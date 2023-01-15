Военное обозрение
Войти Регистрация

Страна-наемник. За что платят Украине

11
Страна-наемник. За что платят Украине

Вы никогда не задумывались над простым и вполне логичным вопросом: были ли в Сталинграде объекты гражданской инфраструктуры? Тогда, когда немцы перли на наши войска, не считаясь с собственными потерями? А в Соледаре или Мариуполе были объекты этой пресловутой гражданской инфраструктуры? Может, в Артемовске они есть? Про опорники укропов знаю, а про эту пресловутую инфраструктуру – нет.


Каждый дом, каждый чердак или подвал, каждая дорога или подворотня – это боевая позиция. Смотришь на фото, сделанные со спутника или беспилотника, полугодичной давности и те, что сделаны в последнее время, и понимаешь, что в боях в городской застройке гражданской инфраструктуры не бывает.

И второй вопрос, который очень часто поднимается сегодня, но отчего-то не поднимался во время Сталинградской битвы, при взятии каких-то городов, во время блокады Ленинграда. Сколько стоит эта оборона или взятие города? Кто, возможно, кроме узких специалистов, знает сколько стоил во время Великой Отечественной войны снаряд для 76-мм пушки или мина для 82-мм миномета?

Сегодня же я периодически читаю о стоимости «Джавелина» или какого-либо другого вооружения, которое поставляется на Украину. И там же в комментариях ехидные слова о том, сколько уже должна Украина Западу. И почему-то продолжения эти комментарии не имеют. Написали и забыли. Мели Емеля – твоя неделя.

Дают в долг? Кредиты, которые надо будет отдавать? Сколько лет Запад поставляет вооружение Киеву? И как с возвращением кредитов? Сколько там гривен уже отдали? Не выплачивают даже проценты, а поток кредитов растет ежемесячно. Странно, да? А может, этому феномену есть объяснение?

На войне не бывает гражданских объектов


Увы, но сегодня на Украине практически нет предприятий, которые бы в той или иной степени не были бы задействованы на войне. Любое предприятие занято либо выпуском военной продукции, либо комплектующими для такой продукции, либо ремонтом техники и вооружения. Это вполне логично в военное время. Только выполнение военных заказов обеспечивает предприятие работой.

Необходимо уничтожать такие предприятия? Безусловно. Всеми доступными средствами. Будет ли мирное население страдать от таких действий? Увы, и тут ответ положительный. Кто-то погибнет под руинами цехов, кто-то останется без работы, следовательно, без зарплаты. Но такова логика войны. Люди гибнут не только на передовой, но и в тылу.

Тема, которую после каждого обстрела поднимают украинские СМИ, о попаданиях ракет в жилые дома, больницы и детские учреждения в глубоком тылу ВСУ пока не получает подтверждения. Увы, превращение жилых домов в цели характерно только для зоны непосредственного соприкосновения войск.

Те попадания, которые действительно существуют, результат противостояния ПВО и ракет или дронов. Как когда-то осколки от зенитных снарядов, сыпавшиеся с неба в ходе работы по вражеским самолетам.

Аэродромы и железная дорога. Что это как не объекты военной логистики? Да, поездами пользуется мирное население. Но вместе с тем этими же поездами осуществляются перевозки личного состава и боевой техники. Должны ли эти объекты уничтожаться? Опять же, безусловно! Все перевозки необходимо максимально затруднить.

К сожалению, обе задачи на сегодня выполняются с большим трудом. Почему? Да потому, что мы не смогли реально подавить ПВО Украины. Не смогли просто потому, что тактика их применения изменилась в корне, а противостоять этой тактике без прямого столкновения с Западом мы не можем. Украинская ПВО молчит. И начинает работать только тогда, когда наши самолеты находятся уже в зоне их поражения.

Прекрасно работает спутниковая разведка США и НАТО. Самолеты ещё только взлетели с аэродромов, а ПВО уже имеют данные по всем параметрам. Сколько машин, вероятные районы, куда они направляются и прочее. ПВО их уже ждёт. Вот такая картинка дня.

Ракеты и дроны – серьезное оружие. Но мощность его недостаточна для мощного поражения, точнее – уничтожения цели. Одна 600-килограммовая бомба соответствует одному «Калибру». А стратег несет их почти 50 штук!

Деньги были, есть и будут


Теперь о деньгах.

Не странно ли то, что Киев погряз в долгах как в шелках, но деньги исправно платит не только рабочим и служащим, но и солдатам, и офицерам. Например, помните о зарплате наших мобилизованных? Не задумывались, откуда появилась цифра, которая легла в основу указа президента? У меня есть предположение.

Так вот, зарплата украинского солдата на фронте составляет, по слухам, 115 тысяч гривен и выше. И платят её исправно. Даже, судя по немногочисленным выступлениям бойцов ВСУ с просьбами выдать жалование, выплачивается без задержек.

Так откуда деньги?

Объяснение ситуации, как мне кажется, точно такое же, как и с поставками вооружений. Киев не зарабатывает деньги, а получает из западных фондов в виде либо помощи, либо кредитов. И получает исправно. И будет получать до тех пор, пока будет продолжаться война с Россией.

Увы, но в отличие от вооружения и боеприпасов, денег у Запада много…

Сколько стоит Украина?


Наверное, то, что я напишу сейчас, для многих станет неожиданностью. Это довольно сложно принять человеку. Но, деньги Украине платят за то, чтобы она выполняла функции наемника. То есть воевала вместо своего хозяина.

Страна-наемник! Страна, где все – от простого дворника или сантехника до президента, живут за счет войны.

Выше я уже писал о разрушенной экономике и невозможности зарабатывать деньги производством каких-то товаров. Те крохи, которые были получены за экспорт зерна и других продуктов сельского хозяйства, на фоне огромных затрат на войну просто не видны. От слова совсем. Этих средств даже на выплату денежного довольствия для военных хватит на пару-тройку месяцев.

Страна, которая живет за счет крови, за счет жизней своих граждан. Страна-наемник. Это полная деградация государства.

Кто сомневается в том, что как только Украина прекратит войну – все эти вливания прекратятся? Думаю, таких оптимистов можно пересчитать по пальцам.

Какой выход из этой ситуации?

Я, честно говоря, выхода не вижу. Тот обрубок, который останется от Украины, а я думаю, что поляки и прочие страны, которые потеряли свои территории после окончания Второй мировой войны, своего не упустят, станет территорией, в чем-то похожей на Прибалтику. Украинцы есть, а Украины нет. Всё, что представляет хоть какую-то ценность, уже продано.

Одни украинцы гибнут на фронте. Другие батрачат на полях западных стран. Процветает торговля людьми и людскими «запчастями». Украинки заполнили европейские и азиатские бордели. Другие стали суррогатными матерями и вывезены из страны.

Перечислять такие достижения можно долго. Только зачем? Судьба Украины уже решена...
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 04:44
    +1
    Перчатки черненький не снимает заразиться боится. Хотя что там с этими чванится, и так сойдет.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 05:53
      -2
      Хорошая статья! Я давно уверен, что Украина войну проиграла. Проиграла ее экономика. Рухнули практически все мирные отрасли. И экономика Украины сейчас сидит на капельнице из долларов и евро.

      Поэтому вывод - нужно любыми способами ухудшать экономику в США и Европе.
      Почему мы не можем ввести эмбарго на поставки сырья?
      Почему мы не можем национализировать всю собственность в России, принадлежащую недружественным странам?
      Почему, наконец, мы не можем отобрать собственность у т.н. олигархов, которые бессовестным образом поддерживают или Украину, или Запад?

      Нет сейчас "честных и хороших войн! Нужно делать все, чтобы экономика врага была максимально ослаблена.

      Нужно помнить про главный подход Запада: успешная война против России ведется за счет России - это очень выгодно.
    2. bya965
      bya965 Сегодня, 06:22
      0
      Перчатки черненький не снимает заразиться боится

      Запад (Европа) в средние века (в Римской была чистота) был в грязи и не мылся, поэтому и страдал от эпидемий гораздо сильнее России. Например в Норвегии вообще руки не подают, ну кроме когда знакомятся или когда надолго уезжаешь. Просто во время очередной эпидемии у них все дворянство и духовенство вымерло. люди выжили только на диких островах.

      Меня удивляет, как при низкой плотности населения они ухитрились в Норвегии так вымрутЬ!!!
      Как???
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:34
    +1
    Страна, которая живет за счет крови, за счет жизней своих граждан. Страна-наемник

    Одноразовое государство. Прямо как туалетная бумага - подтерся и выкинул...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 06:07
      0
      Да там все одноразовое. И народ,и мышление,и государство.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 05:42
    +2
    Почему автора так удивьяет дегралация Украины? История украины началась с предательства. С предательства Мазепы. Сдать,обмануть, приврать, скрыть правду,- это норма для нынешних граждан украины. Насмотрелся. Убедился. Проверено.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:44
    +1
    Война пока идет в Донецкой области.И надо позаботиться,чтобы для граждан Донбасса,инфраструктура была повреждена как можно меньше.Борьба против фашизма требует образование антифашистского фронта,а не армии для уничтожения страны.Хотя,это лишь пожелания в наш жестокий век.
  5. bya965
    bya965 Сегодня, 05:49
    0
    Данная статья не о чем, ясно что платят, по западным меркам для наемников не дорого 115 тыс гривен = 3 140$ на 14 января.
    Для примера размер зарплат в Германии
    Зарплата высококвалифицированных работников 3550 EUR/мес. | 3999.73 USD/мес. 2017
    Зарплата низкоквалифицированных работников 2050 EUR/мес. | 2309.703 USD/мес. 2017

    Второе и главное, в статье куда мы трепыхаемся, против нас весь ЗАПАД!!!
    Россия стратегически выиграет всегда и на западе это понимают, поэтому и стараются любым способом навязать нам окончание противостояния.

    Стоим как на Угре до конца.

    А автор типичный блогер, или лишь бы стонать. чтобы больше людей читали и бабки заработать или вообще идейный враг или просто предатель.

    Вот тут про таких хорошая статья.
    https://cont.ws/@alexandr-rogers/2461831
    При этом закрытая часть бюджета не позволяет мамкиным аналитикам понять, куда пошли дополнительные 7,42 триллиона (из общей суммы расходов в 31,1 триллиона). Я вот почему-то думаю, что львиная часть этой суммы ушла на выкуп за бесценок активов западных компаний (об этом ещё ниже в тексте будет). То есть на мягкую национализацию с дисконтом в 40-80%.

    «В 2022 был рекордный отток капиталов из России, ну вот и всё…»
    Любимая сказочка хазинской тусовки. Они дрочат на данный показатель, тупо не понимая его смысла.
    Отток (или «вывоз», кому как нравится) капитала из России в прошлом году составил около 250 миллиардов долларов.
    Что это значит? Что западные корпорации продали своё имущество в России (в том числе доли в крупных российских корпорациях), а затем полученные от продажи деньги вывели за границу.
    При этом, и я уже неоднократно писал об этом, продавали они акции со скидкой в 40-60% (в некоторых особенно запущенных случаях доходило и до 80%). А потом теряли ещё львиную часть оставшегося, конвертируя вырученные рубли в доллары по курсу в 140+.
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:05
    0
    И все таки за что платят Украине? Ведь США прекрасно понимают,что этот долг не будет оплачен.Этими денежными вливаниями США сдувают финансовый пузырь,возникший в результате экономического кризиса.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:14
    0
    В заключительной части автор- прав. Судьба украины предрешена. Но это еще не все. Нам прийдется полностью взять на свое содержание все отвокванные части. Понимаю,что рано или поздно на СВО надо было начинать. Но когда же мы своей страной займемся? У нас на ДВ только недавно дорогу построили. А сколько земли неосвоенной. А нам этих ,,братьев,, прийдется кормить, восстанавливать, платить им пенсии, и всю социалку. Надоели эти ,,братья,,
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    0
    Страна, которая живет за счет крови, за счет жизней своих граждан. Страна-наемник.
    Поэтому В. Небензя на заседании СБ ООН справедливо назвал Украину ЧВК Сша. Страна, которая является ЧВК другого государства - новое американское достижение в сохранении своей гегемонии.