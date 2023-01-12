Депутат Госдумы РФ заявил, что уже в весенний призыв 2023 года могут измениться границы призывного возраста

Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте от 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет

Изменение возрастной шкалы призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил России может начать действовать уже в этом году. Пока речь идет о верхней границе, которую предполагается поднять до 30 лет. Граждане в этом возрастном пределе могут получить повестки уже этой весной.Для этого требуется внести соответствующие изменения в действующее законодательство, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.Глава профильного комитета ГД разъяснил, что необходимо успеть принять комплекс поправок в существующее законодательство, прежде всего, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». Процесс полного перехода на новую возрастную шкалу призыва будет вестись поэтапно и может занять от одного года до трех лет. Но начнется он, скорее всего, уже в этом году.Для начала, пояснил депутат, военкоматам потребуется, что называется, сверить списки молодых людей призывного возраста, подпадающих под новые требования. Затем эти данные будут приведены в соответствие с военным заданием.— разъяснил как будет происходить перерасчет призывников с учетом изменений возрастного предела Картаполов.Следуя логике, озвученной парламентарием, в весеннюю кампанию 2023 года списочное количество мужчин, подлежащих призыву, должно увеличиться за счет включения туда военнообязанных в возрасте от 27 до 30 лет. Приведет ли это к пересмотру военных заданий комиссариатам на общее число призываемых на службу, депутат не уточнил. Но очевидно, что данное нововведение принимается, в том числе, во исполнение предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу, поддержанного президентом Владимиром Путиным, об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 млн человек.С инициативой поэтапно увеличить минимальный возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный повысить с 27 до 30 лет в конце прошлого года выступил глава российского оборонного ведомства. Предложение министра обороны было поддержано Комитетом обороны Госдумы и сенаторами Совета Федерации. Не исключено, что минимальную возрастную границу для призыва начнут менять тогда, когда российская армия будет доукомплектована до требуемых полутора миллиона человек.