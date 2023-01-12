Силовики в ЛНР выявили схрон с вооружением, предназначенным для совершения диверсий в Луганске

Киевские власти продолжают терроризировать мирное население вошедших в состав России новых регионов. Помимо артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры украинские боевики готовят диверсии в тыловых городах ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Так, накануне, в Луганской Народной Республике был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, предназначенный для украинских диверсантов. Тайник был выявлен благодаря совместным действиям МГБ и МВД республики, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
Сообщается, что оружие, среди которого было несколько пулеметов, гранатометы, выстрел к пушке 2А28, а также большое количество патронов, предназначались для осуществления диверсионной деятельности в Луганске.
Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона
- заявил собеседник агентства.
Напомним, что это уже не первый тайник, предназначенный для украинских диверсантов, который силовики обнаружили на территории ЛНР. Еще один схрон был обнаружен МВД республики в пригороде Луганска 31 декабря прошлого года. Из него также было изъято большое количество оружия.
Согласно данным от источника агентства в силовых структурах республики, МГБ ЛНР совместно с МВД продолжают следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к терроризму и диверсионной деятельности.