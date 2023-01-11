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Итальянское издание: Украина недооценила боеспособность российских мобилизованных

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Итальянское издание: Украина недооценила боеспособность российских мобилизованных

Корреспонденты западных изданий отмечают, что украинские власти недооценили боеспособность и эффективность российских военнослужащих, попавших в зону проведения спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.


В материале, опубликованном в итальянской газете la Repubblica, говорится, что при наступлении Вооруженных сил Российской Федерации на город Соледар российская армия учла опыт применения боевиками киевского режима американских высокоточных систем залпового огня HIMARS и перенесла большую часть своих складов с боеприпасами на расстояние более 100 километров от линии боевого соприкосновения.

Также находящийся в Краматорске корреспондент издания отметил, что распространяемая западной прессой информация о якобы низком уровне подготовки и снабжения мобилизованных в российскую армию военнослужащих оказалась далекой от истины. Иностранные эксперты считают, что из 300 тысяч мобилизованных военнообязанных все не могут быть априори плохими солдатами. Поэтому за время подготовки и боевого слаживания большая часть мобилизованных получила необходимые навыки.

По словам итальянского журналиста, большая часть мобилизованных успела адаптироваться к новым условиям и уже успели хорошо себя проявить в боевых действиях. Об этом свидетельствуют и успехи на тех направлениях, где задействованы мобилизованные.

Призыв в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации начался в России в сентябре прошлого года после соответствующего указа президента Владимира Путина. Как и планировалось, было призвано 300 тысяч военнослужащих. Все мобилизованные прошли необходимую трехмесячную подготовку и боевое слаживание, после чего часть из них уже отправлена в зону проведения спецоперации на Украине.
Автор:
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12 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:15
    0
    Как сказал Папа: чеченцы и буряты, мол...
    Поэтому все так складывается.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:17
    +11
    Правильно но неверно (с) В очередной раз, глобальный запад недооценил боеспособность Русской Пехоты. Они всегда ее недооценивают. думают что решает технология и модная тактика, а побеждает всегда Русская Пехота. Вопреки всему.
    1. Eva Star
      Eva Star Сегодня, 19:37
      -7
      После распада РИ, Русская пехота побеждает исключительно за счёт массовых жертв, запад просто не понимает как русские так легко идут на смерть. Лично я не вижу тут повода для гордости. Почитайте про сражения Суворова, или про Брусиловский прорыв, где не имея преимущества в людях, армия России при минимальных потерях у себя, громила противника.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:03
        0
        Ну и кого наша пехота после распада РИ победила только за счёт массовых жертв? В ту же ВОВ за плечами СВ стояли колоссальная военная промышленность, металлургия, машиностроение... А после наша пехота равного противника вплоть до СВО нигде и не встречала, кажется.
        Мне кажется, что Голос разума сам себе придумал, что у пехоты не технология и тактика решают и сам же этим загордился. Будь это так, гордиться было бы и правда нечем абсолютно, тут голову пеплом посыпать впору бы было. Но это не так. Да, есть проблемы, но, на мой диванный взгляд, сейчас СВ ВС РФ в целом вполне на уровне со своими коллегами из передовых западных армий по использованию технологий и наличию "модных тактик". И как раз СВО это доказывает.
        1. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 20:18
          0
          в современной военной науке, последнее время бытуют ряд непроверенной большими войнами представлений, о возможности организации некоторых новых принципов тактических действий. Не буду сейчас проводить ликбез, но тот кто интересуется тот заноет, речь идет о развитии концепции "непрямых действий" . Родоначальник естественно, англосаксы, как противовес немецкой условной концепции Клаузевитца. Причем все усугубляется тем, что в в первой теории последнее время используется немецкое понятие "шверпункт" но в противоположном его изначальному смыслу контексте. Не углубляясь в формует комментария в теорию скажу, что условные англосаксы-как представителе в основном американской военной традиций, на практике применили операцию с "низкой плотностью сил" во время давления на нашу ЛБС в районе Харькова. именно это я обозвал "следование новомодной тактике". На практике это выражается в задействовании большого количества разведывательно-диверсионных подразделений на легкой (как правило колесной) технике для обхода узлов обороны противника и выхода на незащищенные коммуникации. Хотя по моему личному мнению, тут нет никакого открытия это таже самая тактика "блицкрига" образца 41 года. Но естесвенно, зведные натовские генералы балуются теоретическим выкладками и понятиями (та же операция с низкой плотностью). думаю такой взгляд у них возник из-за долголетнего участия в войнах с противником, без жесткой ЛБС -в Ираке и в Афганистане.
          А в СВО етесвенно нашими наиболее боеспособными частями выработана своя тактика и я уже не раз описывал ее в своих комментариях. Но она не модная. на западе про нее даже не знают, потому что не участвует в конфликтах такого типа. Продвижение малой штурмовой группы в лоб на укреплённые позиции для выявление огневой точки и корректировки по ней огня артподдержки и миномётов, это не то что осмыслено в современной военной науке на западе. И это хорошо. Поточу то в данный момент такую тактику использует наша пехота для медленного и осторожного но неуклонного продвижения через фронт противника.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Правильно но неверно (с) В очередной раз, глобальный запад недооценил боеспособность Русской Пехоты. Они всегда ее недооценивают. думают что решает технология и модная тактика, а побеждает всегда Русская Пехота. Вопреки всему.

      Как там в фильме "В бой идут одни старики"?
      "А распишется на Рейхстаге рядовой пехотный, Ванька.
      Да и по праву!"
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:55
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Они всегда ее недооценивают. думают что решает технология и модная тактика

      Ну пойдите в бой без технологии и тактики - разнесут сразу же.
      Цитата: голос_разуma
      Вопреки всему.

      Вопреки всему никто не побеждает. Если у победы нет объективных предпосылок, то её и не будет. Не всегда и не везде, но в целом мир довольно детерминирован.
      А насчёт боеспособности мобилизованных я лично считаю, что она и правда ниже, чем у контрактников. Не верю я, что пошедший не по своей инициативе в армию будет воевать так же хорошо, как профессионал своего дела, отдавший ему уже несколько лет.
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 20:06
        0
        И не верь..Существует наука-психология назывется и ребят за три месяца сильно мотивировали,кроме того часть мобиков и как с дивана видится немалая те же бывшие контрабасы так что через неделю пребывания в окопах их не отличишь от ветеранов..
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:32
    +1
    Итальянцы еще не знают что такое стройбат.
  4. 9PA
    9PA Сегодня, 19:37
    +1
    Еще главная сила не вступала в боевые действия, бригада военного обозрения с хрычами там и тп. Одними шапками закидаем
    Не шутки ради, а если наш народ укомплектовать ещё по современным стандартам (связь, амуниция, пнв, беспилотники, станции борьбы с артами, просто переносные афар рлс), да армию снабдить арматой т50 бережками и прочими АСУ, мы просто вырежем европейские народы
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:41
    0
    Итальянское издание: Украина недооценила боеспособность российских мобилизованных
    . Бум объективным и... эта замута сплошные недооценки, со всех сторон!!!
    Хотя и переоценок там тоже хватает.
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 19:55
    0
    Коллеги,не знаю как другим,а мне больше нравится читать мнение не украинских СМИ:1)сомнительная достоверность и море похвальба.
    2)всегда интересен взгляд со стороны. Хотя бы,чтоб сравнить и вычленить основную мысль