Эпоха пяти хороших императоров

Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь»
«Счастливое столетие» Римской империи
В истории Древнего Рима есть 84 года (с 96 по 180), которые часто называют «счастливым столетием», «золотым веком» или «эпохой пяти хороших (добрых) императоров». Именно в это время Римская империя достигла наивысшего могущества, внутреннее положение было стабильно, благосостояние граждан росло, достигнув максимума, достаточно хорошо были защищены внешние границы.
Считается, что свое название этот период получил с лёгкой руки английского историка Э. Гиббона, который в своем труде «История упадка и разрушения Римской империи» (1776 г.) писал:
«Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен бы был без всяких колебаний назвать тот период, который протёк от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода».
Впрочем, об этом же можно прочитать и у Макиавелли, который также упоминает о пяти «хороших императорах», но уже в другом контексте – иллюстрируя тезис о пагубности наследственной власти:
«Императоры, получившие власть по наследству, за исключением Тита, были плохими; те же из них, кто получил власть в силу усыновления, оказались хорошими; пример тому – пять императоров от Нервы до Марка (Аврелия); когда императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок».
Назовем имена пяти императоров, о которых говорят Гиббон и Макиавелли: Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий (то есть Благочестивый) и Марк Аврелий. Все они были представителями третьей от начала принципата римской императорской династии, правившей с 96 по 192 год, по агномену четвертого из них – Антонина Пия, их называют
Антонинами (Antonini).
Основателем этой династии стал Марк Кокцей Нерва, получивший власть в 96 году: он был избран сенатом после убийства императора Домициана. Дион Кассий утверждает:
«Нерва... был твёрдо уверен, что человека следует оценивать по его способностям, а не по происхождению».
Скульптурное изображение головы императора Нервы, Римский национальный музей
Этот император и его преемники действительно передавали власть посредством усыновления. В небольшом цикле статей мы поговорим о них.
Основатель династии
Итак, первым «хорошим» императором династии Антонинов считается Марк Кокцей Нерва (Marcus Cocceius Nerva), который родился в городе с подозрительно знакомым названием – Нарния. Число его рождения известно – 8 ноября, а вот год называют и 30-й, и 35-й. Род Кокциев был не слишком знатным, но древним и уважаемым, Дион Кассий назвал его «благороднейшим». Отец, дед и прадед будущего императора выбирались консулами, а один из его родственников был женат на правнучке императора Тиберия.
Нерва на протяжении своей жизни «звёзд с неба не хватал», в разные годы избирался квестором, был членом жреческих коллегий авгуров и августалов, выполнял обязанности военного трибуна, назначался префектом, ответственным за организацию игр.
При этом он был ещё и поэтом, стихи которого ценил Нерон, а Марциал называл Нерву «Тибуллом нашего времени». Стихи, к сожалению, не сохранились, так что оценить объективность этих отзывов мы не можем.
А в 65 году Нерва, по-видимому, еще и оказал Нерону какую-то ценную услугу, сыграв большую роль в разоблачении заговора Пизона. После казни многих высокопоставленных заговорщиков, Нерон необычайно щедро наградил трёх своих приближённых – Гая Софония Тигеллина, Публия Петрония Турпилиана и Марка Кокцея Нерву. Будущий император получил триумфальные знаки отличия, одна его статуя была установлена на форуме, другая – в Палатинском дворце Нерона.
Хорошими были отношения у Нервы и с полководцем Титом Флавием Веспасианом – будущим императором. Согласно некоторым источникам, в 67 году отправившийся в Иудею Веспасиан даже просил Нерву быть опекуном своего младшего сына Домициана. Светоний пишет, что это опекунство зашло слишком далеко: ходили упорные слухи о гомосексуальной связи между Домицианом и Нервой.
После самоубийства Нерона в 68 году императором вначале был провозглашен Сервий Сульпиций Гальба, однако уже в январе 69 года он был убит преторианцами, приведшими к власти Марка Сальвия Отона, брат которого был женат на сестре Нервы. Уже в апреле того же года Отон был разбит наместником Верхней Германии Авлом Вителлием и покончил с собой. А Вителлий в декабре 69 года потерпел поражение в битве с Веспасианом, который в итоге и стал императором. Нерва сохранил высокое положение и в 71 году был избран консулом одновременно с самим Веспасианом.
В отличие от старшего сына Веспасиана – Тита, Домициан оказался плохим правителем и очень скоро восстановил против себя весь Рим. К тому же он был весьма суеверен и стремился устранять тех, кому предсказатели предрекали императорскую власть. Он везде подозревал заговоры и говорил:
«Правителям живётся хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют».
Что называется, как в воду глядел.
Бюст Домициана, Капитолийские музеи
Одним из обладателей опасного для него пророчества оказался Нерва, однако он выжил, потому что по понятиям того времени был уже стариком, к тому же ещё и больным. Домициан решил, что уж его-то он точно переживет.
Нерва не имел никакого отношения к заговору, в ходе которого 18 сентября 96 года был убит Домициан, однако его кандидатура на роль императора неожиданно устроила всех. Во-первых, он был достаточно опытен в государственных делах, во-вторых – неамбициозен, в третьих – все знали о его болезнях и не думали, что он проживет очень долго.
В общем, Нерву «назначили» императором в качестве временной и переходной фигуры. Теперь его стали именовать Нерва Цезарь Август (Imperator Nerva Caesar Augustus).
Денарий с портретом императора Нервы
Нерва обещал сенаторам неприкосновенность, а также обязался не принимать важных решений без обсуждения в сенате. Стали даже чеканить монеты с надписью Providencia senatus («волей сената»).
Большое внимание новый император уделял строительству дорог и акведуков, а также помощи неимущим, беднякам выделялись земельные участки, сиротам – платили пособия. Кроме того, каждый гражданин получил по 75 денариев.
Прекратились процессы об «оскорблении величества императора», многие осуждённые были реабилитированы, им даже вернули конфискованное имущество. Было запрещено изготовление статуй императора из драгоценных металлов, а прежние были пущены в переплавку: из полученного материала чеканили монеты с изображением богини свободы и надписью Libertas publica («Свободу всем). Память о Домициане уничтожалась, его имя соскребалось со служебных табличек и свитков папируса.
Если оценивать Нерву объективно, придется признать, что первый «хороший император» династии Антонинов оказался личностью довольно бесцветной и заурядной, его влияние на государственные дела было минимальным, а власть – непрочной и слабой. Нерва и сам понимал это и говорил:
«Я не совершил ничего такого, что бы помешало мне в любую минуту отказаться от должности и жить как частное лицо».
Да и правил он всего полтора года.
Причиной неустойчивого положения нового императора было то обстоятельство, что к власти он пришел без помощи армии, которая в целом оказалась враждебной ему – особенно преторианцы. Не помогла даже единовременная выплата каждому солдату премии в 5 тысяч денариев. Осенью 97 года преторианцы ворвались в императорский дворец и потребовали выдать им убийц Домициана – и Нерва вынужден был уступить.
После этого он серьезно задумался преемнике, понимая, что только очень сильный и авторитетный в войсках человек сможет в таких обстоятельствах удержать власть после его смерти. Именно Нерва стал автором идеи соправительства: старший соправитель, август, назначал преемника, который носил титул цезаря.
Свой выбор Нерва сделал в октябре 97 года, и это решение оказалось чрезвычайно удачным. Его избранником стал наместник Германии Марк Ульпий Траян – опытный и всеми уважаемый полководец, которого ему пришлось усыновить. Плиний в своем панегерике позже назвал это решение Нервы боговдохновенным.
В данном случае Нерва проявил несвойственную ему твердость, поскольку группа влиятельных сенаторов выступала за кандидатуру наместника Сирии Нигрина Корнелия. Уже через три месяца Нерва умер, и даже и не мечтавший о таком возвышении Траян стал императором. Его полное имя теперь было следующим: Марк Ульпий Нерва Траян (Marcus Ulpius Nerva Traianus) .
Траян. Портретная статуя, Копенгагенская глиптотека
Самое удивительное, что новый император не помчался сразу же в Рим, а ещё около года занимался работами по укреплению границ между верховьями Рейна и Дунаем. По дунайской границе позже был построен знаменитый Траянов вал, остатки которого можно увидеть на территории Румынии, Молдавии и Украины.
Происхождение и военная карьера Марка Ульпия Траяна
Траян был вторым в шеренге «хороших императоров» Антонинов, но его называли также и «вторым после Августа», а также – «наилучшим императором» (Optimus Princeps).
Он родился 18 сентября 53 года на территории провинция Бетика в городе Италика Испанская, располагавшемся примерно в 9 км от современной Севильи, и стал первым императором, который появился на свет за пределами метрополии. Его предок-плебей был родом из Умбрии и попал в Испанию во время Второй Пунической войны – был поселен в новом городе Сципионом Африканским – вместе с другими солдатами.
Но Марк Ульпий Траян Старший, отец будущего императора, в период правления Нерона стал сенатором. В 67 году он воевал в Парфии, в 68 году – во главе X легиона, и принял активное участие в подавлении восстания в Иудее, где познакомился и подружился с Веспасианом. В 70 году Марк Ульпий Траян Старший стал консулом-суффектом, в 70–73 гг. с полномочиями проконсула был наместником провинции Бетика.
В дальнейшем его служба проходила на востоке: он последовательно по два раза был проконсулом Сирии и Азии. Его супруга, Марция, была сестрой императора Тита, сына Веспасиана. В ее честь сын – император Траян, потом назвал город в Северной Африке – Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi (современный город Тимгад в Алжире). А старшая сестра Траяна Младшего – Ульпия Марциана, стала бабушкой императора Адриана.
Военную службу Траян начинал в Сирии, откуда был переведен в Германию. В январе 81 года получил первую магистратуру – стал квестором, к 86 году дослужился до претора. В 87 году мы видим его командиром VII Парного легиона, размещенного в Тарраконской Испании. В январе 89 года принимал участие в подавлении восстания проконсула Верхней Германии Сатурнина и союзных ему хаттов.
В 91 году был избран консулом. По истечении срока полномочий был отправлен наместником в Нижнюю Мёзию и Верхнюю Германию. Здесь в Колонии Агриппина (современный Кельн) он и узнал о том, что избран соправителем и наследником императора Нервы. В это время ему было 44 года.
«Второй хороший император» династии Антонинов
Траян, панцирная статуя, Копенгагенская глиптотека
Траян описывается, как рано поседевший высокий и сильный мужчина, выражение лица которого всегда было сосредоточенным и серьезным. Дион Кассий пишет о нем:
«Среди всех остальных он выделялся храбростью и жаждой справедливости, его привычки были непритязательны. Император никогда не проявлял зависти по отношению к другим, никогда никого не убивал. Любой достойных человек не мог найти в нём ничего, кроме восхищения.
Траян не испытывал ненависть или страх перед достойными, а потому старался их как можно более возвысить.
Он умел распоряжаться деньгами – тратил огромные суммы как на подготовку солдат и их вооружение, так и на мирные цели. Император восстановил дороги, гавани и полностью разрушенные здания...
Траян находился рядом с народом как в пирах и охоте, так и в трудные времена. Он любил быть гостем у простых людей, входил в их дома, не приводя с собой стражу».
Траян не испытывал ненависть или страх перед достойными, а потому старался их как можно более возвысить.
Он умел распоряжаться деньгами – тратил огромные суммы как на подготовку солдат и их вооружение, так и на мирные цели. Император восстановил дороги, гавани и полностью разрушенные здания...
Траян находился рядом с народом как в пирах и охоте, так и в трудные времена. Он любил быть гостем у простых людей, входил в их дома, не приводя с собой стражу».
Траяна, кстати, даже упрекали за то, что он роняет императорское достоинство, ведя себя как обычный гражданин.
Продолжим цитировать Диона Кассия:
«Хотя он (Траян) не получил серьёзного образования, император многое знал и многое умел».
Этот же автор сообщает:
«Известно, что он пил, сколько хотел, но при этом сохранял ясность рассудка».
Именно Траяну приписывают авторство этого знаменитого афоризма:
«Лучше оставить преступника безнаказанным, чем осудить невиновного».
Он говорил также:
«Я хочу быть таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был подданным».
Количество легионов Траян увеличил на два (в 105 году добавились II Неустрашимый Траянов и ХХХ Победоносный Ульпиев): теперь их стало 30. В легионах и когортах появились медики. Были созданы новые вспомогательные войска, в том числе такие экзотические части, как дромедарии (всадники на верблюдах, Ala I Ulpia dromedariorum).
Именно при Траяне Римская империя достигла своих максимальных размеров.
Крупнейшим завоеванием этого императора стала Дакия (две Дакийские войны продолжались со 101 до 106 года, в них принимали участие 14 легионов – почти половина всей армии империи). В эту провинцию были переселены многие римляне и италийцы, памятуя об этом, правители государства, созданного в XIX веке путем объединения получивших независимость от Турции Валашского и Молдавского княжеств, назвали новую страну Румынией. Хотя от римского влияния в ней к тому времени не осталось ничего, кроме языка, относящегося к романской группе.
Добыча, полученная в результате Дакийских войн, была необычайно велика: в Рим доставили около 165 тонн золота и до 331 тонны серебра. В результате в 106 году были отменены все налоги, и каждый римский гражданин получил сумму в два раза превышающую годовое жалование легионера. К бесплатной раздаче хлеба прибавили раздачу вина и масла.
Ауреус с портретом Траяна
По настоянию супруги Траяна – Помпеи Плотины, был образован фонд помощи сиротам и брошенным детям, который действовал на территории всей Италии. Плиний Младший писал об этой женщине:
«Твоя же, цезарь, жена хорошо подходит к твоей славе и служит тебе украшением. Можно ли быть чище и целомудреннее ее».
Утверждают, что, впервые переступив порог императорского дворца, Плотина произнесла, обернувшись к толпе:
«Хотела бы я выйти из этих стен такой же, какой вхожу сюда».
Скульптурное изображение головы Помпеи Плотины. Римский национальный музей
В честь победы над даками под руководством Аполлодора Дамасского в Риме была возведена знаменитая колонна (строительство завершено в 113 году). Вначале ее венчал римский орёл, потом – статуя Траяна, а в1588 году по приказу папы Сикста V на ее вершине была помещена бронзовая статуя Святого Петра.
Почтовая карточка с изображением колонны Траяна
Сцена сражения римлян с даками на колонне Траяна
Другими большими проектами, реализованными при Траяне, были гавань в Центумцеллах (в настоящее время здесь расположен порт Чивитавеккья), Дунайская дорога и дорога от Чёрного моря до Евфрата, канал, связавший Нил с Красным морем.
В ходе войн с Парфией удалось захватить Великую Армению и Месопотамию, однако удержать эти земли не получилось – они были потеряны вскоре после смерти Траяна.
Император Траян и парфяне. Резьба по слоновой кости. Эфесский археологический музей
В 117 году возвращавшийся в Рим Траян умер в Киликии – в городе Селинусе (Селинунт), руины которого находятся в 45 км от турецкой Аланьи. Ему было 64 года, он правил Римом 19 лет, и на тот момент его полный титул звучал следующим образом:
«Император Цезарь, Сын Божественного Нервы, Нерва Траян Лучший Август Германский Дакийский Парфянский, Великий Понтифик, наделённый властью народного трибуна 21 раз, Император 13 раз, Консул 6 раз, Отец Отечества».
Сыновей у Траяна не было, и единственным родственником мужского пола оказался его двоюродный племянник Адриан. Он был усыновлен Траяном и взошел на престол, став «третьим хорошим императором» династии Антонинов.
Бюст Адриана, музей Прадо, Мадрид
«Дерзновение» папы римского Григория I Двоеслова и «посмертное крещение» императора Траяна
В самом древнем «Житии святого Григория Великого», хранившемся в английском монастыре Уитби и датированном 700 годом, утверждается:
«Некоторые из наших людей рассказывают историю, поведанную римлянами, о том, как душа императора Траяна была обновлена и даже крещена слезами Святого Григория...
Ибо рассказывают, что когда он (Траян) во главе армии поспешно выступал против врага, его разжалобили слова одной вдовы, и император всего мира остановился... стоя во всем своем вооружении, он заставил ответчиков тотчас в его присутствии заплатить возмещение, которое они были должны.
Когда Григорий узнал об этой истории, он познал, что это то, о чем читаем в Писании: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приидите, и рассудим, говорит Господь»...
Григорий пошел в церковь святого Петра и проливал потоки слез, как было у него в обычае, пока, наконец, не получил через Божественное откровение уверение, что его молитвы услышаны, при условии, что он никогда больше не возьмется просить о подобном за кого-либо еще из язычников».
Ибо рассказывают, что когда он (Траян) во главе армии поспешно выступал против врага, его разжалобили слова одной вдовы, и император всего мира остановился... стоя во всем своем вооружении, он заставил ответчиков тотчас в его присутствии заплатить возмещение, которое они были должны.
Когда Григорий узнал об этой истории, он познал, что это то, о чем читаем в Писании: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приидите, и рассудим, говорит Господь»...
Григорий пошел в церковь святого Петра и проливал потоки слез, как было у него в обычае, пока, наконец, не получил через Божественное откровение уверение, что его молитвы услышаны, при условии, что он никогда больше не возьмется просить о подобном за кого-либо еще из язычников».
Об этом же писали в своих «Житиях» Павел Диакон (VIII век) и Иоанн Диакон (IX век).
На этом мы закончим рассказ о Траяне, а в следующей статье поговорим о его преемнике – императоре Адриане.