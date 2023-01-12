Военное обозрение
Войти Регистрация

Силовики в ЛНР выявили схрон с вооружением, предназначенным для совершения диверсий в Луганске

5
Силовики в ЛНР выявили схрон с вооружением, предназначенным для совершения диверсий в Луганске

Киевские власти продолжают терроризировать мирное население вошедших в состав России новых регионов. Помимо артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры украинские боевики готовят диверсии в тыловых городах ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.


Так, накануне, в Луганской Народной Республике был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, предназначенный для украинских диверсантов. Тайник был выявлен благодаря совместным действиям МГБ и МВД республики, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Сообщается, что оружие, среди которого было несколько пулеметов, гранатометы, выстрел к пушке 2А28, а также большое количество патронов, предназначались для осуществления диверсионной деятельности в Луганске.

Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона

- заявил собеседник агентства.

Напомним, что это уже не первый тайник, предназначенный для украинских диверсантов, который силовики обнаружили на территории ЛНР. Еще один схрон был обнаружен МВД республики в пригороде Луганска 31 декабря прошлого года. Из него также было изъято большое количество оружия.

Согласно данным от источника агентства в силовых структурах республики, МГБ ЛНР совместно с МВД продолжают следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к терроризму и диверсионной деятельности.
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/mvd_lnr
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:57
    +3
    Силовики в ЛНР выявили схрон с вооружением, предназначенным для совершения диверсий в Луганске
    . Диверсантов отлавливать и... там же и прикапывают. Их сильно меньше будет становится и быстро.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:00
    +1
    Ну вот это схрон так схрон, пулеметы и другие плюшки...., а то по инфе на ВО в ноябре 2022 обнаружили в подвале разрушенной школе несколько танковых кумулятивных снарядов, так тоже объявили - схрон, хотя по факту - склад хранения БК для загрузки в танки. Вещи нужно называть своими именами, будет правильнее. Тогда минусовали....., типа из танковых кумулятивных снарядов можно при должной сноровке добыть ВВ для проведения диверсий.... По ходу опытный сапер писал.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: Uprun
      Ну вот это схрон так схрон, пулеметы и другие плюшки...., а то по инфе на ВО в ноябре 2022 обнаружили в подвале разрушенной школе несколько танковых кумулятивных снарядов, так тоже объявили - схрон, хотя по факту - склад хранения БК для загрузки в танки. Вещи нужно называть своими именами, будет правильнее. Тогда минусовали....., типа из танковых кумулятивных снарядов можно при должной сноровке добыть ВВ для проведения диверсий.... По ходу опытный сапер писал.

      Не стоит быть столь категоричным. Схрон может быть разделён на несколько частей именно в целях сохранения и использования диверсантами хотя бы части из того, что предназначалось для террактов.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:02
    +1
    Ерунда. В нормальном тайнике должны быть МОНки, ПП, гранаты, деньги. А это частные нычки.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +1
    это уже не первый тайник, предназначенный для украинских диверсантов
    И к сожалению не последний. Поэтому органам госбезопасности и МВД лопатить и лопатить опираясь на помощь местного населения.