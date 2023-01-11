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Американское издание: освобождение Соледара «изменило ритм» спецоперации в Донбассе

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Американское издание: освобождение Соледара «изменило ритм» спецоперации в Донбассе

Западная пресса подчеркивает большое значение освобождения ВС РФ расположенного под Артемовском города Соледар, а также признает широкие возможности, открывающиеся после оставления ВСУ этого населенного пункта.


Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил информацию об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центральной части города попали в окружение не успевшие покинуть населенный пункт боевики киевского режима. Там продолжаются бои. Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку городской застройки.

Однако, несмотря на то, что ряд западных СМИ назвали освобождение Соледара "первой значительной победой российской армии за последние месяцы", они ставят под сомнение достоверность данных о контроле ВС РФ над городом, объясняя это отсутствием признания этого факта со стороны украинских властей.

Как отмечает американское издание The New York Times, последние события на театре боевых действий свидетельствуют об "изменении ритма" ведения вооруженного конфликта после того, как российские войска были вынуждены оставить часть занятых ранее территорий.

Аналитики издания, однако, признают, что освобождение Соледара даст возможность российской армии разместить на новых позициях свою артиллерию, благодаря чему усилится давление на линии снабжения все еще подконтрольных ВСУ городов Артемовск и Северск.

Также подчеркивается очень важное стратегическое значение Артемовска, освобождение которого значительно улучшит позиции российских войск для последующего продвижения в направлении Славянска и Краматорска.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:15
    -1
    Западная пресса отметилась "глубоким" анализом. Эти выводы только ленивый не сообщил.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:16
    +1
    Арестович:
    "Пусть забирают свой Артёмовск! Но Бахмут мы не сдадим!" wink
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:31
      0
      Всегда считал, что это одно и тоже, но вероятно, 2 разных города?
      На днях Пушилин сказал, что могут оставить историческое название :"Бахмут", но для этого надо сформировать нормальные органы власти, спросить мнение населения
  3. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 17:20
    0
    Тут вопрос исторический...Гитлер тоже долго не признавал поражения под Сталинградом.

    Хотя поражение свершилось, когда 6-ю армию Паулюса взяли в котел.

    И тут также...Пока не сдадутся все, не признают...
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:22
    0
    попали в окружение не успевшие покинуть населенный пункт боевики киевского режима

    Повара и воители как обычно. Этих всегда бросают.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:32
    0
    На западе действительно назвали это освобождением, а не взятием или захватом? Разница большая.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:34
    -2
    Если только правда про Соледар - фактически первая победа.