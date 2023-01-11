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Киевский ставленник Гайдай: На Луганском направлении ВС РФ сосредоточили 30-тысячную группировку

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Киевский ставленник Гайдай: На Луганском направлении ВС РФ сосредоточили 30-тысячную группировку

В Луганской Народной Республике (ЛНР) по линии боевого соприкосновения собрана войсковая группировка Вооруженных сил Российской Федерации общей численностью около 30 тысяч военнослужащих. Об этом в эфире украинского телевидения сообщил ставленник киевского режима Сергей Гайдай, именуемый «главой Луганской областной военной администрации».


Ранее Гайдай заявлял, что на Луганщине ожидается оживление боевых действий. Вероятно, российские вооруженные силы могут предпринять попытки нового наступления с целью выбить украинские формирования с занимаемых ими позиций. Киевский ставленник связывает активизацию российских войск с наступившей холодной погодой: земля наконец промерзла, что дает возможность более эффективно действовать тяжелой бронетехнике, на которую будет делаться основной упор в процессе войскового наступления.

Также Гайдай сообщал украинской прессе, что ВС РФ перебрасывают на направление Сватово – Кременная боеспособные подразделения. Это также может свидетельствовать о подготовке к наступлению, считает представитель украинского режима.

Сейчас российские войска более успешно действуют на Донецком фронте. Здесь практически освобождены от украинских формирований такие важные населенные пункты как Соледар и Марьинка, хотя и там, и там еще продолжаются уличные бои с укрепившимися в отдельных районах этих городов группами боевиков ВСУ.

Взятие Соледара и Марьинки создаст условия для дальнейшего освобождения Артемовска, Северска, а затем и для наступления на Славянск и Краматорск, заявил ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:01
    +8
    Вот как! и морозы таки наступили и у армии России ударная группировка образовалась. А еще при этом и Соледар ЧВКшники отбили для отвлечения внимания и чтоб противнику не дать резервы скопить. И Артемовск последние дни до освобождения видимо считает. Что то какой-то зрадой зрадющей попахивать начинает. Не зря кловун аж во львов опять сбежал, там спокойнее совещания проводить. А то киеву же то же возможно из Белоруссии опять наступ угрожает.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 21:33
      +2
      не стоит расслабляться, война еще не закончилась
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 21:04
    -1
    важные населенные пункты как Соледар и Марьинка, хотя и там, и там еще продолжаются уличные бои

    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:26
      +4
      Уважаемая Евгения , топография не ваш конёк . Где Вы откопали эти старые карты ?
  3. АндрейВРН
    АндрейВРН Сегодня, 21:20
    +5
    Ох... Что-то грядёт глобальное!! И руководство СВО укрепили.
    Ну, в добрый путь!
    1. Losyara
      Losyara Сегодня, 22:27
      +1
      Вангую. Зеля запросит ввод панов для охраны северной границы и столицы. А там и до распила рукой подать. Сейчас думают под каким соусом это подать. Думаю, создадут серьёзный прецедент провокацию. Что то у них заготовлено. Может с АЭС. Либо химия. Но что то будет
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 21:24
    +5
    Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка это сплошная городская застройка ещё и хорошо укреплённая. 50 - 60 км жилых домов и каждый дом они превратят в крепость . Брать их значит увязнуть на мого времени, сил и средств. Будем надеяться что с новыми назначениями их просто окружат глубоким охватом ну а дальше всё зависит от верховного.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:54
      -1
      Их с самого начала в котёл брать планировали как по-моему. Непотянули. Ну Артемовск таки дожмут похож. А ещё Славянск и Краматорск. Их в в этой агломерации аж под 70000 заседало говорили. Ну уже то наверное поменьше осталось. Эти города с самого начала сво воротами считались. Взять эту группировку в котёл означает победный марш до польской границы. Но вот тут то и увязли. Который месяц.
      Даж мобилизацию пришлось проводить. Ещё б одну провели, чтоб не как на пожар собираться потом. Тыщ двести хотя б надо подготовить. Хотя бы резервы будут. Вдруг ещё полякам по сусалам придётся...
      1. Victor777
        Victor777 Сегодня, 22:17
        +1
        Я думаю, что МО не будет расскрывать все планы мобилизации. Мое мнение что скрытую мобилизацию проводят и среди срочников, и путём привлечения нужных специалистов с гражданки. И возможно добровольцы есть. То есть - с момента окончания официальной мобилизации, продолжается скрытая мобилизация, но противнику не обязательно все это знать.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 21:48
    +1
    Цитата: Vyacheslav57
    Уважаемая Евгения. Где Вы откопали эти старые карты ?

    Спасибо что уважили.)
    https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html?in=t
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:26
    0
    Киевский ставленник Гайдай: На Луганском направлении ВС РФ сосредоточили 30-тысячную группировку
    . Мож так оно и есть, что с того???