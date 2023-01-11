Президент Украины Зеленский: Граждане РФ не могут иметь украинские паспорта

На пресс-конференции по итогам проходившей во Львове трехсторонней встречи президентов Украины, Польши и Литвы украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лица, являющиеся гражданами России, не должны иметь украинского гражданства.Зеленский, отвечая на просьбу представителей прессы прокомментировать недавнее лишение гражданства ряда депутатов украинского парламента и священнослужителей, сказал, что, по его мнению, лица, имеющие два или три гражданства, включая гражданство России, и одновременно имеющие какое-либо политическое или духовное влияние на украинское государство, должны быть лишены гражданства Украины. Глава киевского режима также добавил, что вышеозначенные категории граждан должны иметь только российское гражданство и проживать в России.Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому будут лишены украинского гражданства депутаты украинского парламента, ранее входившие в оппозиционную фракцию Верховной Рады, Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин.Аналогичным образом украинский лидер в день одного из главных православных праздников - Рождества ряд священнослужителей канонической украинской православной церкви.В список лишенных гражданства священников вошли как представители неподконтрольных Украине и вошедших в состав Российской Федерации регионов, так и митрополиты канонической УПЦ из Черновицкой, Ровенской областей, Буковины и других украинских регионов.