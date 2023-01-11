Командующим российскими войсками в специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Новым командующим объединенной группировкой войск Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции, назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. О данном назначении объявил сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.Генерала армии Сергея Суровикина, который прежде был командующим войсками в спецоперации, назначили заместителем командующего объединенной группировкой войск. Еще одним заместителем командующего группировкой войск стал главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков.Кроме того, на пост заместителя командующего объединенной группировкой войск назначен и генерал-полковник Алексей Ким, который занимает должность начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, первого заместителя главкома сухопутных войск.Такие масштабные перестановки в руководстве специальной военной операцией, как пояснили в Министерстве обороны РФ, связаны с расширением масштаба решаемых в процессе специальной военной операции задач и необходимостью более тесного и интенсивного взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск.Безусловно, назначение начальника Генштаба ВС РФ командующим объединенной группировкой войск значительно повышает сам статус и специальной военной операции, и российского командования.