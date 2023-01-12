Иллюстративное фото (улицы Киева)

Пока украинские войска терпят поражение в Марьинке и Артёмовске, уходя от окрестностей Соледара, в Киеве продолжают устраивать нелепые перформансы. Судя по всему, для «поднятия боевого духа нации», многие представители которой уже откровенно отказываются брать в руки повестки, в центре украинской столицы разместили «праздничную» фотозону.На этой фотозоне очередной «креативный художник» на средства, поставленные Западом в качестве «гуманитарной помощи», изобразил горящий Московский Кремль. Фотозона в виде почтовой марки, в формате той, которая в своё время демонстрировала взрыв на Крымском мосту, размещена на Крещатике. Примечательно, что установили её рядом со зданием администрации украинской столицы.О том, сколько средств из полученной от Запада финансовой помощи, уходит на такого рода «перформансы», не сообщается. Но факт в том, что эти средства идут вовсе не на то, чтобы сделать жизнь рядовых граждан Украины лучше.Напомним, что ранее отдельно взятые украинские граждане с радостью фотографировались на фоне «почтовой марки» с изображением взрыва на Крымском мосту, размещённой в Киеве. После по объектам киевского режима стали прилетать ракеты и ударные беспилотники, и вдруг стало не до радости.