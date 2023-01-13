Культура, которую мы не заслужили



Источник: raz-lyudi.ru

Голое культурное поле

«В какое время живем – скоро об этом снимать фильмы будут».



Источник: rutube.ru

«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия… Развалится она, не развалится. Превратится в Уральскую республику, Пельменскую республику, в Хакасскую республику и останется только один Еврейский автономной округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».



Фильм «Донбасс. Окраина». Источник: kg-portal.ru

Новая культура отмены