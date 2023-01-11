Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку боеготовности в 72-м гвардейском учебном центре

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре Вооруженных сил Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой готовности личного состава. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.Решение о проведении проверки принял сегодня сам министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. В процессе мероприятия проверяющие оценят уровень боевой готовности личного состава учебного центра.Напомним, что 72-й гвардейский ОУЦ находится в Минской области и объединяет в своем составе несколько воинских частей. В учебном центре проводят подготовку прапорщиков, младших командиров и специалистов, военнообученного резерва для различных частей и соединений вооруженных сил страны. В учебном центре готовят военнослужащих по самым разным специальностям - от командиров мотострелковых взводов до начальников столовых и специалистов специальной связи.Отметим, что в последнее время власти Белоруссии значительно активизировали работу в направлении обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности страны. Так, в республике были проведены мероприятия по уточнению данных военнообязанных граждан, состоящих на учете в военных комиссариатах.Также в Белоруссии наращиваются численность и вооружение совместной региональной группировки войск, в состав которой входят как белорусские соединения, так и части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Ряд украинских и западных СМИ видят в подобной военной активности в Белоруссии свидетельство либо целенаправленного оттягивания внимания ВСУ на северные границы Украины, либо подготовки к наступлению на Украину со стороны Белоруссии. В то же время, руководство Белоруссии отрицает, что вооруженные силы страны могут принять прямое участие в специальной военной операции.