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В КНДР улучшили аналог российской ПКР «Уран» установкой инфракрасного искателя

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В КНДР улучшили аналог российской ПКР «Уран» установкой инфракрасного искателя

Несмотря на распад СССР и свёртывание масштабного военно-технического сотрудничества с Москвой Пхеньян пытается идти в фарватере российской конструкторской мысли, дублируя многие новинки, разработанные отечественной оборонкой.


В частности, усилиями северокорейских специалистов была создана противокорабельная ракета «Венера-3» - аналог Х-35 «Уран». Как и её российский «прародитель» она использует радиолокационную головку самонаведения. Однако китайские обозреватели обнаружили кадры боевого применения кораблей ВМФ КНДР, на которых запечатлена «Венера-3» с дополнительно установленным инфракрасным искателем, который должен вступать в дело при появлении помех со стороны средств РЭБ противника для самостоятельного наведения на цель. Новое оборудование размещено в передней части ПКР и выглядит как небольшой «горб» с оптическим датчиком на выходе.



Вполне возможно, что тепловизионная начинка для северокорейских ракет была закуплена на Украине: ранее на Западе неоднократно фиксировали передачу технологий и военного оборудования из незалежной в КНДР. При этом в последние годы киевский режим неоднократно демонстрировал свои разработки в ряду инфракрасных ГСН.

Примечательно, что до сих пор тепловизионная система наведения не встречалась на российском «Уране». Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик. При этом на сайте «Рособоронэкспорта» среди типов систем управления ПКР она не фигурирует.
Использованы фотографии:
电波震长空XYY / Weibo
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:57
    +3
    В КНДР улучшили аналог российской ПКР «Уран» установкой инфракрасного искателя
    Молодцы, сынки!
    Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик.
    А мы катаем вату, привычно. request
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:17
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик.
      А мы катаем вату, привычно.

      А чё так пессимистично ? В КБ знают ,как установить ИК.ГСН на Х-35... просто никто не попросил ! Кстати есть разработанная ПРР Х-58 УШКЭ (ТП) ... На этой ракете кроме пассивной радиолокационной ГСН,установлена дополнительная телевизионная(или тепловизионная) система наведения...Выглядит она точно также..."аппендикс с боку" ! Так что ,для российских КБ нема проблем сделать подобное ! Это я для того,что нечего "парафинить" российских технарей ! Просто никто не попросил ! (Это почти ,как в песне..."Сняла решительно... а он не попросил !" )
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:57
    0
    Что называется, привет горячий американским авианосцам!
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 20:59
    -1
    Примечательно, что до сих пор тепловизионная система наведения не встречалась на российском «Уране». Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик. При этом на сайте «Рособоронэкспорта» среди типов систем управления ПКР она не фигурирует.

    потом что, у них закупать будем ?
  4. ettore
    ettore Сегодня, 21:13
    +1
    Примечательно, что до сих пор тепловизионная система наведения не встречалась на российском «Уране». Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик

    Это означает, что отечественный заказчик не желает? Это калька ситуации с БПЛА и связью, и экипировкой?
  5. garik77
    garik77 Сегодня, 21:58
    -1
    Цитата: Mavrikiy
    А мы катаем вату, привычно.

    Там вертикаль другая. Как у Лаврентий Палыча в шарашках. Приказано — сделали к сроку.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 22:17
    0
    В статье какая-то путаница. Телевизионная головка и инфракрасная- не одно и тоже.