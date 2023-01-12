Потеря ВСУ Соледара крайне неохотно освещается в западных медиа

Потеря Соледара украинскими войсками крайне неохотно освещается западными журналистами. Мелькают в западной прессе и на телеканалах заметки и ролики, в которых вскользь говорится о сложности ситуации в районе Соледара и Бахмута (Артёмовска) для ВСУ, при этом добавляется, что украинские войска «несут потери, но держатся». Пока далеко не все крупные издания Северной Америки и Европы находят в себе смелость назвать вещи своими именами и заявить о том, что вооружённые силы Украины потерпели поражение в Соледаре и что город перешёл под контроль российских войск.Причина этого объяснима. Западные медийные корпорации, которые кормятся от заинтересованного крупного бизнеса, а зачастую и напрямую из государственных бюджетов, не могут себе позволить представить рядовому гражданину правду о происходящем в том же Соледара. Ведь фактически с конца лета 2022 года в зарубежных медиа сложилась парадигма, согласно которой «Украина побеждает Россию» – «нужно поставить ещё десяток бронемашин, средств ПВО и несколько сотен ракет, пару десятков миллиардов долларов, и украинские войска одержат победу и выйдут на границы 1991 года».С тех пор прошло около 4-х месяцев. И с тех пор украинская энергетическая отрасль после атак на российские инфраструктурные объекты, включая Крымский мост, после ответных мер перешла в состояние искусственной комы, украинская экономика даже на основании официального отчёта службы статистики страны рухнула более чем на 30 процентов по итогам года, потери украинской армии под теми же Соледаром и Артёмовском просто перестали считать (а они исчисляются десятками тысяч - вместе с ранеными), как и потери поставленной ВСУ иностранной военной техники, как и потраченные миллиарды долларов зарубежной помощи.Если западному обывателю на таком фоне их средства массовой информации расскажут ещё и о том, что украинская армия потеряла Соледар, более 90% территории Марьинки и не менее трети площади Артёмовска, то вопросов к властям США и ЕС окажется слишком много, чтобы власти смогли на эти вопросы ответить.