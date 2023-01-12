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Потеря ВСУ Соледара крайне неохотно освещается в западных медиа

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Потеря ВСУ Соледара крайне неохотно освещается в западных медиа

Потеря Соледара украинскими войсками крайне неохотно освещается западными журналистами. Мелькают в западной прессе и на телеканалах заметки и ролики, в которых вскользь говорится о сложности ситуации в районе Соледара и Бахмута (Артёмовска) для ВСУ, при этом добавляется, что украинские войска «несут потери, но держатся». Пока далеко не все крупные издания Северной Америки и Европы находят в себе смелость назвать вещи своими именами и заявить о том, что вооружённые силы Украины потерпели поражение в Соледаре и что город перешёл под контроль российских войск.


Причина этого объяснима. Западные медийные корпорации, которые кормятся от заинтересованного крупного бизнеса, а зачастую и напрямую из государственных бюджетов, не могут себе позволить представить рядовому гражданину правду о происходящем в том же Соледара. Ведь фактически с конца лета 2022 года в зарубежных медиа сложилась парадигма, согласно которой «Украина побеждает Россию» – «нужно поставить ещё десяток бронемашин, средств ПВО и несколько сотен ракет, пару десятков миллиардов долларов, и украинские войска одержат победу и выйдут на границы 1991 года».

С тех пор прошло около 4-х месяцев. И с тех пор украинская энергетическая отрасль после атак на российские инфраструктурные объекты, включая Крымский мост, после ответных мер перешла в состояние искусственной комы, украинская экономика даже на основании официального отчёта службы статистики страны рухнула более чем на 30 процентов по итогам года, потери украинской армии под теми же Соледаром и Артёмовском просто перестали считать (а они исчисляются десятками тысяч - вместе с ранеными), как и потери поставленной ВСУ иностранной военной техники, как и потраченные миллиарды долларов зарубежной помощи.

Если западному обывателю на таком фоне их средства массовой информации расскажут ещё и о том, что украинская армия потеряла Соледар, более 90% территории Марьинки и не менее трети площади Артёмовска, то вопросов к властям США и ЕС окажется слишком много, чтобы власти смогли на эти вопросы ответить.
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:02
      +3
      https://inosmi.ru/20230112/donbass-259630762.html
      Le Figaro
      Франция
      12 января 2023 00:48
      "Тяжелые бои" идут в Соледаре, самая "кровавая битва"


      Комментарии читателей:
      JCC0170
      Автор статьи как-то отстал от жизни: Соледар уже взят. Похоже, он боится нас расстроить.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:18
        -1
        Так может фактор замалчивания западной прессой потерей Украиной городов использовать в своих целях, пусть посылают гуманитарку и вооружение на уже подконтрольные ВС РФ территории, западный обыватель все равно в неведении.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 09:29
        0
        Ну что тут можно требовать от западных (читай под контролем англосаксов) СМИ, если даже такая на первый взгляд "невинная" информация о том, что страны НАТО за 2022 год поставили и оказали Украине услуг и вооружения на более чем 150 млрд зелёных и прочих тугриков может вызвать у аборигенов стран НАТО нешуточный диссонанс в мозгу и закономерный вопрос - "Как так, мы Украину деньгами засыпаем и льём каждодневно горючие слёзы по ним, а они в это время на всяких там куршевелях праздники устраивают с песнями, плясками, девочками и вином по 20 000 евро".
  2. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 08:57
    +2
    Главное, что караван идет, вне зависимости от того, лает собака или молчит.
  3. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 08:57
    +5
    Более того, в украинских медиа Соледар ещё под контролем всу))
    А если верить Люсе Ахиневич, так Соледар - незначительная точка на карте, и «скоро какол зохватит ффсех»))
    Но как это было ранее)) сперва сводки Минобороны Киева будут говорить о боях в Соледаре, затем)) «в районе Соледара» )) затем)) «недалеко от Соледара»)) затем)) «на Соледарском направлении»)) ну а потом просто перестанут упоминать Соледар в сводках))
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:57
    -1
    А что будет дальше, когда следом за Соледаром будет освобожден Артемовск и Угледар и Северск?
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 09:00
      +2
      Цитата: голос_разуma
      А что будет дальше, когда следом за Соледаром будет освобожден Артемовск и Угледар и Северск?

      Будут делать, то что у них лучше всего получается - провокации.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:01
      0
      Выравнивание линии фронта. laughing В стиле Геббельса.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:02
    +2
    Как я понял, последнее время раскручивают тему скоро наступления пары новых корпусов, скорее всего на Крым в самоубийственной, но медийно важной атаке. Само собой про этот посёлок никто писать много не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:05
      +1
      Ну,тема Кременной у них потихоньку сходит на нет и надо что то говорить
    2. Володин
      Володин Сегодня, 09:09
      +1
      Цитата: Копчёный
      Само собой про этот посёлок никто писать много не будет.

      Тем не менее, про аналогичные "посёлки" - Красный Лиман или Ямполь - там трубили неделями
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 09:11
    +4
    ну прям западный обыватель следит о новостях в каком то Соледаре, в какой-то украине
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:13
      +1
      Сам лично нет, а вот агрегаторы новостей и соцсети ему это впаривают постоянно.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:14
    +1
    И с тех пор украинская энергетическая отрасль ... перешла в состояние искусственной комы, украинская экономика ... рухнула более чем на 30 процентов по итогам года, потери украинской армии под теми же Соледаром и Артёмовском ... исчисляются десятками тысяч вместе с ранеными

    не отменяя важность события, нам следует не уподобляться западным лгунам и более объективно освещать реалии окраины, без "конашеновщины"
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    -1
    Потеря ВСУ Соледара крайне неохотно освещается в западных медиа
    Так уж есть, по "мелочи" они смогут замалчивать, по своему интерпретировать.
    Когда будет безусловная победа, их виляния будут смотреться жалко, но их то это как раз не парит нисколько.
    Так и нам, надо заниматься своими делами, надо побеждать, а признание придёт потом... так всегда и происходит.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    -1
    Сегодня показывали по ТВ репортажи иностранных журналистов (репортеров) из этого р-на. Репортеры показывают раненых ВСУшников, которые рассказывают, что командиры сбежали, раненых часто бросают свои же, что потери большие. Промелькнули кадры с убитыми. Иностранцы признают, что наблюдают кошмар и это кошмар для ВСУ. Кадры взяты из новостных программ западных ТВ, а значит их посмотрел обыватель, у которого уже начинает меняться взгляд на Украину и то, что там происходит.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 09:19
    +1
    Пока наши активы,любезно предоставленные "лучшими и самыми эффективными"специалистами по финансам в их руках и сумма потраченного на помощь их не превысила,будут "помогать".Как только на цент или евроцент выйдут за эту сумму-все прекратится.Так что еще долго будут снабжать при нынешнем ведении СВО.