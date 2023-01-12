Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы РФ заявил, что уже в весенний призыв 2023 года могут измениться границы призывного возраста

28
Депутат Госдумы РФ заявил, что уже в весенний призыв 2023 года могут измениться границы призывного возраста

Изменение возрастной шкалы призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил России может начать действовать уже в этом году. Пока речь идет о верхней границе, которую предполагается поднять до 30 лет. Граждане в этом возрастном пределе могут получить повестки уже этой весной.


Для этого требуется внести соответствующие изменения в действующее законодательство, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Глава профильного комитета ГД разъяснил, что необходимо успеть принять комплекс поправок в существующее законодательство, прежде всего, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». Процесс полного перехода на новую возрастную шкалу призыва будет вестись поэтапно и может занять от одного года до трех лет. Но начнется он, скорее всего, уже в этом году.

Для начала, пояснил депутат, военкоматам потребуется, что называется, сверить списки молодых людей призывного возраста, подпадающих под новые требования. Затем эти данные будут приведены в соответствие с военным заданием.

Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте от 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет

— разъяснил как будет происходить перерасчет призывников с учетом изменений возрастного предела Картаполов.

Следуя логике, озвученной парламентарием, в весеннюю кампанию 2023 года списочное количество мужчин, подлежащих призыву, должно увеличиться за счет включения туда военнообязанных в возрасте от 27 до 30 лет. Приведет ли это к пересмотру военных заданий комиссариатам на общее число призываемых на службу, депутат не уточнил. Но очевидно, что данное нововведение принимается, в том числе, во исполнение предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу, поддержанного президентом Владимиром Путиным, об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 млн человек.

С инициативой поэтапно увеличить минимальный возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный повысить с 27 до 30 лет в конце прошлого года выступил глава российского оборонного ведомства. Предложение министра обороны было поддержано Комитетом обороны Госдумы и сенаторами Совета Федерации. Не исключено, что минимальную возрастную границу для призыва начнут менять тогда, когда российская армия будет доукомплектована до требуемых полутора миллиона человек.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:54
    +15
    У меня лишь один вопрос - а сыновья этих депутатов, иных руководителей пойдут служить, или армия так и останется обязанностью для одних и опцией для других?
    Может, надо начать показывать все на личном примере?
    А то как себе - так предельный возраст нахождения на гос службе вечно повышают, а как обычным людям - то призывной, то пенсионный ..
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:59
      +11
      Если это не риторический вопрос, то рискну проявить навыки предсказателя: армия так и останется обязанностью простого народа, хотя к высшему командному составу это не относится.
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 11:06
        +3
        Согласен с вами и у меня своя версия есть!.... Лучше раз в год или раз в пару лет вызывать на месяц резервистов , только не на генеральских дачах марафет наводить, а месяц жизни приближенной к тому что сейчас на Украине происходит.,..танкисты на танках, лётчики на самолётах и вертолетах, морпехи, ВДВ и другие заняты военным делом... Таким образом и вопросы экстренной мобилизации будут прорабатываться и все резервисты будут знакомиться с новинками прогресса, не так как сейчас все и сразу, а постепенно с появлением всего нового. Как в других мирных отраслях существует переобучение....И самое главное , военные комиссары будут знать что у них в прикупе есть, а не сюрпризы вроде белгородского и прочие сюрпризы..).... Толку от срочной службы если по пол года на тумбочке стоишь и на чистке картошки на кухне и на плацу.... С сохранением зарплаты конечно же...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:09
      +1
      Мобилизация показала, какой запредельный бардак творится в военкоматах, а они хотят ещё больше это усугубить. Вредительство в чистом виде. am
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:20
      +6
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      У меня лишь один вопрос - а сыновья этих депутатов, иных руководителей пойдут служить, или армия так и останется обязанностью для одних и опцией для других?...

      Была же хорошая инициатива о том, что лица не служившие в Армии не могут быть приняты на государеву службу, но тихой сапой это прекрасное начинание было спущено на тормозах.

      А ведь для полноценного создания государственной элиты в прошлые века именно служба в Армии была тем самым заветным "билетом" который сулил и хорошую гражданскую службу и хорошее довольствие и почёт и уважение семье и потомкам. Пора бы уже возвращаться к истокам, а не создавать сотни и тысячи причин для отмазки отпрысков всех мастей от почётной обязанности.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 10:54
        0
        Палка о двух концах. Если потенциальный прекрасный специалист-государственник, патриот Родины, по медпоказателям не служил, то ему дорога на госслужбу закрыта? А солдафон-дуболом может стать любым министром?
  2. кредо
    кредо Сегодня, 09:57
    +5
    А когда начнётся приведение в человеческий вид самих военкоматов, чтобы они хоть как-то соответствовали современным требованиям и отвечали реалиям военного времени, а не действовали как слепые котята в поисках искомого? Пора бы уже начать работу снизу, чтобы наверху было не стыдно показать. soldier
    1. Комментарий был удален.
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 10:23
      -3
      Цитата: кредо
      А когда начнётся приведение в человеческий вид самих военкоматов

      Уже началось. Задачи поставлены: "Необходимо модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных и т.д." - Шойгу 10 января 2023

      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:41
        +6
        Цитата: Boris55
        Уже началось. Задачи поставлены:...

        Между установками "Задачи поставлены" и "Задачи выполнены" бывает проходит такой временной отрезок, что к начала реализации этих задач исполнители не в силах вспомнить о том, а в чём же заключался смысл этих задач и к какому сроку их нужно исполнить, если средства на их исполнение ещё не поступили или уже были израсходованы до начала из выполнения. love
  3. Индус
    Индус Сегодня, 09:59
    +3
    Кажется, граждане начинают понимать, в чем заключается таинственный хитрый путинский план....
    Зеленский собирается воевать до последнего украинца!- смеялись они.
    Ну-ну.....
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:11
      +6
      Действительно, чем дальше, тем меньше смеха. Всплывают такие дела, волосы дыбом! А в телевизоре все хорошо, просто замечательно, задрали! negative
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:13
      -1
      Цитата: Индус
      Кажется, граждане начинают понимать, в чем заключается таинственный хитрый путинский план....
      Зеленский собирается воевать до последнего украинца!- смеялись они.
      Ну-ну.....

      Граждане Украины давно это уже поняли, но не все смогли уехать, поэтому единственный способ сохранить свою жизнь это сдаться войскам России.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:19
        -1
        Коллега, вы понимаете, что написали ?
        В корне с вами не согласен - наша армия не воюет с простыми гражданами Украины.
        Как гражданские, вообще, могут сдаться?
        Да и куда сдаться - в плен ?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 10:44
          0
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          Коллега, вы понимаете, что написали ?
          В корне с вами не согласен - наша армия не воюет с простыми гражданами Украины.
          Как гражданские, вообще, могут сдаться?
          Да и куда сдаться - в плен ?

          По-моему написано вполне доходчиво - в плен через мобилизацию, если нет других вариантов.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 10:04
    +3
    Сынульке в этом году 40 лет исполняется. В Алтайском Политехе военка в 2000 году по желанию,он не пожелал,глядя на гарнизоны вокруг Барнаула с концертами студентов.Армия тогда была в загоне и карьера офицера совсем не прельщала ,даже на два года.Мой комвзвода пиджак- связист с удовольствием остался в кадрах в Подольской бригаде связи- Кузнечики,1973 год!
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:04
    +1
    Хпп в действии.
    Говорили об одном. А возможно, реально будет с 18 до 30 лет для электората.
    А элита и так уже защищена от призыва...
  7. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 10:05
    +8
    Хорошенькое дело...они заварили кашу...а народу расхлебывать?с инициативой он выступил?сам иди и воюй и сына захвати своего
  8. alekc73
    alekc73 Сегодня, 10:05
    +1
    Уже бы мозг не парили наши генералы.Чтобы увеличить число срочников ,нужно вернут срок службы 2 года.С учетом нашей демографии это единственный путь увеличить численность в 2 раза.Правда почетная обязанность прерогатива исключительно простого народа.Боярские сынки и жители столиц в армии не служат.Сколько призывников этой категории не попадают в войска секрет Генштаба.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: alekc73
      жители столиц в армии не служат.


      Это кто вам рассказал такую глупость?
  9. Индус
    Индус Сегодня, 10:13
    +8
    Цитата: alekc73
    Уже бы мозг не парили наши генералы.Чтобы увеличить число срочников ,нужно вернут срок службы 2 года.С учетом нашей демографии это единственный путь увеличить численность в 2 раза.Правда почетная обязанность прерогатива исключительно простого народа.Боярские сынки и жители столиц в армии не служат.Сколько призывников этой категории не попадают в войска секрет Генштаба.


    С учётом нашей демографии, единственный путь - прекратить всякие войны. Все остальное блабла - прикрытие геноцида.

    Впрочем, одно из воплощений пресловутого импортозамещения, это когда недовольные местные граждане потихоньку заменяются довольными. Импортными.
    Привет Хуснуллину.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:59
      +1
      довольные импортные
      good good good hi Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:02
      -1
      лучше семья узбеков чем такие как ты
  10. Комментарий был удален.
  11. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:45
    +10
    Экономист М.Г. Делягин в эфире у Соловьёва и "Авроре" рассказал, что ему пришло письмо из МИДа, где написано: " РФ поддерживает территориальную целостность и независимость украины". МИД с лавровым кому служит? Солярка и бензин на окраине откуда? Вчера Путин разговаривал, в частности, с мантуровым, где задавал вопросы о авиационной промышленности. Всё что сказал мантуров, Путин опроверг, заявив, что тот лжёт. Его слова он перепроверял у директоров заводов, т.е. мантуров Путину врёт в лицо, на что Путин ПРОСИТ его исправить положение за месяц, а не за квартал, как тот заявил. Это в военное время! Эти люди своё место занимают? Где они должны находиться, вместо тёплых кабинетов? Как минимум в камере на допросе, а лучше- "высшая мера социальной защиты". какие-то решения принимают, смех да и только. "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь". (И.А. Крылов). В первую очередь касается вотчины для кормления шойгу, правительства, думы, цб, банков и "имя им- легион". Создал всю эту систему- Путин. Отвечать должен за ВСЁ он.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:53
    +2
    Изменение возрастной шкалы призыва на срочную службу в ряды Вооруженных сил России может начать действовать уже в этом году. Пока речь идет о верхней границе, которую предполагается поднять до 30 лет. Граждане в этом возрастном пределе могут получить повестки уже этой весной.
    . Как то это... коряво, как всегда.
    На кого то все "долги" навестить, а "избранные" опять на отмазку подадутся. Служить должны либо ВСЕ, либо... а по другому, я, не понимаю, зачем сыр бор разводить.
  13. Million
    Million Сегодня, 10:55
    +11
    Дурь полная.
    С 18 до 25 лет надо призывать в армию.
    В 30 лет у некоторых уже дети в школу идут.Кто их кормить будет?Горлопаны кремлевские?Министерство обороны?
  14. Boris63
    Boris63 Сегодня, 11:04
    +7
    Ну как бы пойдут хватать тех кого "дотянули" до 28 лет не желая связываться с прошлыми их болезнями... Сыну 28, записано тромбоэмболия лёгких на ремиссии. В ковидную годину он не смог пойти на комиссию, но категория стояла уже Б2. Вот только хотелось бы спросить у этих военных врачей, они хоть понимают что написали... От чего происходит эта тромбоэмболия и сколько месяцев человек сможет прожить если она будет не на ремиссии. И это не считая ещё залеченного ревматоидного артрита... Ведь скорее всего ни одного из этих врачей не отправят за решётку за смерть призванного уже после, через несколько месяцев после призыва. У них "каста", рука руку моет. Отбрехаются. А военкомы, военники продают направо и налево, и совсем не будут вызывать этих на новую мед комиссию. Но самое хреновое, если СВО " перепрофилируют" в войну... на фоне вот этих изменений в призыве.
  15. Сержант
    Сержант Сегодня, 11:34
    +4
    А когда создадут Кремлевский полк из сыновей чиновников и депутатов?
  16. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:27
    +1
    По верхней границе всё понятно, увеличивают диапазон призывников, особенно тех, кто думал уже всё.
    Но куда боле интересно поднятие планки призыва с 18 до 21 года. Часть электората восприняло это на ура, позволив себе повесить на уши официальную лапшу о якобы заботе государства. Только подоплёка здесь, увы, иная.
    Дело в том, что солдат с точки зрения нынешнего государства та ещё ... и никак не хочет за интересы олигархов рисковать жизнью, а то и отдать её, он льготы иметь желает.
    В частности, в сфере образования. Такая вот схема для молодого человека из небогатой семьи: в 18 призваться, далее на контракт на несколько лет, да ещё боевые действия и в возрасте от 21 года поступить на бюджет, да ещё со стипендией.
    В принципе, вполне законные требования. Вот только конфликт сейчас широкомасштабный, по факту война. И если каждого желающего после службы обеспечить упомянутыми льготами, то за что потом чиновникам лексусы покупать?
    Вот и придумали хитрый ход, сместить возраст призыва. Тогда до 21 года большинство из тех кто настроен получить высшее образование сам этот вопрос решит. А уж как отучится, можно и призвать. И никакие льготы по образованию такому солдату уже и не нужны. Потому можно будет их и задекларировать, много ли найдётся желающих после 30 на студенческую скамью сесть?
    Выступлю провидцем, спустя несколько лет, ни в коем случае не сейчас государство обязательно расширит льготы уволенным в запас военнослужащим. Ведь дать ложку после того, как обед закончился и всё съедено, не жалко.
  17. Комментарий был удален.