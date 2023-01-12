Военное обозрение
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Пропавших под Соледаром британских «волонтеров» - наемников нашли: один тяжело ранен, другой ликвидирован

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Пропавших под Соледаром британских «волонтеров» - наемников нашли: один тяжело ранен, другой ликвидирован

7 января 2022 года стало известно об исчезновении в районе Соледара двух граждан Великобритании, 28 и 48 лет соответственно. Эндрю Бегшо и Кристофер Перри накануне выехали из Краматорска в Соледар, якобы для выполнения задач в рамках некоей «гуманитарной миссии».


Понятно, что скорее всего эти люди были обычными наемниками, которые направились в осаждаемый на тот период российскими войсками Соледар для участия в боевых действиях. Именно британские граждане составляют значительную часть иностранных наемников на Украине, наряду с выходцами из Польши, Румынии, стран Прибалтики и США.

По факту исчезновения британцев Бахмутским отделом Национальной полиции Украины были начаты поиски. Британцев искали несколько дней. В итоге Кристофер Перри, уроженец Челтенхэма в британском графстве Глочестершир, был обнаружен в больнице с раздробленной глазницей и переломом носа. Такую информацию опубликовал ресурс по отслеживанию иностранных наемников Nazi Merc Tracker.



О судьбе Эндрю Бегшо не сообщается. По некоторым данным, наёмник ликвидирован.

Такой будет судьба любого иностранного наемника, решившего приехать на чужую землю с оружием в руках, чтобы убивать российских солдат и мирное население. Британским и прочим иностранным гражданам надо бы задуматься, стоят ли те деньги, которые им обещают за участие в боевых действиях, практически гарантированной гибели или тяжелых увечий, часто еще до того, как они успеют повоевать.
Автор:
Использованы фотографии:
t.me/RVvoenkor
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20 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:18
    +4
    тушку убитого в мешке отправить в посольство Мелкобритании - пусть сами хоронят. Звонкая будет пощечина !

    Раненого лечить по армейской традиции - одной таблеткой на пополам - одна часть от головы, другая от седалища! wassat
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:21
      +2
      пусть сами хоронят
      Отходы не хоронят, их захоранивают.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:26
        +3
        Кстати,это фото ходило еще вчера,но почему то у военкоров было впоследствии удалено.Развороченной харей удовлетварен
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 09:28
          0
          Да и пёс с ними, с гнидами! Будет уроком для следующих гнид!
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 09:30
          0
          Уже нашли второго. Мертвым и при оружии.
          Документы обоих были у второго. Наемники.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:26
      +1
      Действительно, почему наш МИД сопли жует? Доставить тела наемников в москву и ороанизовать их выдачу у посольств, с предварительным уведомлением прессы.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:31
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Доставить тела наемников в москву

        Мараться не охота...
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:31
        +2
        почему наш МИД сопли жует?
        Он обучен продвижению бизнес интересов и западных ценностей, как нормальный МИД он работать не способен и ни когда не работал.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:30
      +2
      Раненого лечить по армейской традиции

      Так в статье не сказано в чьей больнице он лечится, в нашей или каклов. Да и сломанный нос и глазница больше похожи не на боевые раны, а похож на боксёра нарвался.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:34
      0
      Всех пленных наемников расстреливать из западного стрелкового оружия и отправлять на из историческую родину, пусть соплеменники видят куда их оружие используется.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:19
    +3
    Кристофер Перри, уроженец Челтенхэма в британском графстве Глочестершир
    Легко отделался сын собаки
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:22
    +3
    Надеюсь пленный ушлепок не повторит подковерный обмен своих земляков.
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 09:25
    +3
    Теперь в будущем нам надо называть своих в разных точках планеты не "инструкторами" и "гражданскими специалистами" - а мирными русскими, отправившиеся в горячую точку с "гуманитарными миссиями". wassat
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: lubesky
      Теперь в будущем нам надо называть своих в разных точках планеты не "инструкторами" и "гражданскими специалистами" - а мирными русскими, отправившиеся в горячую точку с "гуманитарными миссиями".

      Гуманитарная миссия "Вагнер" по обучению музыке всех желающих - а что, хорошо звучит.
  5. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 09:28
    0
    Какая красивая фотка, ибо не зачем реально на чужие земли приходить с оружием, за каждого русского убитого надо до сотни британских гусей утилизировать! И не только, польских, румынский, трибалтийских и им подобным, всех наёмников в расход!
  6. Сергей_К
    Сергей_К Сегодня, 09:28
    0
    Вот и славно! Тушку ликвидированного отправить "бритымсукам "в пакете! Раненного, после лечения -навсегда на урановые рудники!
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:28
    +1
    "с раздробленной глазницей и переломом носа".
    Просто избили ВСУшники волонтера, видно мало ништяков привез или приставал с гнусными предложениями.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:29
    0
    Пропавших под Соледаром британских «волонтеров» - наемников нашли: один тяжело ранен, другой ликвидирован
    утилизация... всем на это пофиг.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:31
    0
    В итоге Кристофер Перри, уроженец Челтенхэма в британском графстве Глочестершир, был обнаружен в больнице с раздробленной глазницей и переломом носа

    Отвоевался и на том спасибо.
    О судьбе Эндрю Бегшо не сообщается. Скорее всего, британец погиб, либо находится в тяжелом состоянии в одном из госпиталей и не может дать о себе знать

    То есть его гибель не подтверждена, но заголовок статьи утверждает обратное. negative
    Обмены пленённых наёмников не принесли россии никаких бонусов, кроме того что её начали ещё сильнее грабить. Всё что смогли предьявить наши руководители в своё оправдание, это "гуманитарная миссия" для голодающих африки, но по факту "голодающими" оказались страны противостоящие россии. belay
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:33
    0
    Сегодня читал информацию по этим англичанам где сообщается, что пресс-служба Пригожина сообщила о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" нашли одного мертвым, при нем документы и на второго. "Волонтеры" в зоне боевых действий и на позициях, не странно ли г-да из английского посольства? Вот и повоевали.