Корреспонденты западных изданий отмечают, что украинские власти недооценили боеспособность и эффективность российских военнослужащих, попавших в зону проведения спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.В материале, опубликованном в итальянской газете la Repubblica, говорится, что при наступлении Вооруженных сил Российской Федерации на город Соледар российская армия учла опыт применения боевиками киевского режима американских высокоточных систем залпового огня HIMARS и перенесла большую часть своих складов с боеприпасами на расстояние более 100 километров от линии боевого соприкосновения.Также находящийся в Краматорске корреспондент издания отметил, что распространяемая западной прессой информация о якобы низком уровне подготовки и снабжения мобилизованных в российскую армию военнослужащих оказалась далекой от истины. Иностранные эксперты считают, что из 300 тысяч мобилизованных военнообязанных все не могут быть априори плохими солдатами. Поэтому за время подготовки и боевого слаживания большая часть мобилизованных получила необходимые навыки.По словам итальянского журналиста, большая часть мобилизованных успела адаптироваться к новым условиям и уже успели хорошо себя проявить в боевых действиях. Об этом свидетельствуют и успехи на тех направлениях, где задействованы мобилизованные.Призыв в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации начался в России в сентябре прошлого года после соответствующего указа президента Владимира Путина. Как и планировалось, было призвано 300 тысяч военнослужащих. Все мобилизованные прошли необходимую трехмесячную подготовку и боевое слаживание, после чего часть из них уже отправлена в зону проведения спецоперации на Украине.