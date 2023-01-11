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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден и зачищен от ВСУ

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден и зачищен от ВСУ

Вечером 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города Соледара в Донецкой Народной Республике. По словам Пригожина, Соледар в настоящее время уже полностью зачищен от боевиков украинских формирований.


Как отметил глава ЧВК, бойцы в настоящее время начали зачистку находящихся под городом соляных шахт. В них еще могут скрываться отдельные боевики. Но сам город уже полностью находится под контролем Российской Федерации.

По утверждению Пригожина, мирные жители города были выведены. Те украинские формирования, которые не захотели сдаваться в плен, были уничтожены. Количество убитых с украинской стороны составляет около 500 человек. Кроме того, Пригожин подчеркнул, что о гуманитарном коридоре для пленных речи быть не может.

Напомним, что Соледар был взят буквально за несколько последних дней, хотя этому предшествовал длительный штурм города. Затем бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Соледара, позже появились на его западных окраинах, откуда 10-11 января и выбивали засевшие там украинские формирования.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение Соледара и Марьинки станет переломным моментом для освобождения Донбасса в целом. Действительно, российские войска теперь смогут продвигаться дальше, освобождая новые населенные пункты региона и уничтожая украинские формирования в том случае, если они не начнут отступление на запад.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Пригожина
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33 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:36
    +2
    Вот без сарказма и подначек сколько ещё понадобиться таких Соледаров чтоб сломать хребет неонациков?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:48
      +11
      Вот без сарказма и подначек сколько ещё понадобиться таких Соледаров чтоб сломать хребет неонациков?

      Александр hi нужно во первых поздравить ребят ЧВК Вагнер с такой победой . Далее , украинские людские ресурсы не бесконечны и с каждым таким Соледаром психологический надлом укрармии очевиден . Это же сколько их полегло в самом Соледаре и при подходе ?
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:56
        -8
        Можно подумать, что наши ресурсы бесконечны. Сколько впереди таких Соледаров? Каждый штурмовать в лоб? Или, может быть, новоиспеченный командующий выдумает что-нибудь поинтересней и поэкономней в плане потерь?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 22:20
          0
          Да бомбить всё. Думаю, если регулярно на Киев будут бросать по сотне тонн бомб, Украине станет вообще не до Соледара.
          1. lowwar
            lowwar Сегодня, 22:46
            0
            Вы уверены, что вы не такой же нацисит, как на укре ? Или у вас такой, чисто "английский подход" - замазать, как можно больше людей кровью и устроить геноцид. Там живут славяне. Цель СВО - денацификация. После таких заявлений, там войска пополнятся добровольцами. Провокатор!
        2. citizen242
          citizen242 Сегодня, 22:34
          -1
          В телеграмм канале Вагнер, танкисты говорят о цели: " как можно больше уничтожить противника"- ни о денацификации или о наступлении, а как можно больше уничтожить.
      2. МonsterTank
        МonsterTank Сегодня, 22:26
        0
        Пригожин следующий президент России! Вот увидите!
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:51
      +8
      Как идеология - нацизм неистребим. Как сорняки.
      Единственное, что мы можем - почаще "пропалывать". И бороться с теми, кто удобряет там, где не надо.
      Новость отличная. Надеюсь, что под "зачищен" имеется в виду именно что зачищен. Что мало кто от туда ушёл из нацистов на ту сторону фронта.
    3. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: Ропот 55
      Вот без сарказма и подначек сколько ещё понадобиться таких Соледаров чтоб сломать хребет неонациков?

      Только на севере ДНР-сначала линия Артемовск-Соледар-Сватово. Затем Часов Яр-Николаевка.
      Затем главная линия обороны Славянск-Краматорск-Дружковка. И выход на границы ДНР. Но это только на севере...
      И главное-с выходом на границы ДНР противник войну не прекратит.
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 21:36
    0
    Получается бойцы Вагнера тех кто сразу не сдался и не успел убежать просто убили. После расправ над нашими военными, непонятных обменов, полностью поддерживаю такое решение.
    1. molyr
      molyr Сегодня, 21:39
      +14
      что значит просто, если не сдались, значит оказывали сопротивление, не пишите бред
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 21:46
        +2
        Азовцы тоже оказывали сопротивление в Мариуполе, но с ними договаривались, возились месяц, а здесь похоже не стали.
        1. molyr
          molyr Сегодня, 21:49
          0
          а ну точно, ведь по населению городов и количеству окруженных почти один в один, да и окружили их в таком же месте
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 22:02
          +5
          Цитата: Gpn27
          Азовцы тоже оказывали сопротивление в Мариуполе, но с ними договаривались, возились месяц, а здесь похоже не стали.

          После того как некоторые азовцы "вдруг" оказались под турецким солнышком проще прибить на месте, и делов то... А то возись потом с ними, впустую...
          1. V.B.
            V.B. Сегодня, 22:20
            -1
            "В Гражданской Войне нет пленных". Л.Г. Корнилов
        3. Storog Dvornik
          Storog Dvornik Сегодня, 22:15
          +1
          Гражданин, вы уже "выдумали что-нибудь поинтересней и поэкономней"?... Или инвалидность ЕГЭ не позволяет включать орган выдумки... Бывает...
  3. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 21:39
    +3
    Герасимова и минобороновскую компанию срочно на стажировку в ЧВК Вагнер! Опыт перенимать.
    1. сергей32
      сергей32 Сегодня, 22:10
      0
      При Иване Васильевиче Грозном опричное войско тоже неплохо воевало, например, в битве при Молодях. Но что-то не припомню, чтобы воеводы радостно к опричникам шли за опытом.
  4. НСВ
    НСВ Сегодня, 21:40
    -3
    Может надо не Герасимова назначать,а создать Общий штаб под управлением Пригожина,Кадырова!!!Больше толку будет,быстрее пойдет СВО,да и не будет унизительных гумкоридоров для укропов в Турцию!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 22:00
      -3
      Кадыров кроме понтов ничем не отметился. И вообще, полк "Ахмат" - Росгвардия. Они не штурмуют, а зачищают (т.е. работают в освобожденных ВС РФ населенных пунктах).
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:53
    -8
    Дело не в героическом взятии, дело в оставлении. Скоро выборы, тенденции намечены.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:59
    -6
    Пока Шойгу тасует генералов, Пригожин берёт города. soldier
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: Аль Манах
      Пока Шойгу тасует генералов, Пригожин берёт города. soldier

    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 22:43
      0
      Цитата: Аль Манах
      Пригожин берёт города.

      Так и вижу... тело Халка ,бронеэкзоскелет ,в руках 30-мм автопушки ...морда Пригожина ! На фоне полуразрушенной Эйфелевой башни !

  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 22:01
    +6
    Цитата: Ропот 55
    Вот без сарказма и подначек сколько ещё понадобиться таких Соледаров чтоб сломать хребет неонациков?

    Цитата: invisible_man
    Можно подумать, что наши ресурсы бесконечны. Сколько впереди таких Соледаров? Каждый штурмовать в лоб? Или, может быть, новоиспеченный командующий выдумает что-нибудь поинтересней и поэкономней в плане потерь?

    что новую методичку подвезли?
    ну после Соледара будет Артемовск, после Артемовска Северск и Угледар, потом Краматорск и Славянск и все-потом степи до самого Днепра...
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 22:18
      0
      А что им ещё остаётся делать, пишут, что скажут, хотя пора и им уже ноги в руки
  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 22:18
    +2
    Первый взятый город с июня. Противник еще на станции Соль и на западных окраинах. Но все же это успех.Пусть тактический,в рамках в целом безумного проламывания в лоб укрепов на Донбассе,но успех.
    Очень правильно и то, что не было никаких "гуманитарных коридоров". Или сразу в плен или к Бандере.
    Надо поздравить Вагнер и всех причастных-части ВДВ,6 полк ЛНР,и.т.д.
  9. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 22:18
    0
    Цитата: Ропот 55
    сколько ещё понадобиться таких Соледаров чтоб сломать хребет неонациков?

    По опыту войны 1941-45 это не измеряется городами, а только военным потенциалом противника.

    Для сравнения - под сталинградом потери немцев составили: более 1.5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч самолетов. Как я понимаю, из них - количество пленных 91545 человек, из которых 2500 офицеров, 23 генерала и один фельдмаршал. Источник:
    https://dzen.ru/a/YcMy-kv-gWI98CkJ

    Если сопоставить численность населения, то:
    1. В 1941 - население германии: до 117 млн.
    2. В 2022 - население украины 41 млн. (35.04%).
    3. 1.5 млн * 0.3504 = 525.6 тысяч.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:23
    +1
    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден и зачищен от ВСУ
    . Так то если подумать, посмотреть по сторонам и в истории покопаться, ЧВК города не берут/освобождают.
    В общем, много странного в этой СТРАННОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, не зря мы её так называем.
  11. agoran
    agoran Сегодня, 22:28
    -2
    Специально для тех, кто говорит про гуманитарный коридор.
  12. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 22:32
    -1
    Поздравления с успехом и Оркестру, и Начальнику! Молодцы!
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:35
    -1
    Большая победа на счету Вагнера и Пригожина
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:44
    0
    Поздравление парням, уважение и без потерь в дальнейшем! Отдельный респект Пригожину за это: о гуманитарном коридоре для пленных речи быть не может.