Страна-наемник. За что платят Украине

Вы никогда не задумывались над простым и вполне логичным вопросом: были ли в Сталинграде объекты гражданской инфраструктуры? Тогда, когда немцы перли на наши войска, не считаясь с собственными потерями? А в Соледаре или Мариуполе были объекты этой пресловутой гражданской инфраструктуры? Может, в Артемовске они есть? Про опорники укропов знаю, а про эту пресловутую инфраструктуру – нет.
Каждый дом, каждый чердак или подвал, каждая дорога или подворотня – это боевая позиция. Смотришь на фото, сделанные со спутника или беспилотника, полугодичной давности и те, что сделаны в последнее время, и понимаешь, что в боях в городской застройке гражданской инфраструктуры не бывает.
И второй вопрос, который очень часто поднимается сегодня, но отчего-то не поднимался во время Сталинградской битвы, при взятии каких-то городов, во время блокады Ленинграда. Сколько стоит эта оборона или взятие города? Кто, возможно, кроме узких специалистов, знает сколько стоил во время Великой Отечественной войны снаряд для 76-мм пушки или мина для 82-мм миномета?
Сегодня же я периодически читаю о стоимости «Джавелина» или какого-либо другого вооружения, которое поставляется на Украину. И там же в комментариях ехидные слова о том, сколько уже должна Украина Западу. И почему-то продолжения эти комментарии не имеют. Написали и забыли. Мели Емеля – твоя неделя.
Дают в долг? Кредиты, которые надо будет отдавать? Сколько лет Запад поставляет вооружение Киеву? И как с возвращением кредитов? Сколько там гривен уже отдали? Не выплачивают даже проценты, а поток кредитов растет ежемесячно. Странно, да? А может, этому феномену есть объяснение?
На войне не бывает гражданских объектов
Увы, но сегодня на Украине практически нет предприятий, которые бы в той или иной степени не были бы задействованы на войне. Любое предприятие занято либо выпуском военной продукции, либо комплектующими для такой продукции, либо ремонтом техники и вооружения. Это вполне логично в военное время. Только выполнение военных заказов обеспечивает предприятие работой.
Необходимо уничтожать такие предприятия? Безусловно. Всеми доступными средствами. Будет ли мирное население страдать от таких действий? Увы, и тут ответ положительный. Кто-то погибнет под руинами цехов, кто-то останется без работы, следовательно, без зарплаты. Но такова логика войны. Люди гибнут не только на передовой, но и в тылу.
Тема, которую после каждого обстрела поднимают украинские СМИ, о попаданиях ракет в жилые дома, больницы и детские учреждения в глубоком тылу ВСУ пока не получает подтверждения. Увы, превращение жилых домов в цели характерно только для зоны непосредственного соприкосновения войск.
Те попадания, которые действительно существуют, результат противостояния ПВО и ракет или дронов. Как когда-то осколки от зенитных снарядов, сыпавшиеся с неба в ходе работы по вражеским самолетам.
Аэродромы и железная дорога. Что это как не объекты военной логистики? Да, поездами пользуется мирное население. Но вместе с тем этими же поездами осуществляются перевозки личного состава и боевой техники. Должны ли эти объекты уничтожаться? Опять же, безусловно! Все перевозки необходимо максимально затруднить.
К сожалению, обе задачи на сегодня выполняются с большим трудом. Почему? Да потому, что мы не смогли реально подавить ПВО Украины. Не смогли просто потому, что тактика их применения изменилась в корне, а противостоять этой тактике без прямого столкновения с Западом мы не можем. Украинская ПВО молчит. И начинает работать только тогда, когда наши самолеты находятся уже в зоне их поражения.
Прекрасно работает спутниковая разведка США и НАТО. Самолеты ещё только взлетели с аэродромов, а ПВО уже имеют данные по всем параметрам. Сколько машин, вероятные районы, куда они направляются и прочее. ПВО их уже ждёт. Вот такая картинка дня.
Ракеты и дроны – серьезное оружие. Но мощность его недостаточна для мощного поражения, точнее – уничтожения цели. Одна 600-килограммовая бомба соответствует одному «Калибру». А стратег несет их почти 50 штук!
Деньги были, есть и будут
Теперь о деньгах.
Не странно ли то, что Киев погряз в долгах как в шелках, но деньги исправно платит не только рабочим и служащим, но и солдатам, и офицерам. Например, помните о зарплате наших мобилизованных? Не задумывались, откуда появилась цифра, которая легла в основу указа президента? У меня есть предположение.
Так вот, зарплата украинского солдата на фронте составляет, по слухам, 115 тысяч гривен и выше. И платят её исправно. Даже, судя по немногочисленным выступлениям бойцов ВСУ с просьбами выдать жалование, выплачивается без задержек.
Так откуда деньги?
Объяснение ситуации, как мне кажется, точно такое же, как и с поставками вооружений. Киев не зарабатывает деньги, а получает из западных фондов в виде либо помощи, либо кредитов. И получает исправно. И будет получать до тех пор, пока будет продолжаться война с Россией.
Увы, но в отличие от вооружения и боеприпасов, денег у Запада много…
Сколько стоит Украина?
Наверное, то, что я напишу сейчас, для многих станет неожиданностью. Это довольно сложно принять человеку. Но, деньги Украине платят за то, чтобы она выполняла функции наемника. То есть воевала вместо своего хозяина.
Страна-наемник! Страна, где все – от простого дворника или сантехника до президента, живут за счет войны.
Выше я уже писал о разрушенной экономике и невозможности зарабатывать деньги производством каких-то товаров. Те крохи, которые были получены за экспорт зерна и других продуктов сельского хозяйства, на фоне огромных затрат на войну просто не видны. От слова совсем. Этих средств даже на выплату денежного довольствия для военных хватит на пару-тройку месяцев.
Страна, которая живет за счет крови, за счет жизней своих граждан. Страна-наемник. Это полная деградация государства.
Кто сомневается в том, что как только Украина прекратит войну – все эти вливания прекратятся? Думаю, таких оптимистов можно пересчитать по пальцам.
Какой выход из этой ситуации?
Я, честно говоря, выхода не вижу. Тот обрубок, который останется от Украины, а я думаю, что поляки и прочие страны, которые потеряли свои территории после окончания Второй мировой войны, своего не упустят, станет территорией, в чем-то похожей на Прибалтику. Украинцы есть, а Украины нет. Всё, что представляет хоть какую-то ценность, уже продано.
Одни украинцы гибнут на фронте. Другие батрачат на полях западных стран. Процветает торговля людьми и людскими «запчастями». Украинки заполнили европейские и азиатские бордели. Другие стали суррогатными матерями и вывезены из страны.
Перечислять такие достижения можно долго. Только зачем? Судьба Украины уже решена...