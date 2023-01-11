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Под Соледаром шестой день разыскивают двух пропавших британских «добровольцев»

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Под Соледаром шестой день разыскивают двух пропавших британских «добровольцев»

В районе Соледара шесть дней назад пропали двое граждан Великобритании, поиски которых по сей день не дали результатов. О пропаже коллег, которые якобы приехали на Донбасс с гуманитарной миссией, британской газете The Daily Telegraph поведал другой «волонтер» из США Кристиан Кэмпбелл. По данным Национальной полиции Украины, английские подданные Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести в районе Соледара в минувшую пятницу, тогда же начались их поиски.


Кэмпбелл рассказал, что оба британца направились на прошлой неделе в район Соледара, якобы с целью «проведения эвакуации, в то время как российские силы вели наступление на городок». Издание сообщает, что Перри приехал на Украину еще в марте прошлого года, не раз бывал на передовой, о чем сам рассказывал родственникам. Соответственно, он, как и его напарник, знал наверняка, насколько сложная и опасная обстановка в последние дни в районе Соледара, тем более, в самом городе.

Немалые сомнения вызывают и гуманитарные цели присутствия британцев на украинском фронте. Доподлинно известно, в том числе по данным российской разведки и со слов пленных украинских военных, что на Украину под видом добровольцев потоком едут иностранные наемники и оперативно уволившиеся с регулярной службы военнослужащие НАТО.

В прошлом году создатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Милберн, признавшись, что назвал свою компанию в противовес известной российской группе «Вагнер», тоже утверждал, что находится на Донбассе для выполнения исключительно гуманитарной работы. Вот только американским «волонтерам» хватило ума убраться домой буквально неделю назад, как только наши «музыканты» начали активно наступать в районе Артемовска и Соледара. Чего не скажешь о двух британцах, которые, скорее всего, на родные острова уже не вернутся.

Согласно информации The Daily Telegraph, в британском МИД со слов родственников известно о пропаже еще двух своих граждан на Украине. Там привычно выражают соболезнование по этому поводу и заявляют, что оказывают поддержку семьям очередных сгинувших на Украине искателей приключений с берегов Туманного Альбиона.

Хотя, не стоит исключать и вариант, что оказавшись в реально тяжелых боевых условиях, двое британцев решили сохранить жизни и сейчас тайком выбираются к западным границам Украины.
Автор:
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:12
    +5
    Да фото уже есть.Валяются в коме с кислородными масками на рожах
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 19:22
      0
      А можно на эти рожи посмотреть , не злорадства ради , а чтобы убедиться в дальнейших бесполезных поисках . А то , не дай Бог , нарисуются где то .
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:34
        +1
        В ВК сегодня было.Кажется "Портфель Генштаба".
      2. Мать Тереза
        Мать Тереза Сегодня, 20:10
        0
        Посмотрите. Американский наемник Марк Линдквист расплакался из-за того, что кучу его товарищей убили в бою, накрыло ракетами, у живых многого не хватает, их украинцы пускают в бой как мясо и не дают ту поддержку, которую обещали. Короче, сафари с охотой на ruskies пошла совсем не по плану.https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/11_1_2022_nerastoropnye_vsushniki_poplatilis_zhiznju_otkinut_oruzhie_ubiraj_oruzhie_novosti_s_ukrainy_segodnja_soledar_16_video/60-1-0-13516
    2. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 19:31
      +9
      А что кислород некому перекрыть? ..............................
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 19:45
        +2
        А что кислород некому перекрыть?
        Правильно. Нечего им нашим кислородом дышать. Пусть ждут поставок из Англии.
        1. Skif
          Skif Сегодня, 20:14
          0
          Не дождутся они кислорода. Санкции-с! .
      2. NAF-NAF
        NAF-NAF Сегодня, 19:58
        0
        Лучше вместо кислорода пригодный газ пустить. Чтобы повторения позорища с айфонами и турецким курортом не было...
    3. ian
      ian Сегодня, 19:38
      +4
      Да пропал Максим и хрен с ним...
      Два британца потерялись, событие недели? Что, царственные особы? Какие то ИЗБРАННЫЕ? Там каждый день не то что теряются, а гибнут люди.
      А их туда даже никто не звал.
      Меня больше заботят свои. Те, кто там живут, работают, служат...
      А найдут этих полудурков, не найдут.... Вообще не интересно.
    4. ААК
      ААК Сегодня, 20:02
      0
      У нас валяются, или у бандер? В каком из госпиталей или больниц?
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:18
    +1
    за нашу историю Русская земля не раз становилась местом захоронения наших врагов. очень высока вероятность что и на этот раз это произошло
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:19
    +3
    Там в Соледаре как ноевом ковчеге- всякой твори по паре. Всяких уродов-наемников со всего мира найти можно. В разном состоянии разукомплектованности.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:20
    +3
    Не ходите бритики вы на Донбасс гулять! Иначе будет с бритиков несвежий тухлый фарш.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:54
      0
      "Несвежий" и "тухлый"- это тавтология.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 20:11
        0
        Не совсем, несвежий - дня три, на морозе больше, тухлый - то что по весне оттает
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 19:24
    +3
    Они все туда приехали или окопы копать, или воду возить и старушек кормить.
    а еще медбратьями работать.
    Только у всех мозоль на указательном пальце.
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:25
    +1
    Вот проблема то, потерялись два бриташки. Своих походу укро-властям уже не жалко, их никто искать не собирается?
  7. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 19:26
    +2
    Потом найдутся в Индии,в пшенице..
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:28
    +2
    Под Соледаром шестой день разыскивают двух пропавших британских «добровольцев»

    Добровольные переселенцы на ПМЖ к Бандере, музыканты их определили на экспресс в преисподнюю. "Сервис" от чвк "Вагнер".
  9. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 19:28
    +1
    Ah, ah, ah! Action humanitaire mon oeil ! Evidemment les rosbeefs ne vont pas avouer qu'ils étaient venus en ukraine faire la guerre aux côtés des nazis, et qu'ils se sont fait capturer ou éliminer ...
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 19:34
    +3
    Британский повар и британский водитель что то искали в Соледаре.... Нашли....
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 19:47
      0
      Твари англо-саксонские, к Бандере им всем и дорога!!!
  11. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 19:35
    +1
    Один из телеграм-каналов (с трэш-контентом) говорит, одного уже нашли. Название канала говорить не буду, 18+, там реально трэш.
    1. Skif
      Skif Сегодня, 20:17
      +1
      Я есть плохо понимать по русски. Вы писать ТРЭШ или ФАРШ?
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку Сегодня, 20:22
        0
        Я есть плохо понимать по русски. Вы писать ТРЭШ или ФАРШ?

        Я очень хорошо говорить по-русски. Я писать про то, что стороны ожесточились. Вот "телега", очень ожесточенная. Пролистайте. Там и про ранение искомого наемника. negative
        https://t.me/s/xoxol_uk
        Вот про дегенерата, убийцу и гомосексуалиста криса пэрри:
        https://t.me/xoxol_uk/10143
  12. rusich
    rusich Сегодня, 19:36
    +1
    Эти наглосаксы наемники, а не какие волонтеры. И их отправили к бандере
  13. 9PA
    9PA Сегодня, 19:39
    0
    Разорвать бмпшками наемников, особенно из Англии Польши сша
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:40
    +1
    А чего их в окрестностях Солидара ищут,
    их походу уже у Бандеры в гостях искать надо.
  15. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 19:40
    0
    А вот кому не пофиг, попали они, нашлись, опять потерялись.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:42
    0
    Под Соледаром шестой день разыскивают двух пропавших британских «добровольцев»
    прикопали, где ни будь и всех делов.
  17. Загребун
    Загребун Сегодня, 19:42
    +1
    У собак спрашивали?

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий

    Мня очень заботит Ваше мнение администрация. Я буду расти над собой. Ой.
  18. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:43
    0
    Если выйдут на наших и спросят дорогу, наши с удовольствием им ответят, что, мол, "Ландан из зе кэпитл ов зе Грейт Бритайн".
    И для, убедительности слов можно прикладом в зубы.
  19. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 19:43
    0
    Этих у-блюд-ков надо в моргах искать, или эти сволочуги уже гниют в какой нибудь канаве.
  20. Sith
    Sith Сегодня, 19:49
    0
    В каком звании эти "добровольцы" , что их ищут ... и на чём они и куда летели интересно =)
    Как в хищнике поди вызовут команду Шварцнейгера , чтобы их эвакуировать ...
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:58
    0
    Надеюсь эти британские ушлепки не попали в плен, а задвухсочены музыкантами всем известного оркестра.
  22. Snay
    Snay Сегодня, 20:13
    0
    Заднеприводные английские "добровольцы"....