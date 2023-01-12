Пропавших под Соледаром британских «волонтеров» - наемников нашли: один тяжело ранен, другой ликвидирован

7 января 2022 года стало известно об исчезновении в районе Соледара двух граждан Великобритании, 28 и 48 лет соответственно. Эндрю Бегшо и Кристофер Перри накануне выехали из Краматорска в Соледар, якобы для выполнения задач в рамках некоей «гуманитарной миссии».
Понятно, что скорее всего эти люди были обычными наемниками, которые направились в осаждаемый на тот период российскими войсками Соледар для участия в боевых действиях. Именно британские граждане составляют значительную часть иностранных наемников на Украине, наряду с выходцами из Польши, Румынии, стран Прибалтики и США.
По факту исчезновения британцев Бахмутским отделом Национальной полиции Украины были начаты поиски. Британцев искали несколько дней. В итоге Кристофер Перри, уроженец Челтенхэма в британском графстве Глочестершир, был обнаружен в больнице с раздробленной глазницей и переломом носа. Такую информацию опубликовал ресурс по отслеживанию иностранных наемников Nazi Merc Tracker.
О судьбе Эндрю Бегшо не сообщается. По некоторым данным, наёмник ликвидирован.
Такой будет судьба любого иностранного наемника, решившего приехать на чужую землю с оружием в руках, чтобы убивать российских солдат и мирное население. Британским и прочим иностранным гражданам надо бы задуматься, стоят ли те деньги, которые им обещают за участие в боевых действиях, практически гарантированной гибели или тяжелых увечий, часто еще до того, как они успеют повоевать.