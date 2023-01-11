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Военкор рассказал о необходимости ускоренных курсов генералов: «Война – дело молодых»

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Военкор рассказал о необходимости ускоренных курсов генералов: «Война – дело молодых»

Военный корреспондент Семен Пегов подчеркнул необходимость создания ускоренных генеральских курсов, чтобы насытить армию России молодым командным составом. Этот вопрос военкор поднял в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".


Пегов отметил, что опыт, полученный российской армией в первые месяцы боевых действий в ходе спецоперации на Украине, способствует более высокой результативности ведения боев.

Военкор предложил делать ставку прежде всего на молодых командиров среднего звена армейских корпусов Донбасса, имеющих внушительный опыт управления военными соединениями, полученный ими в первую очередь в боях с противником.

Однако, по словам Пегова, командиры, проявившие себя как отличные стратеги в боевых условиях, не могут получить воинские звания выше полковника из-за того, что зачастую пришли в действующую армию из гражданской жизни и не имеют необходимых для присвоения высших званий дипломов военных учебных заведений.

В связи с этим, военкор предложил создать ускоренные генеральские курсы, окончив которые командиры, имеющие внушительный боевой опыт, смогут получать высокие звания в российской армии.

Пегов также напомнил, что корпуса армий ДНР и ЛНР показывают очень высокую боеспособность, что обусловлено, помимо прочего, умелым командованием и многолетним опытом ведения реальных боевых действий. По мнению военкора, армией должны командовать молодые и талантливые командиры, уже проявившие себя в боях. Также он привел в пример опыт Великой Отечественной войны, когда у проявивших себя командиров была возможность ускоренного продвижения в звании.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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34 комментария
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 18:19
    -3
    Войну выиграли полковники, а не генералы.
    (Генерал-майор Л.И.Брежнев)
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:42
      +6
      Смотрел эту передачу . Пегов всё толково обьяснил , характер войн меняется и нужны высшие офицеры , которые это поняли и восприняли , вернее впитали в себя , кто то за 9 лет войны , есть и такие которые это уже поняли за 10 месяцев СВО .
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:21
    +3
    Война - лекарство против морщин.
    На шее и животе.
    .....
    ....
    И мозолей на опе.
    Каждому генералу- по 6 соток, в ярославской обл.
    Всех вон из Москвы!!!
    Если уж не в сирии 12 соток или 2 га в херсонской обл..
    Всех туда с семьями
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:24
    +9
    А Пегов в курсе что у нас острая нехватка в войсках младшего офицерского звена?
    Да и в целом желающих служить не очень много, вернее сказать совсем мало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:34
      -1
      Предложение попахивает популизмом.Хотя каждый солдат носит в заплечном мешке маршальский жезл.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:46
        +1
        Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. А так не хватает младшего оф.состава да с опытом это правда, и арт.орудий расчеты в стрелков после подготовки переводим, и бпла ударных. Со следующей волной еще больше народу побежит от войны(но чаще это те у кого нет детей, хотя и такие "родители" втречаются кто бросил есть.
    2. Zug
      Zug Сегодня, 18:35
      +6
      Я тут давеча написал и переспросил сегодня брата,что в Барсе(N) сейчас воюет кто у них комбат?-Старший сержант и не только у них в батальене.Кадрового состава не хватает катастрофически хотя в первую командировку летом у них был командир окончивший военную кафедру.Правда написав такое меня тут с грязью смешали)))) тут некоторые в паралельном мире живут
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:59
      +1
      Младшего звена может и мало. Но... Что вами командует боевой офицер, а что обрюзгшая туша. На месте генерала боевой офицер ещё больше пользы принесёт.
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:20
      -1
      Цитата: Аркадий007
      что у нас острая нехватка в войсках младшего офицерского звена

      А Вы полагаете, что в генералы будут производить из лейтенантов?
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 19:46
        0
        Я полагаю что сейчас в ГШ, минимум половина генералов, выходцы из успешных лейтенантов, которые еще при поступление в училище знали где будут служить и на какой должности.
    5. Александр_Первый
      Александр_Первый Сегодня, 19:28
      +3
      С младшим и старшим офицерским составом не просто беда- это катастрофа. Которую готовили 30 лет. А последние 23 года с резким ускорением, методом ликвидации Высших Военных Училищ
      ( Институтов) и Академий .Престижность военной профессии, власть предержащие , опустили на самое социальное дно. В итоге хороших офицеров (настоящих командиров) в ВС осталось на уровне статистической погрешности. Семён Пегов прав. Командиры, проявившие себя как отличные стратеги в боевых условиях, должны выдвигаться на генеральские должности. Отсутствие профильного образования недолжно быть препятствием. Восемь лет успешного боевого опыта - дорого стоит. Хороший командир -это Дар Божий. А профильное образование можно получить и после нашей победы.
  4. lucul
    lucul Сегодня, 18:24
    +5
    Военкор рассказал о необходимости ускоренных курсов генералов: «Война – дело молодых»

    Просто как Ленин ,в своё время вводил всеобщую грамотность - так же и сейчас нужно вводить тотальную компьютерную грамотность,особенно среди генералитета .
    Чтобы не было вот таких вот глупостей :

    А то некоторые совсем отстали от цифровой жизни,и им тяжело объяснить преимущества современной техники.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:26
    +2
    ну прямо таки теперь дадут дорогу толковым военным, не может сын генерала стать маршалом так как у него тоже сын есть
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:34
      +6
      Когда служил Родине, было много позвоночников,которые не взуб ногой и которые должны были командовать мной ,но их посылали в пешее путешествие и ругали.Главное что бы не страдали подчиненные от глупых решений. У него одна жизнь а в его руках ,множество.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:29
    +7
    Прежде чем учить новых генералов, надо разогнать старых, что гораздо труднее. Проворовался/облажался тов. генерал на одной должности - пожалуйста на другую, аналогичную. Конечная цель - группа "генеральных инспекторов".
    С таким подходом скоро в Российской армии останутся только генералы, сержанты и рядовые.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:51
      +5
      Именно. Почему-то, говоря о социальных лифтах, у нас забывают, что такие лифты в принципе не могут работать только снизу вверх. Места "наверху" не бесконечно много, так что рекрутинг талантливых и перспективных не может происходить без понижения, изгнания не оправдавших, не справившихся.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:04
        +1
        Так они по определению пенсионеры. Не справляется в отставку. Чего там придумывать. Давно пора талантливых командиров генералами ставить и без отдельных проволочек
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:31
    +1
    Надо выдёргивать оттуда нужные кадры и заниматься ими конечно. Украина будет не последним конфликтом, кадры надо подготавливать сейчас.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:36
    +1
    А я согласен. Мой одноклассник получил генерала в 36. Причем за боевые заслуги, а не за выслугу лет
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:05
      0
      Значит таки могут повысить, когда захотят
  9. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 18:37
    +2
    А что мешает полковнику генеральскую должность занимать у нас например начальником артиллерии округа полковник был с заместителем в звании генерала. И что она даст эта генеральская учебка.
  10. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 18:38
    -1
    Есть еще опыт от Ярослава Владимировича до Екатерины II - приглашать военных специалистов из заграницы - от варягов до французских шевалье.
  11. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:42
    0
    А что, Пегов великий специалист в военной области? А может просто корреспондент просто может болтать о всем, что угодно, ведь он не несет никакой ответственности за свой треп, особенно у Соловьева?. Между прочим, только что прошла новость о Назначении Герасимова Командующим объединенной группировкой войск.
  12. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:42
    +1
    а что, строительные институты уже не справляются??? а сколько у нас генералов во всех структурах? эта информация еще больше засекречена, чем численность чиновников в спортфедерациях... все больше убеждаюсь, что за редким исключением, справедлива мудрость: звание плюс знания есть величина постоянная
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:52
      +1
      не гоните на строительную отрасль она и министров обороны выпускать может как показала практика
  13. НСВ
    НСВ Сегодня, 18:45
    0
    Военкоры это последнее время,прямо кладезь военной науки!!!!!На всё знают ответы!!!
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:48
    +1
    Ускоренными эти курсы сделать не получится - а в наряды ходить (полковник где-нибудь в Москве - не та величина, чтобы его от дежурств и патрулей освободили)? А в параде поучаствовать, с 2-3 месячной подготовкой к ним с ежедневными репетициями? Даже если сократить время обучения за счёт собственно учёбы, то по любому получится столько же времени, сколько сейчас учатся в академиях. Собственно говоря, вышеперечисленное как раз и составляет большую часть времени обучения в военвузах даже высшего звена.
  15. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:51
    +3
    у генералов сыновья есть так что военкоры утрутся)))социальные лифты говоришь?)) абсурд
  16. Слон
    Слон Сегодня, 19:01
    +1
    Может вместо генералов лучше сделать ставку на сержантский состав, как это у наших потенциальных противников. По количеству генералов мы итак впереди планеты всей!
  17. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:03
    0
    Очередное громкое популистское заявление для самопиара. Есть ВСОК, есть Академия генштаба. Это по поводу образования для офицеров. Ну не Пегову пожинать плоды выпускников ускоренных генеральских курсов. Кто способен руководить войсками можно и так поднять. Главное чтобы и правда был способен. К сожалению и в ВОВ было море комдивов и командармов не выросших по своим умениям выше комполка.
  18. Александр09
    Александр09 Сегодня, 19:10
    -1
    Вы смотрите по ТВ как Щойгу выступает в центре управления перед сотней генералов? У меня предложение . эти совещания перенести в палатки на Донбасс. И пока не захотят шевелить мозгами, держать всех там , поближе к предку. А то в уютной теплой даче Подмосковья как то не получается у них командовать.
    1. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 19:36
      0
      хорошо что если есть еще чем шевелить.
  19. Александр_Первый
    Александр_Первый Сегодня, 19:36
    0
    С младшим и старшим офицерским составом не просто беда- это катастрофа. Которую Высокое руководство ("с умным видом" )готовило 30 лет. А последние 23 года с резким ускорением, методом ликвидации Высших Военных Училищ ( Институтов) и Академий .Престижность военной профессии, власть предержащие , опустили на самое социальное дно. В итоге хороших офицеров (настоящих командиров) в ВС осталось на уровне статистической погрешности. Семён Пегов прав. Командиры, проявившие себя как отличные стратеги в боевых условиях, должны выдвигаться на генеральские должности. Отсутствие профильного образования недолжно быть препятствием. Восемь лет успешного боевого опыта - дорого стоит. Хороший командир -это Дар Божий. А профильное образование можно получить и после нашей победы. п.с. А какое военное образование имеет "маршал" С.К. Шойгу и многие его заместители в "маршальских погонах" ?
  20. Million
    Million Сегодня, 19:52
    0
    Нашей власти это не нужно.Видимо у нее какие то другие цели,которые официально не объявили.