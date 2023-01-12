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Министр ВМС США: Дальнейшие боевые действия на Украине создадут проблемы для американской военной промышленности

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Министр ВМС США: Дальнейшие боевые действия на Украине создадут проблемы для американской военной промышленности

Затягивание вооруженного конфликта на Украине представляет определенную угрозу для цепочек поставок американского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо, характеризуя ситуацию в оборонной промышленности.


По утверждению чиновника, если боевые действия продлятся еще шесть месяцев и более, то такая ситуация неизбежно повлияет на поставки американской военной индустрии, создав определенные проблемы. Но конфликт, как мы понимаем, вряд ли закончится в течение ближайшего полугода, поэтому американскому руководству уже сейчас стоило бы озаботиться существующими рисками для военно-промышленного комплекса.

Министр ВМС США призвал оборонные компании вкладывать больше средств в привлечение рабочей силы, а также готовить инфраструктуру для увеличения объема выпускаемой продукции военного назначения. Конфликт на Украине обеспечит высокую загруженность производственных линий американской военной промышленности, поскольку потребность в снарядах и военной технике для киевского режима только растет.

Украинское руководство регулярно требует от Запада все больше и больше оружия, объясняя отсутствие успехов на фронте недостатком вооружений.

Однако мало одного желания производить оружие и на этом зарабатывать. Масштабное увеличение объемов производства требует как финансовых вливаний, так и, к примеру, квалифицированных специалистов – инженеров, техников, рабочих, а дефицит подготовленных «рабочих рук» в США общеизвестен, несмотря на высокую безработицу. Цепочки поставок также могут нарушаться, в том числе и по причине дальнейших осложнений отношений с Китаем, а также в силу колебания цен на энергетические ресурсы.
Использованы фотографии:
U.S. Army Alaska (USARAK)
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14 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:14
    +3
    Тоже мне проблемма, для этого счас европу грабят, и нужных спецов на пмж в америку увезут массово. Ну не своих же к станку ставить.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:21
      +2
      Кому - война, а кому - мать родна.
      Какие там проблемы? Американский ВПК довольно потирает ручки. Сколько полосатики срубят бабла на этой войне никому не известно.
      1. Б-15
        Б-15 Сегодня, 08:32
        +1
        Если исходить из опыта 20 века, то должно хватить на 20-40 лет безбедной жизни и продолжения политики снижения народонаселения Земли.
        А если ещё рассмотреть возможный конфликт США-Китай, то воссозданная военная промышленность с массовым выпуском продукции просто необходима.
        И как всегда бабло у них во главе. У них всё стоит свою цену. Воссоздать военную промышленность под конфликт с Россией и использовать повторно для завоевания полного господства в мире. Опять грезят однополярным миром. Вот неугомонные.
        1. krot
          krot Сегодня, 09:03
          +1
          Да это США втирают всему миру и Европе, что типа проблемы.. А сами реально на седьмом небе от счастья.. Бабла столько гребут со всех..
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:54
      +1
      Матрасный впк только будет рад, цены вырастут, прибыли в карманах нужных дядей осядет больше))
      У матрасов постоянные проблемы с впк в разговорах и все сводится к тому, что нужно больше золота))
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:24
    0
    Еще один вымогатель выискался. У Зели научились! )))
  3. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:26
    +5
    Проблемы в американской военной промышленности в случае затягивания боевых действий.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    +1
    Кроме министра обороны, там есть еще и министр ВМС? Вот где бюрократия цветет... А капиталисты умеют считать деньги, им нужны длинные деньги, т.е. для
    расширения производства нужны инвестиции частного бизнеса с перспективой. Сегодня есть заказ под окраину, а завтра конфликт будет закончен и заказов не будет, что делать с оборудованием и персоналом - это головняк уже не Пентагона. Пока что-то новое замутят. Простои им не нужны, а так производят по плану/заказам для себе и на продажу за рубеж. По лозунгам и призывам чиновников бизнес ВПК не работает, нужны перспективы для длинных денег. Окраина это не перспектива.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:35
    +1
    Министр ВМС США призвал оборонные компании вкладывать больше средств в привлечение рабочей силы, а также готовить инфраструктуру для увеличения объема выпускаемой продукции военного назначения. Конфликт на Украине обеспечит высокую загруженность производственных линий американской военной промышленности, поскольку потребность в снарядах и военной технике для киевского режима только растет.
    Вопрос ... а желаемое соответствует действительному?
    Однако мало одного желания производить оружие и на этом зарабатывать. Масштабное увеличение объемов производства требует как финансовых вливаний, так и, к примеру, квалифицированных специалистов – инженеров, техников, рабочих, а дефицит подготовленных «рабочих рук» в США общеизвестен,
    Всё таки не понятно как оно потом будет, а бизнес считать умеет и о будущем, предпочитает не гадать, а знать.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +1
    Конфликт на Украине обеспечит высокую загруженность производственных линий американской военной промышленности
    Открыто признает и не он первый, что для американского ВПК этот конфликт очередная возможность хорошо заработать на чужой крови. Этим Сша занимались в 1 МВ и во 2 МВ, поэтому процесс привлечения рабочей силы и специалистов должен быть отработан. А если, что-то подзабыли, то быстро вспомнят тем более когда впереди маячат барыши более крупные.
  7. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 08:38
    +1
    Дальнейшие боевые действия на Украине создадут проблемы для американской военной промышленности
    Тонкий намек на толстые обстоятельства, пора мол ВПК Штатов на всю катушку начать эксплуатировать...
  8. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 08:40
    +1
    Все это "звиздёшь", ресурсы найдут, деньги, рабочую силу...
    Лошадка работает - прибыль идёт.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:52
    +2
    Только не надо на это вестись, 11 месяцев разнообразные эксперты говорили как запад вот вот обанкротится\исчерпает запасы/одумается и тп.
  10. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 09:20
    0
    Не будет США как государства, то и проблем не будет, и их ВПК загнется, мечты однако, а так хотелось, раз жахнуть и забыть!