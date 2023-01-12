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Министр сельского хозяйства Молдавии: Выход из СНГ стал бы головной болью для страны

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Министр сельского хозяйства Молдавии: Выход из СНГ стал бы головной болью для страны

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля на телеканале RLIVE сделал заявление о том, что в планы республики не входит выход из СНГ, сославшись на то, что решение это должно принадлежать народу.


У нас наблюдается шаткая ситуация, связанная с отсутствием каналов связи из-за украинского конфликта, а потому выход из СНГ стал бы головной болью для страны. В то же время это вовсе не мешает Кишинёву выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, а также в качестве страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Подтвердил это и посол ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс

– подчеркнул глава сельскохозяйственного ведомства.

Ранее на контрпродуктивность выхода из организации указала также и президент республики Майя Санду, отметившая, что это долгий процесс, ведь речь идёт о сотнях соглашений, включая и экономические.

Глава молдавского государства:

Речь идёт не об одном соглашении, а сотнях. Многие из них касаются отношений Молдовы с другими государствами на постсоветском пространстве, такими как Кыргызстан и Казахстан. Все эти соглашения являются для нас выгодными с точки зрения экономики

В то же время примечателен и тот факт, что РМ, при этом приостановила своё участие в данной международной организации, сославшись якобы на несогласие с некоторыми вещами, происходящими в этой области, что уже само по себе является крайне неубедительным аргументом со стороны молдавского руководства, которое так «рьяно» стремится стать частью «светлого европейского будущего».

Напомним, что СНГ – международная организация, задача которой – регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав Советского Союза. Была создана 8 декабря 1991-го года, в результате денонсации соглашений, подписанных между тогдашними лидерами Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь в Беловежской пуще. В документе констатировалось, что СССР прекращал своё существование как субъект международного права.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Боля
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    0
    Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля на телеканале RLIVE сделал заявление о том, что в планы республики не входит выход из СНГ, сославшись на то, что решение это должно принадлежать народу.
    . Да ладно, ещё раз, другой, "фестиваль ай нэ нэ нэ нэ" устроить и вперёд... или назад, это уж куда кривая выведет.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:59
    -1
    Украина, как бы не является членом,но является учредителем СНГ, разрывать заключенные экономические соглашения внутри СНГ, не собирается,тож самое и с Молдовой, и приостановили и разрывать не выгодно..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +1
    Все эти соглашения являются для нас выгодными с точки зрения экономики
    В том числе и с Россией? Но тогда возникает простой вопрос - зачем антироссийскими заявлениями вредить своей экономике? Понятно, что для Санду Румыния ближе и роднее, но пока она еще президент РМ и должна хотя бы изображать, что проявляет заботу о государстве (?).
  4. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 11:01
    +1
    И хочется и колется, но халява перевешивает. Лимитрофы на распутье.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:33
      0
      Они не только лимитрофы,но и буферные государства. Не думаю,что выход Молдовы из СНГ будет катастрофой для самого СНГ. Как нибудь,переживем. Но преподать урок молдаванам- нужно.
  5. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:11
    +1
    НАРОДУ??? laughing laughing laughing А когда это они НАРОД спрашивали?!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +1
    Походу урожай винограда был хороший, много вина надавили...везти куда-то надо.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Uprun
      Походу урожай винограда был хороший, много вина надавили...везти куда-то надо.

      Наверное сам пьют свое вино, вон как "понесло с бодуна".