Российские военнослужащие получили позволяющие засекать позиции украинской артиллерии смартфоны

Решение задач по определению местонахождения позиций артиллерии ВСУ может стать более простым благодаря очередной технической новации. Офицеры Вооруженных сил Российской Федерации недавно получили смартфоны со специальным программным обеспечением, которое позволяет определять координаты артиллерии противника по звуку. Об этом сообщает журнал «Арсенал Отечества».
Новые смартфоны фактически представляют собой нештатное средство звуковой разведки, которое значительно упрощает работу военных по обнаружению вражеских позиций по звуку. Это очень важно, учитывая специфику боевых действий в настоящее время.
Как пишет журнал «Арсенал Отечества», четыре военнослужащих со смартфонами размещаются в 3-6 километрах от линии боевого соприкосновения. Затем военнослужащие считывают время обнаружения звука. Они синхронизируют данные, а затем отправляют их на центральный планшет. Установленная на нем программа «ЗвукЦентр» вычисляет, где именно находится позиция артиллерии противника.
Отметим, что если определение координат артиллерийских орудий противника будет точным, а данные технические новинки получат широкое распространение в вооруженных силах и будут поставлены многим артиллерийским подразделениям, то работа российских артиллеристов на линии фронта будет значительно упрощена.
Напомним, что проблемы с обнаружением артиллерийских позиций противника в ходе специальной военной операции серьезно затрудняли контрбатарейную борьбу и часто приводили к непредвиденным потерям как военной техники, так и личного состава.