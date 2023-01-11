Как выпускник Борисоглебской лётной школы на ЦКБ-26 москвичей и руководство страны на параде 1936 года удивил

В советское время было не принято поднимать тему так называемого «воздушного хулиганства» лётчиков Рабоче-крестьянского Красного воздушного флота. Хотя зачастую истории по этому поводу были самые разные, включая и историю прославленного советского лётчика – выпускника Борисоглебского лётного училища (лётной школы) Владимира Коккинаки.
Советская историография содержит достаточные объёмы информации о том, как в 1936 году лётчик-испытатель Владимир Коккинаки установил пять мировых рекордов на экспериментальном двухдвигательном бомбардировщике ЦКБ-26, в том числе - выполнение петли Нестерова на самолёте такого класса. Однако куда меньше информации о том, что сразу три «мёртвых петли» советский лётчик выполнил во время парада в том самом 1936 году, причём на глазах не только у изумлённых рядовых москвичей и конструктора – С.В.Ильюшина, но и высшего руководства.
Боевая машина, которая уже прошла в парадном строю, вдруг начала возвращаться назад – в сторону Центрального аэродрома, вызвав немалое удивление у собравшихся. Тогда-то и было совершено то, что можно назвать «воздушным хулиганством»: лётчик выполнил три петли Нестерова, продемонстрировав по-настоящему уникальные качества новой машины.
После проведения парада и сам «воздушный хулиган», и конструктор самолёта были вызваны к Иосифу Сталину, причём оба предполагали, что вряд ли их во время такой встречи ожидает что-то хорошее.
О том, что сказал по поводу ЦКБ-26 и тех самых петель Нестерова во время парада, где таковые предусмотрены не были, товарищ Сталин, повествует канал Sky Artist: