Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден и зачищен от ВСУ

Вечером 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города Соледара в Донецкой Народной Республике. По словам Пригожина, Соледар в настоящее время уже полностью зачищен от боевиков украинских формирований.
Как отметил глава ЧВК, бойцы в настоящее время начали зачистку находящихся под городом соляных шахт. В них еще могут скрываться отдельные боевики. Но сам город уже полностью находится под контролем Российской Федерации.
По утверждению Пригожина, мирные жители города были выведены. Те украинские формирования, которые не захотели сдаваться в плен, были уничтожены. Количество убитых с украинской стороны составляет около 500 человек. Кроме того, Пригожин подчеркнул, что о гуманитарном коридоре для пленных речи быть не может.
Напомним, что Соледар был взят буквально за несколько последних дней, хотя этому предшествовал длительный штурм города. Затем бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Соледара, позже появились на его западных окраинах, откуда 10-11 января и выбивали засевшие там украинские формирования.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение Соледара и Марьинки станет переломным моментом для освобождения Донбасса в целом. Действительно, российские войска теперь смогут продвигаться дальше, освобождая новые населенные пункты региона и уничтожая украинские формирования в том случае, если они не начнут отступление на запад.