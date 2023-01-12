При освобождении Соледара уничтожено и взято в качестве трофеев более 70 единиц иностранной военной техники ВСУ

При освобождении Соледара от оккупационных войск киевского режима в городе и на подступах к нему уничтожено и взято в качестве военных трофеев свыше 70 единиц различной иностранной военной техники. Это по самым скромным подсчётам, так как есть в ряде случаев в результате попаданий нашей артиллерии или ПТУР происходила детонация боекомплекта в бронетехнике ВСУ, и её буквально разрывало на фрагменты, что пока не позволяет идентифицировать того, какая именно техника была уничтожена.
В Соледаре и окрестностях среди уничтоженной российскими войсками и взятой в качестве трофея техники противника американские гусеничные бронетранспортёры M113, французские колёсные (4х4) бронетранспортёры VAB, известные своим активным применением в ходе операции «Сахель» французского контингента в Африке, гаубицы M777 американского производства, польская самоходная гаубица Krab, несколько американских бронемашин «Хамви», британский бронированный автомобиль Mastiff, британский гусеничный бронетранспортёр FV103 Spartan, который в составе ограниченной партии прибыл на Украину совсем недавно - в середине декабря 2022 года.
Среди уничтоженной под Соледаром техники противника несколько танков Т-72 тех модификаций, которые были созданы Чехии.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находящийся в Соледаре, подтвердил данные о том, что город освобождён и что проводится зачистка отдельных очагов сопротивления.