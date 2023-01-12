Иллюстративное фото (улицы Киева)
Пока украинские войска терпят поражение в Марьинке и Артёмовске, уходя от окрестностей Соледара, в Киеве продолжают устраивать нелепые перформансы. Судя по всему, для «поднятия боевого духа нации», многие представители которой уже откровенно отказываются брать в руки повестки, в центре украинской столицы разместили «праздничную» фотозону.
На этой фотозоне очередной «креативный художник» на средства, поставленные Западом в качестве «гуманитарной помощи», изобразил горящий Московский Кремль. Фотозона в виде почтовой марки, в формате той, которая в своё время демонстрировала взрыв на Крымском мосту, размещена на Крещатике. Примечательно, что установили её рядом со зданием администрации украинской столицы.
О том, сколько средств из полученной от Запада финансовой помощи, уходит на такого рода «перформансы», не сообщается. Но факт в том, что эти средства идут вовсе не на то, чтобы сделать жизнь рядовых граждан Украины лучше.
Напомним, что ранее отдельно взятые украинские граждане с радостью фотографировались на фоне «почтовой марки» с изображением взрыва на Крымском мосту, размещённой в Киеве. После по объектам киевского режима стали прилетать ракеты и ударные беспилотники, и вдруг стало не до радости.