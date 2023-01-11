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Украинская пресса: Обещанных Западом танков не хватит для перехода ВСУ в наступление

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Украинская пресса: Обещанных Западом танков не хватит для перехода ВСУ в наступление

Того количества танков, которое собираются передать Украине страны НАТО, не хватит для перехода ВСУ в масштабного наступления. Об этом пишет украинское издание «Страна», комментируя прозвучавшее сегодня обещание президента Польши Анджея Дуды поставить на Украину роту тяжелых танков Leopard. В танковой роте по стандартам Североатлантического альянса насчитывается обычно 14 танков.


Украинская пресса задает несколько вопросов. Первый – о сроках поставки танков. Президент Польши пообещал поставить их «в рамках международной коалиции». Между тем, власти ФРГ отказывались передавать Украине танки именно по причине отсутствия решения коалиции НАТО по поставкам. Сроки поставок, да и сама возможность передачи танков зависят от того, было ли принято такое решение альянсом или нет. Ведь если оно еще не принято, то польское обещание носит гипотетический характер.

Второй вопрос – количество передаваемых танков. Правда, это скорее не вопрос, а констатация факта. Украинское издание утверждает, что обещанных Европой танков категорически не хватит для наступления.

Между тем, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорил о потребности украинской армии в нескольких сотнях современных танков западного производства только для организации наступления на одном из направлений, а таких направлений должно быть несколько.

Но Польша пока пообещала 14 танков, Великобритания – около 10 танков, Франция передаст легкие колесные танки, которые многими военными экспертами и как танки не рассматриваются.

Не нужно быть военным специалистом, чтобы понимать: 10,14, даже 50 танков погоды на фронте не сделают. Тем более, надо учитывать постоянные потери бронетехники. На это украинская пресса также обращает внимание, подчеркивая, что поставки танков должны быть постоянными. То есть, вся европейская военная промышленность должна работать на Украину, все арсеналы быть задействованы для поставок вооружений. Но согласится ли с этим сама Европа – вот вопрос.
Использованы фотографии:
Bundeswehr
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18 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:41
    0
    Немного повторюсь. Взял за базу танковую бригаду США, естественно недостающие единицы техники могут быть доукомплектованны советскими.

    Говорят о создании трёх танковых бригад на натовском вооружении. В танковой бригаде США 87 танков и ~140 БМП. Соответственно нужно 261 танк и 420 БМП. Соответственно пока есть 10% (24) и 20% (90) от нужного количества.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:50
      +4
      Поставят столько сколько хозяин им скажет. Нато и не разрешит?! Смешно. Они же не думают, что воевать на их территории будут даже гипотетически. Так что бояться нечего не они там умирают, а силюков не жалко.
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 18:41
    +4
    Не нужно быть военным специалистом, чтобы понимать: 10,14, даже 50 танков погоды на фронте не сделают.

    Их потом будут десятками в месяц отправлять, если не хватит духу кое-кому логистику вынести.
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:46
    +3
    ну они действуют по принципу вода камень точит, они ведь целенаправленно и постоянно наращивают поток вооружений, а почему европе не согласиться?давайте честно скажем они не боятся армии России, ни красных линий и во многом к горькому сожалению это правда, им же не лично воевать тем более чего им бояться а на кону кроме политических и стратегических бонусов огромные деньги, в ВПК не дураки сидят они продавят свои интересы
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:54
      -2
      им же не лично воевать тем более чего им бояться

      Ну например Россия войну им объявить может? Или вы думаете такое там не рассматривают?
      1. Франк Мюллер
        Франк Мюллер Сегодня, 19:21
        +4
        Конечно же рассматривают, но не боятся. Боялись, может быть, до 24 февраля. А ,без малого, год так называемой СВО, научил их не бояться. "Добрыми волями", "перегруппировками", "озабоченностями" испугать невозможно - с.
      2. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 19:33
        +1
        Не объявит, там на верху тоже стало доходить чем это может напрямую без использования ЯО закончится
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 19:05
      -1
      Цитата: 1razvgod
      они ведь целенаправленно и постоянна наращивают поток вооружений
      Циферки этого потока озвучьте? А потом сравните с тем, что вна Украине было перед войной. Там по некоторым позициям разница на два порядка. После этого можно поразмыслить, как помогут 14 танков там, где не справились больше двух тысяч...
      1. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 19:31
        +1
        Рсзо больше 40шт.мало? И таких рсзо у них до 24 числа и не было, так что не в 2 порядка кое чего. А кто вам сказал что 14 танков и всё больше небудет? Начинали с бронижелетов вообще, вот и поразсмыслите
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:47
    -5
    Скажем проще, никакие поставки, ни в каком количеству не смогут спасти военные формирования украины и саму бывшую украину. песенка спета. вопрос только времени . Агония с уничтожением мужского населения и разрушением инфраструктуры и энергетики может продолжаться и дальше или стоит скинуть кровавого колуна и подписывать капитуляцию.
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:49
    0
    главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорил о потребности украинской армии в нескольких сотнях современных танков западного производства только для организации наступления на одном из направлений, а таких направлений должно быть несколько. То есть, вся европейская военная промышленность должна работать на Украину, все арсеналы быть задействованы для поставок вооружений.

    А ничего не треснет от таких хотелок . Явно Европа на это не пойдёт . " Чем потом с Россией воевать будет ".
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:51
      +4
      Конечно не треснет. Нужное количество может обеспечить одни только США. М1А1 и М2А2 как раз в нужном количестве лежат на базах хранения. Европа может поставить ещё столько же своих аналогов.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    +1
    Украинская пресса: Обещанных Западом танков не хватит для перехода ВСУ в наступление
    . Вопрос простой... сколь долго там будут оставаться те, кто хочет понаступать и где именно они кучкуются сейчас и будут кучковатся потом???
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:01
    +1
    бмп сша + танки + бриты танки немцы танки и бмп
  8. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 19:08
    +1
    Из Норвегии идут газопроводы в Польшу, Германию и Великобританию, для 2 последних это 80% объемов для промышленности. Европа на протяжении года каждый месяц поднимает шаги эскалации. Европейцы уже убили пол миллиона Русских, большая часть из которых с промытыми мозгами, но это Русские. Если правительство не готово использовать ЯО, то взорвать ый газопровод из Норвегии в Польшу будет отличным шагом. Это покажет странам Европы что поставки оружия несут проблемы. Европе пора пустить кровь, иначе это не закончится ни когда. Дальнобойное ПВО и танки нужны для наступления, запад планирует устроить бойню в Крыму к лету. Правительство должно найти у себя яйца, и ответить западу. Запад делится на три части. США, западная Европа и восточная Европа. Пока на территории первых двух ничего не происходит, по России ответа не будет. Восточная Европа не играет роли, нужно ответь по ней, чтобы все эти чехи, словенцы, румыны, поляки и прочие заткнулись. Между прочим, чехи чинят технику, эти заводы логичная законная цель.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:43
    0
    Поставить танки и бмп это одно, а вот обучить лс, создать рембазы на территории украины, это совсем другое и, пожалуй, нереализуемая затея. Без возможности ремонта в прифронтовой зоне все эти поставки постепенно превратятся в металлолом.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:49
    0
    Восхищает ряд экспертов и военкоров, которые уже запели "дорогая и сложная техника, длинное логистическое плечо, проблемы с ремонтом", вместо того чтобы сказать о соплежуйском руководстве все что следует сказать. Кстати, ту же песню пели о трех топорах и хаймарсах, потом попритухли.
  11. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 19:58
    0
    Не нужно быть военным специалистом, чтобы понимать: 10,14, даже 50 танков погоды на фронте не сделают.

    Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что это только начало. Рубикон "начала поставок танков западного образца" пройден. За Польшей последуют поставки танков от других стран, а там и США подтянутся, у которых старых Абрамсов на хранении огромное множество.