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Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия

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Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия

В США проведено обсуждение вопроса, связанного с предметным военным партнёрством с Японией. Американские чиновники, проведя консультации с партнёрами из Токио, «пришли к выводу о росте угрозы со стороны Северной Кореи». В Вашингтоне заявили, что риторика лидера КНДР «стала более жёсткой» и что «Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия».


В связи с этим по итогам переговоров был выработан консенсус в том плане, что США намерены «защищать Японию» в том числе с помощью имеющегося у них арсенала ядерного оружия. Об этом было заявлено после проведённых переговоров сотрудников военных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Заявляя о готовности подключить ядерные силы «для защиты Японии», американские чиновники ссылаются на статью 5-ю Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. В статье говорится о том, что если кто-либо осуществит нападение на одну из двух стран, то вторая сторона, соответственно, воспримет это и фактически как нападение на себя.

В Госдепартаменте США заявили, что американские вооружённые силы в таком случае «вправе применить своё ядерное оружие при нападении третьей силы на Японию».

Фактически речь может идти о дополнительных мерах по размещению американского ядерного оружия (как минимум тактического) на Японских островах.

Напомним, что Япония в течение десятилетий находится фактически под оккупацией американских войск. На территории этой страны размещены сразу несколько военных баз США. Многочисленные протесты местных жителей против американского военного присутствия обычно заканчиваются ничем, а нередко и уголовными делами в отношении самих протестующих.
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17 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 06:39
    +9
    США уже защитили Японию от оккупации СССР своим ядерным оружием, разбомбив Хиросиму и Нагасаки. am
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:37
      0
      Теперь японцы за это себя чуть ли не виноватыми считают
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +1
    Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия
    Американцам нужен формальный повод для размещения ЯО на территории Японии и РК. Хотя не понятно к чему такие формальности если могли "по тихому" давно разместить на территории своих баз? А может и разместили, а теперь хотят легализовать это мероприятие. Вот только КНДР этим не испугаешь. В ответ на угрозы Сша тов. Ким Чен Ын ответит очередными запусками своих ракет "в сторону Японского моря" и проведет пару испытаний своего ЯО. А вот напряженность в этом регионе стараниями Сша только увеличится.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:58
    0
    Кндр угрожает японии фактами запуска своих ракет в сторону японии. А у кндр есть другие возможные и согласовонные траектории и морские полигоны куда можно запускать? Чтот мне кажется что только в сторону японии и имеется. Уж много больно трасс вокруг для торговых судов и пулять куда попало не получится в море.
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 07:07
    +3
    Цитата: rotmistr60
    Американцам нужен формальный повод для размещения ЯО на территории Японии

    Не нужен, но будут "защищать" до последнего японца.
    "Соглашение 1960 года с Японией разрешает Соединенным Штатам перемещать оружие массового уничтожения через японскую территорию и позволяет американским военным кораблям и подводным лодкам доставлять ядерное оружие в японские порты, а американским самолетам доставлять его во время высадки. Соглашение позволяет Соединенным Штатам размещать или хранить ядерное оружие в Японии, не требуя специального разрешения японского правительства." (Вики)
  5. Jafar
    Jafar Сегодня, 07:10
    +3
    Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия

    Как в прошлый раз? wink
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 07:23
    +2
    Какая 5 статья request Япония в НАТО не состоит.. что они там курят?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:21
      +1
      Речь идет о 5 ст. Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между Сша и Японией от 1960 г. (японо-американский договор безопасности), а не о 5 ст. Договора НАТО.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: Попуас
      Какая 5 статья request Япония в НАТО не состоит.. что они там курят?

      То, что они курят плохо пахнет...
      Войной попахивает на Востоке...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:44
    +1
    Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия
    . Спрашивается, а на японцев, кто ни будь, когда ни будь на падал???
    Сами, они все и всегда сами затеяливали и отгребали, соответственно.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: rocket757
      Спрашивается, а на японцев, кто ни будь, когда ни будь на падал???

      Нет, но вот японцы, видимо, в ближайшее время собираются.
      И только для КНДР ли это озвучено..?
  8. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:54
    +3
    По типу...да не доставайся ты уже никому, нанесут массированный ядерный удар по Японии! bully
  9. spech
    spech Сегодня, 07:55
    +1
    учитывая что сша должны луноликим 1,3 Триллиона, то думаю сольют не задумываясь.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:12
    +1
    Улыбнуло про ст. 5 договора. Походу полосатые не заморачиваются, типовой договор наты.... Но есть один нюанс, де-юре Россия в настоящий момент находится в состоянии войны с Японией, есть территориальные претензии у японцев, типа оккупация островов.... Ну и ................
  11. T800-101
    T800-101 Сегодня, 08:16
    +1
    "Мы настроены решительно и будем воевать до последнего японца!", - заявили в Пентагоне.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:21
    +1
    Защитники Японии, могут смело применить ядерное оружие по Японии ,защищая японцев ?
    Ну америкосы молодцы ! Осталось подогнать всю идею ,под виновность китайцев или русских
  13. Комментарий был удален.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:49
    -1
    Вот вам разница, США, в отличие от нашего пугливого руководства, свои красные линии не готовы растягивать, не то что до мексики,но даже до японии.