Военное обозрение
Войти Регистрация

Лёгкие танки ММТ-40 украинской разработки впервые представлены на военном параде в Мьянме

15
Лёгкие танки ММТ-40 украинской разработки впервые представлены на военном параде в Мьянме

Несколько дней назад состоялся военный парад, приуроченный ко Дню независимости Мьянмы. В ходе его проведения был впервые представлен лёгкий танк ММТ-40, прошедший в группе из трёх однотипных машин.


В качестве базы используется МТ-ЛБМШ – БМП украинского производства, созданное на основе советского бронетранспортёра МТ-ЛБ и унифицированное с платформой 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». При этом на ММТ-40 установлен боевой модуль китайского происхождения, вооружение которого представлено 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом, а также 12,7-мм пулемётом (аналогичный БМ устанавливается на колёсные противотанковые системы КНР PTL-02 6x6).



Неизвестно, сколько всего было выпущено ММТ-40. Возможно, что поставки ограничились тремя единицами, показанными на параде. Изначально, то есть с 2014 года, проект по созданию данных машин разрабатывался совместно с украинской оборонкой. Однако в 2021 году ко власти в Мьянме пришло правительство, ориентированное на военное сотрудничество с Россией и КНР.

В этих условиях, а также с учётом конфликта с незалежной, допустимо дальнейшее производство ММТ-40 в кооперации с ВПК РФ, тем более, что пакет технической документации по лёгкому танку был передан киевским режимом Мьянме ещё в 2019 году.
Автор:
Использованы фотографии:
AAG
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:43
    +6
    А почему мы не видим сей шедевр в Донбасских степях?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:50
      +3
      А Китай будет им для этого башенный модуль поставлять? Да и сколько они бы осилили,в производстве?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:53
      +4
      Цитата: Пауль Зиберт
      А почему мы не видим сей шедевр в Донбасских степях?

      Выпустил три Pcs. три сразу за "бабки" в Мьянму, а больше немае, фрицы и янки дапоможут.
  2. salat
    salat Сегодня, 17:53
    +5
    Эх зря показали, щас обратно по просят
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:59
    0
    это раритет, несостоявшийся в серию и уже представляющий только музейный интерес. Больше ВПК украины не существует и ничего производит не может.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:07
      +1
      Больше ВПК украины не существует и ничего производит не может.

      Ага а пакистан то и не знает ,отправляет снаряды каклам в замен проведения то вертолётам.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:02
    +2
    Автор- в этихусловиях, а также с учётом конфликта с незалежной, допустимо дальнейшее производство ММТ-40 в кооперации с ВПК РФ, тем более, что пакет технической документации по лёгкому танку был передан киевским режимом Мьянме ещё в 2019 году.

    А какие условия ? башня китайская, пушка натовского калибра, платформа выпускалась в Харькове.
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:08
    +1
    -Как с броней ?!
    -Нормально....тройной картон !!!
    -Ого,нифига себе !!!!
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:10
    +2
    Выпустили 3, а на фото видно 6. Нестыковочка.
    1. mister-red
      mister-red Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: Pavel57
      Выпустили 3, а на фото видно 6. Нестыковочка.

      Нет, там сзади просто большое зеркало, которое удваивает количество
    2. Gekki66
      Gekki66 Сегодня, 18:38
      0
      Оптический обман зрения у вас. На заднем плане- другие шушпанцеры!
    3. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 18:48
      0
      Там два фото с разных ракурсов. Внимательно присмотритесь.
      1. Gekki66
        Gekki66 Сегодня, 19:00
        0
        Вижу только 3 , остальные- другие. Небольшой я знаток иностранной бронетехники, но , КМК , там нечто похожее на на Т-54.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:23
    0
    В этих условиях, а также с учётом конфликта с незалежной, допустимо дальнейшее производство ММТ-40 в кооперации с ВПК РФ

    Это только мне кажется, что это бред? Или просто "трудности перевода + трудности владения русским письменным"
  8. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 18:25
    0
    "Возможно, что поставки ограничились тремя единицами, показанными на параде"
    Там как бы Мьянма сама хотела собирать танки и другой довольно большой ассортимент техники. Причём Украина поставила туда явно больше трёх МТЛБ