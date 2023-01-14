Эпоха пяти хороших императоров



Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь»

«Счастливое столетие» Римской империи

«Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен бы был без всяких колебаний назвать тот период, который протёк от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода».

«Императоры, получившие власть по наследству, за исключением Тита, были плохими; те же из них, кто получил власть в силу усыновления, оказались хорошими; пример тому – пять императоров от Нервы до Марка (Аврелия); когда императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок».

«Нерва... был твёрдо уверен, что человека следует оценивать по его способностям, а не по происхождению».



Скульптурное изображение головы императора Нервы, Римский национальный музей

Основатель династии

«Правителям живётся хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют».



Бюст Домициана, Капитолийские музеи



Денарий с портретом императора Нервы

«Я не совершил ничего такого, что бы помешало мне в любую минуту отказаться от должности и жить как частное лицо».



Траян. Портретная статуя, Копенгагенская глиптотека

Происхождение и военная карьера Марка Ульпия Траяна

«Второй хороший император» династии Антонинов



Траян, панцирная статуя, Копенгагенская глиптотека

«Среди всех остальных он выделялся храбростью и жаждой справедливости, его привычки были непритязательны. Император никогда не проявлял зависти по отношению к другим, никогда никого не убивал. Любой достойных человек не мог найти в нём ничего, кроме восхищения.

Траян не испытывал ненависть или страх перед достойными, а потому старался их как можно более возвысить.

Он умел распоряжаться деньгами – тратил огромные суммы как на подготовку солдат и их вооружение, так и на мирные цели. Император восстановил дороги, гавани и полностью разрушенные здания...

Траян находился рядом с народом как в пирах и охоте, так и в трудные времена. Он любил быть гостем у простых людей, входил в их дома, не приводя с собой стражу».

«Хотя он (Траян) не получил серьёзного образования, император многое знал и многое умел».

«Известно, что он пил, сколько хотел, но при этом сохранял ясность рассудка».

«Лучше оставить преступника безнаказанным, чем осудить невиновного».

«Я хочу быть таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был подданным».



Ауреус с портретом Траяна

«Твоя же, цезарь, жена хорошо подходит к твоей славе и служит тебе украшением. Можно ли быть чище и целомудреннее ее».

«Хотела бы я выйти из этих стен такой же, какой вхожу сюда».



Скульптурное изображение головы Помпеи Плотины. Римский национальный музей



Почтовая карточка с изображением колонны Траяна



Сцена сражения римлян с даками на колонне Траяна



Император Траян и парфяне. Резьба по слоновой кости. Эфесский археологический музей

«Император Цезарь, Сын Божественного Нервы, Нерва Траян Лучший Август Германский Дакийский Парфянский, Великий Понтифик, наделённый властью народного трибуна 21 раз, Император 13 раз, Консул 6 раз, Отец Отечества».



Бюст Адриана, музей Прадо, Мадрид

«Дерзновение» папы римского Григория I Двоеслова и «посмертное крещение» императора Траяна

«Некоторые из наших людей рассказывают историю, поведанную римлянами, о том, как душа императора Траяна была обновлена и даже крещена слезами Святого Григория...

Ибо рассказывают, что когда он (Траян) во главе армии поспешно выступал против врага, его разжалобили слова одной вдовы, и император всего мира остановился... стоя во всем своем вооружении, он заставил ответчиков тотчас в его присутствии заплатить возмещение, которое они были должны.

Когда Григорий узнал об этой истории, он познал, что это то, о чем читаем в Писании: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приидите, и рассудим, говорит Господь»...

Григорий пошел в церковь святого Петра и проливал потоки слез, как было у него в обычае, пока, наконец, не получил через Божественное откровение уверение, что его молитвы услышаны, при условии, что он никогда больше не возьмется просить о подобном за кого-либо еще из язычников».