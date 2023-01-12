Националисты поджигают православные храмы на Украине

В селе Овадное Волынской области Украины националисты подожгли местный храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви.Сообщается, что настоятель сожженной церкви отказался переходить из канонической УПЦ в созданную экс-президентом Украины Петром Порошенко раскольническую ПЦУ, после чего храм был подожжен националистами. Мишенью для украинских националистов становятся священники канонической православной церкви на всех подконтрольных киевскому режиму территориях.На фоне этих событий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране должна быть только одна православная церковь - ПЦУ. Он также призвал передать Печерскую лавру в Киеве раскольникам и проводить там богослужения исключительно на украинском языке.Президент Украины Владимир Зеленский также инициировал проведение экспертизы устава канонической Украинской православной церкви для выявления в нем связей с Московским патриархатом, а также ввести запрет всех религиозных организаций, каким-либо образом связанных с "центрами влияния в России".УПЦ имеет статус самоуправляемой церкви и входит в состав Московского патриархата, особый статус УПЦ обозначен в тексте устава Русской православной церкви. Однако, решением проведенного в Киеве в мае прошлого года собора были внесены изменения, подразумевающие полную независимость УПЦ от Московского патриархата.Несмотря на это, киевский режим взял курс на полный запрет УПЦ. В храмах и епархиях УПЦ проводятся обыски, священники обвиняются в госизмене и лишаются гражданства. Церкви захватываются представителями раскольников ПЦУ.