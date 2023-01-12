Министр ВМС США: Дальнейшие боевые действия на Украине создадут проблемы для американской военной промышленности

Затягивание вооруженного конфликта на Украине представляет определенную угрозу для цепочек поставок американского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо, характеризуя ситуацию в оборонной промышленности.
По утверждению чиновника, если боевые действия продлятся еще шесть месяцев и более, то такая ситуация неизбежно повлияет на поставки американской военной индустрии, создав определенные проблемы. Но конфликт, как мы понимаем, вряд ли закончится в течение ближайшего полугода, поэтому американскому руководству уже сейчас стоило бы озаботиться существующими рисками для военно-промышленного комплекса.
Министр ВМС США призвал оборонные компании вкладывать больше средств в привлечение рабочей силы, а также готовить инфраструктуру для увеличения объема выпускаемой продукции военного назначения. Конфликт на Украине обеспечит высокую загруженность производственных линий американской военной промышленности, поскольку потребность в снарядах и военной технике для киевского режима только растет.
Украинское руководство регулярно требует от Запада все больше и больше оружия, объясняя отсутствие успехов на фронте недостатком вооружений.
Однако мало одного желания производить оружие и на этом зарабатывать. Масштабное увеличение объемов производства требует как финансовых вливаний, так и, к примеру, квалифицированных специалистов – инженеров, техников, рабочих, а дефицит подготовленных «рабочих рук» в США общеизвестен, несмотря на высокую безработицу. Цепочки поставок также могут нарушаться, в том числе и по причине дальнейших осложнений отношений с Китаем, а также в силу колебания цен на энергетические ресурсы.