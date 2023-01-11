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Военные самолёты и корабли Китая вошли в тайваньскую зону ПВО

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Военные самолёты и корабли Китая вошли в тайваньскую зону ПВО

Вооруженные силы Тайваня внимательно отслеживают ситуацию вокруг острова, особенно в проливе, отделяющем его от азиатского побережья. Именно с данного направления военные самолеты и корабли Китая вошли сегодня в тайваньскую юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО).


Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны острова на своей странице в соцсети.

В ведомстве отмечают, что группировка нарушителей состояла из восьми самолетов и трех кораблей. Сообщается, что два китайских самолета (Су-30 и Y8-EW) пересекли условную линию, проходящую ровно посередине Тайваньского пролива. В течение последней недели подобное приближение сил НОАК к острову происходит в четвертый раз.

Также незадолго до этого китайские военные провели масштабные учения в акватории и воздушном пространстве вблизи Тайваня.

Ситуацию на подступах к острову тайваньские военные контролируют при помощи боевой авиации, Военно-морских сил и береговых ракетных комплексов. В случае необходимости, они готовы реагировать на обострение обстановки.



Официальная позиция Пекина состоит в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. А единственной законной властью на острове выступает правительство Китайской Народной Республики.

Большинство стран мира официально не признают независимость Тайваня и поддерживают принцип «одного Китая». В Пекине считают, что урегулированию ситуации вокруг острова больше всего мешают действия Соединенных Штатов.
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Использованы фотографии:
Минобороны КНР, Офис президента Тайваня
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. far diu
    far diu Сегодня, 17:47
    +1
    Так это почти каждый день происходит. В чём смысл постить подобную новость?
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:55
    0
    Можно только поддержать решительные шаги Пекина в этом направлении.
    С американцами лучше дружить на их территории.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:58
    +2
    Когда-нибудь такая новость продолжится сообщением о военное столкновении сил Китая и Тайваня. И это будет означать начало новой эпохи.
    1. Victor777
      Victor777 Сегодня, 18:07
      0
      Китайцы будут воевать с китайцами. Где то я уже такое вижу.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:26
    0
    Какие пряники пекин даст тайбею за закрытие завода чипов в аризоне?
    Назло амцам заморожу кофемашину.

    ....