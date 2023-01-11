ВСУ показали установки «ПВО» на основе пулемётов «Максим», размещённые на крышах домов в Киеве

В условиях постоянной воздушной угрозы, вызванной слабостью ПВО незалежной, украинские военные возрождают советскую конструкторскую мысль довоенных времён, привлекая к «защите» неба пулемёты «Максим».В 1928 году была создана первая советская зенитная установка. Она состояла из М1910, установленного на треногу с помощью вертлюга. В 1930 году была создана спаренная ЗУ. Предполагаемая дальность огня по самолётам составляла 1500 м, фактически – не более 800 м.Этим же путём пошли украинские военные в текущем конфликте. Они публикуют очередные фото с установками «ПВО» на основе спаренных пулемётов «Максим» с приданными им прицелами и прожекторами довоенных времён - на крышах домов в Киеве. Видимо, благодаря их огню командование рассчитывает бороться с российскими дронами и ракетами, которые используются для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре в столице незалежной.По фото вполне можно предположить, что такие установки стоят в жилых кварталах. И не приведёт ли использование пулемётов в таких условиях к гибели мирных жителей в самом Киеве, вопрос, скорее, риторический.Расчёт одной такой зенитной установки состоит из трёх человек. По всей видимости, наряды расставлены вблизи наиболее важных объектов. Судя по постоянным заявлениям киевских властей и командования ВСУ, стрелковый огонь позволяет сбивать значительную часть воздушных целей... На практике же каждый волна авианалётов сопровождается разрушением материальной базы противника. А сами эти установки, скорее, имеют цель продемонстрировать Западу, как тяжело приходится без «десятков батарей Patriot».