Эстония считает принцип паритета очень важным моментом в наших отношениях с Россией. Учитывая, что в свете этой агрессивной войны российское посольство не занимается продвижением эстонско-российских отношений, мы считаем, что его нынешнее число сотрудников не оправдано.

Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Эстонии, в среду Таллин уведомил посла России о своём желании, согласно которому численность персонала посольства в Таллинне до 1 февраля 2023 года должна быть сокращена. Речь в данном случае идёт об уменьшении количества российских официальных лиц в диппредставительстве РФ в Эстонии более чем вдвое.Как заявил в среду министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, целью этого шага является достижение паритета в штатах посольств, то есть число должностей в московском и таллиннском представительствах будет взаимно уравнено. При этом Рейнсалу умалчивает, что изначально на уменьшение числа дипсотрудников РФ в Таллине тоже пошли именно эстонские власти. Теперь они заявляют о некоем паритете.— сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.С начала российской специальной военной операции по денацификации Украины Эстония максимально постаралась свести свои двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной руководство крошечной прибалтийской страны уже закрыло консульства России в Нарве и Тарту и выслало трех сотрудников дипломатического персонала посольства России.По словам всё того же министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Таллин пытаясь уравнять количество российских и эстонских дипломатов, совершает шаг, который полностью соответствует общему состоянию отношений между странами, которые сейчас находятся на дне.В настоящее время у Эстонии в Москве восемь дипломатических сотрудников и 15 других официальных лиц. В свою очередь, в посольстве России в Таллинне работает 21 дипломат, остальные 23 человека к дипломатическому персоналу отношения не имеют.Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Эстонии, для достижения «справедливости» это число должно быть сокращено до восьми дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала.Кроме этого, глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что если Россия ответит на этот шаг высылкой эстонских дипломатов из Москвы, Эстония также продолжит придерживаться принципа паритета.