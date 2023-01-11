Бывшего замминистра обороны Ирана приговорили к смерти за шпионаж в пользу Великобритании

Занимавший пост заместителя министра обороны Ирана Али-Реза Акбари, который также известен в качестве основателя Центра стратегических исследований Ирана, приговорен к смертной казни за шпионаж. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства информации Исламской Республики Иран.Как было установлено следствием, Али-Реза Акбари длительное время работал на британские разведывательные службы. Он считался одним из самых важных агентов британской разведки в Иране, если не самым ключевым шпионом. Он получал важную информацию от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, под началом которого ранее работал в министерстве обороны страны.В силу своего служебного положения Али-Реза Акбари имел доступ к самой секретной информации о военной и политической деятельности иранского государства. Ее он передавал агентам британской разведки MI-6. Некоторое время Акбар жил за границей.Долгое время иранские спецслужбы пытались выявить британского агента в высшем руководстве вооруженных сил. Наконец, им удалось выйти на след Акбари. Его пришлось заманить в Иран по просьбе одного из дипломатов.Бывший заместитель министра обороны страны был арестован еще в 2019 году. В настоящее время он находится под стражей в ожидании исполнения приговора. Известно, что бывший высокопоставленный чиновник находится в одиночной камере, а Верховный суд отклонил его апелляцию.