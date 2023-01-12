Депутат Госдумы РФ заявил, что уже в весенний призыв 2023 года могут измениться границы призывного возраста

Изменение возрастной шкалы призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил России может начать действовать уже в этом году. Пока речь идет о верхней границе, которую предполагается поднять до 30 лет. Граждане в этом возрастном пределе могут получить повестки уже этой весной.
Для этого требуется внести соответствующие изменения в действующее законодательство, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Глава профильного комитета ГД разъяснил, что необходимо успеть принять комплекс поправок в существующее законодательство, прежде всего, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». Процесс полного перехода на новую возрастную шкалу призыва будет вестись поэтапно и может занять от одного года до трех лет. Но начнется он, скорее всего, уже в этом году.
Для начала, пояснил депутат, военкоматам потребуется, что называется, сверить списки молодых людей призывного возраста, подпадающих под новые требования. Затем эти данные будут приведены в соответствие с военным заданием.
Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте от 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет
— разъяснил как будет происходить перерасчет призывников с учетом изменений возрастного предела Картаполов.
Следуя логике, озвученной парламентарием, в весеннюю кампанию 2023 года списочное количество мужчин, подлежащих призыву, должно увеличиться за счет включения туда военнообязанных в возрасте от 27 до 30 лет. Приведет ли это к пересмотру военных заданий комиссариатам на общее число призываемых на службу, депутат не уточнил. Но очевидно, что данное нововведение принимается, в том числе, во исполнение предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу, поддержанного президентом Владимиром Путиным, об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 млн человек.
С инициативой поэтапно увеличить минимальный возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный повысить с 27 до 30 лет в конце прошлого года выступил глава российского оборонного ведомства. Предложение министра обороны было поддержано Комитетом обороны Госдумы и сенаторами Совета Федерации. Не исключено, что минимальную возрастную границу для призыва начнут менять тогда, когда российская армия будет доукомплектована до требуемых полутора миллиона человек.