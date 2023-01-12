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«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении»: зампостпреда РФ в ООН анонсировал заседания Совбеза по Украине, не назвав конкретную тематику

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«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении»: зампостпреда РФ в ООН анонсировал заседания Совбеза по Украине, не назвав конкретную тематику

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал заметку, в которой рассказал о подготовке к заседанию Совбеза по украинскому вопросу. По словам российского дипломата, это заседание намечено на 23:00 (мск) 17 января.


При этом Дмитрий Полянский указал на то, что пока не будет говорить, чему конкретно запланированное заседание будет посвящено.

Первый зампостпреда РФ в ООН лишь указал на то, что такое заседание станет ответом на то заседание, которое 13 января собирается провести, как он выразился, группа западных спонсоров Украины. Дмитрий Полянский акцентировал внимание на том, что эта группа даже не смогла сформулировать тему заседания.

Из заметки Дмитрия Полянского:

Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ (Совбез). Поэтому ничего оригинального ждать не стоит - помните про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот в их роли и будут наши западные коллеги! У нас много есть чего сказать в ответ.

Зампостреда отметил, что не будет называть конкретной темы заседания:

Пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему).

Также Дмитрий Полянский анонсировал проведение 20 января неформального заседания Совета безопасности, где будут рассматриваться вопросы обстрелов украинской стороной Донбасса. Неформальные заседания отличаются тем, что на них докладчики имеют право демонстрировать фото- и видеоматериалы.
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14 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:21
    0
    Нефтрмальные заседания, т.е и роли и веса не имеют никакого? Но на них можно фото и видео демонстрировать. А на формальных, что нельзя ыото видео доказательства демонстрировать? И при этом на формальных заседаниях и резолюции вес имеют. Если так то королевство кривых зеркал.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:25
      +1
      докладчики имеют право демонстрировать фото- и видеоматериалы.
      Пусть посмотрит западная нечисть дела своих захисников !
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:45
      +5
      Цитата: evgen1221
      Нефтрмальные заседания, т.е и роли и веса не имеют никакого? Но на них можно фото и видео демонстрировать. А на формальных, что нельзя ыото видео доказательства демонстрировать? И при этом на формальных заседаниях и резолюции вес имеют. Если так то королевство кривых зеркал.

      На формальных заседаниях можно потрясти пробиркой со стиральным порошком, но только одной стране в мире. ООН давно пора переименовывать в Организацию Объединенных Наций Соединённых Штатов Америки.
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +5
    Нашей стороне конечно есть, что сказать и в очередной раз тыкнуть их рылом в их же дерьмо. Вот только они это не воспринимают и не хотят воспринимать, как говорится по умолчанию. Не удивлюсь если перед выступлением нашего представителя часть оппонентов демонстративно покинет зал заседаний. Но такие мероприятия необходимы хотя бы для того, чтобы хотя бы часть представителей стран членов СБ ООН услышала правду с этой трибуны, о которой многие знают, но предпочитают помалкивать.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 06:51
      +3
      думаете на этом - реально "высшем" уровне СБ ООН, кто-то, что-то не знает и его можно удивить про Украину в современном мире? или если даже удивить- чего то этим добиться? это больше на шоу похоже.. все эпично и круто, но после окончания "все по домам" на ужин поговорить и забыть утром..
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:25
        0
        Так я по этому и закончил комментарий словами "о которой многие знают, но предпочитают помалкивать".
  4. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 06:38
    -7
    За 11 месяцев запад после каждого совещания наращивал поставки техники для Украины, увеличивая эскалацию. Россия после каждого Совбеза только и делает что бежит из Украины. Запад уже убил очень много русских, взорвал северные потоки,и поставляет очень много летального оружия. Запад открыто предоставляет разведку и связь. Запад расширил НАТО и сеть ПВО на восток, включая Украину. А в ответ совбез кроме слов ни чем не ответил. Где разрыв дипломатических отношений с явными сторонниками нацистов вроде Чехов, которые поставляют, производят и чинят оружие. Где диверсии на норвежских нефтегазовых трубах и приемниках сжиженного газа? Где ответ на расширение западного ПРО на восток? Почему Россия не производит ракеты малой и средней дальности? Может пора провести ядерные испытания? Ни одно правительство в истории России, не позволило бы западу так открыто убивать граждан России на Донбассе. Совбез России это позор России.
  5. литий17
    литий17 Сегодня, 06:41
    -2
    Смысл этого заседания выражается в его КПД, его просто нет.... Так что про мышей и кактус как раз про его смысл...., мы там тоже в роли мышей!
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:52
    +1
    И что это будет за заседание?
    Может наконец объявят что Украина это спорная территория,что это наша территория по итогам 1945г.? Не?
    Всё остальное болтовня которая никчему не приведёт.
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:38
    -3
    Думаю они к заседанию там запаслись красными фломастерами. Будут новые линии рисовать laughing
  8. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:57
    0
    Скажут западным представителям СБ ООН, пора прекратить войну, капитулируйте, они конечно же откажутся, и наши начнут наступление. hi
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:58
    +1
    У каждого свое "поле сражений", ЛБС, тыл, дипломатия. Странно читать комментарии с негативом. Значит запад может верещать с площадки СБ ООН, а мы должны быть слушателями? Остальной мир должен знать нашу правду, а не только западную ложь. Не "диванным" оценивать КПД наших дипломатов, потомки будут ставить оценки.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    0
    Сейчас все фото и видеоматериалы разлетятся по западным СМИ , только с пометкой о преступлениях России .
    Знаем мы как все это работает
  11. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:16
    0
    Дипломатическая работа очень, сложна, многогранна и требует глубоких знаний об оппонентах! Поэтому пожелаем нашим дипломатам успехов на их поприще и значимых побед, ведь во многом от их усилий зависит то количество жизней солдат, которое будет положено на алтарь нашей победы! Данный факт история подтверждала неоднократно!