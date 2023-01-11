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Представитель Командования «Юг» ВСУ: Россия готовит новую массированную ракетную атаку на объекты Украины

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Представитель Командования «Юг» ВСУ: Россия готовит новую массированную ракетную атаку на объекты Украины

В ближайшее время российские вооруженные силы могут предпринять очередную массированную ракетную атаку на объекты критически значимой инфраструктуры Украины. Об этом заявила руководитель пресс-центра Командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает украинское издание «Страна».


По словам представителя ВСУ, российские вооруженные силы проводят разведку посредством беспилотных летательных аппаратов. Также корабли ВМФ РФ были направлены на переснаряжение, что может свидетельствовать о планах ВС РФ задействовать флот для нанесения ракетных ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Как утверждает Гуменюк, особенно подозрительной является возросшая в последние дни активность разведывательных БПЛА ВС РФ. Обычно беспилотники добывают необходимую информацию об объектах инфраструктуры, а затем уже принимается решение о нанесении по ним ударов.

По мнению украинского командования, еще одной задачей беспилотной авиации является определение мест размещения систем противовоздушной обороны ВСУ. Их ВС РФ также рассчитывает поразить.

Что интересно, ранее украинские политики заявляли о том, что у России якобы заканчиваются ракеты для нанесения массированных ударов. Но подобные разговоры начались даже не с момента первых атак против объектов инфраструктуры, а, наверное, с начала самой специальной военной операции. Однако прогнозы представителей командования ВСУ вряд ли подтверждают эти рассуждения.
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8 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:20
    +2
    Давно пора, заждались уже и в Куеве оказывается тоже заскучали.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:21
    0
    Тем временем Поляки пообещали отдать укрочубатым до роты танков леопард 2...не к добру все идёт...ставки поднимают и скоро начнут поставки танков запада...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:25
      -1
      Ну дак, ЯО у нас применять нельзя, по логистике ни в польше ни даже на у.к.р.е снова нельзя, от чего же не поставить,
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Дровосек_2
      Тем временем Поляки пообещали отдать укрочубатым до роты танков леопард 2...не к добру все идёт...ставки поднимают и скоро начнут поставки танков запада...

      А у поляков они есть? Они их должны у немцев получить.
      1. Дровосек_2
        Дровосек_2 Сегодня, 17:30
        0
        У поляков 240 лео 2 a4 на вооружении. Причём не просто лео2 стандартный, а практически доведенный до лео 2a 5 ( leopard 2 pl)
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    +2
    Энергетики расслабились после праздников на вна?Надо поддержать в тонусе(в афиге)
  4. polinet
    polinet Сегодня, 17:34
    0
    Цитата: Дровосек_2
    Тем временем Поляки пообещали отдать укрочубатым до роты танков леопард 2...не к добру все идёт...ставки поднимают и скоро начнут поставки танков запада...

    Столько, сколько требуются - всё равно не дадут.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:35
    0
    Даже не сомневайтесь . Только подождут пока вы подремонтируете чуток. wink