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Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку боеготовности в 72-м гвардейском учебном центре

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Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку боеготовности в 72-м гвардейском учебном центре

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре Вооруженных сил Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой готовности личного состава. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.


Решение о проведении проверки принял сегодня сам министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. В процессе мероприятия проверяющие оценят уровень боевой готовности личного состава учебного центра.

Напомним, что 72-й гвардейский ОУЦ находится в Минской области и объединяет в своем составе несколько воинских частей. В учебном центре проводят подготовку прапорщиков, младших командиров и специалистов, военнообученного резерва для различных частей и соединений вооруженных сил страны. В учебном центре готовят военнослужащих по самым разным специальностям - от командиров мотострелковых взводов до начальников столовых и специалистов специальной связи.

Отметим, что в последнее время власти Белоруссии значительно активизировали работу в направлении обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности страны. Так, в республике были проведены мероприятия по уточнению данных военнообязанных граждан, состоящих на учете в военных комиссариатах.

Также в Белоруссии наращиваются численность и вооружение совместной региональной группировки войск, в состав которой входят как белорусские соединения, так и части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Ряд украинских и западных СМИ видят в подобной военной активности в Белоруссии свидетельство либо целенаправленного оттягивания внимания ВСУ на северные границы Украины, либо подготовки к наступлению на Украину со стороны Белоруссии. В то же время, руководство Белоруссии отрицает, что вооруженные силы страны могут принять прямое участие в специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:41
    +1
    Вот пусть свидомые гадают-уже начался новый наступ на куев или пока только нервы мотают. а граница там сотни километров. И все не прикроешь не заминируешь....А может не на Киев а на отсечение Харькова? А может на отсечение западной границы и преркащение поставок? а может просто учения. Сокращайтесь в общем...
    1. PN
      PN Сегодня, 20:07
      0
      Да что там свидомые, у нас тут пол России гадают, что это у них там за манёвры и слаживание войск?!
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:41
    +3
    Что-то назревает... Герасимов и теперь Беларусь... Это может быть ядерный удар или новый штурм Киева
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:41
      0
      все может быть.. мы по факту узнаем ))
      1. beybender
        beybender Сегодня, 19:47
        0
        Главное чтобы факты были приемлемые , а то всякое на этой войнушке уже было !!!
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:03
      0
      Согласен с Вами.. Да и наркокомандующий, во Львов срочно свалил. Одна надежда- на Суровикина.
  3. beybender
    beybender Сегодня, 19:42
    0
    Польша - леопарды !!! Беларусь - проверка !!! Что то будет !!!
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:44
      +1
      там 10-12шт. тут больше психологическая атака..
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:12
    0
    ОУЦ формирует несколько бригад, да и , похоже, командование южного направления. А может просто украину терроризируют информационно.