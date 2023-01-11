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Президент Польши объявил о решении передать Украине роту тяжелых танков Leopard

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Президент Польши объявил о решении передать Украине роту тяжелых танков Leopard

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту тяжелых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Отметим, что в танковой роте армий стран НАТО в большинстве случаев насчитывается 14 танков. Сейчас сухопутные войска Польши располагают более 240 танками Leopard. Соответственно, передача 14 танков не окажет существенного влияния на обороноспособность Польши.

Ранее стало известно, что Великобритания решила передать Украине около 10 танков Challenger 2. Первым передачу танков инициировал президент Франции Эммануэль Макрон: он объявил о предстоящей поставке киевскому режиму легких колесных танков AMX-10RC (правда, многие эксперты оценивают их как бронированные разведывательные машины).

Германия пока заявляет о том, что не будет поставлять Украине танки Leopard 2, но киевский режим выражает уверенность, что Берлин уже скоро изменит свою позицию под давлением других европейских государств.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов. Здесь он провел совещание с военными и представителями силовых структур по вопросам безопасности северо-западных регионов Украины. Затем Зеленский встретился с Дудой, как оказалось – вполне результативно для киевского режима. Правда, десять танков на поле боя вряд ли способны изменить ситуацию, даже на одном отдельно взятом направлении.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mateusz Włodarczyk
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67 комментариев
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 17:46
    +15
    Видимо Leopard A4!На уровне ранних 72ек.Но Рубикон пройден.Абрамсы лишь вопрос времени
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 17:58
      +9
      Если поставят оригинальные 2А4 то на уровне Т-72Б3. У немца СУО и пушка со снарядами лучше, подвижность ± такая же, бронирование хуже чем Т-72Б3.
      Принципе бронирование можно относительно быстро нарастить. Экранами и ДЗ.
      1. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 18:53
        +1
        Т72 не обладает подвижностью западных танков и никогда не будет. Задний ход 3 км/ч сильно ограничивает возможности манёвра. Т80 в этом отношении намного лучше.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:00
      -4
      Президент Польши объявил о решении передать Украине роту тяжелых танков Leopard

      Раз сказано, что Польша передада "роту", то надо полагать, что Польша передала не только 14 тяжёлых танков (согласно нормативам НАТО), а именно передала вместе с личным составом военнослужащих.
      Вопрос. Военнослужащих какой национальности и гражданства?
      Надо полагать, что из польских военнослужащих.
      1. Евгений_Евгений
        Евгений_Евгений Сегодня, 18:14
        +3
        Татьяна, вы сколько поляков-то уже поймали? Там, по рассказам, пару тысяч пленных с лета должно было набраться, где они?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 18:20
          +2
          Это неудобный вопрос для ура-патриотов. Они там с НАТО воюют, при этом нет ни одного иностранного пленного, кроме нескольких наемников в Мариуполе. Если кто помнит, обещали достать из подвалов "Азовстали" НАТОвских генералов, а оказались какие-то английские бомжи на заработках.
          1. Хронос
            Хронос Сегодня, 18:46
            +1
            Цитата: invisible_man
            Это неудобный вопрос для ура-патриотов. Они там с НАТО воюют, при этом нет ни одного иностранного пленного, кроме нескольких наемников в Мариуполе. Если кто помнит, обещали достать из подвалов "Азовстали" НАТОвских генералов, а оказались какие-то английские бомжи на заработках.

            Видео от ВСУ уже полно с иностранцами. В Соледаре недавно двое бриттов пропали. Поляк в Польшу без ног вернулся. С НАТО мы пока не воююем, но из стран НАТО всякого понаехало прилично.
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 19:46
              +3
              Мое сообщение адресовано тем, кто долго и упорно воюет с НАТО, а не с парой тысяч проходимцев, которые с удовольствием примут участие в любых войнах. На то они и наемники.
          2. Alexej
            Alexej Сегодня, 18:48
            -1
            Цитата: invisible_man
            Если кто помнит, обещали достать из подвалов "Азовстали" НАТОвских генералов, а оказались какие-то английские бомжи на заработках.

            А зачем кого то показывать - портить отношения с западными партнерами? Можно ведь просто сделать как говорят и дальше воевать простыми людьми.
            1. Oleg Ogorod
              Oleg Ogorod Сегодня, 19:14
              +1
              Променяли хулигана на луиса корвалана...
              История развивается по виткам её.
              Впрочем не все это поймут.
              Политика...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:05
      -2
      Цитата: spirit
      Видимо Leopard A4!На уровне ранних 72ек.Но Рубикон пройден.Абрамсы лишь вопрос времени

      Все идет в этом направлении, сначала "Леапёрды" из Польши, затем "Абрамы" из США., а когда российская армия Львов брать будет, то и a-bomb нацикам поднесут.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:13
        -5
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: spirit
        Видимо Leopard A4!На уровне ранних 72ек.Но Рубикон пройден.Абрамсы лишь вопрос времени

        Все идет в этом направлении, сначала "Леапёрды" из Польши, затем "Абрамы" из США., а когда российская армия Львов брать будет, то и a-bomb нацикам поднесут.

        таким образом вывод уничтожать полит силу и элиту украины и переформатировать народ украины а западных коллег предупредить если полезут получат ядерный фугас ! а верней врагов РФ а не коллег ! ну это не точно !
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:15
        -2
        А а-bomb, что за зверь? И, некстати, куда ципсота делась? Два дня их нет. Что с ними случилось? . На сайте стало откровенно скучно
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 18:48
          0
          Цитата: igorbrsv
          куда ципсота делась? Два дня их нет. Что с ними случилось?

          говорят всех под ружье, и хромых и косых, Бахмут надо защищать.
        2. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 19:17
          0
          Мне говорили, что это я. Я-то тут.
          Впрочем я не знаю, что такое ципсота, но догадываюсь про инфовагнеров.
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:41
        0
        Цитата: tihonmarine
        Все идет в этом направлении, сначала "Леапёрды" из Польши, затем "Абрамы" из США., а когда российская армия Львов брать будет, то и a-bomb нацикам поднесут.

        Не понимают и не помнят они там, на Западе, истории.
        Сколько и какой боеспособности (от снабжения сапогами до качества генералитета) у нас была армия в июне 1941-го?
        А на 9 мая под ружьём стояли 10 миллионов, имеющие огромный и тяжелейший боевой опыт.

        Именно поэтому Запад тогда не запустил план "Немыслимое" - не было в мире армии, способной разбить нашу.

        Так и тут.
        Наша армия и наша оборонная промышленность в феврале 2022-го были совсем не те, что будет стоять на польско-украинской границе. И не знаю - найдутся ли в мире желающие ещё повоевать с нами. Чем быстрее глупые самоубийственные желания в себе изживут - тем больше территории у них останется.
        А то так-то и в 1945-м никто нам не мог бы помешать до Атлантики дойти - попробовал бы кто рыпнуться...
    4. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:15
      +3
      Да никто и не сомневался что они появятся, вот пэтриот сурпиз был, а танки и самолеты дело времени.
    5. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:47
      -2
      все правильно Бог не фраер красные линии двигают постепенно когда Лансы поставят там и до Атакмс шаг надо Абрамовичу хвоста накрутить пусть перетрет с партнерами что Минитмены все таки не по пацански
  2. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:47
    -7
    С учётом того, что на украине на начало БД насчитывалось порядка 2000 своих танков, передача 14 дополнительных штук это просто ничто.
    1. Комментарий был удален.
    2. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 17:56
      +10
      14 танков это ничто,но я думаю, что это только начало и число будет расти.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 18:09
        +7
        число будет расти

        Естественно.Этот маневр с изначальным малым количеством нужен для снятия персональной ответственности.Поляки поставят чутка,Британцы,Немцы, Американцы скинут чутка старые M1A1.А потом будут тихой сапой поставлять в товарных количествах и уже будет не разобрать кто там и сколько поставил.
        Делается для того что бы можно было и дальше покупать у России энергоресурсы одновременно поставляя эти танки.
        Типо какие нибудь Немцы потом скажут, ну все же поставляют танки и мы немного, бизнесу с вами это же не помешает.Панзеры 2000 мы же поставляли и ничего)подумаешь немного леопардов feel
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:58
      +15
      За этими 14 штуками могут последовать еще несколько сотен, если договорятся. А всего в странах НАТО старых "Леопардов" около 3000 единиц.
    4. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:02
      +12
      Боеспособных в строю было 850.
      И сейчас примерно 400-600.
      (Минус - потери. Плюс - с хранения, поставки и трофеи).
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:08
      0
      где 14 там и 140 и не известно что ише передадут надо бахнуть по границе когда заезд будет танков если они ишё не там
    6. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 18:30
      +5
      рсзо им тоже в начале поштучно давали а теперь результат имеется негативный, дадут и танков много, надо готовится только без шапкозакидательства
  3. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:49
    +1
    Видимо все эти передачи будут со штатными экипажами наемников, для экономии времени на обучение
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 19:20
      +1
      Вы что, реально думаете, что научить танкистов нужно 4 года, как в советских и российских военных училищах? И думаете их не учили последние месяцы?
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 19:39
        -1
        Цитата: Oleg Ogorod
        Вы что, реально думаете, что научить танкистов нужно 4 года, как в советских и российских военных училищах? И думаете их не учили последние месяцы?

        Подготовить можно, но весь вопрос в качестве... Кто лучше будет знать ВВТ, тот кто обучался пол года или кто лет пять на ней служил? Не секрет что у пшеков и бриттов много и наемников, и отпускников, так зачем им придавать для усиления роту говорящую на мове, когда можно придать "родных"?
  4. Мать Тереза
    Мать Тереза Сегодня, 17:49
    +13
    Ну что снова будем себя утешать, мол танки старые их мало и тд и тп.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 18:14
      +4
      и что "время работает на нас"...
  5. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 17:49
    -5
    Пора Бахнуть а не пальцы гнуть !!! И нечего сопли лизать
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 18:13
      +2
      Пора Бахнуть а не пальцы гнуть !!! И нечего сопли лизать

      Забыли как Путин грозил? Если кто покусится на российские територии то будет ай яй яй. Это не блеф.
      А потом бац и Херсон "не наш"

      Или как в феврале заявлял: если кто вмешается, того настигнет такое, что они никогда в своей истории неиспытывали. И это оказалось правдой. Они ещё никогда не грабили ядерных держав и не доили нефть за пол цены. Такого в истории ещё не было.

      Кто отдаст приказ бахнуть и куда?????
      Выразят озабоченность да и только
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:54
    -13
    Чем меньше танков останется у Польши, тем лучше. Безопаснее для Белоруссии и нашей группировки там.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:06
      +5
      Цитата: голос_разуma
      Чем меньше танков останется у Польши, тем лучше.

      Лучше, пусть "Леапёрды" в Польше стоят, так надежнее.
    2. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 18:31
      +1
      ну да поддержим американский ВПК.........не станет у них меньше наоборот больше, такие бабки сейчас потекут
    3. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 19:37
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Чем меньше танков останется у Польши, тем лучше

      У Польши становится больше танков, а не меньше. Недавно приехали как раз 10 корейцев, в ближайшее время ждут первый батальон абрамсов. Я ожидал, что поляки в первую очередь будут избавляться от остатков советойдов, но они решили обострить игру.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 17:55
    +11
    Тут 14,там 20, там 50, тут 40 и тд.. Сотни набирается всякого разного тяжёлого вооружения, которое не заставит себя долго ждать на фронтах. Вот в чем фокус этих цифр, к сожалению, это единичная поставка одной страны кажется незначительной, а если суммировать все в купе, что тащат на Украину нацики всего мира? Маховик войны разгоняется все быстрее и быстрее, вот что прискорбно.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:00
      +6
      Да какие "нацики", успокойтесь уже. Достал этот бред. Не хотят в Европе усиления России, вот и помогают Украине.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:47
        0
        Ну что ж мил человек как какие нацики ? Да разные всех мастей и всяких стран потомки так скажем евро SS разно образных от Денмарков и Викингов с Шарлеманями до сучни из Галичины , чай названья известны ?
        Хотя что меняет названия и игра терминами ? А вспоминая свою польскую прабабку любила старушка поляков в Польше курвами звать за что то.
      2. al3x
        al3x Сегодня, 20:14
        0
        Самые обычные фашисты, нацисты со всего света, которые спят и видят, как бы уничтожить Россию и все её народы. По другому этих сволочей назвать не могу. Они в открытую озвучивают свою главную цель - уничтожение России, как государства.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:17
      +5
      Говорят о создании трёх танковых бригад на натовском вооружении. В танковой бригаде США 87 танков и ~140 БМП. Соответственно нужно 261 танк и 420 БМП. Соответственно пока есть 10% и 20% от нужного количества.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:55
    -12
    Чтож, ЯУ по Львову должен решить эту проблему.
  9. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 17:56
    +11
    Вот таких вот " не повлияет" сколько уже было? Я сбился со счета... wassat
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:56
    +4
    Ну что же... Мы изменить это решение не сможем, а значит придётся повоевать с леопардами. Снова немецкие танки на украинской земле - история повторяется. И сдаётся мне, что эти 14 штук только начало.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:03
      +5
      Лешак hi, конечно только начало, весной Словения запустила пробный эшелон с модерном советских танков, Москва ничего не сделала и понеслось, сейчас поляки пробнную роту запустят, следом посыплется, думаю к весне там уже не одна и не две и даже не три роты НАТО-ских танков будет. А там и авиация подтянется.
  11. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:05
    -2
    -Анджей,вы такой, вы такой....
    -Какой такой ?
    -Ну непостоянный...как молодая дева...
    -В смысле ?!
    -В простом...то дам,то не дам, то снова дам !
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:07
    0
    польша танки сша и германия бмп и скорей сего тоже танки передаст кулак делают ударный
  13. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:14
    0
    Без приказа заокеанского Карабаса-Барабаса, эти куклы самостоятельно решения не принимают.
    Значит одно из двух:
    -или у ук.ры всё очень плохо.
    -или Штаты решили обострить ситуацию.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 19:32
      0
      Вы, как и многие другие, не поняли главного.
      Запад регулирует поставки вооружений Украине, чтобы война на территории Украины и России длилась как можно дольше. Чтобы больше погибало украинцев и россиян. Чтобы Россия больше и больше тратила своих ресурсов на эту войну.
      Но при этом, чтобы эта война не создавала прямой угрозы существованию России, когда она может применить сначала тактическое, а затем стратегическое ядерное оружие.
      И этот план работает.
      Только украинцы не поняли, что запад зачищает территорию Украины от украинцев. Слишком много их там жило. И промышленность и наука были слишком продвинутые после СССР. А Украина им нужна лишь как зерновое поле.
      И война на Украине этому только способствует.
      И конечно запад совсем не устраивает планы России лишить остатки зернового поля Украины доступа к Черному морю и портам на нем.
  14. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 18:14
    -3
    Интересно, сколько ещё заинтересованные лица смогут лоббировать сохранение в целости днепровских мостов?
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 18:19
      +4
      Цитата: Пулково1942
      Интересно, сколько ещё заинтересованные лица смогут лоббировать сохранение в целости днепровских мостов?

      Даже великий критик нашего командования Стрелков признал, что уничтожение мостов очень сложная задача. Если бы все было так просто.
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 18:26
        -2
        очень сложная задача

        Было бы желание. Можно вытащить "начинку" из Тополя и пульнуть болванкой. Никакой мост такой массы не выдержит. Заранее только предупредить партнёров по дипломатическим каналам, чтобы они не тригернулись.
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 18:42
          +1
          Цитата: Пулково1942

          Было бы желание. Можно вытащить "начинку" из Тополя и пульнуть болванкой. Никакой мост такой массы не выдержит. Заранее только предупредить партнёров по дипломатическим каналам, чтобы они не тригернулись.

          Желание было. Насчёт Тополя: можно расчеты увидеть? Больше десятка ракет использовали на мост в Затоке, били Колибрами по мосту в Черкасской области, мосту в Запорожье и Днепропетровске. Результат так себе.
        2. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 19:38
          -1
          Тополь это болванка, не расчитанная на попадание в мост. Это атомная болванка, взрывающаяся со страшной силой. И там не важно, за 5 метров от цели, за 50 метров, за 200 метров, за 500 метров. Да еще возможно в воздухе.
          И как вы ею попадете точно в мост?
          Она летит как болванка хрен знает с какой высоты.
  15. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 18:15
    -2
    Президент Польши объявил о решении передать Украине роту тяжелых танков Leopard

    Дивизион «Калибров» к месту передачи...
  16. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 18:15
    -2
    Самолетики у голубых не кончаются,сейчас и танки начнут плодиться .все эти красные линии -бред.война с нато будет долгой.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:17
    0
    Чем дальше тем охотнее будут всякое поставлять туда.Как минимум чтоб испытать в боевых условиях, такой полигон шикарный, и мясо пушечное ничего кроме труселей не просит за свои жизни.
  18. t200404
    t200404 Сегодня, 18:17
    +2
    Это пробный шар , месяц другой пойдут другие , потом самолеты , европа не даст рф победить , надо думать что делать
  19. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:17
    -3
    пока Польша поставляет уже Леопарды Украине Путин " шлёпает по попке"(для модератора Смирнова это не троллинг,а метафора) Мантурова и уговаривает его начать работать...при "кровавом" Сталине этот персонаж,проваливший всё и вся,давно валил бы лес в Магадане...но у нас он вице-премьером по промышленности становится...
  20. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 18:21
    +1
    Европейцы всегда стремились убивать Русских, сейчас у них есть отличная возможность проливать чужую кровь не рискуя своей. К сожалению в этом конфликте нас возглавляет очень слабое правительство, об которое запад вытирает ноги как хочет. Между прочим в конфликте уже погибло пол миллиона Русских, пусть большая часть из них и с промытыми мозгами. Когда начнут страдать и умирать Европейцы? Запад идёт на эскалацию каждый месяц, почему до сих Россия не сделала шаги на встречу? Давайте взорвем норвежский нефтегазопровод в Польшу, это поднимет уровень эскалации и цены на газ и нефть, а также послужит сигналом для Европы.
  21. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 18:33
    -2
    Нужно готовить "встречу". Другого выхода нет. Камикадзе с усиленным боезарядом, отслеживание маршрутов доставки ( такую бандуру просто так не потащишь ). Всё-равно они будут работать у линии соприкосновения, а не с тыла. Насыщение ствольной артиллерией, ПТУР -ами. Это просто танк, - замена уже выбитых позиций. Так же горит, как и 72-ка. Просто что-то им нужно поставлять, а советского наследия уже нема. Ну и проработать варианты ( а они будут ), на случай увеличения поставок. Возможно, рассмотреть целесообразность существования такой улицы, как Банковая.
  22. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:44
    -2
    нужно работать и все.. и недооценивать не стоит и переоценивать не стоит..
  23. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:47
    0
    За поляками подтянутся другие, как только Франция передала свои колёсные танки и пошли разговоры что передачу танков - это сразу понятно стало что решение принято и когда передадут тут дело времени, ну вот первые пошли. Ставки повышаются, Запад за год понял что никаких красных линий нету в их адрес, да и ядерное оружие с нашей стороны применять не собираемся.
    Оно понятно что танк не "вундервафля", да и неуязвимой техники не существует -всё уничтожается. Только какой "ценой" это уничтожается, вот в этом вопрос.
  24. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:56
    +2
    Цитата: Ропот 55
    Лешак hi, конечно только начало, весной Словения запустила пробный эшелон с модерном советских танков, Москва ничего не сделала и понеслось, сейчас поляки пробнную роту запустят, следом посыплется, думаю к весне там уже не одна и не две и даже не три роты НАТО-ских танков будет. А там и авиация подтянется.

    "Москва ничего не сделала". А что Москва может сделать хоть одной стране НАТО и вообще любой другой, что бы те отказались от поддержки УГИЛ? Нет у нас НИКАКИХ рычагов...
  25. Слон
    Слон Сегодня, 19:15
    0
    Может следует не дожидаться поставок танков и разрушить все мосты вблизи польско-украинской границы!? Или наш гениальный Генштаб легких путей не ищет и будет дожидаться появление вражеских танков на передовой?
  26. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 19:22
    0
    Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту тяжелых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.
    Отметим, что в танковой роте армий стран НАТО в большинстве случаев насчитывается 14 танков. Сейчас сухопутные войска Польши располагают более 240 танками Leopard. Соответственно, передача 14 танков не окажет существенного влияния на обороноспособность Польши.


    По количеству есть разные данные, от 10 до 14.

    В целом новость плохая.

    Но в "кратком периоде" это "вообще никак" - никто не будет 10-14 танков в атаку направлять, и еще надо будет решать вопросы обучения (месяц минимум, ИМХО) и логистики, от новых ГСМ и расходников до новых 120 мм снарядов НАТО. А "прямо сейчас" для нас было бы хуже, если бы те же поляки (под поставки тех же Лео2 или "просто так") взяли и отдали бы свои Тварды и все, что у них от Т72 осталось - у ВСУ проблем с вводом техники не было бы.
    В общем, ИМХО, пару месяцев никто Лео2 не подобьет, так как их на ЛБС не будет.

    В "длинном периоде" это новость очень плохая. Имея 14 танков, обученный персонал и логистику, ВСУ могут просить "дайте Лео2 еще" или вообще Абрамсы просить, плюс параллельно в ВСУ будут идти "остатки" танков "советского типа" из той же Польши, например.
  27. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:35
    0
    Вот как тут не помянуть добрым словом г-на Путина Владимира Леопольдовича? Доколе все это будет ехать, плыть, прилетать в У.к.р.ор.е.йх? Доколе мы будем "ответственными поставщиками" в недружественные страны (теперь и в Пакистан)? Чем мы там с ними торгуем? Как же политическое соплежуйство утомило.