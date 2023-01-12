Министр сельского хозяйства Молдавии: Выход из СНГ стал бы головной болью для страны

У нас наблюдается шаткая ситуация, связанная с отсутствием каналов связи из-за украинского конфликта, а потому выход из СНГ стал бы головной болью для страны. В то же время это вовсе не мешает Кишинёву выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, а также в качестве страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Подтвердил это и посол ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс

Речь идёт не об одном соглашении, а сотнях. Многие из них касаются отношений Молдовы с другими государствами на постсоветском пространстве, такими как Кыргызстан и Казахстан. Все эти соглашения являются для нас выгодными с точки зрения экономики

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля на телеканале RLIVE сделал заявление о том, что в планы республики не входит выход из СНГ, сославшись на то, что решение это должно принадлежать народу.– подчеркнул глава сельскохозяйственного ведомства.Ранее на контрпродуктивность выхода из организации указала также и президент республики Майя Санду, отметившая, что это долгий процесс, ведь речь идёт о сотнях соглашений, включая и экономические.Глава молдавского государства:В то же время примечателен и тот факт, что РМ, при этом приостановила своё участие в данной международной организации, сославшись якобы на несогласие с некоторыми вещами, происходящими в этой области, что уже само по себе является крайне неубедительным аргументом со стороны молдавского руководства, которое так «рьяно» стремится стать частью «светлого европейского будущего».Напомним, что СНГ – международная организация, задача которой – регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав Советского Союза. Была создана 8 декабря 1991-го года, в результате денонсации соглашений, подписанных между тогдашними лидерами Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь в Беловежской пуще. В документе констатировалось, что СССР прекращал своё существование как субъект международного права.