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Датский офицер: Оказание военной помощи Украине в виде поставок САУ Caesar неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании

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Датский офицер: Оказание военной помощи Украине в виде поставок САУ Caesar неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании

Как передаёт датский телеканал TV2, возможная передача Киеву САУ Caesar со стороны Копенгагена является «камнем преткновения» для ВС Дании.


Требование Украины всё больше ставит в неловкое положение новоизбранного министра обороны страны Якоба Эллемана-Йенсена, поскольку данные артиллерийские установки представляют важный элемент мощи датской армии. Более того, Украина желает заполучить их на безвозмездной основе.

Стоит отметить, что французские гаубицы в количестве 19-ти единиц всё никак не поступят на армейскую базу в Оксбёле, из-за задержек, продолжающихся уже пару лет.

Бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер:

Это действительно первый случай, когда оказание военной помощи Украине неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании. Наши вооружённые силы остро нуждается в таком тяжёлом вооружении, к тому же на его переоснащение уйдут годы. Армии должна обладать полноценной артиллерийской системой, иначе наша бригада окажется небоеспособной

Системы Caesar нужны для создания войсковой бригады – основное обязательство, взятое Данией перед НАТО, а потому, передача их Украине не только скажется на отношениях страны с североатлантическим альянсом, но и, разумеется, на безопасности самого государства. Как сообщает датский телеканал, окончательное решение по этому вопросу должно будет принять правительство.

Напомним, что все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, поставленные Францией Украине ещё в прошлом месяце, нуждаются в ремонте. Согласно данным, предоставленным французской газетой Le Figaro, стволы САУ быстро изнашиваются из-за колоссального темпа огня.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.defense.gouv.fr/
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7 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:08
    +2
    А с кем вам воевать?
    Опять с немцами, что ли?!..
    Аж целые шесть часов?!!
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 10:23
      +1
      А с кем вам воевать?
      Опять с немцами, что ли?!..

      Там не в воевать дело , а в обязательствах . " Системы Caesar нужны для создания войсковой бригады – основное обязательство, взятое Данией перед НАТО, а потому, передача их Украине скажется на отношениях страны с североатлантическим альянсом "
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:35
      +1
      Думаю что мнение полковника, да ещё и бывшего, обязательно будет учтено в МО Дании, в связи с критической нестабильной обстановкой на границах этой маленькой, но гордой страны.

      Тьма надвигается на Данию в виде тысяч и десятков тысяч мигрантов, готовых оккупировать датчан, лишив их сытой и размеренной жизни, а также дешёвого пива и "залихватских" местных эротических фильмов.

      Что же может помочь этим древним отпрыскам викингов, предки которых без страха и упрёка терроризировали все прибрежные территории и народы, проплывая сотни миль в поисках добычи и возвращаясь домой с награбленным скарбом и пленёнными врагами? Ну конечно САУ Caesar. Не отдавайте их никому и никогда, особенно попрошайкам из Киева. hi
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:24
    0
    И эти "заплакали" о снижении обороноспособности из-за поставок на Украину. Пока только поляки и прибалты не жалуются. Первые в расчете, что американка им поможет в любом случае, а вторые из-за отсутствия своей армии, как таковой и присутствия базы НАТО в стране.
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:42
    +1
    Предложение что-то отдать безвозмездно вызывает в демократиях бурю негодования. Караул, грабят! Особенно после торжественных сообщений о передаче чубатым десятков миллиардов денег.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:48
    0
    Как оказалось, оружие дорогое и его мало, а страна не достаточно богата, чтобы за счет налогоплательщиков нахаляву разбрасываться "плюшками", один раз дашь, потом на шею сядут...., типа зачем Вам снаряды, если пушек нет, ну и т.д.
    Принцип - нищему нужно подавать хлебом, а не деньгами или мерседесами.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    Датский офицер: Оказание военной помощи Украине в виде поставок САУ Caesar неблагоприятно отразится на обороноспособности Дании
    . Поздно верещать, боржоми пить, когда "почки отвалились" !!!