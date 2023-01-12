Сноуден прокомментировал обнаружение секретных бумаг у Байдена

По мнению бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, президент Соединенных Штатов Джо Байден хранил у себя гораздо большее количество секретных документов, чем многие из разоблачителей.Сноуден сыронизировал, что ранее в США осудили на пять лет тюрьмы сотрудницу спецслужбы АНБ Р.Уиннер, у которой обнаружили всего один секретный документ, в то же время у американских президентов Джо Байдена, Дональда Трампа и Билла Клинтона хранились десятки и сотни аналогичных документов, однако им это просто сошло с рук без каких-либо последствий.Ранее сообщалось, что в соответствующем комитете при палате представителей Конгресса Соединенных Штатов призывали провести полное расследование в связи с обнаруженными у главы государства Джо Байдена секретные документы, хранившиеся у него еще со времен вице-президентства. Впоследствии также была найдена еще одна партия документов под грифом секретности, связанных с американским лидером.Как утверждают журналисты CNN со ссылкой на свои источники, в обнаруженных у Байдена документах содержатся разведданные по Украине, Ирану и Великобритании, полученные в период с 2013 по 2016 годов, когда Байден занимал высокий государственный пост в администрации Барака Обамы.Байден заявляет, что не помнит и не знает ничего об обнаруженных у него секретных документах, однако американский Минюст намерен провести расследование этого инцидента.