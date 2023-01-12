Датский офицер: Оказание военной помощи Украине в виде поставок САУ Caesar неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании

Это действительно первый случай, когда оказание военной помощи Украине неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании. Наши вооружённые силы остро нуждается в таком тяжёлом вооружении, к тому же на его переоснащение уйдут годы. Армии должна обладать полноценной артиллерийской системой, иначе наша бригада окажется небоеспособной

Как передаёт датский телеканал TV2, возможная передача Киеву САУ Caesar со стороны Копенгагена является «камнем преткновения» для ВС Дании.Требование Украины всё больше ставит в неловкое положение новоизбранного министра обороны страны Якоба Эллемана-Йенсена, поскольку данные артиллерийские установки представляют важный элемент мощи датской армии. Более того, Украина желает заполучить их на безвозмездной основе.Стоит отметить, что французские гаубицы в количестве 19-ти единиц всё никак не поступят на армейскую базу в Оксбёле, из-за задержек, продолжающихся уже пару лет.Бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер:Системы Caesar нужны для создания войсковой бригады – основное обязательство, взятое Данией перед НАТО, а потому, передача их Украине не только скажется на отношениях страны с североатлантическим альянсом, но и, разумеется, на безопасности самого государства. Как сообщает датский телеканал, окончательное решение по этому вопросу должно будет принять правительство.Напомним, что все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, поставленные Францией Украине ещё в прошлом месяце, нуждаются в ремонте. Согласно данным, предоставленным французской газетой Le Figaro, стволы САУ быстро изнашиваются из-за колоссального темпа огня.