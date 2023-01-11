Военные самолёты и корабли Китая вошли в тайваньскую зону ПВО

Вооруженные силы Тайваня внимательно отслеживают ситуацию вокруг острова, особенно в проливе, отделяющем его от азиатского побережья. Именно с данного направления военные самолеты и корабли Китая вошли сегодня в тайваньскую юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны острова на своей странице в соцсети.
В ведомстве отмечают, что группировка нарушителей состояла из восьми самолетов и трех кораблей. Сообщается, что два китайских самолета (Су-30 и Y8-EW) пересекли условную линию, проходящую ровно посередине Тайваньского пролива. В течение последней недели подобное приближение сил НОАК к острову происходит в четвертый раз.
Также незадолго до этого китайские военные провели масштабные учения в акватории и воздушном пространстве вблизи Тайваня.
Ситуацию на подступах к острову тайваньские военные контролируют при помощи боевой авиации, Военно-морских сил и береговых ракетных комплексов. В случае необходимости, они готовы реагировать на обострение обстановки.
Официальная позиция Пекина состоит в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. А единственной законной властью на острове выступает правительство Китайской Народной Республики.
Большинство стран мира официально не признают независимость Тайваня и поддерживают принцип «одного Китая». В Пекине считают, что урегулированию ситуации вокруг острова больше всего мешают действия Соединенных Штатов.