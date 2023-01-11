Американское издание: освобождение Соледара «изменило ритм» спецоперации в Донбассе

Западная пресса подчеркивает большое значение освобождения ВС РФ расположенного под Артемовском города Соледар, а также признает широкие возможности, открывающиеся после оставления ВСУ этого населенного пункта.Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил информацию об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центральной части города попали в окружение не успевшие покинуть населенный пункт боевики киевского режима. Там продолжаются бои. Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку городской застройки.Однако, несмотря на то, что ряд западных СМИ назвали освобождение Соледара "первой значительной победой российской армии за последние месяцы", они ставят под сомнение достоверность данных о контроле ВС РФ над городом, объясняя это отсутствием признания этого факта со стороны украинских властей.Как отмечает американское издание The New York Times, последние события на театре боевых действий свидетельствуют об "изменении ритма" ведения вооруженного конфликта после того, как российские войска были вынуждены оставить часть занятых ранее территорий.Аналитики издания, однако, признают, что освобождение Соледара даст возможность российской армии разместить на новых позициях свою артиллерию, благодаря чему усилится давление на линии снабжения все еще подконтрольных ВСУ городов Артемовск и Северск.Также подчеркивается очень важное стратегическое значение Артемовска, освобождение которого значительно улучшит позиции российских войск для последующего продвижения в направлении Славянска и Краматорска.