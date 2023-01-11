Немецкая пресса: В Белоруссии создают аналог российской частной военной компании «Вагнер»

В Белоруссии может появиться собственная частная военная компания - аналог российской ЧВК "Вагнер". Об этом пишет признанное иноагентом в России немецкое издание Deutsche Welle*, ссылаясь на заявление некоего представителя "правительства" Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерия Сахащика.
Как сообщает DW*, в Белоруссии могут создать аналог российской ЧВК "Вагнер" на основе охранного предприятия "ГардСервис", созданного в 2020 году. После своего создания предприятие якобы указом президента Белоруссии Александра Лукашенко получило разрешение на применение оружия, спецсредств и физической силы. По данным МВД, на вооружении ЧОПа имеются автоматы и снайперские винтовки.
Представитель Тихановской считает, что данное охранное предприятие готовят к участию в боевых действиях, поскольку в его состав набирают только бывших и действующих военнослужащих, служивших в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств. Компанию возглавляет Евгений Чанов — бывший военнослужащий бригады специального назначения, который занимался геологоразведкой в Центральной Азии и Африке. Масла в огонь поливает еще тот факт, что тренировать бойцов "ГардСервис" приезжали военные инструкторы из ЧВК "Вагнера". По имеющимся данным, численность ЧОПа оценивается в более чем тысячу человек, у него имеются собственный полигон и база подготовки.
(...) офицеры 5 бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области) тренируют сотрудников ГардСервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки Динамо, там тоже проходят активные действия
- заявил Сахащик.
По данным DW*, сотрудников "ГардСервис" якобы готовили к проведению диверсионно-разведывательных и штурмовых операций, точно так же как и бойцов ЧВК "Вагнера", а также обещали заграничные командировки с зарплатой в 3700 евро в месяц. Естественно, что никаких доказательств создания частной военной компании в Белоруссии у оппозиции нет.