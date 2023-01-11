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ВСУ показали установки «ПВО» на основе пулемётов «Максим», размещённые на крышах домов в Киеве

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ВСУ показали установки «ПВО» на основе пулемётов «Максим», размещённые на крышах домов в Киеве

В условиях постоянной воздушной угрозы, вызванной слабостью ПВО незалежной, украинские военные возрождают советскую конструкторскую мысль довоенных времён, привлекая к «защите» неба пулемёты «Максим».


В 1928 году была создана первая советская зенитная установка. Она состояла из М1910, установленного на треногу с помощью вертлюга. В 1930 году была создана спаренная ЗУ. Предполагаемая дальность огня по самолётам составляла 1500 м, фактически – не более 800 м.

Этим же путём пошли украинские военные в текущем конфликте. Они публикуют очередные фото с установками «ПВО» на основе спаренных пулемётов «Максим» с приданными им прицелами и прожекторами довоенных времён - на крышах домов в Киеве. Видимо, благодаря их огню командование рассчитывает бороться с российскими дронами и ракетами, которые используются для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре в столице незалежной.



По фото вполне можно предположить, что такие установки стоят в жилых кварталах. И не приведёт ли использование пулемётов в таких условиях к гибели мирных жителей в самом Киеве, вопрос, скорее, риторический.

Расчёт одной такой зенитной установки состоит из трёх человек. По всей видимости, наряды расставлены вблизи наиболее важных объектов. Судя по постоянным заявлениям киевских властей и командования ВСУ, стрелковый огонь позволяет сбивать значительную часть воздушных целей... На практике же каждый волна авианалётов сопровождается разрушением материальной базы противника. А сами эти установки, скорее, имеют цель продемонстрировать Западу, как тяжело приходится без «десятков батарей Patriot».
Автор:
Использованы фотографии:
ВСУ
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20 комментариев
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  1. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 18:49
    +6
    А что им ещё остаётся? laughing Они же эти 30 лет незалежности только проедали советское наследие, они в Киеве за 30 лет даже ни одной новой станции метро не построили. Воистину Великие украинцы копатели Морей и Океанов.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 18:58
      +3
      Ну если это работает в отношение авиамопедов - то наверное это вариант. НО моя мысль - это скорее промо-акция для запада - мол смотрите чем воюем, так что давайте поставляйте больше нового....
      В общем все это скорее для западной аудитории - бедная необеспеченная армия просит вооружения. Поэтому если продолжать стеб здесь - то скорее это лить воду на их мельницу.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:15
        +1
        Цитата: zloybond
        Ну если это работает в отношение авиамопедов

        Вы попробуйте попасть хотя бы в стоящий мопед с расстояния 200 метров. А потом в летящий на скорости 50 м/с. А если еще и в темноте.
        Кум рулюет я газую, едемо.
    2. рюрикович
      рюрикович Сегодня, 20:00
      +1
      Цитата: Comandor777
      они в Киеве за 30 лет даже ни одной новой станции метро не построили

      Ну так это понятно request
      К слову, у нас , в Белоруссии, а Минске в 91-м году было 2 линии метро с 14тью станциями на двух линиях. За время "суверенитета" к 2023му году на этих двух линиях ввели в строй ещё 15(пятнадцать) станций и строится 3-я линия,на которой уже работают4 станции и 10 в процессе строительства и подготовки к нему. И проектируется 4-я.... Почувствуйте разницу,так сказать...Между стремлением к "демократии"( читайте - демагогии) и реальным стремлением улучшить жизнь в стране... hi
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:50
    +1
    Идет постепенная игилизация бывшей украины. Скоро пикапы с пулеметами -будут бесконтрольно кататься по оккупированной киевским режимом территории бесконтрольно расстреливая население по подозрению в "зраде". Подходящее оружие для бандитов, раз им танки не дают...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:53
      -3
      Уже дают,точнее пообещали поленья и бритты.По поводу этих ЗУ.В телеге фото пикапа с пулеметом и прожектором.Ночная сьемка,стреляют по какой то цели в небе.
    2. Zug
      Zug Сегодня, 18:54
      0
      Зачем на пикапах?Да на тачанки их сразу посадите,чо уж мелочится.Фантазии у вас работают конечно....да ездить,да расстреливать...УЖОС!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:11
        +1
        Так лошадей кормить надо,а овес нынче дорог.. yes
  3. Zug
    Zug Сегодня, 18:51
    0
    Чапаевский!-Вещь как казематное орудие!
  4. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 18:55
    -1
    Скоро лучников на крыше покажут и ДРГ на конях.
  5. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:55
    0
    Более современные системы ПВО распродали, а установки «ПВО» на основе спаренных пулемётов «Максим» не купил ни кто. Вот теперь и пришло их время.
    1. Zug
      Zug Сегодня, 18:59
      +1
      Ну вон у наших бойцов ЛНР и ДНР Мосинки есть.Ходят с ними ...У нас что вооружение заканчивается?
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: wandlitz
      Более современные системы ПВО распродали

      Им дали С-300, так они попали в трактор в Польше, разрушили десяток многоэтажек у себя, еще и белорусам подарок отправили.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:59
    0
    Так вот ты какой, железнiй кумпiл!
    Ну раз брат Беньямин не дает настоящий, хоть эрзац.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:01
    +2

    Семь стволов и все небо в "Геранях".
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:02
    +1
    В СССР существовала счетверённая версия этих пулемётов, наверняка на складах есть или пролюбили уже?. Для борьбы с геранеми может и пойдёт если та рядышком пролетать будет.
    1. hiller
      hiller Сегодня, 19:31
      +1
      Вот она. Зенитная установка образца 1931г.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:03
    0
    ВСУ показали установки «ПВО» на основе пулемётов «Максим», размещённые на крышах домов в Киеве
    . Целых окон, в округе, не о танется... да и шибко любопытных покоцает, не мало.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:05
    0
    К войне с массовым использованием никто не готовился. Все знали, что они есть, но никто не думал, что эта напасть свалится на себя любимого.
  11. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 19:22
    -1
    А какого жителям этих многоэтажек, особенно в ночное время? Какой может быть отдых под грохот пулемёта.