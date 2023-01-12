Военное обозрение
Войти Регистрация

В прессе Германии напомнили о том, что польский президент не запросил разрешения у канцлера ФРГ на передачу танков Leopard Украине

30
В прессе Германии напомнили о том, что польский президент не запросил разрешения у канцлера ФРГ на передачу танков Leopard Украине

Немецкая пресса обсуждает заявления президента Польши Анджея Дуды о передаче Украине танков Leopard. Напомним, что накануне польский президент заявил о готовности осуществить поставку в интересах киевского режима роты (до 14) танков немецкого производства, которые имеются в наличии у армии Польши.


В прессе Германии пишут о том, что никаких запросов в адрес немецкого правительства власти Польши при этом не подавали, хотя существует чёткий принцип, что передавать поставленное в стране оружие третьей стране без разрешения со стороны того, кто это оружие поставил, нельзя.

В издании Die Welt указывают на то, что Берлин, конечно, вряд ли отказал бы Варшаве в просьбе разрешить передачу «Леопардов» Киеву, но сам факт того, что Анджей Дуда такую просьбу проигнорировал, говорит о многом.

В материале журналистов ФРГ говорится, что такими действиями власти Польши нанесли личное оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу. Причём это оскорбление Die Welt называет беспрецедентным, особенно в плане того, что Польша и Германия являются членами как НАТО, так и Евросоюза.

Напомним, что Дуда, заявляя о намерении передать Украине до полутора десятков немецких танков Leopard, сказал о том, что «есть целый ряд определённых условий их применения». Сам Дуда таких условий не назвал. Однако польские военные эксперты пишут о некоторых из них. Например, утверждается, что ВСУ «будет запрещено использовать эти танки против тех территорий России, которые признаются международным сообществом». Другими словами, польские власти дают добро на использование немецких танков, например, против городов Донбасса и других регионов РФ, вошедших в состав страны после февраля 2014 года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 06:52
    +7
    Польша поставит Леопарды Укровермахту несмотря на все запреты Германии, и будет дальше требовать репарации от Германии и России. Только очередной раздел избавит Европу от польской гиены с гнилыми зубами.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:38
      0
      Вновь, как встарь, будут наши войска бороться с "кошками")

      Еще "Пантеру" ждем). А для полной аналогии не хватает "Фердинанда".

      В Великую Отечественную "кошек" ловили и уничтожали. И сейчас справимся.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: Бородач
      Польша поставит Леопарды Укровермахту несмотря на все запреты Германии, и будет дальше требовать репарации от Германии и России.

      Если уж скакуаские дипломаты вытирали ноги о ливерную колбасу, то поляки, подначиваемые амерцами, будут давить его со всех сторон. Да уж, у Меркель яйца пожелезнее были, чем у этого плюгавого. yes
    3. МonsterTank
      МonsterTank Сегодня, 09:02
      -2
      Украина всегда была братским народом. Я поражаюсь как поддерживают этих ублю*ков славящих братоубийственную войну и их нарратив, про укрорейх который обычно можно услышать от бухих бомжей во дворе. Поэтому не важно немецкие танки или другие рано или поздно освободят Украину от тирании кремлёвских упырей и будете жить с этим
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 09:22
        -1
        о, Schutzmannschaft нарисовался. немчики вам так и говорили, как ты счас написал. и вы к ним шли.
        1. МonsterTank
          МonsterTank Сегодня, 09:28
          0
          Открою тебе секрет. Путин может переиграть весь запад в один день просто пусть выведет войска с территории Украины, зачем он ведётся на провокации запада как маленький? РАДИ ЧЕГО положили столько ребят? Ради руин Бахмута? Что с ними делать? На чьи деньги его будут строить? На ваши...
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:55
    +4
    Как-то странно выглядит весь этот переполох, льзя-нельзя передавать танки, которые я (Германия) произвела.
    Если посмотреть на советское и даже российское оружие, то разрешения не спрашивают. А вот здесь придумали играть в чесненьких.
    Видится за дымом одно, танки передадут, Германия ещё и запчастями обеспечит.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 08:28
      0
      Швейцария ж так зубы шкалит и шкалила ... что то , что мы произвели и что где то стоит даже ... нельзя передавать ибо мы не хотим
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:56
    +6
    такими действиями власти Польши нанесли личное оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу
    Этому опущенцу не привыкать.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:39
      +2
      Ему нравится быть униженным, особенно поляками.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +4
    такими действиями власти Польши нанесли личное оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу.
    В первый раз что ли оскорбляют Шольца словесно и действиями? Даже посол (ныне бывший) Украины в Германии без стеснения делал это, то что уж говорить о поляках. Дуда демонстративно сделал такой шаг, а на фоне требования поляками очередных репараций от ФРГ это выглядит демонстративно в двойне. Претендуя на смотрящего за Европой и чувствуя за спиной поддержку Сша еще и не такое можно сделать. А немцы побурчат немного и не долго и постараются забыть о "проделках" партнера и союзника по ЕС и НАТО. Это их разборки и пускай хоть горло друг другу перегрызут. Для нас плохо одно - танки пойдут на Украину.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:00
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Для нас плохо одно - танки пойдут на Украину.

      сразу бы после пересечения границы уничтожить все показательно,чтоб костры поляки видели.
    2. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 08:07
      +2
      В первый раз что ли оскорбляют Шольца словесно и действиями?
      Шольц простой наемный менеджер, поставленный международными финансовыми корпорациями для управления американской колонией. Ничего он не решает, мнения своего не имеет. Если будет нужно, Дуда может его даже обоссать(извиняюсь перед дамами за моветон) при людно, прямо на трибуне рейхстага, а тот будет улыбаться и радостно кивать.
  5. Akim
    Akim Сегодня, 07:04
    -1
    О каких леопардах идет речь то? Леопард 1?
  6. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:09
    0
    Колбасу не спрашивали. Как же так?
    Спросят еще, да так, что не обрадуется.
  7. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:12
    +2
    польский президент не запросил разрешения у канцлера ФРГ на передачу танков Leopard Украине
    А это ещё кто такой? Пока за Польшей стоит дядя Сэм, она будет пользоваться этим на всю катушку, только с памятью у поляков плоховато, ничем хорошим их больные понты не заканчиваются.
  8. VVK
    VVK Сегодня, 07:24
    +2
    Такое небольшое количество танков не будет значительным усилением наступательных возможностей ВСУ, однако позволит протестировать эффективность наших противотанковых средств.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 07:47
      +2
      Такое небольшое количество танков не будет значительным усилением наступательных возможностей ВСУ, однако позволит протестировать эффективность наших противотанковых средств.
      Тестировать лучше на полигоне, там по крайней мере исключен элемент случайности и потери л.с. К тому же кто кого тестировать будет? мы их танки или наши "партнёры" наши же средства ПТО? Кроме того, это пробный шар в поставках. Первая ласточка и очень опасная во всех смыслах.
  9. Хронос
    Хронос Сегодня, 07:24
    0
    Так Польша ещё не приняла решение поставлять танки. Пока подписана декларация о намерении. Конечно решение примут, но чуть позже.
  10. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:31
    +1
    Польша уже не может ждать, Польше очень-очень хочется себе часть Украины "вернуть". А ещё что бы с Германии в очередной раз слупить "репарации"... Польские хотелки такие откровенные и скромные..
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +2
    В прессе Германии напомнили о том, что польский президент не запросил разрешения у канцлера ФРГ на передачу танков Leopard Украине
    ха, а чего они собственно ждали???
    У них ведб во главе "обиженная ливерная колбаса", т. е. не первый, не второй сорт, а потрох....
    В общем, все понятно.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:49
    +2
    Уже ближайший сосед в открытую вытирает ноги о шмольца...., тьфу, но походу немчура уже не та, что 50-100 лет назад, короче поляки опустили по полной.
  13. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 07:50
    +1
    80 лет спустя опять Россия будет уничтожать немецкие танки, и опять на том-же месте. Дежавю однако.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:19
    +1
    Польша руками американцев становится новым лидером ЕС ?
  15. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 08:20
    -1
    Ничего страншного, скоро терпилы репарации начнут платить Польше и нам за смерти в блокадном Ленинграде. Или они думали, что если удовлетворить одного клиента (США), то другие не подтянутся? )))
  16. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 08:23
    +1
    никаких запросов в адрес немецкого правительства власти Польши при этом не подавали
    Поляки в Европе себя осознают главнее всех ...Это же они "любимая жена господина" т.е. Северных Соединённых Штатов, особое уполномоченное лицо от них в Европе.
  17. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 08:28
    0
    Германия хочет остаться чистенькой, типа не спрашивали её)), все там уже порешали давно.
  18. Виктор Аникеев
    Виктор Аникеев Сегодня, 08:53
    0
    Пока Западу не "сделать" больно реально-поставки более серьезного оружия они будут тихой сапой наращивать...
  19. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:07
    0
    О том, что все виды вооружений доступные странам НАТО будут поставлены укровермахту - это бесспорный факт! Неизвестны пока точные даты данных поставок! Нам необходимо готовиться к этому, переводить экономику на военные рельсы, формировать дополнительные воинские соединения, а также обучать их использовать новые виды вооружений, которыми можно будет эффективно противодействовать, поставляемому западом оружию.
  20. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:09
    0
    Польша, как известно требует Репараций с Германии и Пшекам наплевать на мнение фрицев