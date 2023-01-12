Военное обозрение
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В Соледаре большинство украинских пленных составляют обучавшиеся в Великобритании десантники

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В Соледаре большинство украинских пленных составляют обучавшиеся в Великобритании десантники

В процессе освобождения российскими войсками Соледара украинские формирования понесли огромные потери в личном составе и военной технике. Многие украинские боевики попали в плен. Поскольку на защиту Соледара киевский режим бросил и свои лучшие части, среди военнопленных большинство составляют военнослужащие 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).


О формировании этой бригады стало известно осенью 2022 года. Ее начали формировать в Житомире на базе 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ. Она должна была стать восьмой по счету бригадой в составе этих «элитных» войск.

В состав бригады входили минимум три батальона. На вооружении бригады находились как танки, так боевые машины пехоты советского и западного производства. Военнослужащие бригады носили установленную в десантно-штурмовых войсках Украины форму с малиновыми беретами.

Большая часть личного состава бригады проходила боевую подготовку в Великобритании. Там для обучения украинских военных создали специальный учебный центр. Подготовку военнослужащие бригады проходили под руководством британских военных инструкторов.

Однако обучение в иностранном учебном центре не помогло «элите» ВСУ: бойцы российской ЧВК «Вагнер» окружили и уничтожили в Соледаре значительную часть личного состава бригады. Очень многие солдаты бригады попали в плен.

Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что те боевики ВСУ, кто не прекратил сопротивление и не сдался в плен, были уничтожены. Также Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Вооруженные силы Украины
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40 комментариев
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:05
    +23
    Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных. Вот это дело, а то отпускает тех, кто самый упоротый и в итоге получаем их снова на передовой
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 10:14
      -2
      Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных. Вот это дело, а то отпускает тех, кто самый упоротый и в итоге получаем их снова на передовой

      Напомните мне пожалуйста , когда Пригожин отпускал тех , кто самый упоротый пленный ? Как у нас говорят звиздеть - это не мешки воротить .
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 10:34
        +3
        Лишь бы сверху не вмешалась всякие любители "жестов доброй воли" надеясь что очередной посыл оценят западные "партнёры"
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:38
        +2
        Пригожин не отпускал, но в начале операции ВСУ (тех самых уважаемых товарищей,которые якобы не нацисты) пытались просто выдавить, оставляя коридоры. эта идиотия войдет в учебники "военного искусства"
        1. Cap
          Cap Сегодня, 11:18
          +3
          Вы глупости не пишите, пожалуйста. Во-первых, в части организации и проведения подобных операций Пригожин ни чего не решает, и его ни кто ни чего не спрашивает. Он лишь ХОЗЯИН ЧВК, он не организует БД и не руководит ими!!! ЧВК действует в составе общей группировки сил и средств, действуя на том направлении, которое ЧВК укажут и выполняют те задачи, которые им прикажут! Теперь, ни кто ни каких "коридоров" для отхода противника не делал ни когда. Противника всегда стремились окружить и уничтожить. Но, не всегда удается успеть его окружить, противник не глупый, понимая риск окружения, он так же принимает решение на отход (как мы его принимали на Харьковском направлении), и стоит вопрос только в том, успеет окружение замкнуться или удастся большую часть войск вывести.
          1. Arifon
            Arifon Сегодня, 11:57
            +3
            "...ни чего не решает, и его ни кто ни чего..."
            "Ничего" - слитно здесь пишется, если интересно, конечно, и "никто" тоже, и "никогда"...
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 10:43
        +2
        Цитата: Vyacheslav57
        Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных. Вот это дело, а то отпускает тех, кто самый упоротый и в итоге получаем их снова на передовой

        Думаю человек писал "а то отпускаеМ тех, кто самый упоротый". Опечатка, не более.
      4. Rage66
        Rage66 Сегодня, 11:28
        +1
        Про азовцев, обменяных на Медведчука напомнить?
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:34
          0
          Про азовцев, обменяных на Медведчука напомнить?
          Напомните лучше, сколько наших пленных было освобождено помимо Медведчука.
      5. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:22
        +2
        Вообще-то, Вагнер и Пригожин, как Вы выразились, "звиздят" из ВЗЯТОГО ИМИ Соледара. Т.е. сделали куда-как как больше, чем "ворочение мешков". И сделали успешно...

        А в целом, это позиция абсолютно Суворовская. ДО боя (сражения), противнику предлагается сложить оружие и, мирно, убраться восвоясии. А далее, "первый МОЙ выстрел" - уже "неволя" (сиречь, - плен...), ШТУРМ - СМЕРТЬ...

        И вот поскольку А. В. Суворов никогда не "звиздел", его метод ВСЕГДА ПРЕКРАСНО РАБОТАЛ...
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 10:49
      0
      Передаст пленных и все равно отпустят нафиг вообще брали.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:06
    +8
    Нечего с ними церемониться - профессиональные предатели, каждый попавший в плен потенциальный враг укро-англо-фашист-бандеровец, который через 20 лет пойдет скакать на майдан
  3. Sith
    Sith Сегодня, 10:07
    0
    Видать учили и сдаваться ... или кто учился в Британии понимает , что ничему его особо не учили и сдаться проще
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:22
      +1
      Видать учили и сдаваться ...
      Какую цену пришлось заплатить что бы разбить "учившихся сдаваться" мы ни когда не узнаем. Но Вы ни когда не задумывались, почему Соледаром занималось именно ЧВК а ВС РФ? И даже если потери наступающих кратно меньше чем обороняющихся ВСУ, то они мягко говоря, все рано есть.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:53
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Видать учили и сдаваться ...
        Какую цену пришлось заплатить что бы разбить "учившихся сдаваться" мы ни когда не узнаем. Но Вы ни когда не задумывались, почему Соледаром занималось именно ЧВК а ВС РФ? И даже если потери наступающих кратно меньше чем обороняющихся ВСУ, то они мягко говоря, все рано есть.

        Ну и к чему вы это? Даже самый отпетый оптимист понимает то, что войны без потерь не бывает. Предлагаете отказаться от штурма позиций бандерлогов и перейти к уговорам, что бы им стало стыдно и они сложив оружие разошлись по хуторам? Так не получится.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:55
          0
          Ну и к чему вы это?
          Это Я Sith (Павел) Сегодня, 10:07...
          Предлагаете отказаться от штурма позиций бандерлогов
          Нет, но практика лобовых атак на сильно укрепленые позиции противника с ожидаемых направлений тоже не однозначна.
          1. Хронос
            Хронос Сегодня, 12:39
            +1
            Цитата: Trapp1st
            Нет, но практика лобовых атак на сильно укрепленые позиции противника с ожидаемых направлений тоже не однозначна.

            Можно узнать, откуда Вы берете про практику лобовых атак? Если Соледар брали "в лоб", как там образовался котел? А если посмотреть на карту, то видно, что Артёмовск тоже пытаются охватить с флангов и перерезать линии снабжения. Собственно, Соледар и брали в том числе для охвата Артёмовска с севера. Когда летом брали Лиман, Горское, Золотое и Северодонецк с Лисичанском тоже применяли фланговые охваты. Просто не так все легко, чтобы охватить с фланга, нужно все равно где-то прорвать фронт.
          2. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 12:46
            0
            Цитата: Trapp1st
            практика лобовых атак на сильно укрепленые позиции противника с ожидаемых направлений тоже не однозначна
            Вообще-то, любая военная практика неоднозначна. В том числе и столь любимая диванными экспертами практика широких охватов и глубоких прорывов. Например, немецкий план «Цитадель» предполагал фланговые удары с отсечением, окружением и уничтожением советской группировки на Курском выступе. Но что-то пошло не по плану германского ОКВ.
    2. Kusja
      Kusja Сегодня, 10:50
      0
      В каком-то интервью пленные говорили, что их на житомерском полигоне учили жёстче, чем на базе в англии...
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:08
    +16
    Элитность определяется не обучением в Британии, и даже не на полигоне, а обстреленностью в реальном бою. Поговорка "за одного битого двух небитых дают" возникла неспроста. Донецкий шахтёр, участник штурма Мариуполя, несравнимо элитней любого боевика 77-й бригады натовского обучения.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:10
    +18
    "Ну что сынку?Помогли тебе твои ляхи,бритты итд"?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: dmi.pris1
      "Ну что сынку?Помогли тебе твои ляхи,бритты итд"?

      Помогли сдаться в плен, после британского обучения, не такие упоротые стали.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:11
    +5
    Большая часть личного состава бригады проходила боевую подготовку в Великобритании
    А ведь предупреждали - не водись с англосаксами, они хорошему не научат. Не послушались и ...
    кто не прекратил сопротивление и не сдался в плен, были уничтожены.
    А как иначе. Сегодня смотрел ролик с нашлемной камеры нашего бойца. Стрелковый бой в лесополосе. Наш выскакивает к окопчику, в котором двое захистников. Предлагает отбросить оружие и сдаться. Уже взял у одного автомат за ствол когда тот, что-то закричал и потянул на себя. Бойцу пришлось двумя короткими очередями в р-н головы (т.к. были в бронежилетах) уложить обоих. А ведь предлагали сдаться.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 10:26
      +3
      Тоже смотрел этот ролик. По видео наш зашел с тыла и мог сразу пристрелить укров, но попытался взять в плен. Только при попытке укра отобрать назад автомат, открыл огонь. У нашего бойца просто стальные нервы. Я бы с учетом того, что вокруг стреляют даже не попытался встать, подбежать и пытаться убедить сдаться.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 10:29
      0
      Одному повезло в этот раз. Двоим по собственной дурости -нет.
      Не обучали мобилизованных в определенных обстоятельствах руки вверх подымать
    3. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 11:11
      0
      Посмотрите еще раз. Как только тот, что слева заговорил на иностранном языке, наш завалил обоих тут же
  7. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 10:14
    +4
    Хорошо им, хоть перед смертью на Англию поглазели...
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:16
    +3
    Этим долбодятлам никак невдомёк, что англосаксам нахрен не нужна их победа над Россией. Точно так же, как англосаксам нахрен была не нужна победа германских нацистов над СССР. Англосаксам нужна война, как таковая, и как можно дольше. Чем хуже всему остальному миру, тем лучше англосаксам. Как только англосаксы видят, что война скоро может закончиться, они тут же устраивают провокацию (mh17, убийство переговорщика, газопровод, и т. д.), подкидывают дровишек в виде денег или оружия. Главное, чтобы никто не вздумал договориться и прекратить воевать.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:41
      +2
      Как раз им нужна победа, Украина - корова, которую убивать нельзя. других таких к.р.е.тинов с подходящими для войны параметрами они вряд ли найдут.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:20
    0
    Не эти ли бойцы ,прыгали без парашюта с 5 этажа,только ради того чтобы не сдаваться в плен?
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:24
    +1
    Уверен, что все они там прошли ускоренные курсы поваров. Соловьев тут показал свою беседу с одним из недавно захваченных десантников под ником в сетях "фашист1988". Как же он, десантник, несмотря на свои боевые габариты, активно дурака валял,изображая невинность. Эти с.к.о.т.ы массово пользуются нашими братскими иллюзиями.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:26
    +1
    Также Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных.

    Это правильно а то с начала войны с пацифистами у нас перебор явный .
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:37
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Большая часть личного состава бригады проходила боевую подготовку в Великобритании
    А ведь предупреждали - не водись с англосаксами, они хорошему не научат. Не послушались и ...
    кто не прекратил сопротивление и не сдался в плен, были уничтожены.
    А как иначе. Сегодня смотрел ролик с нашлемной камеры нашего бойца. Стрелковый бой в лесополосе. Наш выскакивает к окопчику, в котором двое захистников. Предлагает отбросить оружие и сдаться. Уже взял у одного автомат за ствол когда тот, что-то закричал и потянул на себя. Бойцу пришлось двумя короткими очередями в р-н головы (т.к. были в бронежилетах) уложить обоих. А ведь предлагали сдаться.

    Показали этот ролик и в новостях по 1-му. Только момент расстрела обрезали. Видимо зря обрезали. Небратья, грезящие сказками о киборгах, новости наши смотрят по-моему почаще, чем мы.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:38
    +2
    Пригожин и его бойцы,умеют решать проблемы ,,братского народа,, - кто не сдался в плен- уничиожен. У меня вопрос- а что дальше делать с этими ВСУшниками? Поставить на все виды довольствия и ждать когда они снова, нож в спину воткнут?..
  14. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 10:40
    0
    Не тому их в толерастной Англии научили, не тому. Задний привод и ЛГБТ под обстрелом помогают мало.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:46
    0
    В Соледаре большинство украинских пленных составляют обучавшиеся в Великобритании десантники
    Так и 200 таких не меньше... или выживалку, на островах, хорошо натренировали???
  16. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:25
    0
    Что-то, есть ощущение, что в этих беретиках-пидорках, зимой они много не навоюют soldier
  17. Cap
    Cap Сегодня, 11:26
    +2
    А кто решил, что если эта бригада проходила подготовку в Британии, она элитная и очень хорошо подготовлена? Чему такому супер классному могут обучить британцы украинцев? Где и когда у нас британцы воевали в полном смысле слова последних лет, эдак 35 - 40? Если память не изменят, с Аргентиной за Фолькленды, при чем, там жиденько обделались.... Армия Украины на конец 2022 года самая боеспособная, самая опытная в Европе!!!! Она воюет непрерывно с 2014 года!!! о последний год, ведет полномасштабную войну. Украинские солдаты и офицеры, сами кого угодно обучат в Европе, элементарной тактике и действиям одиночного солдата. Все эти "выездные тренинги" не более, чем отмывание денег, мишура в глаза.... единственно, чему там они могут научиться, так это правилам эксплуатации НАТОвского вооружения и техники.
  18. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:31
    0
    В состав бригады входили минимум три батальона
    Я упорно не могу понять, а чем бригада отличается от полка? Те же самые три батальона, плюс немного танков. Но носятся с этими бригадами, как кошка с салом.

    Большая часть личного состава бригады проходила боевую подготовку в Великобритании
    Вручаемые на фото пакетики, как из колхозно-гламурного бутика – это какой-то грёбаный стыд.
  19. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:06
    0
    Многие украинские боевики попали в плен.
    Лучше бы звучало- несколько украинских боевиков попало в плен... А то вылечим, откормим, поменяем, а потом опять он гад на линии фронта.