавно ее заметили в зоне боевых действий.
Представитель семейства
Проект Stryker разрабатывался компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) в конце девяностых годов. Его целью являлось создание унифицированной колесной бронированной платформы и ряда боевых и вспомогательных машин на ее базе. Новую платформу выполнили на основе существующей бронемашины LAV III, ранее разработанной для Канады на основе швейцарского БТР Piranha.
К началу двухтысячных годов несколько вариантов «Страйкера» прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение. В 2000-2001 гг. Пентагон разместил заказы на производство ок. 4,5 тыс. бронемашин разных версий. Для сухопутных войск приобрели БТР M1126, БМП M1296, разведывательные машины M1127, машины огневой поддержки M1128 и т.д.
Поставки машин линейки Stryker сопровождались изменением организационно-штатной структуры и оснащения войск. Такая техника поступала на вооружение т.н. средних бригад и давала им высокие показатели мобильности и широкие боевые возможности.
В 2003 г. подразделения на «Страйкерах» приняли участие во вторжении в Ирак. Они продолжали боевую работу и дежурство практически до ухода американских сил с иракской территории. За время эксплуатации в рамках реальной военной операции бронемашины получили неоднозначную оценку. Отмечался достаточно высокий уровень защиты, хорошая мобильность и удобство эксплуатации. В то же время, техника защищала экипажи далеко не от всех угроз, а попытки улучшить защиту негативно сказывались на прочих параметрах.
Примечательно, что бронемашины семейства Stryker производились только для сухопутных войск США. Иностранным заказчикам компания GDLS предлагала другие унифицированные образцы, но не оригинальные «Страйкеры». Если американское руководство в ближайшее время примет соответствующее решение, то Украина станет первым зарубежным получателем такой техники.
Технические особенности
Все образцы семейства Stryker строятся на основе унифицированной колесной платформы, но получают разное оснащение и вооружение. Такая платформа имеет стальной сварной корпус среднемоторной компоновки и полноприводную четырехосную ходовую часть. В передней части машины находится водитель, в корме – десант или специальное оснащение.
Собственная броня корпуса в лобовой проекции дает защиту 4 уровня по стандарту STANAG 4569 (от 14,5-мм пуль). Остальные детали выдерживают 7,62-мм винтовочные пули (3 уровень). Предусматривается установка навесной брони Mexas, благодаря которой лоб выдерживает малокалиберные снаряды. Часть «Страйкеров» укомплектована активной защитой Iron Curtain.
Платформа укомплектована дизельным двигателем Caterpillar 3126 мощностью 350 л.с. При боевой массе не менее 17 т машины семейства способны развивать скорость до 95-97 км/ч на шоссе и двигаться по пересеченной местности. Из-за высокой массы машины не плавают; водные преграды преодолеваются по бродам глубиной до 1,2 м.
"Страйкер" с КАЗ Iron Curtain
В модификации бронетранспортера «Страйкер» несет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом нормального или крупного калибра либо с автоматическим гранатометом. Прочие модификации машины могут нести малокалиберную пушку, 105-мм нарезное орудие, 120-мм миномет, ракеты TOW и т.д. Эффективное применение вооружения обеспечивается «системой управления полем боя» FBCB2.
Без явных преимуществ
Несмотря на выявленные недостатки и известную критику, бронетехника семейства Stryker остается на вооружении армии США, хотя и решено отказаться от отдельных образцов. Эти машины все еще сохраняют определенные преимущества, и Пентагон собирается и дальше использовать их потенциал.
В ближайшем будущем некоторое количество таких бронемашин может отправиться на Украину. Решение еще не принято, но уже понятно, что результаты такой помощи не оправдают ожиданий. Киевский режим попросту не сможет использовать потенциал иностранных машин – и они не повлияют на общий ход событий.
Вероятно, количество планируемых к поставке «Страйкеров» не превышает нескольких десятков. Этого не хватит даже для частичного восполнения потерь последних месяцев и восстановления потенциала мотопехоты. Восстановление парка требует сотен бронемашин, причем с поставкой в сжатые сроки. Но этого Киеву ожидать не приходится.
Одной из целей американского проекта являлась максимальная унификация разнообразной техники, позволяющая получить известные выгоды. Украинские формирования не получат таких преимуществ – тоже ввиду малого количества бронемашин Stryker. Более того, получение еще одного иностранного образца дополнительно усложнит снабжение и обслуживание.
В техническом отношении и с точки зрения боевых характеристик Stryker в версии бронетранспортера не является чем-то уникальным или особенным. За счет колесного шасси такой БТР имеет высокую подвижность и мобильность, но только при наличии дорожной сети. Модульное построение брони позволяет защититься от различных ствольных систем, но не обеспечивает защиту от противотанковых средств. Предлагаемые вооружения для штатного ДУБМ имеют ограниченную огневую мощь и фактически бесполезны против бронетехники.
В целом бронетранспортер «Страйкер» является неплохой машиной своего класса и способен решать предполагаемые задачи. Однако боевая работа в условиях активного противодействия со стороны развитого противника связана с большими рисками. При этом подбитые машины с большой вероятностью не удастся восстановить и вернуть в строй – из-за наличия дополнительных логистических и организационных проблем.
С неясными перспективами
Таким образом, имеет место специфическая и любопытная ситуация. Пока достоверно неизвестно, отправят ли США на Украину свои колесные бронетранспортеры. Также под вопросом сроки передачи, количество техники и т.д. Возможно, информация на этот счет появится на следующей неделе, на фоне очередной встречи натовской контактной группы.
Однако уже сейчас понятно, что помощь в виде «Страйкеров» имеет весьма ограниченный потенциал и не позволит решить все актуальные проблемы украинских формирований. Тем не менее, США намерены поддерживать киевский режим поставкой вооружений и техники. И теперь, исчерпав иностранные запасы техники советского образца, они будут сокращать свой собственный парк бронемашин.