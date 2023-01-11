Военкор рассказал о необходимости ускоренных курсов генералов: «Война – дело молодых»

Военный корреспондент Семен Пегов подчеркнул необходимость создания ускоренных генеральских курсов, чтобы насытить армию России молодым командным составом. Этот вопрос военкор поднял в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".Пегов отметил, что опыт, полученный российской армией в первые месяцы боевых действий в ходе спецоперации на Украине, способствует более высокой результативности ведения боев.Военкор предложил делать ставку прежде всего на молодых командиров среднего звена армейских корпусов Донбасса, имеющих внушительный опыт управления военными соединениями, полученный ими в первую очередь в боях с противником.Однако, по словам Пегова, командиры, проявившие себя как отличные стратеги в боевых условиях, не могут получить воинские звания выше полковника из-за того, что зачастую пришли в действующую армию из гражданской жизни и не имеют необходимых для присвоения высших званий дипломов военных учебных заведений.В связи с этим, военкор предложил создать ускоренные генеральские курсы, окончив которые командиры, имеющие внушительный боевой опыт, смогут получать высокие звания в российской армии.Пегов также напомнил, что корпуса армий ДНР и ЛНР показывают очень высокую боеспособность, что обусловлено, помимо прочего, умелым командованием и многолетним опытом ведения реальных боевых действий. По мнению военкора, армией должны командовать молодые и талантливые командиры, уже проявившие себя в боях. Также он привел в пример опыт Великой Отечественной войны, когда у проявивших себя командиров была возможность ускоренного продвижения в звании.