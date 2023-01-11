Украинская пресса: Обещанных Западом танков не хватит для перехода ВСУ в наступление

Того количества танков, которое собираются передать Украине страны НАТО, не хватит для перехода ВСУ в масштабного наступления. Об этом пишет украинское издание «Страна», комментируя прозвучавшее сегодня обещание президента Польши Анджея Дуды поставить на Украину роту тяжелых танков Leopard. В танковой роте по стандартам Североатлантического альянса насчитывается обычно 14 танков.
Украинская пресса задает несколько вопросов. Первый – о сроках поставки танков. Президент Польши пообещал поставить их «в рамках международной коалиции». Между тем, власти ФРГ отказывались передавать Украине танки именно по причине отсутствия решения коалиции НАТО по поставкам. Сроки поставок, да и сама возможность передачи танков зависят от того, было ли принято такое решение альянсом или нет. Ведь если оно еще не принято, то польское обещание носит гипотетический характер.
Второй вопрос – количество передаваемых танков. Правда, это скорее не вопрос, а констатация факта. Украинское издание утверждает, что обещанных Европой танков категорически не хватит для наступления.
Между тем, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорил о потребности украинской армии в нескольких сотнях современных танков западного производства только для организации наступления на одном из направлений, а таких направлений должно быть несколько.
Но Польша пока пообещала 14 танков, Великобритания – около 10 танков, Франция передаст легкие колесные танки, которые многими военными экспертами и как танки не рассматриваются.
Не нужно быть военным специалистом, чтобы понимать: 10,14, даже 50 танков погоды на фронте не сделают. Тем более, надо учитывать постоянные потери бронетехники. На это украинская пресса также обращает внимание, подчеркивая, что поставки танков должны быть постоянными. То есть, вся европейская военная промышленность должна работать на Украину, все арсеналы быть задействованы для поставок вооружений. Но согласится ли с этим сама Европа – вот вопрос.