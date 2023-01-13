Турецкий кебаб или все-таки шиш?

Вы сейчас скажете: шиш-кебаб он и в Северной Африке кебаб, пусть и шиш. А когда по-русски шиш – то тут кебаб вообще не при чем. Но в отношении планов нашего султана Эрдогана истребитель пятого поколения может являться только шиш-кебабом, и ничем иным.
Компания «Тurkish Aerospace Industries» заявляет, что строительство первоначального прототипа турецкого истребителя TF-X пятого поколения неуклонно продвигается с тех пор, как в прошлом году были опубликованы первые изображения самолета. Мультики мультиками, а турки их наснимали достаточно, но уже есть прототип в металле. Понятно, что это будет образец для статических испытаний, но презентация удалась. Заклепки в нос самолета клепали самые разные представители различных ведомств и эшелонов турецкой власти.
Если сравнивать с первоначальными изображениями и натурными макетами, самолет приобрел характерные грани, как у… Вообще все новые разработки в мире, за исключением российских и китайских в той или иной степени копируют F-35.
Второй новинкой стало изменение носовой части, ее объем был значительно увеличен ради установки специальной инфракрасной системы датчиков поиска и отслеживания целей или IRST, которую было решено установить перед кабиной. Но IRST показалось мало. И прототип турецкого супер-истребителя решили оснастить еще и многоцелевой электрооптической системой наведения EOTS, которую разместили внизу передней части фюзеляжа.
Удивительно, но на сегодняшний день ни один перспективный боевой самолет не имеет аналогичной конфигурации с отдельно функционирующими системами IRST и EOTS.
Да, это прототип. Перспективный самолет. И перспектива у этого самолета теоретически есть.
Генеральный директор «Turkish Aerospace Industries» Темель Котил в интервью CNN Turk сказал, что самолет может совершить свой первый полет в этом году. Это будет на два года раньше графика, который Котил изложил в 2019 году, когда был представлен макет самолета. Как это может повлиять на реальный выпуск самолета и принятие его в эксплуатацию, сказать сложно, но два года – это вполне впечатляющая цифра.
Турция – это весьма своеобразная страна. Промышленность не то чтобы звезд с неба не хватает, но что схвачено – то схвачено. Потому рассчитывая на помощь союзников, армия Турции снабжает себя с помощью своей промышленности. Самолеты, БПЛА, бронемашины, РСЗО, САУ, корабли – не так много, как хотелось бы, но не так мало, как у других стран.
Почему именно истребитель пятого поколения? Да еще и столь своеобразно оснащенный? Возможно, имперские амбиции, возможно, что-то еще.
Но независимо от того, произойдет ли первый полет в 2023 году или нет, изменится ли конфигурация TF-X со временем, в любом случае турецкий прототип уже весьма примечателен тем, что в его оснащении имеются отдельные системы IRST и EOTS. Хотя многие авиационные эксперты выражают определенные сомнения в том, что правильно понимают то, как эти системы будут установлены и реализованы на практике.
Макет кабины TF-X, который «Turkish Aerospace Industries» (TUSAS), выставила на международном авиасалоне в Фарнборо в Соединенном Королевстве в прошлом году, имел очень приблизительные очертания элементов систем на носу и под фюзеляжем, и сегодня не совсем ясно, как будут выглядеть точки размещения датчиков IRST и EOTS. И представители компании не давали пояснений на эту тему, так что было неясно, была ли это окончательная конфигурация или просто наметки. Вообще это в меньшей степени относится к системе IRST, которая была замечена в предыдущих компьютерных визуализациях самолета, а вот относительно EOTS не все прозрачно.
Ни у кого не вызовет сомнений, что способ установки IRST в общих чертах похож на тот, как TacIRST фирмы «Lockheed Martin» был интегрирован в самолеты F-5 «Advanced Tiger», принадлежащие частной фирме Tactical Air Support (TacAir).
TacIRST на F-5 оснащен инфракрасным датчиком с фиксированным углом захвата, установленный в верху носовой части самолета. Видимо, турецкие инженеры не стали ломать голову и выдумывать что-то новое и просто скопировали способ размещения. Правда, на турецком истребителе датчик скрыт гранями фюзеляжа и находится за малозаметным окном, вероятно, сделанным из сапфирового стекла со специальным покрытием.
Это отличается от способов установки IRST на других самолетах, где датчик устанавливается внутри шарообразного корпуса на подвижном креплении. Но возможно, что на турецком самолете датчик тоже имеет возможность перемещения, пусть и в ограниченной плоскости.
Установка на TF-X датчиков IRST может увеличить возможности навигационной системы самолета при полетах
указывать на то, что система имеет некоторую степень перспективных инфракрасных возможностей, чтобы помочь с навигацией, в том числе ночью и в плохих погодных условиях и ночью.
В целом, система IRST ориентирована на обнаружение и отслеживание воздушных целей по их инфракрасной сигнатуре на расширенных диапазонах. IRST не подвержены влиянию конструктивных особенностей, призванных снизить ЭПР самолета, невосприимчивы к атакам средств радиоэлектронной борьбы. Это неплохое дополнение к бортовой РЛС самолета, особенно при участии в операциях, где ожидаются активные помехи радиоэлектронной борьбы. Датчики IRST работают пассивно в отличие от радара, работающего в активном режиме, поэтому цель не будет предупреждена о том, что она была обнаружена. В общем, IRST является полезным помощником БРЛС, и они могут работать вместе, обнаруживая, отслеживая и поражая цели.
Что касается системы EOTS, то она также подобна тем, что встречаются на всех вариантах F-35. Запрет на поставки F-35 Турции не означает запрета на поставки технологий на отдельные системы, которые могут быть использованы в других самолетах, не так ли?
Потому системы типа EOTS пусть и имеют некоторые возможности систем IRST, но в первую очередь предназначены для обеспечения более точного обзора и определения целей на более коротких расстояниях и лазерного обозначения этих целей, если это необходимо.
Таким образом, возможности системы EOTS могут быть использованы для захвата целей как в воздухе, так и на море или на земле. Кстати, систему EOTS запросто можно использовать для сбора разведывательных данных с последующей передачей этих данных, например, наземным войскам.
По сути, если у турецких инженеров все получится, то одновременная эксплуатация систем IRST и EOTS может обеспечить пилоту более высокую ситуационную осведомленность. То есть, пилот TF-X может использовать систему EOTS для наблюдения за наземными объектами, параллельно задействуя систему IRST для других задач. Более специализированная сенсорная система IRST будет лучше сканировать и сопровождать цели на больших расстояниях, чем EOTS, которая имеет в основном функцию «воздух-земля» и наблюдение за целями.
Далее, EOTS и IRST могут работать вместе, при этом EOTS обеспечивает более точное представление о том, что обнаруживают датчики IRST. Это особенно полезно ночью, для идентификации целей, при участии в высокодинамичных воздушных боях или решении таких задач, как перехват крылатых ракет или БПЛА.
Сегодня для решения таких задач зачастую используются модули наведения, такие как «Sniper» на американских самолетах семейства F-15C/D, кстати, стоящих на вооружении ВВС Турции. Здесь принято использовать для дальнего обнаружения РЛС самолета, а не IRST, хотя IRST сейчас может быть более предпочтительна в отдельных случаях. EOTS также может использоваться для сбора и записи информации во время операций по перехвату и близких контактов с самолетами, которые являются потенциальными целями.
Основной частью информации, предоставляемой системами IRST, является поиск и анализ потенциальной цели. Один самолет может определить, как далеко находится этот объект, используя другие средства, но, как правило, это трудоемкий процесс. Объединение IRST на нескольких самолетах вместе - возможность, которую TF-X также могут иметь, предлагает варианты для более быстрой триангуляции данных для определения дальности, направления на цель и определения характеристик цели.
Над взаимодействием систем IRST на нескольких самолетах работали в компании «Lockheed Martin» в рамках проекта «Legion Pod».
Стоит отметить, что системы IRST исторически применяются чаще всего на истребителях российского и китайского производства, но в последние годы переживают общий ренессанс. Все больше и больше военно-воздушных сил по всему миру используют или работают над развертыванием малозаметных боевых самолетов и крылатых ракет или, по крайней мере, конструкций с некоторой долей малозаметных характеристик. Поэтому неудивительно, что TF-X имеет IRST в дополнение к своему EOTS. Распределенная по самолету комбинация IRST и EOTS может дать отличные дополнительные возможности по сравнению с другими малозаметными истребителями.
Итак, мы наблюдаем прогресс в постройке TF-X, о котором говорил генеральный директор TUSAS Котила и возможно, нам еще предстоит увидеть реальные возможности этого самолета, когда он реально поднимется в воздух.
А вот с этим, в отличие от боевых электронных систем, есть определенные проблемы. Изначально турки планировали использовать для поднятия в воздух TF-X хорошо освоенные двигатели Pratt & Whitney F110, которые собираются по лицензии в Турции.
Прошу прощения, но это несерьезно. Да, для первоначальных прототипов этого было бы достаточно, но использование даже последней версии F110-GE-132 образца 2003 года тягой 14 500 кгс – это не то чтобы маловато, наш АЛ-41Ф1С имеет примерно те же характеристики. Проблема в другом. Проблема в охлаждении американо-турецких отношений, в результате которых у турок возникают проблемы с постройкой двигателей.
А когда правительство США исключило Турцию из программы F-35 Joint Strike Fighter в 2019 году из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, вот тогда TF-X приобрел большую значимость в военных кругах Турции.
Американские официальные лица, а также представители других стран, участвующих в программе F-35, выразили обеспокоенность по поводу потенциальных угроз безопасности, связанных с тем, что Турция станет оператором ЗРК С-400, потому коллегиально было принято решение о том, что F-35 туркам не достанется.
Очевидно, что было принято решение «догнать и перегнать». Доказать, что турецкая военная мысль вполне в состоянии создавать современные истребители, превосходящие по некоторым параметрам мировые аналоги.
Это так можно – иметь ярлык «не имеет аналогов в мире», не правда ли?
Конечно, если TF-X действительно поднимется в небо в этом году, это будет просто огромным достижением, но это только одна часть процесса разработки. То, что начнется дальше, займет еще больше времени.
Но то, что турецкие конструкторы применили в своем проекте TF-X новую комбинацию систем IRST и EOTS, уже делает интересным проект для изучения, поскольку многим экспертам будет очень интересно проанализировать как совместное размещение систем IRST и EOTS, так и функционирование этих систем как по отдельности, так и вместе.
Другой вопрос, что амбиции не обязательно приведут Турцию в клуб стран, создающих реально перспективные прототипы и на их основе реальные самолеты.
То есть, вроде бы реальный шиш-кебаб может запросто оказаться обычным шишом.