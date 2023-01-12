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На западные средства гуманитарной помощи в Киеве открыли фотозону с изображением «горящего» Московского Кремля

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На западные средства гуманитарной помощи в Киеве открыли фотозону с изображением «горящего» Московского Кремля

Иллюстративное фото (улицы Киева)


Пока украинские войска терпят поражение в Марьинке и Артёмовске, уходя от окрестностей Соледара, в Киеве продолжают устраивать нелепые перформансы. Судя по всему, для «поднятия боевого духа нации», многие представители которой уже откровенно отказываются брать в руки повестки, в центре украинской столицы разместили «праздничную» фотозону.

На этой фотозоне очередной «креативный художник» на средства, поставленные Западом в качестве «гуманитарной помощи», изобразил горящий Московский Кремль. Фотозона в виде почтовой марки, в формате той, которая в своё время демонстрировала взрыв на Крымском мосту, размещена на Крещатике. Примечательно, что установили её рядом со зданием администрации украинской столицы.

О том, сколько средств из полученной от Запада финансовой помощи, уходит на такого рода «перформансы», не сообщается. Но факт в том, что эти средства идут вовсе не на то, чтобы сделать жизнь рядовых граждан Украины лучше.

Напомним, что ранее отдельно взятые украинские граждане с радостью фотографировались на фоне «почтовой марки» с изображением взрыва на Крымском мосту, размещённой в Киеве. После по объектам киевского режима стали прилетать ракеты и ударные беспилотники, и вдруг стало не до радости.
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24 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:57
    +17
    Фотографии взорванного Крымского моста привели к деэлектрификации Украины. Надеюсь, что очередная фотосессия приведет к дегазификации Украины.
    Сознание небратьев украинцев полностью переформатировано западной гебельсовской пропагандой. Это наши враги. А мы продолжаем с ними сюсюкаться. Жёстче надо. Иначе горящий Кремль станет реальностью.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:02
      +15
      Нужно обязательно теперь рядом с этим адресом поджечь пару - тройку зданий . Перформанс , так перформанс! )))
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:15
        0
        И всех этих бывших ,,брвтьев,, потом, прийдется кормить, как в Берлине в мае 1945 года. Значит, из пенсии бабушек в Вологодской области или в Костромской о.ласти, вместо повышения пенсии, денежки направят ,, несчастным ,, киевлянам, которые на майдане в кастрюлях скакали. А теперь им видите ли, кушать хочется.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: Аргон
        Нужно обязательно теперь рядом с этим адресом поджечь пару - тройку зданий . Перформанс , так перформанс! )))

        Всё, чего достойна сия клоунада, это собачка задравшая лапу и пописавшая на фотозону. yes
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:47
      +3
      Ага, факт, а ещё по Киеву расклеены бигборды с картой раздела России «из кабинета Митрофанушки Буданова», пропаганда, однако
      Пора гасить лампочку Ильича по всей стране) а то Суровикинская декоммунизация застопорилась)) диктатуру пролетариата убрали, а электрификация пока ещё в/на Киеве держится))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:16
        +1
        А почему фото марки не показывают?Вот она.Неизвестный художник,нарисовавший марку,случайно не один из детей Зеленского?Наверняка ему тогда ещё примию от государства выпишут.

        https://ren.tv/news/v-mire/1065115-v-tsentre-kieva-ustanovili-marku-fotozonu-s-goriashchim-kremlem
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:01
    +3
    На западные средства гуманитарной помощи в Киеве открыли фотозону с изображением «горящего» Московского Кремля
    . Чем бы скакуасы не тешились, лиш бы скакали и шли на убой, без вопросов и сомнений.
    Хоть бы вопросом задались, перед утилизацией, для кого они жизненное пространство освобождают???
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:05
    +10
    Вангую, что придет время и распишут стены Рады граффити, как Рейхстаг в 1945. Будем подождать.
  4. Хронос
    Хронос Сегодня, 08:06
    +2
    Куев ждёт букеты. Герани даже зимой цветут.
    И чтобы комментарий не был слишком коротким - покупайте финки ЛГБТ (зачеркнуть) НКВД от кизлярских мастеров!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:13
      +4
      Не забываем так же про тюльпаны, гиацинты, акации и хризантемы, ну а чтобы цветение было более пышным, то и солнцепёк не помешает.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 08:11
    +4
    Какой же критинизм у этих кастрюлеообразных!!!! Всё таки прав был ВВП,начав денацификацию 404х!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +5
    После первой "марки", на фоне которой радостно улыбаясь фотографировались, с удивлением пришлось сказать ОЙ и вспомнить "а нас за что?". После этой надеюсь уже начнут кричать ОЙ-ОЙ!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:30
      +1
      и вдруг стало не до радости.

      А совсем наоборот: тоскливо, холодно и темно !
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:13
    +2
    Вот это я понимаю перемога ! Фотография горящего кремля ,ну это же колбаса по 2,20
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:22
      +2
      Цитата: APASUS
      Фотография горящего кремля ,ну это же колбаса по 2,20

      Настанет время и будет вам колбаса по 2.20, а вот горящий Кремль - ФИГУШКИ! )))
      1. edmed
        edmed Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: Егоза
        а вот горящий Кремль - ФИГУШКИ! )))

        Киев уже лихорадочно готовит свои "укроГераньки",рассредотачивает производство, связь и наведение, так что Кремль не Кремль но Москве может прилететь .
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:21
    +2
    Давно бы пора понять скакуасам, что увлечение филателией может быть очень опасным для здоровья.
  9. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 08:28
    +2
    Ой не к добру это. Был же пример, как не нужно горящий Крымский мост использовать в качестве символа превосходства над Россией. Получили после этого по полной... Сейчас вот опять...
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:53
    0
    В том числе потому, что банковая до сих пор не горит.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:00
    0
    Кремль - памятник. Жечь его - перебор. А вот некоторых обитателей и завсегдатаев...
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:01
    0
    Пора стереть их с лица Планеты Земля.
  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 09:08
    0
    А это вообще не новость. Об этом Корчинский вещал еще в 2015 г.
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:11
    0
    Ну раз Банковую жечь нельзя, то хотя бы забросать Куев листовками с плачущим зеленским же можно. Путь наши деятели перфомансов поработают. Только без тупых глупостей. Хотя кто его знает на какой уровень умственного развития киевлян нужно рассчитывать. sad
  15. Виктор Грищенко
    Виктор Грищенко Сегодня, 09:35
    0
    Ну обратите внимание на свою страну. С Украиной все понятно. Проблемы посмотрите в России вот недавно был на Павелецком вокзале и там на железнодорожном вокзале холодрыга как на автобусной остановке. кто проектировал и построил этот жд вокзал для народа России. Вот вам кремль горит от бардака и неуважения граждан своей страны и таких примеров масса и деньги бюджетные уходят