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Националисты поджигают православные храмы на Украине

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Националисты поджигают православные храмы на Украине

В селе Овадное Волынской области Украины националисты подожгли местный храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви.


Сообщается, что настоятель сожженной церкви отказался переходить из канонической УПЦ в созданную экс-президентом Украины Петром Порошенко раскольническую ПЦУ, после чего храм был подожжен националистами. Мишенью для украинских националистов становятся священники канонической православной церкви на всех подконтрольных киевскому режиму территориях.

На фоне этих событий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране должна быть только одна православная церковь - ПЦУ. Он также призвал передать Печерскую лавру в Киеве раскольникам и проводить там богослужения исключительно на украинском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский также инициировал проведение экспертизы устава канонической Украинской православной церкви для выявления в нем связей с Московским патриархатом, а также ввести запрет всех религиозных организаций, каким-либо образом связанных с "центрами влияния в России".

УПЦ имеет статус самоуправляемой церкви и входит в состав Московского патриархата, особый статус УПЦ обозначен в тексте устава Русской православной церкви. Однако, решением проведенного в Киеве в мае прошлого года собора были внесены изменения, подразумевающие полную независимость УПЦ от Московского патриархата.

Несмотря на это, киевский режим взял курс на полный запрет УПЦ. В храмах и епархиях УПЦ проводятся обыски, священники обвиняются в госизмене и лишаются гражданства. Церкви захватываются представителями раскольников ПЦУ.
Автор:
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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    +7
    Националисты поджигают православные храмы на Украине
    . Нелюди собрались в одну кучу и... жить от них не будет, пока от них землю не о чистим, до конца... до их конца, конечно.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 11:02
      +3
      Нелюди собрались в одну кучу и... жить от них не будет

      Это простые исполнители ,и нужно смотреть кто за ними стоит. А стоит за ними Хабад.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:11
        +4
        Гребенщиков тоже прорезался - всех русских фашистами назвал.... Вирус украинизации что ли поразил всех этих звезд???
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 11:22
          +5
          Что интересно все эти русофобы ранее себя показали, как антисоветчики.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:33
          +2
          Цитата: Nexcom
          Гребенщиков тоже прорезался - всех русских фашистами назвал...

          По меткому выражению Ивана Охлобыстина, Гребенщиков - это "жухлый кумир", чьи творческие успехи остались в далёком прошлом и чья нынешняя общественная позиция идёт вразрез с национальными интересами.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 13:29
            +1
            Да и успехи надо сказать сильно на любителя.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:57
        +1
        Нелюдь явление комплексное... бороться с ним можно только комплексный методом.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:59
    +7
    Думаешь куда уже дальше, а нет, украина выходит на новый уровень деградации.
    1. стар
      стар Сегодня, 11:34
      +1
      Думаешь куда уже дальше, а нет, украина выходит на новый уровень деградации.

      Известный украинский боксер, олимпийских чемпион и экс-чемпион мира среди профессионалов, Василий Ломаченко 31 декабря опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви господней и против народа украинского". В результате Василий попал в базу Миротворца и вызвал интерес к своей персоне со стороны СБУ…
      Пора Васе определяться: он «с красивыми или с умными»?
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: стар
        Думаешь куда уже дальше, а нет, украина выходит на новый уровень деградации.

        Известный украинский боксер, олимпийских чемпион и экс-чемпион мира среди профессионалов, Василий Ломаченко 31 декабря опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви господней и против народа украинского". В результате Василий попал в базу Миротворца и вызвал интерес к своей персоне со стороны СБУ…
        Пора Васе определяться: он «с красивыми или с умными»?

        С нами, потому что мы и красивые и умные.
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:01
    +6
    Даже немецкие фашисты РПЦ не трогали, а бандеровская мразь все православное христианство готово уничтожить, а мечети боятся трогать, понимают, что те не хрестяне, ударили, подставь другое место...
  4. кредо
    кредо Сегодня, 11:03
    +3
    "Всё меняется, словно одежда,
    осень вновь облачится в листву,
    ничего не останется прежним,
    кто-то жизни допишет главу.

    Всё пройдёт несмотря на невзгоды,
    не грусти, если что-то не смог...
    всё изменится...словно погода,
    неизменным останется Бог..."

    (ст. О. Дрожжиной).
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:04
    +4
    Нет слов. Это не люди. Одичавшие и оскотинившиеся существа.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Нет слов. Это не люди. Одичавшие и оскотинившиеся существа.

      Зажрались все эти представители "богемы" за советское пост советское время, они считают, что "бога за шулята ухватили". Вот в царской России таких называли своими именами - лицедеями и скоморохами, им запрещалось ездить по железной дороге и пользоваться общественным транспортом, чтобы не нанесли вреда людям. СВО поставило на свои места, кто артист патриот, а кто лицедей. Те которых когда то считались элитой эстрады и культуры, показали свое истинное лицо - "прогнившая буржуазия".
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:07
    +1
    Ничего, после освобождения бывшей украины на свалку истории пойдут уже все памятники бандере и прочие националистические символы и атрибуты. И да, все раскольнические и униатские помещения будут переданы канонической церкви.
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:08
    +6
    Господь всё видит. Воздастся им по деяниям их.
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:08
    -1
    не хочу давать оценку тем кто поджигает (с ними все ясно), хочу спросить у местных жителей , тех кто относит себя к православной вере и спокойно на все это смотрит (((((( где протесты ? где сообщения как поджигателей бросают в костры ? ....... видимо их это устраивает, чем они от этих бесов отличаются ? молчаливое потворство. Все это относится и к якобы освобождению "братского народа" ((((( да нет там уже лет 30 никакого народа, есть озлобленное жадное население, с философией "до себэ" и натурой предателей. Одного желаю в этом СВО, русским солдатам беречь себя !!!!!
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 11:24
      +3
      А сам ты человек уверен что не предашь Христа перед дулом автомата?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:22
        0
        Ну так и проверь свою Веру!..........................
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: Silver99
      не хочу давать оценку тем кто поджигает (с ними все ясно), хочу спросить у местных жителей , тех кто относит себя к православной вере и спокойно на все это смотрит (((((( где протесты ? где сообщения как поджигателей бросают в костры ? ....... видимо их это устраивает, чем они от этих бесов отличаются ? молчаливое потворство. Все это относится и к якобы освобождению "братского народа" ((((( да нет там уже лет 30 никакого народа, есть озлобленное жадное население, с философией "до себэ" и натурой предателей. Одного желаю в этом СВО, русским солдатам беречь себя !!!!!


      Один австрийский художник получил подобный результат за 8 лет. Без телевизора. У этих было 30 лет. И телевизор.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:09
    0
    Это только часть проблемы затяжной войны, где поле боя не изолировано и политики, объявившие мобилизацию гражданских лиц, но продолжающие играть в странные игры "сюда бьем сюда не бьем" действуют по свински.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 11:09
    0
    https://svpressa.ru/world/news/358476/

    Творят что хотят потому что Зе возомнил себя новым мессией....вот и бюсты уже ему заказывают....только вот ещё прижизненно или уже посмертно?...
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +2
    Еще тогда, когда Порошенко всерьез занялся расколом в православии стало понятно, что закончится это погромами, убийствами, присвоением собственности с целью создания "карманной" церкви, которой чуждо все русское и действительно православное. Не за горами и окатоличивание остатков Украины.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:30
    +3
    На фоне этих событий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране должна быть только одна православная церковь - ПЦУ.
    Ни монголо-татарское иго, ни поляки с турками и даже Гитлер, не уничтожили православие на Украине, а пришли нехристи чужой веры, Порошенко и Зеленский, за три года уничтожил православие, установили сатанинскую веру.
    С уходов Веры, уйдет и сама страна.
  13. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:12
    +1
    Церковь то тут при чём, она ну вообще не коим образом не связана с СВО, моразм, не люди, антихристы, гореть вам в аду! am
  14. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:30
    0
    Националисты поджигают православные храмы на Украине
    Могут ли фашисты, нацисты, садисты - посмотрите на их героев, быть христианами? Они все сатанисты. Что с них взять - только обезвредить.
  15. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:08
    0
    Согласен, на словах мы все готовы к мученической смерти. Но важны факты. Даже Петр трижды предал нашего Господа. Единственное сомнение, зачем украинцам поджигать церковь, когда можно было расчистить дубинками и слезоточивым газом???? может быть, его поджег кто-то, кто не хотел, чтобы его передали раскольнической церкви. В стиле Самсона умереть со всеми филистимлянами.