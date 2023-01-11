Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден и зачищен от ВСУ

Вечером 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города Соледара в Донецкой Народной Республике. По словам Пригожина, Соледар в настоящее время уже полностью зачищен от боевиков украинских формирований.Как отметил глава ЧВК, бойцы в настоящее время начали зачистку находящихся под городом соляных шахт. В них еще могут скрываться отдельные боевики. Но сам город уже полностью находится под контролем Российской Федерации.По утверждению Пригожина, мирные жители города были выведены. Те украинские формирования, которые не захотели сдаваться в плен, были уничтожены. Количество убитых с украинской стороны составляет около 500 человек. Кроме того, Пригожин подчеркнул, что о гуманитарном коридоре для пленных речи быть не может.Напомним, что Соледар был взят буквально за несколько последних дней, хотя этому предшествовал длительный штурм города. Затем бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Соледара, позже появились на его западных окраинах, откуда 10-11 января и выбивали засевшие там украинские формирования.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение Соледара и Марьинки станет переломным моментом для освобождения Донбасса в целом. Действительно, российские войска теперь смогут продвигаться дальше, освобождая новые населенные пункты региона и уничтожая украинские формирования в том случае, если они не начнут отступление на запад.