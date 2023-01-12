В Соледаре большинство украинских пленных составляют обучавшиеся в Великобритании десантники

В процессе освобождения российскими войсками Соледара украинские формирования понесли огромные потери в личном составе и военной технике. Многие украинские боевики попали в плен. Поскольку на защиту Соледара киевский режим бросил и свои лучшие части, среди военнопленных большинство составляют военнослужащие 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).
О формировании этой бригады стало известно осенью 2022 года. Ее начали формировать в Житомире на базе 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ. Она должна была стать восьмой по счету бригадой в составе этих «элитных» войск.
В состав бригады входили минимум три батальона. На вооружении бригады находились как танки, так боевые машины пехоты советского и западного производства. Военнослужащие бригады носили установленную в десантно-штурмовых войсках Украины форму с малиновыми беретами.
Большая часть личного состава бригады проходила боевую подготовку в Великобритании. Там для обучения украинских военных создали специальный учебный центр. Подготовку военнослужащие бригады проходили под руководством британских военных инструкторов.
Однако обучение в иностранном учебном центре не помогло «элите» ВСУ: бойцы российской ЧВК «Вагнер» окружили и уничтожили в Соледаре значительную часть личного состава бригады. Очень многие солдаты бригады попали в плен.
Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что те боевики ВСУ, кто не прекратил сопротивление и не сдался в плен, были уничтожены. Также Пригожин исключил возможность предоставления каких-либо «гуманитарных коридоров» для выхода пленных.