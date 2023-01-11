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Командующим российскими войсками в специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

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Командующим российскими войсками в специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Новым командующим объединенной группировкой войск Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции, назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. О данном назначении объявил сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.


Генерала армии Сергея Суровикина, который прежде был командующим войсками в спецоперации, назначили заместителем командующего объединенной группировкой войск. Еще одним заместителем командующего группировкой войск стал главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Кроме того, на пост заместителя командующего объединенной группировкой войск назначен и генерал-полковник Алексей Ким, который занимает должность начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, первого заместителя главкома сухопутных войск.

Такие масштабные перестановки в руководстве специальной военной операцией, как пояснили в Министерстве обороны РФ, связаны с расширением масштаба решаемых в процессе специальной военной операции задач и необходимостью более тесного и интенсивного взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск.

Безусловно, назначение начальника Генштаба ВС РФ командующим объединенной группировкой войск значительно повышает сам статус и специальной военной операции, и российского командования.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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99 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:56
    -1
    ну посмотрим что будет дальше посмотрим как он себя покажет !
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:59
      +35
      Почти 11 месяцев командования «СВО» этих людей в форме и генеральских погонах ничего не показало? Очередная перестановка кроватей ничего не изменит.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 19:02
        +7
        Соглашусь. Тут надо подход менять в целях. Отменять неприкосновенные цели и обьекты.
        1. Eroma
          Eroma Сегодня, 19:25
          +9
          Назначение шишек, может быть предвестником большого шухера bully
          Ведать к наступлению почти подготовились, теперь "Генералиссимуса" будут зарабатывать
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 19:46
            +6
            Тут есть один аспект. Суровикин - командовал только подчинёнными ему войсками. Возможности начальника Генштаба - на порядок выше. Он может своей властью задействовать почти что угодно, кроме разве что РВСН. Возможно - это назначение свидетельство резкого повышения ставок со стороны РФ..
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:04
        +23
        Плюсую. Эти же люди провалили т.н. "первый этап СВО". Кто информировал президента об оперативной обстановке накануне ввода войск? Точность разведданных всегда на совести начальника Генштаба, у него ГРУ в подчинении.
        1. Роман Ефремов
          Роман Ефремов Сегодня, 19:31
          +10
          Полностью согласен! В том, как началась эта "СВО", вина Генштаба и Герасимова лично!
        2. Vrotkompot
          Vrotkompot Сегодня, 19:38
          0
          А Вы откуда знаете какие разведданные предоставили президенту и на основании чего он принял решение о начале СВО?
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 20:11
            0
            Да в комментариях на ВО ведь всё понятно поясняли fool wassat
        3. Xenofont
          Xenofont Сегодня, 19:50
          +1
          , Ну, смысл этого назначения как раз в том, что отвертеться не получится и свалить неудачи на других будет проблемой. Суровикин, в качестве зама, будет иметь только одного начальника, что уменьшает количество бардака.
      3. sheridans
        sheridans Сегодня, 19:05
        -7
        А хотя бы срочную служили? Выводы какие-то недопиджакские.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 19:19
          +20
          а МинОбороны Шойгу "хотя бы срочную" служил???
    2. Evgenijus
      Evgenijus Сегодня, 19:01
      +2
      Все же ближе к окопам, не всю же службу в Москве сидеть ...
      Будет за что конкретно ответить на этой должности.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:07
        +9
        К каким окопам, о чем вы? Как сидели в Москве, так и будут сидеть.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:03
      +15
      Как говорят наши "звезды" я, пока в шоке! winked
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:06
        +4
        Цитата: Ясная
        Как говорят наши "звезды" я, пока в шоке! winked

        Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ... yes
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:15
          -4
          Цитата: Теренин
          Цитата: Ясная
          Как говорят наши "звезды" я, пока в шоке! winked

          Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ... yes

          Гена, а хорошо бы я, с этими воинами, как победителями, смотрелась на день очередной Победы над врагами России.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:18
            0
            Цитата: Ясная
            Цитата: Теренин
            Цитата: Ясная
            Как говорят наши "звезды" я, пока в шоке! winked

            Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ... yes

            Гена, а хорошо бы я, с этими воинами, как победителями, смотрелась на день очередной Победы над врагами России.

            О, какие вы женщины laughing знаешь же прекрасно, что у них другого варианта, кроме Победы - нет.
        2. lucul
          lucul Сегодня, 19:17
          +12
          Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ...

          Смех -смехом ,а такое назначение говорит о как минимум разрастание СВО до полноценной войны с Западом.
          1. AlexGa
            AlexGa Сегодня, 19:27
            +3
            С такими назначениями следует ожидать большие события.
          2. Ясная
            Ясная Сегодня, 19:27
            +2
            Цитата: lucul
            Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ...

            Смех -смехом ,а такое назначение говорит о как минимум разрастание СВО до полноценной войны с Западом.

            Мне интересно, кто участвовал в рекомендациях по целесообразности данного персонального назначения военных? Надо-же знать их умения управления в современных боях на Украине. Приобретать опыт на земле, как бы уже времени нет request
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 19:31
              +1
              Цитата: Ясная
              Цитата: lucul
              Ясная, hi в шоке с тобой точно, как минимум, - Герасимов, Салюков, Суровкин и Ким ...

              Смех -смехом ,а такое назначение говорит о как минимум разрастание СВО до полноценной войны с Западом.

              Мне интересно, кто участвовал в рекомендациях по целесообразности данного персонального назначения военных? Надо-же знать их умения управления в современных боях на Украине. Приобретать опыт на земле, как бы уже времени нет request

              Если эти назначения подразумевались предварительно, то это одно, а если кто то (действительно, интересно кто? winked ) в результате возникшей целесообразности, то наработка практического опыта потребует какого-то времени.
            2. Tusv
              Tusv Сегодня, 19:50
              0
              Цитата: Ясная
              Мне интересно, кто участвовал в рекомендациях по целесообразности данного персонального назначения военных?
              Может быть здравый смысл? Владимир Сергеевич между прочим главком ВКС, а города берет все таки пехота, Суровкин свое дело все таки сделал. Вырубил вражеское ПВО, оттянув от передовой и ВКС снова задышало. опять таки повырубал рубильники на украинских заводах ВПК. Мы смогли подготовиться, перевести дух, Украина забыла о наступах. А наземные операции, кто будет планировать и решать задачи? Повторю. Города берет пехота
          3. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 20:12
            0
            Цитата: lucul
            назначение говорит о как минимум разрастание СВО до полноценной войны с Западом.

            Это ответный ход на сегодняшнюю встречу Зе , Дуды и Литовского фафика. Видимо складывается м-н региональная коалиция "нацистов" с перспективой ее разрастания. Все это делается с благословения Штатов. Поэтому, чтобы потом в спешке не менять лошадей, решили это сделать заранее.
            ИМХО.
        3. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 19:37
          0
          Не понятные мне игры . Герасимова и Шойгу пинал Пригожин последние пару месяцев очень жестко чуть ли не в отставку (естественно с позволения Кормильца) ... и все на руках носили Армагедона ....
          как вариант предположу что то не по плану идет и скоро Герасимова пустят паровозом
          1. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 19:54
            -2
            Подразумевалось,что паровозом будет Суровикин,хотя все они одного поля ягодки.
    4. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 19:34
      0
      Мы накануне грандиозного шухера! Статус СВО подняли на самый высокий уровень.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 19:48
      0
      Для Герасимова и иже с ним это пощечина и последнее предупреждение с понижением в должности и намек остальным бездельникам с большими звездами, шо ВВП зол, очень зол. Теперь любой просчет их превосходительств повлечет звездопад, пенсии и почетный отдых , если не хуже. и Первый в списке Герасимов - и поделом.
  2. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 18:59
    +10
    Всё кровати местами меняют, главное совещаний побольше и согласований.
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:59
    +1
    Россия изменила свою тактику в информационной войне, мы больше не кого не пугаем а просто готовимся. и это очень сильно страшит запад..
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:59
    +9
    Пусть Бог направит вас и даст вам мудрость
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:00
    +9
    Будем ждать результатов. Хотелось чтобы они были положительными.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:08
      -1
      Именно,комментировать эти перестановки-дело глухое.Интересно другое-те,кто превозносил Суровикина,начнут его пинать?А то,пример уже есть-генерал Лапин.
      1. Никелиум
        Никелиум Сегодня, 19:40
        -2
        За что Сурового пинать? За Херсон? Ну там скорее политика, чем ситуация. Лапин то обосрался конкретно ещё в самом начале наступления на Киев, когда не смог взять ни Сумы, ни Чернигов.
  6. Хронос
    Хронос Сегодня, 19:00
    +12
    Решение странное. С одной стороны, задвигают Суровикина. С другой, он и так формально был под Генштабом. Такое впечатление, что всех пытаются усадить в одну лодку. Не получились бы лебедь, рак и щука. И значит скоро что-то будет.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:04
      0
      Пора прекратить награждать боевыми орденами военнослужащих непосредственно в боях не участвующих.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:09
        +7
        Высшие офицеры не участвуют и не должны непосредственно участвовать в боях. Их задача - стоять над картой с разведданными и умело пользоваться верхней головой.
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:10
        +1
        Цитата: Балу
        Пора прекратить награждать боевыми орденами военнослужащих непосредственно в боях не участвующих.

        Хотите сказать, что Герасимова за наградами отправили?
    2. ААК
      ААК Сегодня, 19:16
      0
      Про птицу, членистоногого и рыбу - это вряд-ли, скорее - получится Змей Горыныч о дохрена головах...
  7. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 19:02
    -5
    Почему Шойгу не возьмёт командование на себя? Он же целый министр обороны!
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 19:09
      +4
      Цитата: Reklastik
      Почему Шойгу не возьмёт командование на себя? Он же целый министр обороны!


      Вы предлагаете ему перенести Ставку в Могилёв? wassat
      Итак уже не очень понятно "кто на ком стоит". Кроме одного факта: за всё ответит Герасимов.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:27
      -1
      Почему Шойгу не возьмёт командование на себя? Он же целый министр обороны!

      Тонко)
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:54
      +1
      Почему Шойгу не возьмёт командование на себя? Он же целый министр обороны!

      Потому что Министр обороны администратор, а Начальник ГШ командует войсками.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 20:08
        0
        Почему Шойгу не возьмёт командование на себя? Он же целый министр обороны!

        Он как тот персонаж в к/ф "Свадьба в малиновке" бабами своими командует которым генералов присвоил.
  8. OSha
    OSha Сегодня, 19:03
    +5
    Боевого генерала - на штабного?!......
  9. mag nit
    mag nit Сегодня, 19:05
    +5
    Цитата: Хронос
    И значит скоро что-то будет.
    Лишь бы не "перегруппировка войск".
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 19:36
      +1
      Цитата: mag nit
      Цитата: Хронос
      И значит скоро что-то будет.
      Лишь бы не "перегруппировка войск".

      Точно нет. По крайней мере не планируется. Герасимов бы не полез туда тогда.
  10. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 19:06
    +1
    Не знаю как это оценивать после плохо спланированной, невнятной СВО. Придётся довериться в надежде, что они всё таки поработали над ошибками.
  11. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 19:07
    +4
    Начали или ещё не начали, вот в чем вопрос.
  12. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 19:07
    +4
    Безусловно, назначение начальника Генштаба ВС РФ командующим объединенной группировкой войск значительно повышает сам статус и специальной военной операции, и российского командования.

    Думаю концентрация всех ВС России на этом направлении принесут только пользу . А то тут воюют , а тут живут своей жизнью . Будем надеяться на лучшее .
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:09
    +6
    О как! Что Герасимова отправили свои косяки исправлять?
    Только что-то мне кажется, что Герасимов номинально будет командующим, а продолжать руководить операцией будет Суровикин.
    Ну посмотрим, выводы делать рано.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 19:38
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      О как! Что Герасимова отправили свои косяки исправлять?
      Только что-то мне кажется, что Герасимов номинально будет командующим, а продолжать руководить операцией будет Суровикин.
      Ну посмотрим, выводы делать рано.

      Главное, чтоб не получилось, что формально командует Герасимов, а все его замы имеют право непосредственного доклада Верховному. А что-то есть предчувствие, что так и задуманно.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 19:56
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Только что-то мне кажется, что Герасимов номинально будет командующим

      Типа,как соавтор или научный руководитель?
  14. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 19:09
    -3
    Человек разработал план и взял ответственность за его выполнение на себя лично, теперь если что отвечает за все он, а не стрелочники. А все эти сопли про 11 месяцев задрало уже слышать от нытиков у которых все всегда не так.
  15. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:10
    +4
    То есть Герасимов будет и начальником генерального штаба и командующим одновременно?
    В режиме многозадачности люди делают гораздо больше ошибок, гораздо больше выпускают из виду важных моментов. Интересно какая информация на этот счёт будет дальше.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:35
      +5
      А Вас не удивляло, когда Суровикин руководил СВО, продолжая исполнять обязанности командующего ВКС? И это ещё если не вспоминать, что ВКС он руководит, будучи сухопутчиком и то, что не на ВКС, мягко скажем, лежит основная тяжесть СВО. И вообще - сказано же, что умом Россию не понять, так нечего и пытаться.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 19:59
        0
        Нет ,я просто не в курсе что он продолжил командовать ВКС России. Я просто считаю такой подход неправильным, командующий не должен занимать несколько должностей.
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 19:37
      +1
      Если исходить из формальной логики, то предыдущие командующие СВО не в полной мере исполняли план операции или делали это с ошибками, не так как было задумано.
      Сейчас руководство передали в руки непосредственного автора плана проведения СВО.
      Повторюсь, это если смотреть со стороны логики. Реальные причины могут быть самые разнообразные - рациональные, иррациональные - и к логике не иметь никакого отношения.
      1. Зефр
        Зефр Сегодня, 19:55
        +1
        Если спросили моего мнения, то я бы сказал, что начинается этап СВО с участием Белоруссии. Только в этом случае требуется взаимодействие через верхний эшелон командования
    3. Хронос
      Хронос Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: Герман 4223
      То есть Герасимов будет и начальником генерального штаба и командующим одновременно?
      В режиме многозадачности люди делают гораздо больше ошибок, гораздо больше выпускают из виду важных моментов. Интересно какая информация на этот счёт будет дальше.

      Поэтому Герасимова аж тремя замами подкрепляют - главкомами и замом по Генштабу.
    4. TRex
      TRex Сегодня, 19:43
      0
      Лично для меня - это весьма неоднозначно... Не могу все помнить, но не припоминаю в современной истории, когда начальник ГШ вдруг становился командующим фронта. В самые лихие годины Генштаб оставался Генштабом... Шапошников, Василевский. Жуков сдал дела в Москве и уехал спасать Ленинград. Так было? Надо мемуары перечитать.
      В нашем случае - дело нечисто.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 20:01
        0
        Жуков уехал командовать резервным фронтом. Потом был Ленинград.
  16. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 19:10
    +5
    Я вот одного не пойму. Генштаб МО рулит СВО, при этом Соледар освободили ЧВК Вагнер без участия МО. Может пора Пригожина на руководство СВО?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 19:23
      +5
      Цитата: Владимирский
      Я вот одного не пойму. Генштаб МО рулит СВО, при этом Соледар освободили ЧВК Вагнер без участия МО. Может пора Пригожина на руководство СВО?


      Может и без непосредственного штурма частями МО, но все равно они свои действия согласовывают. А то вы так говорите, как будто ЧВК независимо от всех остальных воюют.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 19:25
      +9
      Ага без участия. А то что город взяли в мешок десантники и НМ ЛНР это так пустяки? Вагнер в самом городе работал, результат хороший не спорю. Но с открытыми флангами как бы они взяли что то?
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:31
      +2
      Генштаб МО рулит СВО, при этом Соледар освободили ЧВК Вагнер без участия МО.

      Не будьте столь наивным. Под крышей ЧВК действует подразделение Минобороны, изначально созданное для "грязной" работы за рубежом.
  17. ilpine
    ilpine Сегодня, 19:12
    +1
    Нормальная ротация. Для непопулярных решений назначается зам. начальника. А для популярных действий и победы назначается сам начальник. Одно непонятно, в новой должности какие дополнительные функции получает начальник, каких у него не было до этого?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:22
      -4
      возможно может применить тактические ядерные ракеты )
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 19:31
        +2
        Цитата: opuonmed
        возможно может применить тактические ядерные ракеты )


        Вы очень спешите на тот свет ?)
        1. Комментарий был удален.
  18. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:12
    0
    Суровикину поручат конкретную разработку какой то операции. Как заместителю.
  19. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 19:12
    +7
    Всё по-Путински : "двигать кровати". Генштаб им. Герасимова показал свою полную импотентичность - поэтому, конечно, надо ещё больше им дать власти! Как министр Мантуров, проваливший импортозамещение - был за это повышен! Похоже, дело окончательно идёт к "похабному миру"...
  20. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:13
    +3
    Только вот из Москвы будет командовать? Или лучше из Донецка, ну или хотя бы Иловайска.
    Чтобы иметь личный контакт с комдивами и комбригами. Иногда даже чайку вместе попить полезно для дела, эмоции какие получить не через экран
    монитора. Да и ответку какую любым видом оружия кроме ядерного можно оперативно на месте разрешить.
    Посмотрим.
    И еще - пока по сути не вступали в дело мобилизованные резервы. А тем временем сроки их подготовк и слаживания в целом завершены или завершаются.
    Время, видимо, пришло, тем более Запад дозрел до танков, значит пора заранее численность ВСУ сделать для нас более выгодной, чтоб некого было по тем танкам рассаживать.
    Короче, пора бить , сильно, больно и продолжительно.
  21. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:15
    +8
    Очередной генерал и... читаем биографию, училище закончил в 1977 году но в Афгане тоже не отметился. Прямо селекция какая-то. request
  22. Пижон
    Пижон Сегодня, 19:18
    0
    У генералов тоже ротация, как я вижу...
  23. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:19
    0
    А говорят, что на переправе коней не меняют. Меняют. Какой уже раз ?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 19:42
      0
      Получается что первый. Суровикин это первый командующий СВО.
  24. spirit
    spirit Сегодня, 19:25
    +3
    Боже!!! Только не Герасимов!Им что не интересно биатлоны и учение на дальнем востоке проводить?По их 20 летней деятельности же понятно что о войне они знают только по картинкам в учебнике и их интересуют совсем другие вещи "шкурного" характера. Найдите грамотных боевых полканов, уверен что и в такой отрицательной селекции кто то да смог остаться.Этих "дуболомов" и ретроградов нужно держать как можно дальше от планирования am
  25. maiman61
    maiman61 Сегодня, 19:25
    -2
    Ну это серьезно! Значит будем бить "братьев" и в хвост и в гриву не по детски! НАШУ Одессу надо освободить от бандэровской грязи!
  26. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 19:26
    +8
    Операция вторжения на Украину, было самой глупой операцией в истории. Россия зашла на территорию противника, и несколько дней двигалась вперёд, просто забыв про такие вещи как тыл и логистика. Все эти генералы при Сталине были бы уже расстреляны. А последующие месяцы показали, что Россия абсолютно не готова к современной войне, связь и разведка остались на уровне второй мировой, сейчас ситуация исправляется но в большинстве своем за счёт волонтёров, которые помогают рациями и беспилотниками. Все эти генералы годятся только для парадов.
  27. Абзац
    Абзац Сегодня, 19:28
    0
    Здесь надо понять что это значит. А языком молоть ума не надо.
  28. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:28
    +1
    О данном назначении объявил сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

    А разве назначения такого уровня не входят в компетенцию Верховного главнокомандующего? А если назначил он, то не логично было бы самому об этом и объявить?
  29. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:31
    +1
    Ну, все- понеслось! Нет у нас боевых, молодых и умных генералов? Тогда- беда.
  30. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:32
    -1
    Мудрое решение, а то НГШ как-то в стороне остался. Да и вовремя.
  31. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:33
    +2
    Теперь что, Герасимов будет командовать СВО прямо из Москвы?
    Не знаю как у военных, а у гражданских если начальства много и оно неизвестно где, то толку не будет.
    У семи нянек дитя без глазу
    (Народная мудрость)
  32. Улюм
    Улюм Сегодня, 19:36
    +6
    Ни к чему хорошему это не приведёт. Видимо Суровикин оказался недостаточно хохлолюбивым и очень усложнил "братскому народу"существование. Атаки на Хохлостан прекратились. Сейчас опять начнутся "жесты доброй воли".Ведь украинцы, это братья нашего царя и их надо беречь, а русских не жалко.
    В Герасимова не верю от слова"Совсем". Абсолютно паркетный царедворец, который замечательно умеет щёлкать каблучками и "есть" начальство глазами..
  33. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 19:37
    +5
    Кима на николаевской направление надо.
  34. Piligrim iz Irkutska
    Piligrim iz Irkutska Сегодня, 19:39
    +2
    "...Я считал, что управление фронтами должно осуществляться из Центра – Ставкой Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом. Они же координируют действия фронтов, для чего и существует Генеральный штаб. Уже первые месяцы войны показали нежизненность созданных импровизированных оперативных командных органов «направлений», объединявших управление несколькими фронтами. Эти «направления» вполне справедливо были ликвидированы. Зачем же Ставка опять начала применять то же, но под другим названием – представитель Ставки по координированию действий двух фронтов? Такой представитель, находясь при командующем одним из фронтов, чаще всего, вмешиваясь в действия комфронтом, подменял его. Вместе с тем за положение дел он не нес никакой ответственности, полностью возлагавшейся на командующего фронтом, который часто получал разноречивые распоряжения по одному и тому же вопросу: из Ставки – одно, а от ее представителя – другое. Последний же, находясь в качестве координатора при одном из фронтов, проявлял, естественно, большую заинтересованность в том, чтобы как можно больше сил и средств стянуть туда, где находился сам. Это чаще всего делалось в ущерб другим фронтам, на долю которых выпадало проведение не менее сложных операций"... Воспоминания без цензуры / К.К. Рокоссовский.
  35. FeodorY
    FeodorY Сегодня, 19:41
    -1
    От перестановки слагаемых, увы сумма не меняется...
    Напёрстки тут ни как не прокатят, имхо.
  36. Million
    Million Сегодня, 19:50
    -1
    Может лучше уж тогда Сердюкова назначить главным?
  37. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:51
    0
    Такие масштабные перестановки в руководстве специальной военной операцией, как пояснили в Министерстве обороны РФ, связаны с расширением масштаба решаемых в процессе специальной военной операции задач

    Понятно, что такими масштабами и темпами, как сейчас, продолжать нельзя.
    Но и воевать без современного оружия тоже тяжело, особенно, когда в процесс б/д лезут все, кому ни лень...
  38. rusmor55
    rusmor55 Сегодня, 19:51
    +3
    Думаю, у Суровикина были проблемы с взаимодействием с руководством видов и родов ВС РФ, они же все у нас самостоятельные. а теперь все в прямом подчинении. Руководить непосредственно операциями все равно будет Суровикин, только под эгидой НГШ. В минус только опять громоздкость и неповоротливость управления.
  39. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:52
    -1
    ну если учесть что геншатб мягко говоря обделался с СВО то ...
  40. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:52
    +2
    Командующим российскими войсками в специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

    Конашенкова пусть с собой заберет, все-таки одна команда, хоть карты научится рисовать как надо, а не с табличками с цифрами, за которыми не видно ничего.
  41. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:00
    +1
    Или для лавров поставили, как никак все "трудные решения" уже сделаны и пока ещё нет подготовленных корпусов укровермахта. Не надо забывать что все учатся, не надо думать что там одни вредители сидят. Правильно организовать управление войсками не так просто.тем более против нас воюют страны с большим опытом и техническими возможностями.
  42. infantry76
    infantry76 Сегодня, 20:00
    +1
    Генерал-полковник Алексей Ким не начальник Главного штаба Сухопутных войск, а заместитель начальника Генерального Штаба ВС РФ. Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Лапин. Честь имею! soldier
  43. starina
    starina Сегодня, 20:01
    0
    Цитата: 1976AG
    Цитата: opuonmed
    возможно может применить тактические ядерные ракеты )


    Вы очень спешите на тот свет ?)

    А какой смысл выбрасывать на ветер миллиарды денег на оружие, которое нельзя применить?
    Стратегическое ЯО понятно зачем, оно как раз таки и создаётся, чтобы никогда и никто его не приметил, но тактическое?
  44. Андрей НМ
    Андрей НМ Сегодня, 20:04
    0
    Очень хочется, чтобы я заблуждался, но... Почему-то у меня нарисовывается следующая картина. Создавать ставку под своим началом - ответственность. Вот с Герасимова и стали требовать конкретных успехов и побед, типа ты планировал? Где результат? Где план на текущую ситуацию? Что дальше? Вот давай вперед, решай. Вот и вся причина перестановок. А что можно решить путем перестановок в условиях, когда то перемирие, то зерновая сделка, то жест доброй воли, то еще что-то? Да еще цели и задачи в тумане. Очень боюсь, что начнут от низов требовать конкретных так называемых боевых успехов. А при отсутствии взаимодействия, когда скрыть от противника своих действий не можешь, потому что тебя "светят партнеры", и ты им ничего сделать не можешь, точнее боишься, а красные фломастеры уже кончились... А какие сейчас "управленцы", мы видим по Рогозину, Мантурову и т.д. Думаю, что у военных в верхушке не сильно лучше, сейчас дергаются...
    Чувствую, что сумбур пишу. Хочется столько сказать, но или нецензурщина в голову лезет, или очень долго подбирать слова...
  45. PiP
    PiP Сегодня, 20:04
    +2
    Как так? Кто принимал решение на СВО? НачГШ! Первый этап-"не выгорел"... "пойдем другим путем"... опять "не выгорел" и т.д. Это, тактические решения на уровне взвода("эту сопку, в лоб, не взяли... давай обойдем. Блин, и так не взяли, тогда посидим...). Теперь, что Я(именно я ,других-нет) вижу, человек, ответственный за начало СВО и его проведение, говорит: "-Дайте мне роту советских..."(с), и ему дают эту "роту". Что бы искупить "кровью" свою вину. Бог даст(он даст) мы победим.
  46. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:18
    0
    В большинстве информационных сообщений говорится, что это назначение состоялось по приказу Шойгу. Я думал, что это ошибка, ведь такого рода перестановки явно находятся в юрисдикции Верховного главнокомандующего, то есть президента. Но когда этот вопрос задали пургомёту Пескову, то он отослал с этими вопросами в МО. То есть у нас Верховный такими мелочами, как назначение командующего хоть и не войны, но такой СВО, от которой судьба страны зависит, не занимается? А у него вообще... всё в порядке? Его вживую, а не по видеосвязи, в последнее время кто-то видел? Да и на видео он в церкви на Рождество был вообще в полном одиночестве.