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Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг у Байдена

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Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг у Байдена

По мнению бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, президент Соединенных Штатов Джо Байден хранил у себя гораздо большее количество секретных документов, чем многие из разоблачителей.


Сноуден сыронизировал, что ранее в США осудили на пять лет тюрьмы сотрудницу спецслужбы АНБ Р.Уиннер, у которой обнаружили всего один секретный документ, в то же время у американских президентов Джо Байдена, Дональда Трампа и Билла Клинтона хранились десятки и сотни аналогичных документов, однако им это просто сошло с рук без каких-либо последствий.

Ранее сообщалось, что в соответствующем комитете при палате представителей Конгресса Соединенных Штатов призывали провести полное расследование в связи с обнаруженными у главы государства Джо Байдена секретные документы, хранившиеся у него еще со времен вице-президентства. Впоследствии также была найдена еще одна партия документов под грифом секретности, связанных с американским лидером.

Как утверждают журналисты CNN со ссылкой на свои источники, в обнаруженных у Байдена документах содержатся разведданные по Украине, Ирану и Великобритании, полученные в период с 2013 по 2016 годов, когда Байден занимал высокий государственный пост в администрации Барака Обамы.

Байден заявляет, что не помнит и не знает ничего об обнаруженных у него секретных документах, однако американский Минюст намерен провести расследование этого инцидента.
Автор:
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22 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:10
    +10
    А я Байдену верю.
    И любая мед.комиссия подтвердит его версию.
    (о бесполезности и бесперспективности наезда на Самого)
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 10:11
    +4
    Надо " понять и простить" дедушку, он уже старенький!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:25
      +5
      Цитата: andrewkor
      Надо " понять и простить" дедушку, он уже старенький!

      Ну забыл дедушка, вернуть документы, да вообще он не помнит, откуда они у него появились. Свалят на трампистов, мол те подбросили для дискредитации.
      .
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:21
    +9
    Видимо для Бидона ценность шпаргалок, которые он зачитывает с трибуны, и ценность секретных документов имеют одно и то же значение - "прочитал и в урну".
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Ныробский
      Видимо для Бидона ценность шпаргалок, которые он зачитывает с трибуны, и ценность секретных документов имеют одно и то же значение - "прочитал и в урну".

      Байден удобная фигура со всех сторон.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:03
        0
        Звучит несколько игриво lol
        Ттттттттттттьььь
  4. Алексей7777777
    Алексей7777777 Сегодня, 10:25
    +5
    ранее в США осудили на пять лет тюрьмы сотрудницу спецслужбы АНБ Р.Уиннер, у которой обнаружили всего один секретный документ, в то же время у американских президентов Джо Байдена, Дональда Трампа и Билла Клинтона хранились десятки и сотни аналогичных документов, однако им это просто сошло с рук без каких-либо последствий.
    «Вы не понимаете,это другое»©
    Quod licet Iovi, non licet bovi — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:34
    +3
    Ну не помнит человек. Чего привязались. lol
    1. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 11:00
      +2
      Он вчерашний день не помнит, а тут больше 6 лет прошло))
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:34
    -1
    Не понятна эта шумиха у нас, как они там у себя , хранят секретные документы..
  7. VVK
    VVK Сегодня, 10:36
    +2
    А где же американские секретчики? Спали всё это время?
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:46
    +1
    Может он ими случайно печь затопил или окна протер.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:47
    +1
    Одна горячая голова из Конгресса США, предлагала повесить Трампа ,за то что нашли у него в Мар-а-Лаго секретные документы.
    У Бидона тоже нашли ,но тому все сойдет с рук.
    Иногда складывается впечатление ,что его назначили на пост президента США не просто так. На него можно списать любые промахи и деньги ,очень удобный чувак
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:48
    0
    Сноуден сыронизировал, что ранее в США осудили на пять лет тюрьмы сотрудницу спецслужбы АНБ Р.Уиннер, у которой обнаружили всего один секретный документ, в то же время у американских президентов Джо Байдена, Дональда Трампа и Билла Клинтона хранились десятки и сотни аналогичных документов, однако им это просто сошло с рук без каких-либо последствий.
    . Да, да, равные среди равных... хотя, некоторые ровнее других, ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!
    В общем, все как всегда, все как везде!
  11. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 10:49
    +3
    Не сдал вовремя в библиотеку, теперь читательский билет отберут))
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:52
    +3
    Красиво сказал. Хорошо бы ещё это Таукер повторил.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Байден заявляет, что не помнит и не знает ничего
    Байдену проще включить "Афанаса", т.к. его поведение на публике подтверждает, что не помнит и не знает. Подарите старику именной пистолет, забывать стал, как его зовут (немного перефразировано из к/ф "На Дерибасовской хорошая погода...")
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:52
    0
    Он таблетки не помнит когда и какие нужно принимать, а тут секретные документы. Чё привязались, ведь не украли и ладно, походу все на месте....., наверное...., не помню.
  15. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:58
    +2
    Ну не помнит человек, забыл - че пристали то? request
  16. Sith
    Sith Сегодня, 11:01
    +2
    Да в целом не понятно ... когда бы он их успевал читать ... если он еле шевелится и его на тросе таскают по разным фуршетам да выступлением по листочку ибо как я понимаю по наушнику уже не получается ... плохо слышит
  17. Napayz
    Napayz Сегодня, 11:16
    +2
    Байден заявляет, что не помнит и не знает ничего...
    нуууууууууууу, на "нет" и суда нет )))))
  18. dump22
    dump22 Сегодня, 12:55
    +1
    Сноуден сыронизировал, что ранее в США осудили на пять лет тюрьмы сотрудницу спецслужбы АНБ Р.Уиннер, у которой обнаружили всего один секретный документ


    "Обнаружили" значит?
    Ну вообще-то тут Сноуден очень сильно лукавит, хотя обычно я его одобряю и поддерживаю.

    Бывшая подрядчица разведслужбы (работает в международной корпорации Pluribus) Реалити Ли Уиннер (Reality Leigh Winner) была приговорена к 63 месяцам лишения свободы за то, что ПЕРЕДАЛА журналистам секретный разведывательный отчет, содержащий информацию под грифом «совершенно секретно». Уиннер призналась, что сама распечатала документ и передала журналистам.