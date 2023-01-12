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БТР Stryker для Украины

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БТР Stryker для Украины
Бронетранспортер M1126 Stryker



В последние дни иностранные государства стали более активно обсуждать возможность отправки на Украину своей бронетехники. Так, США уже анонсировали передачу боевых машин пехоты, а другие страны не исключают возможность поставки БМП и танков. Кроме того, стало известно, что в Вашингтоне обсуждают гипотетическую передачу бронетранспортеров Stryker. Если соответствующее решение будет принято, то такая техника может войти уже в следующий пакет военно-технической помощи.

По данным прессы


О возможной поставке «Страйкеров» 9 января сообщило американское издание Politico. Информацию о соответствующих обсуждениях оно получило от неназванных представителей министерства обороны США, знакомых с ситуацией. При этом официальная информация на этот счет пока отсутствует. Представитель Пентагона фактически отказался от комментариев.

Источники «Политико» сообщили, что сейчас в США обсуждается состав следующих пакетов военно-технической помощи для Украины. В частности, рассматривается возможность выделения и отправки некоторого количества бронетранспортеров линейки Stryker. Обсуждения такого рода пока не завершены, и решение еще не принято.

Обсуждение может завершиться в самое ближайшее время. Так, источники не исключают, что «Страйкеры» включат уже в ближайший пакет помощи. Его планируют утвердить и раскрыть в конце следующей недели – на фоне очередного заседания контактной группы НАТО. При этом не исключается, что поставки БТР удастся включить только в следующий пакет, сроки появления которого пока не известны.

Politico пишет, что бронемашины Stryker рассматриваются в качестве очередного средства повышения мобильности и боеспособности украинских вооруженных формирований. По очевидным причинам, потребность киевского режима в бронетехнике постоянно растет, и за счет американских БТР планируется покрыть часть таких нужд.


Кроме того, Вашингтон и Киев опасаются, что в ближайшее время российская армия начнет новое наступление. В таком случае бронетехника из новых пакетов помощи должна будет укрепить украинскую оборону.

Любопытно, что у украинских формирований уже есть бронемашины по типу американских «Страйкеров». Еще в июле Канада пообещала передать киевскому режиму 39 БТР типа LAV ACSV, выполненные на той же базе, что и Stryker. Поставка этой техники столкнулась с некоторыми трудностями, но недавно ее заметили в зоне боевых действий.

Представитель семейства


Проект Stryker разрабатывался компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) в конце девяностых годов. Его целью являлось создание унифицированной колесной бронированной платформы и ряда боевых и вспомогательных машин на ее базе. Новую платформу выполнили на основе существующей бронемашины LAV III, ранее разработанной для Канады на основе швейцарского БТР Piranha.

К началу двухтысячных годов несколько вариантов «Страйкера» прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение. В 2000-2001 гг. Пентагон разместил заказы на производство ок. 4,5 тыс. бронемашин разных версий. Для сухопутных войск приобрели БТР M1126, БМП M1296, разведывательные машины M1127, машины огневой поддержки M1128 и т.д.

Поставки машин линейки Stryker сопровождались изменением организационно-штатной структуры и оснащения войск. Такая техника поступала на вооружение т.н. средних бригад и давала им высокие показатели мобильности и широкие боевые возможности.


В 2003 г. подразделения на «Страйкерах» приняли участие во вторжении в Ирак. Они продолжали боевую работу и дежурство практически до ухода американских сил с иракской территории. За время эксплуатации в рамках реальной военной операции бронемашины получили неоднозначную оценку. Отмечался достаточно высокий уровень защиты, хорошая мобильность и удобство эксплуатации. В то же время, техника защищала экипажи далеко не от всех угроз, а попытки улучшить защиту негативно сказывались на прочих параметрах.

Примечательно, что бронемашины семейства Stryker производились только для сухопутных войск США. Иностранным заказчикам компания GDLS предлагала другие унифицированные образцы, но не оригинальные «Страйкеры». Если американское руководство в ближайшее время примет соответствующее решение, то Украина станет первым зарубежным получателем такой техники.

Технические особенности


Все образцы семейства Stryker строятся на основе унифицированной колесной платформы, но получают разное оснащение и вооружение. Такая платформа имеет стальной сварной корпус среднемоторной компоновки и полноприводную четырехосную ходовую часть. В передней части машины находится водитель, в корме – десант или специальное оснащение.

Собственная броня корпуса в лобовой проекции дает защиту 4 уровня по стандарту STANAG 4569 (от 14,5-мм пуль). Остальные детали выдерживают 7,62-мм винтовочные пули (3 уровень). Предусматривается установка навесной брони Mexas, благодаря которой лоб выдерживает малокалиберные снаряды. Часть «Страйкеров» укомплектована активной защитой Iron Curtain.

Платформа укомплектована дизельным двигателем Caterpillar 3126 мощностью 350 л.с. При боевой массе не менее 17 т машины семейства способны развивать скорость до 95-97 км/ч на шоссе и двигаться по пересеченной местности. Из-за высокой массы машины не плавают; водные преграды преодолеваются по бродам глубиной до 1,2 м.


"Страйкер" с КАЗ Iron Curtain

В модификации бронетранспортера «Страйкер» несет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом нормального или крупного калибра либо с автоматическим гранатометом. Прочие модификации машины могут нести малокалиберную пушку, 105-мм нарезное орудие, 120-мм миномет, ракеты TOW и т.д. Эффективное применение вооружения обеспечивается «системой управления полем боя» FBCB2.

Без явных преимуществ


Несмотря на выявленные недостатки и известную критику, бронетехника семейства Stryker остается на вооружении армии США, хотя и решено отказаться от отдельных образцов. Эти машины все еще сохраняют определенные преимущества, и Пентагон собирается и дальше использовать их потенциал.

В ближайшем будущем некоторое количество таких бронемашин может отправиться на Украину. Решение еще не принято, но уже понятно, что результаты такой помощи не оправдают ожиданий. Киевский режим попросту не сможет использовать потенциал иностранных машин – и они не повлияют на общий ход событий.

Вероятно, количество планируемых к поставке «Страйкеров» не превышает нескольких десятков. Этого не хватит даже для частичного восполнения потерь последних месяцев и восстановления потенциала мотопехоты. Восстановление парка требует сотен бронемашин, причем с поставкой в сжатые сроки. Но этого Киеву ожидать не приходится.

Одной из целей американского проекта являлась максимальная унификация разнообразной техники, позволяющая получить известные выгоды. Украинские формирования не получат таких преимуществ – тоже ввиду малого количества бронемашин Stryker. Более того, получение еще одного иностранного образца дополнительно усложнит снабжение и обслуживание.


В техническом отношении и с точки зрения боевых характеристик Stryker в версии бронетранспортера не является чем-то уникальным или особенным. За счет колесного шасси такой БТР имеет высокую подвижность и мобильность, но только при наличии дорожной сети. Модульное построение брони позволяет защититься от различных ствольных систем, но не обеспечивает защиту от противотанковых средств. Предлагаемые вооружения для штатного ДУБМ имеют ограниченную огневую мощь и фактически бесполезны против бронетехники.

В целом бронетранспортер «Страйкер» является неплохой машиной своего класса и способен решать предполагаемые задачи. Однако боевая работа в условиях активного противодействия со стороны развитого противника связана с большими рисками. При этом подбитые машины с большой вероятностью не удастся восстановить и вернуть в строй – из-за наличия дополнительных логистических и организационных проблем.

С неясными перспективами


Таким образом, имеет место специфическая и любопытная ситуация. Пока достоверно неизвестно, отправят ли США на Украину свои колесные бронетранспортеры. Также под вопросом сроки передачи, количество техники и т.д. Возможно, информация на этот счет появится на следующей неделе, на фоне очередной встречи натовской контактной группы.

Однако уже сейчас понятно, что помощь в виде «Страйкеров» имеет весьма ограниченный потенциал и не позволит решить все актуальные проблемы украинских формирований. Тем не менее, США намерены поддерживать киевский режим поставкой вооружений и техники. И теперь, исчерпав иностранные запасы техники советского образца, они будут сокращать свой собственный парк бронемашин.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США
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13 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 05:22
    0
    что там Stryker,когда решения по "челленджерам" и "леопардам" приняты.вот где "веселье".
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:29
      0
      По леопардам ещё не принято, но по всей видимости будет принято, а по челенджерам поставка 10 единиц. Неприятно но не критично. Если их сотнями поставлять будут тогда конечно серьёзно.
      Все эти поставки носят характер создания условий для непрекращающейся войны. Чтобы ни одна из сторон не имела преимуществ и не выиграла войну.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 05:44
        0
        Цитата: ВАШ
        По леопардам ещё не принято


        Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту тяжелых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 05:55
          0
          Цитата: Аэродромный
          передаст Украине роту тяжелых танков Leopard

          Тоже 10 танков. Так себе помощь.
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 05:59
            +2
            Цитата: ВАШ
            Цитата: Аэродромный
            передаст Украине роту тяжелых танков Leopard

            Тоже 10 танков. Так себе помощь.

            это-прецедент, за этими пойдут другие, и до "абрамсов" дойдёт дело.
            1. Гражданский
              Гражданский Сегодня, 07:08
              0
              Значит Абрамсы- следующие по списку. По нарастающей. Видимо потом Ф-16 и Грей Иглы.
            2. ВАШ
              ВАШ Сегодня, 07:41
              0
              Оружия будет поставляться ровно столько чтобы сделать конфликт затяжным
  2. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 05:55
    +5
    Ручное оружие, БМП, БТР, танки, РСО, ПТРК, ПЗРК, артиллерия, пво все это для убийства Русских военных и гражданских на Донбассе. Прибавьте сюда спутниковую разведку и связь, и я вам скажу что Россия движется к полной жопе. В ближайшее время потери у России будут только расти. Остановить поток оружия Россия может попытаться несколькими способами. Первый способ дипломатический, это разрыв отношений со странами Европы которые поставляют оружие, не с Францией или Англией, а с мелкими пакостниками типа Чехии, Словакии и Польши. Второй способ диверсионный, это значит начать взрывать нефтегазовые трубы из Норвегии в Европу, чтобы промышленность последних несла убытки, можно ещё взорвать несколько приемников сжиженного газа. Все это очень легко делается. И последний способ это военный, Россия все ещё имеет одно огромное преимущество. Это возможность строить ракеты. Производство ракет в России должно выйти на самый высокий уровень. Россия должна вернуться к производству ракет малой и средней дальности, боевая часть этих ракет способна нести 2000 кг боевых веществ. Этого более чем достаточно чтобы взорвать например мост, а уничтожение мостов через Днепр сделают поставки всей этой техники бесполезной, до фронта они просто не доедут в нужном количестве. Запад на протяжении 11 месяцев поднимает уровень эскалации, вот уже пошли танки, а ранее разрешено ставить тяжёлое ПВО. Россия все это время молчит, и только принимает удары. Мы можем сколько угодно говорить что американцы гомики, но если кто-то рискнет причинить боль солдатам и гражданам США, его ждёт ликвидация и смерть. США за своих всегда готовы были убить сотни тысяч противника, даже ядерное оружие применяли. А что Россия? Европейцы уже убили пол миллиона Русских, большая часть из которых с промытыми мозгами но это больше Русские, а сколько погибло Европейцев? Ноль. Нынешнее правительство самое жалкое в истории, впервые противнику разрешено убивать русских не опасаясь последствий, причем абсолютно ни каких. Правительству пора показать яйца.
    1. parma
      parma Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: Eva Star
      Ручное оружие, БМП, БТР, танки, РСО, ПТРК, ПЗРК, артиллерия, пво все это для убийства Русских военных и гражданских на Донбассе. Прибавьте сюда спутниковую разведку и связь, и я вам скажу что Россия движется к полной жопе. В ближайшее время потери у России будут только расти. Остановить поток оружия Россия может попытаться несколькими способами. Первый способ дипломатический, это разрыв отношений со странами Европы которые поставляют оружие, не с Францией или Англией, а с мелкими пакостниками типа Чехии, Словакии и Польши. Второй способ диверсионный, это значит начать взрывать нефтегазовые трубы из Норвегии в Европу, чтобы промышленность последних несла убытки, можно ещё взорвать несколько приемников сжиженного газа. Все это очень легко делается. И последний способ это военный, Россия все ещё имеет одно огромное преимущество. Это возможность строить ракеты. Производство ракет в России должно выйти на самый высокий уровень. Россия должна вернуться к производству ракет малой и средней дальности, боевая часть этих ракет способна нести 2000 кг боевых веществ. Этого более чем достаточно чтобы взорвать например мост, а уничтожение мостов через Днепр сделают поставки всей этой техники бесполезной, до фронта они просто не доедут в нужном количестве. Запад на протяжении 11 месяцев поднимает уровень эскалации, вот уже пошли танки, а ранее разрешено ставить тяжёлое ПВО. Россия все это время молчит, и только принимает удары. Мы можем сколько угодно говорить что американцы гомики, но если кто-то рискнет причинить боль солдатам и гражданам США, его ждёт ликвидация и смерть. США за своих всегда готовы были убить сотни тысяч противника, даже ядерное оружие применяли. А что Россия? Европейцы уже убили пол миллиона Русских, большая часть из которых с промытыми мозгами но это больше Русские, а сколько погибло Европейцев? Ноль. Нынешнее правительство самое жалкое в истории, впервые противнику разрешено убивать русских не опасаясь последствий, причем абсолютно ни каких. Правительству пора показать яйца.

      Эм, простите, но ЧТО? Иными словами Вы предлагаете развязать открытый и горячий конфликт с НАТО? Простите, из-за чего? Из-за того, что НАША армия не смогла выполнить поставленную перед ней задачу? СВО начали мы, и уже не важно спровоцировали нас или сами так решили. Если мы не способны быстро разгромить ВСУ, этакий франкенштей из советских и западных стандартов (тут кстати становится видно, что стандарты НАТО как это не печально весьма проработанная и эффективная вещь), как мы должны справится с силами фактически сильнейшей военной организацией на планете? И да, как Вы думаете, какова будет реакция Китая в случае ударов по энергетике Евросоюза, если они 2й торговый партнёр Китая?…
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:13
    0
    Британцы грозятся поставить укронацикам свои Челенджеры... я так гляжу у ВСУ сборная солянка техники всей Европы и НАТО поставляется... настоящий кошмар для снабженцев и ремонтников будет... запчасти, ремонт, обслуживание, боеприпасы для каждого вида вооружения требуются оригинальные и срок службы и качество тоже разные.
    Вообщем не все так радужно для киевского режима будет с поставкми этой разнообразной техники.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:17
    0
    Цитата: Eva Star
    сколько погибло Европейцев? Ноль.

    Вот только врать не надо...уничтожаются европейские наемники и волонтеры точно также как бандеровское отродье на поле боя... пошерстите иностранные соцсети... много интересного по этой теме найдете.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      пошерстите иностранные соцсети... много интересного по этой теме найдете.

      )))
      Нет.
  5. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 08:38
    0
    Что то я приуныл читать... Каждый раздел примерно одно и то же обмусоливается. Текст можно было вдвое сократить: смысл бы не не потерялся, а одно и то же не приходилось бы читать...