В КНДР улучшили аналог российской ПКР «Уран» установкой инфракрасного искателя

Несмотря на распад СССР и свёртывание масштабного военно-технического сотрудничества с Москвой Пхеньян пытается идти в фарватере российской конструкторской мысли, дублируя многие новинки, разработанные отечественной оборонкой.В частности, усилиями северокорейских специалистов была создана противокорабельная ракета «Венера-3» - аналог Х-35 «Уран». Как и её российский «прародитель» она использует радиолокационную головку самонаведения. Однако китайские обозреватели обнаружили кадры боевого применения кораблей ВМФ КНДР, на которых запечатлена «Венера-3» с дополнительно установленным инфракрасным искателем, который должен вступать в дело при появлении помех со стороны средств РЭБ противника для самостоятельного наведения на цель. Новое оборудование размещено в передней части ПКР и выглядит как небольшой «горб» с оптическим датчиком на выходе.Вполне возможно, что тепловизионная начинка для северокорейских ракет была закуплена на Украине: ранее на Западе неоднократно фиксировали передачу технологий и военного оборудования из незалежной в КНДР. При этом в последние годы киевский режим неоднократно демонстрировал свои разработки в ряду инфракрасных ГСН.Примечательно, что до сих пор тепловизионная система наведения не встречалась на российском «Уране». Появлялась информация о том, что отечественная оборонка готова установить её, если этого пожелает иностранный заказчик. При этом на сайте «Рособоронэкспорта» среди типов систем управления ПКР она не фигурирует.