Укроборонпром развернул серийное производство новой миномётной мины калибра 82 мм на территории одной из стран НАТО

(...) согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров - 70 ед., а на расстоянии 15 метров - 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, - это 460, 140 и 69 осколков соответственно

Украинская армия получила на вооружение модернизированную минометную мину калибра 82 мм, серийное производство нового боеприпаса уже началось. Об этом сообщает пресс-служба украинского государственного концерна "Укроборонпром".Согласно публикации концерна в ТГ-канале, специалисты "Укроборонпрома" усовершенствовали штатную осколочную мину для минометов калибра 82 мм, серийное производство боеприпаса пришлось разворачивать на территории другой страны, поскольку на территории Украины производить просто негде, а новое производство сразу же станет целью для российских ракет. Название страны не раскрывается, подчеркивается, что она является членом НАТО.Можно предположить, что с большой вероятностью этой страной является Чехия, поскольку в Киеве неоднократно заявляли о развертывании производства вооружений на предприятиях чешского оборонного комплекса, а также о создании рабочих мест для украинских специалистов. В Чехии также развернут ремонт поврежденной техники ВСУ.Как заявляют в концерне, новая осколочная мина при взрыве образует в 2-2,5 раза больше осколков, чем у штатной мины калибра 82-мм. Также осколки отличаются размером и формой. Мина предназначена для поражения живой силы противника на дальности до 4500 метров.- говорится в сообщении украинского концерна.