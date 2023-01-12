Украина получила двухзвенные транспортеры Bandvagn 202



Один из Bv 202, попавших на Украину. Фото Armyrecognition.com

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Bv 202 на местности. Фото Military-today.com

Устаревшая техника



Транспортер способен двигаться по глубокому снегу. Фото Military-today.com

Технические особенности



Вид сбоку - видно поворотно-сцепное устройство. Фото Military-today.com



Норвежский Bv 202 на совместных учениях НАТО, 1981 г. Фото Минобороны США

Машина из прошлого



Норвежские военнослужащие и их транспортер. Фото Минобороны США

Устаревшая помощь

Зарубежные страны присылают на Украину разнообразную технику, и зачастую речь идет о морально и физически устаревших образцах. Очередным примером подобной сомнительной помощи стали двухзвенные сочлененные транспортеры Bandvagn 202 шведского производства. Несколько таких машин уже переданы украинским формированиям, и в ближайшее время ожидается поступление следующих. Как сообщается, с их помощью планируется частично закрыть потребность в санитарном транспорте.Сообщения о поступлении транспортеров Bandvagn 202 (Bv 202) на Украину появились в первых числах января. Украинские источники опубликовали фото такой техники и раскрыли некоторые подробности поставок. Также стали известны планы, касающиеся дальнейшей перестройки и эксплуатации машин.Представляет интерес происхождение техники, поставляемой на Украину. Как сообщается, в отдаленном прошлом эти двухзвенные транспортеры Bv 202 состояли на снабжении шведской армии. В связи с моральным устареванием их давно списали и поставили на хранение. Не так давно неназванное частное лицо выкупило партию подержанных транспортеров и теперь передает ее украинским формированиям.На начало января киевский режим успел получить не менее двух машин. Местные экипажи приступили к освоению такой техники. Возможно, ее даже успели отправить в зону боевых действий. В ближайшем будущем ожидается поставка еще 10-12 ед. транспортеров. При этом точные сроки передачи и начала службы не сообщаются.При помощи полученной техники украинские формирования планируют решить проблему санитарного транспорта. Шведские машины проходят небольшую модернизацию, которая позволяет использовать их для перевозки раненых. Так, на доступном фото показан транспортер с красным крестом и надписью «Ambulance» на тенте заднего звена.Можно ожидать, что передача техники и последующая переработка под новые задачи не займут много времени. Соответственно, уже в ближайшие недели медслужба получит новые санитарные машины и в некоторой мере улучшит свой потенциал. Впрочем, ей не приходится надеяться на выдающийся рост показателей.Двухзвенный сочлененный транспортер Bv 202 является одним из самых старых образцов иностранной техники, передававшихся Украине в последнее время. Эту машину в конце пятидесятых годов разработала шведская компания Bolinder-Munktell (подразделение Volvo). Транспортер создавался по заказу вооруженных сил Швеции и предназначался для перевозки личного состава и некоторых грузов на сложных ландшафтах, в т.ч. по глубокому снегу и на болотистой местности.В проекте Bv 202 впервые была предложена и успешно реализована двухзвенная сочлененная схема. При этом сложность конструкции сказалась на сроках разработки проекта. Так, испытания опытного Bv 202 начались в 1959 г., но рекомендацию к принятию на снабжение удалось получить только в 1964-м. Тогда же Bolinder-Munktell начала серийное производство и вскоре передала заказчику первую партию транспортеров.Выпуск Bandvagn 202 базовой версии для шведской армии продолжался до 1981 г. Затем в серию пошли новые модификации, предназначавшиеся для иностранных заказчиков. Впрочем, все экспортные контракты удалось выполнить всего за несколько лет. За два десятилетия производства Bolinder-Munktell построила ок. 1700 транспортеров.Производство Bv 202 было остановлено в связи с запуском строительства новых и более совершенных транспортеров Bv 206 от компании Hägglunds. Последние поступали в армию и постепенно заменяли устаревшую технику. Ненужные Bv 202 отправлялись на хранение или продавались за рубеж.Вслед за Швецией в список эксплуатантов Bv 202 вошли Норвегия, Великобритания, Чехословакия и другие страны. В середине десятых годов несколько десятков транспортеров с хранения приобрела российская туристическая компания для использования в Арктике. Теперь очередным владельцем подержанных Bv 202 становится Украина.Транспортер Bandvagn 202 представляет собой гусеничную машину с двумя корпусами, соединенными поворотно-сцепным устройством. Общая длина такого транспортера достигает 6,2 м, полная масса – 2,9 т. Грузоподъемность на пересеченной местности достигает 800 кг, что позволяет перевозить до 8-9 пассажиров.Машина имеет два корпуса-звена разной конструкции и с отличающимся оснащением. Передний корпус получил характерный капот с силовой установкой и несет двухместную кабину экипажа. Заднее звено выполнялось в виде платформы с тентом или закрытого фургона для размещения пассажиров и груза. Пассажирские кабины оснащались теплоизоляцией и отопителями.Основная масса модификаций Bv 202 оснащалась бензиновым двигателем Volvo B18B мощностью 82 л.с. В поздних версиях использовался Volvo B20B на 97 л.с. С двигателем соединялась ручная коробка передач и раздаточная коробка для выдачи мощности на ведущие колеса обоих корпусов. В заднее звено крутящий момент передавался при помощи карданного вала, проходящего между корпусами. Механизмы поворота в трансмиссии отсутствовали за ненадобностью.Корпуса соединены при помощи поворотно-сцепного устройства с гидравлическим приводом. Гидроцилиндры перемещают корпуса друг относительно друга в горизонтальной плоскости – для поворота и маневрирования, а также для преодоления препятствий.За счет необычной конструкции корпусов и ходовой части удалось получить удачное сочетание ходовых характеристик и проходимости. На шоссе Bv 202 разгоняется до 38-40 км/ч и имел запас хода 200 км. При этом большая площадь гусениц и малая удельная нагрузка обеспечили высокую подвижность на поверхностях с низкой несущей способностью – на снегу, в болоте и т.д. Кроме того, транспортер способен плавать за счет перемотки гусениц.За счет Bandvagn 202 шведская армия и другие структуры-эксплуатанты улучшили мобильность своих подразделений. Они получили возможность свободно действовать в труднодоступных районах, где не может пройти другая техника.На момент своего появления Bv 202 был уникальной машиной с выдающимися тактико-техническими характеристиками. Однако с тех пор прошло 60 лет, и этот транспортер устарел морально и физически. Кроме того, появились новые образцы этого класса с более высокими параметрами, способные решать те же или более сложные задачи.Поставка машин Bv 202 на Украину представляет определенный интерес, но ее следует рассматривать как очередной курьез. Некий доброжелатель приобрел недорогую, но давно устаревшую технику в неизвестном состоянии и передал ее вооруженным формированиям. Анонсированная партия еще не передана полностью, но уже понятно, с чем предстоит столкнуться ее новым хозяевам.Очевидно, что украинские формирования смогут использовать Bv 202 по прямому предназначению и перевозить различные нагрузки; как сообщается, это будут раненые и медики. Однако в ходе эксплуатации такой техники ожидаются серьезные проблемы. Так, значительный возраст техники указывает на высокую вероятность постоянных поломок и трудностей по линии ремонта, связанных с отсутствием запчастей и другими факторами.Следует отметить, что Bv 202 не предназначены для боевой работы на переднем крае, и их адаптация к таким задачам фактически невозможна. Так, транспортер не имеет защиты, а на кустарное бронирование уйдет значительная часть запаса грузоподъемности. Машину можно оснастить стрелковым или гранатометным вооружением, но без брони пользы от этого будет немного.В свое время Bandvagn 202 разрабатывался в качестве высокомобильного транспорта для тыла. Украинские формирования, в свою очередь, планируют использовать его для эвакуации раненых. Такая идея выглядит вполне логичной и здравой. Однако всего 10-12 машин не окажут заметного влияния на общее состояние парка санитарной техники, и у медслужбы нет поводов для оптимизма.Таким образом, киевский режим вновь получает иностранную технику – и в очередной раз ему предоставляют устаревшие образцы, давно снятые с вооружения. Более того, предлагается ограниченное количество машин, не соответствующее потребностям украинских формирований.Нынешняя поставка транспортеров Bv 202 в целом соответствует уже известным тенденциям. Иностранные государства и некие частные лица готовы помогать Украине, но желают сэкономить, и потому не собираются давать ей большое количество современных систем и образцов. Кроме того, Украина рассматривается как своеобразный полигон для утилизации ненужного имущества – под благовидным предлогом защиты свободы и демократии.