Военное обозрение
Войти Регистрация

При освобождении Соледара уничтожено и взято в качестве трофеев более 70 единиц иностранной военной техники ВСУ

25
При освобождении Соледара уничтожено и взято в качестве трофеев более 70 единиц иностранной военной техники ВСУ

При освобождении Соледара от оккупационных войск киевского режима в городе и на подступах к нему уничтожено и взято в качестве военных трофеев свыше 70 единиц различной иностранной военной техники. Это по самым скромным подсчётам, так как есть в ряде случаев в результате попаданий нашей артиллерии или ПТУР происходила детонация боекомплекта в бронетехнике ВСУ, и её буквально разрывало на фрагменты, что пока не позволяет идентифицировать того, какая именно техника была уничтожена.


В Соледаре и окрестностях среди уничтоженной российскими войсками и взятой в качестве трофея техники противника американские гусеничные бронетранспортёры M113, французские колёсные (4х4) бронетранспортёры VAB, известные своим активным применением в ходе операции «Сахель» французского контингента в Африке, гаубицы M777 американского производства, польская самоходная гаубица Krab, несколько американских бронемашин «Хамви», британский бронированный автомобиль Mastiff, британский гусеничный бронетранспортёр FV103 Spartan, который в составе ограниченной партии прибыл на Украину совсем недавно - в середине декабря 2022 года.

Среди уничтоженной под Соледаром техники противника несколько танков Т-72 тех модификаций, которые были созданы Чехии.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находящийся в Соледаре, подтвердил данные о том, что город освобождён и что проводится зачистка отдельных очагов сопротивления.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:25
    +37
    Очень хорошие новости! Неплохо бы предложить Собянину, что бы он обратился в Мин.обороны с инициативой устроить выставку такой техники. А места есть очень подходящие - рядом с посольством Польши, например, или Чехии.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:35
      +4
      Поддерживаю проведение выставки!

      Только зачем Москву захламлять?))) Есть Кубинка. Есть парк "Патриот". Там и провести.
      И пригласить военных атташе и послов США и европейских стран.
    2. Maverick1812
      Maverick1812 Сегодня, 07:40
      +7
      Отличная идея!!! Пусть посмотрят а потом на переплавку и изготовить Т-90.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:47
      +6
      Так по любому все это трофейная бронетехника и артиллерия будет перевезена в Кубинку и пополнит бесславную коллекцию супостатов жаждующих завоевание земель России.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:59
      +5
      В принципе все хорошо, но это на радость пиндам по любому. Переживать будут только европейцы. Янки же будут подсчитывать сколько боеприпасов мы израсходовали. На каждого убитого украинца у них один расчет - сколько мы на него расходовали. украинцы для них как расходный материал и то не свой. Как фальшь-мишень. Вот где засада.
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:06
      +5
      Цитата: monetam
      Очень хорошие новости! Неплохо бы предложить Собянину, что бы он обратился в Мин.обороны с инициативой устроить выставку такой техники. А места есть очень подходящие - рядом с посольством Польши, например, или Чехии.

      Выставку трофейной технике лучше всего устроить в парке Патриот, а заборы вражеских посольств давно пора завесить фотографиями убитых русских детей в Донбассе, чтобы послы приходя на работу каждый день видели фотографии своих преступлений и геноцида русского народа.
    6. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: monetam
      Очень хорошие новости! Неплохо бы предложить Собянину, что бы он обратился в Мин.обороны с инициативой устроить выставку такой техники. А места есть очень подходящие - рядом с посольством Польши, например, или Чехии.

      Только не Собянину ,а Кличко (если не сбежит )
    7. certero
      certero Сегодня, 08:35
      +3
      Цитата: monetam
      инициативой устроить выставку такой техники.

      Давайте смотреть правде в глаза, для того чтобы технику выставлять нужно её действительно захватить.
      Пока никаких фотографий захваченной техники нигде не видно.
      А рассказам типа 100 млн подбитых вражеских танков и 100.000 сбитых вражеских самолётов верить уже надоело.
      Но если техника действительно захвачена, такая выставка где-нибудь в Москве сыграла бы огромную позитивную роль в пропаганде
      1. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 09:19
        +1
        Цитата: certero
        Давайте смотреть правде в глаза, для того чтобы технику выставлять нужно её действительно захватить

        )))
        среди уничтоженной российскими войсками и взятой в качестве трофея техники противника американские гусеничные бронетранспортёры M113, французские колёсные (4х4) бронетранспортёры VAB, известные своим активным применением в ходе операции «Сахель» французского контингента в Африке, гаубицы M777 американского производства, польская самоходная гаубица Krab, несколько американских бронемашин «Хамви», британский бронированный автомобиль Mastiff, британский гусеничный бронетранспортёр FV103 Spartan

        Тут, понимаете ли, вопрос "уничтожено или взято". Тому же Крабу на передовой делать нечего, разве что давно там стоит и не оттащили. Уничтоженной техники у Конашенкова уже на половину НАТО, а вот с взятой все сложнее - пока достоверно была одна разбитая буксируемая гаубица.

        Так что если уничтожено как обычно, а взяты хаммеры и М117 со спартанами - можно конечно сделать выставку, но я бы не позорился.
  2. Комментарий был удален.
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 07:30
    +9
    город освобождён и проводится зачистка отдельных очагов сопротивления.

    Молодцы "оркестранты", следующая остановка - Артёмовск?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:41
      +6
      Интереснее даже уже то, что будет следом за освобождением Артёмовска.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 07:52
        +5
        Славянск-Очаков-Николаев-Одесса-Херсон-Харьков-Киев...............
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 08:06
          +5
          Сначала нужно Бахмут еще взять. Потом 26 городов в Донецкой области. Если на каждый город тратить 4 месяца выйдет 8,5 лет войны.

          Авдеевка
          Белицкое
          Белозёрское
          Горняк
          Доброполье
          Дружковка
          Зализное
          Константиновка
          Краматорск
          Курахово
          Красногоровка
          Лиман
          Марьинка
          Мирноград
          Николаевка
          Новогродовка
          Покровск
          Родинское
          Святогорск
          Северск
          Селидово
          Славянск
          Торецк
          Угледар
          Украинск
          Часов Яр
          1. Негритенок
            Негритенок Сегодня, 09:06
            0
            Цитата: ColdWind
            Потом 26 городов в Донецкой области.

            ))
            Донецкой республики РФ.

            А Луганскую республику РФ, Запорожскую и Херсонскую области РФ уже не надо освобождать от нацистов? Так и будет Запорожская область РФ без Запорожья и Херсонская область РФ без Херсона?
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:08
          +1
          Цитата: Silver99
          Славянск-Очаков-Николаев-Одесса-Херсон-Харьков-Киев...............

          Про Львов с Ивано-Франковском забыли упомянуть. Украинцам не место на Малороссийской земле. Пускай проваливают в свою Польшу. Их там паны с плетками заждались.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    +8
    Американская, английская, французская, польская, модернизированная чехами... одним словом каждой твари по паре. Школьникам можно географию изучать по имеющейся у ВСУ технике. А скоро в этом списке появятся и танки с громкими названиями. Фото уничтоженной техники стран НАТО необходимо разослать по посольствам этих стран, пусть полюбуются себе на "радость" засланцы европейские.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Фото уничтоженной техники стран НАТО необходимо разослать по посольствам этих стран, пусть полюбуются себе на "радость" засланцы европейские

      Дмитрий Олегович Рогозин придумал способ лучше.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:40
    +5
    При освобождении Соледара уничтожено и взято в качестве трофеев более 70 единиц иностранной военной техники ВСУ
    . Понятно, кто вовремя не смылся, тем и прилетело. Вот такие зрады и показывают, кто есть кто и зачем.
    Теперь надо продолжать, давить, давить и оно если не сломается, окончательно, то разладится, а эту уже будет шанс, закончить все быстрее.
    В общем, будем посмотреть, кто и как ситуацией сумеет воспользоваться.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:44
    +7
    Парням БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ и уважуха! Удачи.
  7. Tzar
    Tzar Сегодня, 08:05
    +5
    Хорошие трофеи, Артёмовск тоже должен быть в этом плане богат. Вот бы химарс затрофеили...
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:16
    -1
    Цитата: ColdWind
    Сначала нужно Бахмут еще взять. Потом 26 городов в донецкой области. Если на каждый город тратить 4 месяца выйдет 8,5 лет войны.

    Авдеевка
    Белицкое
    Белозёрское
    Горняк
    Доброполье
    Дружковка
    Зализное
    Константиновка
    Краматорск
    Курахово
    Красногоровка
    Лиман
    Марьинка
    Мирноград
    Николаевка
    Новогродовка
    Покровск
    Родинское
    Святогорск
    Северск
    Селидово
    Славянск
    Торецк
    Угледар
    Украинск
    Часов Яр

    Вы как-то слишком упростили подсчет, ограничившись простой арифметикой, что в данном случае совершенно неприменимо.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:52
      0
      Коллега, а вы как полагаете, сколько времени освобождение указанных населенных пунктов займет?
  9. _Engineer_
    _Engineer_ Сегодня, 08:43
    -1
    Где фото, видео? Джентльменам верят на слово?
  10. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:52
    0
    Данная победа долгожданна и она подтверждает, тот факт, что мы можем успешно воевать с противником использующим вооружение НАТО и обманывать их все сущую разведывательною сеть. Пока это больше держится на мужестве и профессионализме ЧВК "ВАГНЕР", но скоро и все вооруженные силы РФ научатся воевать эффективно, а наша промышленность постепенно будет предоставлять необходимые для нашей победы вооружения!
  11. Андрей Кулигин
    Андрей Кулигин Сегодня, 09:30
    0
    честь и слава нашим воинам! ...однако впереди еще Николаев, Одесса, Днепропетровск, Чернигов, харьков,Киев....