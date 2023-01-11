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Немецкая пресса: В Белоруссии создают аналог российской частной военной компании «Вагнер»

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Немецкая пресса: В Белоруссии создают аналог российской частной военной компании «Вагнер»

В Белоруссии может появиться собственная частная военная компания - аналог российской ЧВК "Вагнер". Об этом пишет признанное иноагентом в России немецкое издание Deutsche Welle*, ссылаясь на заявление некоего представителя "правительства" Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерия Сахащика.


Как сообщает DW*, в Белоруссии могут создать аналог российской ЧВК "Вагнер" на основе охранного предприятия "ГардСервис", созданного в 2020 году. После своего создания предприятие якобы указом президента Белоруссии Александра Лукашенко получило разрешение на применение оружия, спецсредств и физической силы. По данным МВД, на вооружении ЧОПа имеются автоматы и снайперские винтовки.

Представитель Тихановской считает, что данное охранное предприятие готовят к участию в боевых действиях, поскольку в его состав набирают только бывших и действующих военнослужащих, служивших в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств. Компанию возглавляет Евгений Чанов — бывший военнослужащий бригады специального назначения, который занимался геологоразведкой в Центральной Азии и Африке. Масла в огонь поливает еще тот факт, что тренировать бойцов "ГардСервис" приезжали военные инструкторы из ЧВК "Вагнера". По имеющимся данным, численность ЧОПа оценивается в более чем тысячу человек, у него имеются собственный полигон и база подготовки.

(...) офицеры 5 бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области) тренируют сотрудников ГардСервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки Динамо, там тоже проходят активные действия

- заявил Сахащик.

По данным DW*, сотрудников "ГардСервис" якобы готовили к проведению диверсионно-разведывательных и штурмовых операций, точно так же как и бойцов ЧВК "Вагнера", а также обещали заграничные командировки с зарплатой в 3700 евро в месяц. Естественно, что никаких доказательств создания частной военной компании в Белоруссии у оппозиции нет.
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25 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:52
    +8
    Не понимаю почему такой грохот.
    У любой страны НАТО есть ЧВК. Какие вопросы к Беларуси?
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:58
    +2
    ЧВК имеют сомнительный юридический статус, но тенденция, однако
  3. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 17:58
    +8
    А что отличное решение. Зачем чтобы РБ официально вступала в войну, если можно сделать тоже самое через ЧВК. Единственное, довести бы численность хоты бы до 10-15тыс. бойцов. Поляки между прочим так и действуют. Пора и белоруссам подключаться. И
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 19:50
      0
      Не проще добровольцам присоедениться к Вагнеровцам? Чет слабо верится в вброс, страна маленькая, что бы ЧВК хорошо пахала ее надо хорошо кормить и ставить соответствующие задачи.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:59
    +3
    Ну а что хорошее дело белорусы смогут боевой опыт получать официально нигде не участвуя.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:05
    +7
    Во и Тихановская заговорила, я уж и забывать о ней начал. А шум по поводу белорусской чвк подняла от страха?! Если создадут то революцию уже абы как не провернёшь - пристрелят как бешеное животное.
    1. Машрум
      Машрум Сегодня, 18:25
      0
      Или тихо уработают, что поциент и не поймет, как оно так случилось, а во всем виновата уличная преступность.. она везде такая..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      0
      Паника у "домохозяйки".Вдруг с кувалдой кто то явится
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:09
    +3
    Ну и молодцы, правильно делают.
    Не понимаю удивления немцев, а кто запретил беларусам создавать ЧВК,?
    Или у немцев опять нацизм взыграл, нам можно, а вам низзя?
    Беларусь независимая страна и ни у кого разрешение спрашивать не обязана.
  7. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 18:09
    +2
    А почему раскудахтались. Суверенное право Суверенной страны!
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:12
    +2
    Представитель тихановской? Ну тогда понятно что уши новости из штаба нато ростут,
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:19
    +1
    То, о чем говорят Тихановская с Сахащиком в трансляции Немецкой волны, можно не обращать внимание от слова "совсем". Вот официально :
    "20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

    При этом компании разрешено с соблюдением требований законодательства приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему для оказания охранных услуг. О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг "ГардСервис" обязано информировать Министерство внутренних дел.

    В приложении к указу перечислены услуги, которые может оказывать компания. Это охрана объектов и имущества, прием сигналов тревоги систем охранной и тревожной сигнализации и реагирование на эти сигналы, перевозка и охрана имущества, сопровождение товаров и транспортных средств, проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны.

    Сотрудники ООО "ГардСервис" должны являться гражданами Беларуси, проходить проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности, а также соответствовать требованиям, установленным для работников военизированной охраны. При выполнении должностных обязанностей они имеют право на ношение, хранение, применение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и физической силы в порядке, установленном законодательством для работников военизированной охраны."
    Обратите внимание, что в законодательстве есть статья за наемничество. И дата обьявления этого Указа, и о попытке очередной революции в Белоруссии в 2020 году.
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:23
    +2
    Валерка то видео какие с умным лицом выпускал за мир ратовал а оказался то просто лысым иудушкой
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:28
      +1
      Валерка то видео какие с умным лицом выпускал за мир ратовал а оказался то просто лысым иудушкой

      Коллега, знакомы с Сахащиком?
      1. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 18:34
        +1
        в другой бригаде я тогда служил, в те времена он был достаточно адекватным но видимо старость не радость поехала башня у него
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 19:16
          +1
          Я с ним последний раз пересекся в 2002 году, он уже был в большой обиде на всех. Да, "Черного орла" он создал, был фанатом ВДВ, но потом.... Очень хорошо о нем сказал Белоконев.
          1. 1razvgod
            1razvgod Сегодня, 19:43
            +1
            Да для Бресткой бригады он много сделал для подготовки личного состава, что есть то есть но как оказалось человек может потом сильно поменяться, амбиции, обиды... Вообщем печальный итог...
            1. AlexGa
              AlexGa Сегодня, 19:57
              +1
              За состояние вооружения и техники в бригаде его судить надо было! Воевать голыми руками невозможно.
              1. 1razvgod
                1razvgod Сегодня, 20:01
                +1
                Теперь как я понимаю он в Польше или Литве собирает отбросы сколачивает что то из них..... Позорное зрелище... Надеюсь эти отбросы не вернуться больше на белорусскую землю. Не надо они нам, одно отвращение к ним..
  11. Баюн
    Баюн Сегодня, 18:24
    +1
    Законные вооруженные формирования вроде батьки Ермака или пирата Сэра Моргана - обычная "госбанда". Если за ней грамотно присматривать - ничего страшного.

    В США, например, частные деньги. На Руси - частная власть. И ничего - системы работают, люди живут.
  12. СоветскийСоюз
    СоветскийСоюз Сегодня, 18:29
    0
    Давно пора. Да и Е.Пригожину можно было открыть филиал ЧВК Вагнер в РБ и добровольцев подписать.
  13. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 18:38
    0
    давно пора. А то на все происки хитрозадых циничных буржуем мы строим из себя непонятных высокоморальных пионеров-идеалистов
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:39
    0
    Это уже не ЧВК, а какие то полугосударственные армейские подразделения. Внештатный военный специалист может корректнее называть или как то иначе. Законы явно надо пересматривать и новые термины вводить.
  15. Световит
    Световит Сегодня, 18:43
    +1
    Правильной дорогой пошли. Как показали Вагнера, замкнутая на себя, хорошо организованная, подготовленая и мотивированная военная структура весьма эффективно решает боевые задачи на своём участке. Также можно и ВДВ, и морпехов выделить, они хоть и связаны армейским бюрократизмом и не компетентные командиры имеют место быть, но уже не в таких масштабах как в регулярной армии.
  16. swan49
    swan49 Сегодня, 19:47
    0
    А где все увидели ЧВК? В МВД Белоруссии на учёте стоит ЧОП, имеющий право на стрелковое оружие. Кстати, "Вагнер" до начала СВО, был классическим ЧОПом: охрана имущества наших компаний за границей, обучение, опять же, за границей. Когда в его уставе появился вид "экономической деятельности" - участие в боевых действиях, не знаю. Хотя за уши можно притянуть положения нового п. 84.24, который охватывает услуги по соблюдению общественного порядка и безопасности (пункт в основном касается федеральных органов, которые в свою очередь могут привлекать сотрудников ЧОП).