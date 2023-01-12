Российские конструкторы рассказали о преимуществах робота-собаки с лазером на поле боя

Фото иллюстративное: робот-собака с гранатометом на выставке "Армия-2022"

В современной войне российским вооруженным силам следует использовать роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптико-электронных устройств противника. К такому решению пришли специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, рассказав о своей разработке.Робот-собака оснащается тактическим лазерным автоматизированным комплексом. Им управляет дистанционно оператор боевого расчета, который находится в укрытии. Использовать таких роботов можно на любом театре военных действий, включая леса и горы.По утверждению конструкторов, робот-собака отличается от других платформ с лазерным вооружением меньшей заметностью и большей маневренностью. Это делает робота малоуязвимой целью для противника. При этом потери вооруженных формирований противника значительно увеличиваются: по расчетам специалистов – на 15-30%. Российские военные в случае использования робота сокращают потери на 5-15%.Робот-собака доставляет тактический лазерный комплекс, оснащенный специальным защитным покрытием, в район боевого соприкосновения. Затем оператор боевого лазера включает собственно зондирующий лазер в режим поиска бликующих оптико-электронных приборов врага, а далее, когда они обнаруживаются, уже включаются силовые лазеры. Оператор получает информацию о поражении оптико-электронных устройств противника по обратному сигналу, доставляемому в зондирующий лазер.Ранее сообщалось о том, что российские конструкторы исследуют возможности установки на роботов-собак стрелкового вооружения, однако в Михайловской артиллерийской академии уверены: такое решение вряд ли позволит значительно повысить боеспособность войск по сравнению с обычными бойцами.