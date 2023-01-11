Военное обозрение
Войти Регистрация

Официальный Таллин собирается более чем вдвое сократить штат посольства России в Эстонии

9
Официальный Таллин собирается более чем вдвое сократить штат посольства России в Эстонии

Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Эстонии, в среду Таллин уведомил посла России о своём желании, согласно которому численность персонала посольства в Таллинне до 1 февраля 2023 года должна быть сокращена. Речь в данном случае идёт об уменьшении количества российских официальных лиц в диппредставительстве РФ в Эстонии более чем вдвое.


Как заявил в среду министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, целью этого шага является достижение паритета в штатах посольств, то есть число должностей в московском и таллиннском представительствах будет взаимно уравнено. При этом Рейнсалу умалчивает, что изначально на уменьшение числа дипсотрудников РФ в Таллине тоже пошли именно эстонские власти. Теперь они заявляют о некоем паритете.

Эстония считает принцип паритета очень важным моментом в наших отношениях с Россией. Учитывая, что в свете этой агрессивной войны российское посольство не занимается продвижением эстонско-российских отношений, мы считаем, что его нынешнее число сотрудников не оправдано.

— сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

С начала российской специальной военной операции по денацификации Украины Эстония максимально постаралась свести свои двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной руководство крошечной прибалтийской страны уже закрыло консульства России в Нарве и Тарту и выслало трех сотрудников дипломатического персонала посольства России.

По словам всё того же министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Таллин пытаясь уравнять количество российских и эстонских дипломатов, совершает шаг, который полностью соответствует общему состоянию отношений между странами, которые сейчас находятся на дне.

В настоящее время у Эстонии в Москве восемь дипломатических сотрудников и 15 других официальных лиц. В свою очередь, в посольстве России в Таллинне работает 21 дипломат, остальные 23 человека к дипломатическому персоналу отношения не имеют.

Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Эстонии, для достижения «справедливости» это число должно быть сокращено до восьми дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала.

Кроме этого, глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что если Россия ответит на этот шаг высылкой эстонских дипломатов из Москвы, Эстония также продолжит придерживаться принципа паритета.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:59
    +7
    Досокращаются...
    А впрочем нужно совсем с ними прекратить всяческие отношения.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:22
      0
      Так разделить надо своих не в половину, оставить 1/4 и так же попросить послов эстонии о паритете, домой, а лучше всех. Меньше надо их слушать.
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 19:07
    +5
    России необходимо отменить в политическом общении понятие единая Европа. Разделяй и общайся с каждым в отдельности. Кодла всегда будет пытаться диктовать условие. Первым шагом и давно назревшим для России необходимо закрыть представительство Евросоюза в России. И тогда понизив статус единой Гейропы общаться с каждой страной в отдельности и выделять для себя изгоев, которые могут быть вообще проигнорированы, изолированы и закрыты для общения путем прикрытия посольств. Как Китай с одной трибалийской недостраной - не знаем такой - полный игнор.Только так разбитая стая почувствует себя каждым один на один со страной - и тогда каждая страна в отдельности будет думать сама, а насколько она может зайти в ухудшении отношений с Россией. А то мы сами помогаем обьединив всех врагов в одну кучу против себя. -Разделяй! Истина никогда не утрачивающая актуальности.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:28
    0
    сократить вдвое оставить из двух одного дипломата?
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:29
    +1
    Хоть эстонцы чуть-чуть подталкивают МИД РФ к тому, что они должны были сделать давным-давно: сократить уровень представительства или вообще разорвать дипотношения. Каждая "эстония" позволяет себе лягнуть РФ из-за того, что российский МИД - "иноагент"
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:39
    0
    Не та страна с которой надо общаться на уровне МИДа.
    Слишком большое внимание к данному участку земли.
    Для справки, территория Эстонии сопоставима с территорией Псковской, Новгородской, Тверской областей и по количеству людей тоже. А вот в этих областях представителей МИДа нет.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:39
    +1
    А в самом деле, зачем России в Эстонии 21 дипломат? Оставить одного остальных дармоедов призвать в армию. Пусть стажируются вести политику силовыми методами.
  7. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:03
    0
    Учитывая, что в свете этой агрессивной войны российское посольство не занимается продвижением эстонско-российских отношений

    А какого лешего мы должны заниматься продвижением "эстонско-российских отношений"?
    Эстонцы занимаются поставками оружия для убийства россиян, а мы должны заниматься продвижением отношений?! Воистину, их наглости и двуличию нет предела.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:03
    0
    Зачем там посольство в принципе? Разорвать все отношения.