В районе Соледара шесть дней назад пропали двое граждан Великобритании, поиски которых по сей день не дали результатов. О пропаже коллег, которые якобы приехали на Донбасс с гуманитарной миссией, британской газете The Daily Telegraph поведал другой «волонтер» из США Кристиан Кэмпбелл. По данным Национальной полиции Украины, английские подданные Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести в районе Соледара в минувшую пятницу, тогда же начались их поиски.Кэмпбелл рассказал, что оба британца направились на прошлой неделе в район Соледара, якобы с целью «проведения эвакуации, в то время как российские силы вели наступление на городок». Издание сообщает, что Перри приехал на Украину еще в марте прошлого года, не раз бывал на передовой, о чем сам рассказывал родственникам. Соответственно, он, как и его напарник, знал наверняка, насколько сложная и опасная обстановка в последние дни в районе Соледара, тем более, в самом городе.Немалые сомнения вызывают и гуманитарные цели присутствия британцев на украинском фронте. Доподлинно известно, в том числе по данным российской разведки и со слов пленных украинских военных, что на Украину под видом добровольцев потоком едут иностранные наемники и оперативно уволившиеся с регулярной службы военнослужащие НАТО.В прошлом году создатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Милберн, признавшись, что назвал свою компанию в противовес известной российской группе «Вагнер», тоже утверждал, что находится на Донбассе для выполнения исключительно гуманитарной работы. Вот только американским «волонтерам» хватило ума убраться домой буквально неделю назад, как только наши «музыканты» начали активно наступать в районе Артемовска и Соледара. Чего не скажешь о двух британцах, которые, скорее всего, на родные острова уже не вернутся.Согласно информации The Daily Telegraph, в британском МИД со слов родственников известно о пропаже еще двух своих граждан на Украине. Там привычно выражают соболезнование по этому поводу и заявляют, что оказывают поддержку семьям очередных сгинувших на Украине искателей приключений с берегов Туманного Альбиона.Хотя, не стоит исключать и вариант, что оказавшись в реально тяжелых боевых условиях, двое британцев решили сохранить жизни и сейчас тайком выбираются к западным границам Украины.