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Российские конструкторы рассказали о преимуществах робота-собаки с лазером на поле боя

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Российские конструкторы рассказали о преимуществах робота-собаки с лазером на поле боя

Фото иллюстративное: робот-собака с гранатометом на выставке "Армия-2022"



В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника. К такому решению пришли специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, рассказав о своей разработке.

Робот-собака оснащается тактическим лазерным автоматизированным комплексом. Им управляет дистанционно оператор боевого расчета, который находится в укрытии. Использовать таких роботов можно на любом театре военных действий, включая леса и горы.

По утверждению конструкторов, робот-собака отличается от других платформ с лазерным вооружением меньшей заметностью и большей маневренностью. Это делает робота малоуязвимой целью для противника. При этом потери вооруженных формирований противника значительно увеличиваются: по расчетам специалистов – на 15-30%. Российские военные в случае использования робота сокращают потери на 5-15%.

Робот-собака доставляет тактический лазерный комплекс, оснащенный специальным защитным покрытием, в район боевого соприкосновения. Затем оператор боевого лазера включает собственно зондирующий лазер в режим поиска бликующих оптико-электронных приборов врага, а далее, когда они обнаруживаются, уже включаются силовые лазеры. Оператор получает информацию о поражении оптико-электронных устройств противника по обратному сигналу, доставляемому в зондирующий лазер.

Ранее сообщалось о том, что российские конструкторы исследуют возможности установки на роботов-собак стрелкового вооружения, однако в Михайловской артиллерийской академии уверены: такое решение вряд ли позволит значительно повысить боеспособность войск по сравнению с обычными бойцами.
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17 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:03
    +6
    В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника.

    Ну наконец то! Все, проблема решена!!! Как же раньше то бойцы до этого не додумались !

    Все, уже начались поставки в войска?
    И ещё один вопрос, чисто технический....на какой высоте располагается лазер - просто хочется прикинуть на какую дистанцию от противника сие чудо должно подобраться....с учётом рельефа местности, задымления и тд.
    Какой ёмкости источник питания, что она силовым лазером выжигает оптику противника, на какое время работы он рассчитан?
    Это вопросы не из серии -"расскажите вашу секретную военную тайну", а с тем, что бы изначально понимать - где есть реальные перспективы, а где очередной проект не имеющий реальной ценности.

    Все прорывные прожекты - это супер. И они должны иметь место. Но куда важнее сейчас силы СВО последними образцами уже имеющегося вооружения и техники насытить.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:05
      +4
      В статье не указано к сожалению,собака наша или китайская?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:09
        +2
        Скорее корейская, они любят собак и умеют их готовить.
        Беспилотниками и другими основными средствами уже всех обеспечили, пора и собак заводить.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:10
        +2
        Цитата: ASAD
        В статье не указано к сожалению,собака наша или китайская?

        А у нас то откуда ? belay
      3. Sith
        Sith Сегодня, 09:31
        0
        Где то видел или на пикабу или ещё где ... офф страничку продажи именно этой собаки у китайцев
        Но тут ж не вопрос вилки и кто её изобрёл ... а кто интереснее всего приспособит и первый отточит нужный софт и методику применения
        А то может в своей собаке и нету смысла как такового от слова вообще
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:07
      -2
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника.

      Ну наконец то! Все, проблема решена!!! Как же раньше то бойцы до этого не додумались !

      Все, уже начались поставки в войска?
      И ещё один вопрос, чисто технический....на какой высоте располагается лазер - просто хочется прикинуть на какую дистанцию от противника сие чудо должно подобраться....с учётом рельефа местности, задымления и тд

      Для тех кто не дочитал статью до конца:
      из статьи: однако в Михайловской артиллерийской академии уверены: такое решение вряд ли позволит значительно повысить боеспособность войск по сравнению с обычными бойцами.

      Статья для зубоскалов и острословов - тренировочный забег. Что собственно видно из комментов.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 09:29
        +1
        Специально для тебя....Ранее сообщалось о том, что российские конструкторы исследуют возможности установки на роботов-собак стрелкового вооружения, однако....про стрелковку это то что ты "выделил" hi
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:05
    +3
    что это было? 1 апреля что-ли, я проспал? или это результат вчерашних назначений в командовании?
  3. _Engineer_
    _Engineer_ Сегодня, 09:07
    +4
    Видел данное "чудо" на видео, по моторике движений очень напоминает китайский "аналог" американского производителя " Бостон дайнемикс". Ни чего особенного, учитывая полное отсутствие у нас комплектующих и производителей ПО для данных вещей. Перед нами очередной попил Бабла, взяли китайскую робо-соаку прикрутили к ней наш гранатомёт и назвали "Отечественной разработкой".
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: _Engineer_
      Видел данное "чудо" на видео, по моторике движений очень напоминает китайский "аналог" американского производителя " Бостон дайнемикс". Ни чего особенного, учитывая полное отсутствие у нас комплектующих и производителей ПО для данных вещей. Перед нами очередной попил Бабла, взяли китайскую робо-соаку прикрутили к ней наш гранатомёт и назвали "Отечественной разработкой".

      Это и есть Китайское поделие купленное на АлиЭкспрес.
  4. Cympak
    Cympak Сегодня, 09:08
    +4
    Видимо, второй заход на попил бабла с китайской игрушкой, купленной на АлиЭкспресс
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:11
    +1
    Всё это, конечно, хорошо, техника развивается. Но, с практической точки зрения: сколько это чудо стоит, ведь выходить из строя будет регулярно? Много ли их (а надо много и постоянно)? Где брать обученный персонал, это же не чайником обучить пользоваться? И это ещё без вопросов о реальной пользе в боевых условиях...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:16
      0
      Всё это, конечно, хорошо, техника развивается. Но, с практической точки зрения
      Тут ни техника, ни прогресс, ни практическое применение к делу не относится, это очередное очковтирательство и попил бабла.
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 09:14
    +3
    Ха-ха-ха. Смеялся до слез. Это покруче сушки с хибинами и ослепших американцев. Ну украинцы теперь-то вам !!!
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:14
    +4
    Мы вчера все слышали как пикировались Путин с Мантуровым (очень эффективным по Соловьеву министром), где министр на конкретные требования с конкретными сроками позволяет себе отвечать "в ближайшее время мы проработаем этот вопрос минфином" и до сих пор сидит на своем месте. А случай когда Силуанов по сути отказал Сечину и Путину в строительстве нового НПЗ, одновременно поощряя вывоз сырья налоговым маневром, вообще прекрасен. Поэтому стоит ли удивляться всем остальным странностям происходящего, когда от опытного образца до потокового выпуска проходит вечность? Кто после этого "бросит камень" товарища Сталина?
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:15
    0
    Хватит заниматься ерундой. sad
    Текст слишком короткий зато емкий.
  9. User_neydobniu
    User_neydobniu Сегодня, 09:28
    +1
    Ладно робота собаку они на али купят, а тактический лазерный автоматизированный комплекс где взять собираются ?
    Или уже на али и такое продается о_О