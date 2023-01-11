Президент Польши объявил о решении передать Украине роту тяжелых танков Leopard

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту тяжелых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, что в танковой роте армий стран НАТО в большинстве случаев насчитывается 14 танков. Сейчас сухопутные войска Польши располагают более 240 танками Leopard. Соответственно, передача 14 танков не окажет существенного влияния на обороноспособность Польши.
Ранее стало известно, что Великобритания решила передать Украине около 10 танков Challenger 2. Первым передачу танков инициировал президент Франции Эммануэль Макрон: он объявил о предстоящей поставке киевскому режиму легких колесных танков AMX-10RC (правда, многие эксперты оценивают их как бронированные разведывательные машины).
Германия пока заявляет о том, что не будет поставлять Украине танки Leopard 2, но киевский режим выражает уверенность, что Берлин уже скоро изменит свою позицию под давлением других европейских государств.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов. Здесь он провел совещание с военными и представителями силовых структур по вопросам безопасности северо-западных регионов Украины. Затем Зеленский встретился с Дудой, как оказалось – вполне результативно для киевского режима. Правда, десять танков на поле боя вряд ли способны изменить ситуацию, даже на одном отдельно взятом направлении.