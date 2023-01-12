«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении»: зампостпреда РФ в ООН анонсировал заседания Совбеза по Украине, не назвав конкретную тематику

Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ (Совбез). Поэтому ничего оригинального ждать не стоит - помните про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот в их роли и будут наши западные коллеги! У нас много есть чего сказать в ответ.

Пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему).

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал заметку, в которой рассказал о подготовке к заседанию Совбеза по украинскому вопросу. По словам российского дипломата, это заседание намечено на 23:00 (мск) 17 января.При этом Дмитрий Полянский указал на то, что пока не будет говорить, чему конкретно запланированное заседание будет посвящено.Первый зампостпреда РФ в ООН лишь указал на то, что такое заседание станет ответом на то заседание, которое 13 января собирается провести, как он выразился, группа западных спонсоров Украины. Дмитрий Полянский акцентировал внимание на том, что эта группа даже не смогла сформулировать тему заседания.Из заметки Дмитрия Полянского:Зампостреда отметил, что не будет называть конкретной темы заседания:Также Дмитрий Полянский анонсировал проведение 20 января неформального заседания Совета безопасности, где будут рассматриваться вопросы обстрелов украинской стороной Донбасса. Неформальные заседания отличаются тем, что на них докладчики имеют право демонстрировать фото- и видеоматериалы.