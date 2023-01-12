В прессе Германии напомнили о том, что польский президент не запросил разрешения у канцлера ФРГ на передачу танков Leopard Украине

Немецкая пресса обсуждает заявления президента Польши Анджея Дуды о передаче Украине танков Leopard. Напомним, что накануне польский президент заявил о готовности осуществить поставку в интересах киевского режима роты (до 14) танков немецкого производства, которые имеются в наличии у армии Польши.
В прессе Германии пишут о том, что никаких запросов в адрес немецкого правительства власти Польши при этом не подавали, хотя существует чёткий принцип, что передавать поставленное в стране оружие третьей стране без разрешения со стороны того, кто это оружие поставил, нельзя.
В издании Die Welt указывают на то, что Берлин, конечно, вряд ли отказал бы Варшаве в просьбе разрешить передачу «Леопардов» Киеву, но сам факт того, что Анджей Дуда такую просьбу проигнорировал, говорит о многом.
В материале журналистов ФРГ говорится, что такими действиями власти Польши нанесли личное оскорбление канцлеру Германии Олафу Шольцу. Причём это оскорбление Die Welt называет беспрецедентным, особенно в плане того, что Польша и Германия являются членами как НАТО, так и Евросоюза.
Напомним, что Дуда, заявляя о намерении передать Украине до полутора десятков немецких танков Leopard, сказал о том, что «есть целый ряд определённых условий их применения». Сам Дуда таких условий не назвал. Однако польские военные эксперты пишут о некоторых из них. Например, утверждается, что ВСУ «будет запрещено использовать эти танки против тех территорий России, которые признаются международным сообществом». Другими словами, польские власти дают добро на использование немецких танков, например, против городов Донбасса и других регионов РФ, вошедших в состав страны после февраля 2014 года.