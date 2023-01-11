Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины Зеленский: Граждане РФ не могут иметь украинские паспорта

32
Президент Украины Зеленский: Граждане РФ не могут иметь украинские паспорта

На пресс-конференции по итогам проходившей во Львове трехсторонней встречи президентов Украины, Польши и Литвы украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лица, являющиеся гражданами России, не должны иметь украинского гражданства.


Зеленский, отвечая на просьбу представителей прессы прокомментировать недавнее лишение гражданства ряда депутатов украинского парламента и священнослужителей, сказал, что, по его мнению, лица, имеющие два или три гражданства, включая гражданство России, и одновременно имеющие какое-либо политическое или духовное влияние на украинское государство, должны быть лишены гражданства Украины. Глава киевского режима также добавил, что вышеозначенные категории граждан должны иметь только российское гражданство и проживать в России.

Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому будут лишены украинского гражданства депутаты украинского парламента, ранее входившие в оппозиционную фракцию Верховной Рады, Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин.

Аналогичным образом украинский лидер в день одного из главных православных праздников - Рождества ряд священнослужителей канонической украинской православной церкви.

В список лишенных гражданства священников вошли как представители неподконтрольных Украине и вошедших в состав Российской Федерации регионов, так и митрополиты канонической УПЦ из Черновицкой, Ровенской областей, Буковины и других украинских регионов.
Автор:
Использованы фотографии:
Пресс-служба президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:04
    +7
    Ну тогда бы был последовательным и собрал израильские паспорта у своего окружения. А еще лучше бы занялся лучше "куршавельским батальоном". Вот куда деньги от поддержки украины тратятся а не на збройные силы, которые в подвалах Соледара подыхают от обморожений.
    поделились бы меховыми шубками и шапками для захистников то?
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:09
      +5
      Шо ви такое говорите ??? Как можно...Это же совсем другое !!!!!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:57
        0
        А Леонида Ярмольника слабо лишить украинского гражданства?
        Или Иосифа Кобзона?
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:23
      +2
      Цитата: голос_разуma
      поделились бы меховыми шубками и шапками для захистников то?

      Шо , шо ? Та ни защщо( ни за что ) ! Якым то жебракам(нищий ) шубки та капелюха(шапка ) виддоваты !
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 22:23
      +1
      Цитата: голос_разуma
      А еще лучше бы занялся лучше "куршавельским батальоном"

      А чего у этого батальона флаг такой? Последователи Грушевского? laughing Или потому, что на Украине всё верх ногами? yes
      Не, скорее всего они к хозяйскому Пентагону подмазываются, который тоже так скакуаские флаги вешал верх ногами.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 22:29
        0
        Цитата: LIONnvrsk
        Цитата: голос_разуma
        А еще лучше бы занялся лучше "куршавельским батальоном"

        А чего у этого батальона флаг такой? Последователи Грушевского? laughing Или потому, что на Украине всё верх ногами? yes

        Читал что первоначально он и был таким-то жовто блакитный. Но не могли объяснить что это означает.
        Тогда они его перевернули и объяснили что вверху голубое небо, а под ним пшеница.
      2. Likant
        Likant Сегодня, 22:36
        0
        Это правильный флаг! Он символизирует заминированное коклами поле и море, где им пора утопиться, пока у них ещё есть выход к нему!
    4. Losyara
      Losyara Сегодня, 22:23
      0
      Ниииззяяяя. Цэ ж свои,ридны, щиры. Воны ж Як диты.
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 22:32
      0
      ну и хорошо пусть враги воруют у себя ! кому нежен укра паспорт ?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:05
    +2
    Президент Украины Зеленский: Граждане РФ не могут иметь украинские паспорта
    Согласен, желающие получить украинские паспорта должны просто сдохнуть на пороге свободной, цэ Эвропейской жизни. request
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:17
      +4
      Президент Украины Зеленский:...

      Да задолбал уже...!!! negative Честное слово!
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 21:19
        +7
        При всём уважении к вам, а он - прав! Ведь никакой "украины" уже нет и не будет, и не должно быть у граждан России вымышленного "гражданства украины".
        1. Likant
          Likant Сегодня, 22:40
          0
          Да, это как паспорт гражданина Тилимилитрямдии!
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 22:33
        0
        Золотые слова! Он как актеришка то был не очень, а в жизни вообще отвратителен! negative
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:11
    +2
    Зря он попов гражданства лишил. Теперь они из УПЦ в РПЦ перейдут. И везде будет РПЦ.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:17
    +4
    Обнюхался видать, ,,выбор мудрого украинского нврода,,
  5. Простой
    Простой Сегодня, 21:18
    +2
    На пресс-конференции по итогам проходившей во Львове трехсторонней встречи президентов Украины, Польши и Литвы украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лица, являющиеся гражданами России, не должны иметь украинского гражданства.


    "...В 1940-1941 годах, согласно своей доктрине, ОУН имела двух врагов. Первыми были «оккупанты», то есть граждане тех государств, в которых проживало
    большинство украинцев в течение двух последних десятилетий. В особенности
    это были поляки и «советы». Второй группой врагов были евреи, самое крупное
    национальное меньшинство в Западной Украине, не имеющее своего национального государства. ..."

    «Украинская национальная революция» 1941-го года: теория
    и практика фашистского движения
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 21:20
    +4
    Зеля крысиная мор...личико ... Какой то опухший , обрюзгший
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:22
    +6
    а мы все нянчимся с подобными, как же НЕЛЬЗЯ гражданства лишать
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:36
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      а мы все нянчимся с подобными, как же НЕЛЬЗЯ гражданства лишать

      Нам надо уподобиться дуракам из страны 404?
      А если они завтра начнут жрать фекалии " Чтоб ворогу не досталось!"- тоже повторим?
      Зе ленский не понимает что лишив гражданства- он автоматически им вешает - "притеснения за веру и /или убеждения".
      Вы хотите нашим отщепенцам - того же? Нимб мученников за идею?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 22:34
        0
        Цитата: свой1970
        ам надо уподобиться дуракам из страны 404?
        А если они завтра начнут жрать фекалии " Чтоб ворогу не досталось!"- тоже повторим?

        это из серии "вы считаете мессершмидт хорошим самолетом? значит вы за одно с нацистами"
        глупостей не пишите и будет вам счастье, по вашему если враг сделал умную вещь её нельзя повторять потому что это сделал враг?
      2. Likant
        Likant Сегодня, 22:45
        0
        Да, пополивают помоями Россию, попризывают сжечь россиян ядерными бомбами, а потом спокойненько приедут с концертами денежку с вас зарабатывать! А вы утрётесь, и будете весело апплодировать и кричать "браво"! Как же некоторые любят стелиться!..
  8. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 21:24
    +4
    Отличное заявление. Ждём указ о лишении всех крымчан, мелитопольцев и других проживающих на освобожденных территориях украинского гражданства. Не то чтобы жителям было до этого гражданства дело, но отношение укровдасти к себе они дополнительно почувствуют. Поймут, что укре они не нужны, а нужны лишь территории.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 21:25
    +5
    Да пусть он себе задницу засунет это украинское гражданство.
  10. salat
    salat Сегодня, 21:31
    0
    Ого, да как так можно)))) это ведь паспорт всего мира ))
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:32
    0
    Трехсторонняя встреча глав планеты?
    Три самых сильных экономики, армии? Три самых влиятельных политика?
    Решения каждая страна может принимать такие, как захочется. А сможется?
  12. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 21:59
    +1
    Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому будут лишены украинского гражданства

    В украинском законодательстве нет механизма лишения гражданства. Наркоман совсем оборзел.
    Где международные правозащитные организации? Где Европа? Ой, они, как всегда, ничего не замечают, когда им не надо.

    Почему Зеленский не лишил гражданства себя, своих родителей и приближенных за двойное-тройное гражданства?
  13. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 22:11
    0
    Замечательно. Что теперь скажете, господа предатели с двумя гражданствами?
  14. starina
    starina Сегодня, 22:21
    0
    Цитата: свой1970
    Зе ленский не понимает что лишив гражданства- он автоматически им вешает - "притеснения за веру и /или убеждения".
    Вы хотите нашим отщепенцам - того же? Нимб мученников за идею?

    Интересно, мне вот одному пофиг есть ли у них нимб, мученики они или почему?
  15. Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 22:23
    0
    Вот реально клоун. Там у всей западной Украины по три гражданства. Он страну разогнать хочет. клоун
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:25
    0
    Президент Украины Зеленский: Граждане РФ не могут иметь украинские паспорта
    как же-ж долгл до него доходило, до о олго.
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:32
    0
    Какая "трагедия".А Россияне так мечтали об украинских паспортах.