В Луганской Народной Республике (ЛНР) по линии боевого соприкосновения собрана войсковая группировка Вооруженных сил Российской Федерации общей численностью около 30 тысяч военнослужащих. Об этом в эфире украинского телевидения сообщил ставленник киевского режима Сергей Гайдай, именуемый «главой Луганской областной военной администрации».Ранее Гайдай заявлял, что на Луганщине ожидается оживление боевых действий. Вероятно, российские вооруженные силы могут предпринять попытки нового наступления с целью выбить украинские формирования с занимаемых ими позиций. Киевский ставленник связывает активизацию российских войск с наступившей холодной погодой: земля наконец промерзла, что дает возможность более эффективно действовать тяжелой бронетехнике, на которую будет делаться основной упор в процессе войскового наступления.Также Гайдай сообщал украинской прессе, что ВС РФ перебрасывают на направление Сватово – Кременная боеспособные подразделения. Это также может свидетельствовать о подготовке к наступлению, считает представитель украинского режима.Сейчас российские войска более успешно действуют на Донецком фронте. Здесь практически освобождены от украинских формирований такие важные населенные пункты как Соледар и Марьинка, хотя и там, и там еще продолжаются уличные бои с укрепившимися в отдельных районах этих городов группами боевиков ВСУ.Взятие Соледара и Марьинки создаст условия для дальнейшего освобождения Артемовска, Северска, а затем и для наступления на Славянск и Краматорск, заявил ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.