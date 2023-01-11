Представитель Командования «Юг» ВСУ: Россия готовит новую массированную ракетную атаку на объекты Украины

В ближайшее время российские вооруженные силы могут предпринять очередную массированную ракетную атаку на объекты критически значимой инфраструктуры Украины. Об этом заявила руководитель пресс-центра Командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает украинское издание «Страна».
По словам представителя ВСУ, российские вооруженные силы проводят разведку посредством беспилотных летательных аппаратов. Также корабли ВМФ РФ были направлены на переснаряжение, что может свидетельствовать о планах ВС РФ задействовать флот для нанесения ракетных ударов по военным и энергетическим объектам Украины.
Как утверждает Гуменюк, особенно подозрительной является возросшая в последние дни активность разведывательных БПЛА ВС РФ. Обычно беспилотники добывают необходимую информацию об объектах инфраструктуры, а затем уже принимается решение о нанесении по ним ударов.
По мнению украинского командования, еще одной задачей беспилотной авиации является определение мест размещения систем противовоздушной обороны ВСУ. Их ВС РФ также рассчитывает поразить.
Что интересно, ранее украинские политики заявляли о том, что у России якобы заканчиваются ракеты для нанесения массированных ударов. Но подобные разговоры начались даже не с момента первых атак против объектов инфраструктуры, а, наверное, с начала самой специальной военной операции. Однако прогнозы представителей командования ВСУ вряд ли подтверждают эти рассуждения.