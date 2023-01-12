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Российские военнослужащие получили позволяющие засекать позиции украинской артиллерии смартфоны

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Российские военнослужащие получили позволяющие засекать позиции украинской артиллерии смартфоны

Решение задач по определению местонахождения позиций артиллерии ВСУ может стать более простым благодаря очередной технической новации. Офицеры Вооруженных сил Российской Федерации недавно получили смартфоны со специальным программным обеспечением, которое позволяет определять координаты артиллерии противника по звуку. Об этом сообщает журнал «Арсенал Отечества».


Новые смартфоны фактически представляют собой нештатное средство звуковой разведки, которое значительно упрощает работу военных по обнаружению вражеских позиций по звуку. Это очень важно, учитывая специфику боевых действий в настоящее время.

Как пишет журнал «Арсенал Отечества», четыре военнослужащих со смартфонами размещаются в 3-6 километрах от линии боевого соприкосновения. Затем военнослужащие считывают время обнаружения звука. Они синхронизируют данные, а затем отправляют их на центральный планшет. Установленная на нем программа «ЗвукЦентр» вычисляет, где именно находится позиция артиллерии противника.

Отметим, что если определение координат артиллерийских орудий противника будет точным, а данные технические новинки получат широкое распространение в вооруженных силах и будут поставлены многим артиллерийским подразделениям, то работа российских артиллеристов на линии фронта будет значительно упрощена.

Напомним, что проблемы с обнаружением артиллерийских позиций противника в ходе специальной военной операции серьезно затрудняли контрбатарейную борьбу и часто приводили к непредвиденным потерям как военной техники, так и личного состава.
Автор:
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37 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:11
    +2
    Весть безусловно хорошая. Теперь о наболевшем: Недавно батутистка Бербок допрыгала до Харькова,
    что стоило устроить туда пару прилетов, а тов. Путин и ко?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:17
      +1
      Не надо громко публично озвучивать все плюшки (((( Поставили и хорошо, мочите их, хвастовство на поле боя не приветствуется, пусть это будет нежданчиком для супостатов.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 11:40
        +7
        Цитата: Silver99
        публично озвучивать все плюшки

        Да какие там плюшки.. Сотовая связь на передовой это в принципе нонсенс. Противник имеет самые современные американские средства радиотехнической разведки. Будет легко не только определять местоположение смартфонов, но и перехватывать все данные и сообщения. Причем, даже если установлена нормальная российская программа шифрования сообщения, сохраняются уязвимости самих смартфонов.
        1. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 13:24
          0
          Сотовая связь на передовой это в принципе нонсенс.

          Сотовая связь ненужна от смартфона требуется только микрофон gps и установленное приложение всё!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:22
      +2
      Цитата: ИванИванов
      Весть безусловно хорошая...

      Не берусь судить, но интересно узнать способность этих смартфонов определить позиции противника в случае артиллерийской канонады из нескольких орудий не расположенных рядом друг с другом. recourse
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:42
        +4
        Цитата: кредо
        Цитата: ИванИванов
        Весть безусловно хорошая...

        Не берусь судить, но интересно узнать способность этих смартфонов определить позиции противника в случае артиллерийской канонады из нескольких орудий не расположенных рядом друг с другом. recourse

        А как советский комплекс звукометрической разведки АЗК-5 работал?Все тоже самое..
        Только вместо машин- баз - бойцы со смартфонами, а вместо ЦПшки- планшет...
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:53
          +1
          Цитата: свой1970
          А как советский комплекс звукометрической разведки АЗК-5 работал?Все тоже самое..Только вместо машин- баз - бойцы со смартфонами, а вместо ЦПшки- планшет...

          Нет, ну если способности комплекса на базе машин ужали до размеров смартфона, то тогда это явный успех. Главное чтобы он работал лучше и в разы быстрее вычислял координаты противника.
      2. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 11:55
        0
        Все правильно, комплексы звукометрической разведки существуют со времен 1-й мировой войны, в т.ч. и в России. Главный их недостаток, это помехи при массированной стрельбе. Я так понимаю, что в современных комплексах с этим как то пытаются бороться, но вот со смартфонами сильно сомневаюсь. Хотя наверное при определенных условиях могут быть и результаты их применения. Ну и защита от обнаружения таких устройств надеюсь присутствует.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:40
      -2
      Цитата: ИванИванов
      а тов. Путин и ко?

      Хренассе каких Вы себе товарищей нашли! smile
    4. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:56
      +2
      Что стоит устроить пару прилетов по "центрам принятия решений" в/на Украине? Но ....
      Америкосы как размочалили Ирак. Во-первых поставили помехи по всем диапазонам такие что у нас это ощущалось, точнее уже не у нас а в нашем ближнем зарубежье Туркменистан, Азербайджан, второе удар КР по этим самым центрам принятия решения по узлам связи, по позициям РЛС, ЗРК, практически сразу после удара КР, удары авиацией, не взирая на потери. Во время самих б/д авиация получала задачи в воздухе, с войсками передвигались авианаводчики, плюс над Ираком постоянно висело как минимум 2 спутника разведки. Время от обнаружения цели до нанесения удара сократилось до 5 минут.
      И где это все у нас?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:11
    +2
    звучит интересно, сам на практике не сталкивался. Но хочу отметить, полезные новинки в армии РФ и у союзников присутствуют. В частности система "Орион" очень полезное подспорье. И баллистические вычислители и привязка к системе ГЛОНАСС и калькуляторы прямой и обратной геодезических задач. И преобразователи координат с отображением прямого соответствия. Только вот карты подкачали, хотелось бы поновее, но там есть возможность и яндексовские подгружать.
  3. Петровск
    Петровск Сегодня, 11:12
    +4
    А обеспечить арт подразделения хотя-бы нормальными дронами вера не позволяет? Мавики от волонтёров и то приходят. А без воздушной разведки стрелять по лесополкам наугад бессмысленно.
    1. синоби
      синоби Сегодня, 11:27
      +3
      И дроны нужны и подобные звуковики.Переносные станции конрбатарейных РЛС (расчёт 2 человека) вообще нужны как воздух и вчера,хотя самому девайсу почти 40 лет уже.Всё нужно.Всего нехватает.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:12
    +3
    Дело конечно нужное, вопрос в количестве и работоспособности....
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 11:16
    +6
    Чё-то как-то верится с трудом в эффективность таких девайсов...
    По звуку? Эффект Допплера?
    А как же разные погодные условия - дождь, туман, снег, время суток, атмосферное давление, время года?
    В конце концов - местность не везде одинакова. Терриконы, дубравы, холмы,степи, овраги...
    Чудны дела Твои, Господи!..
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 11:28
      +2
      Там только координаты определяют по разнице во времени распространения звука до четырех смартфонов а высоты как правило давно известны.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:45
      +2
      Цитата: Пауль Зиберт
      Чё-то как-то верится с трудом в эффективность таких девайсов...
      По звуку? Эффект Допплера?
      А как же разные погодные условия - дождь, туман, снег, время суток, атмосферное давление, время года?
      В конце концов - местность не везде одинакова. Терриконы, дубравы, холмы,степи, овраги...
      Чудны дела Твои, Господи!..
      комплексы ВПЗК, а впоследствии АЗК- 5 и 7 вполне работали в СССР.Это замена нынешними средствами 5 ЗИЛов 131 и 20 бойцов
  6. Слон
    Слон Сегодня, 11:22
    -1
    Как такое может быть возможным в условиях когда все стреляют с разных сторон, включая из стрелкового в непосредственной близости?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:39
      +2
      Звук выстрела у каждого типа орудия можно идентифицировать по дискретным составляющим.

      И для этого микрофон хэндика плохо подходит.

      А все эти характерные черты местности можно нивелировать наложением сигналов со смартфонов на дигитального двойника местности, куда сливаются как погодные условия,так и время года и другая информация.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:24
    +6
    Как пишет журнал «Арсенал Отечества», четыре военнослужащих со смартфонами размещаются в 3-6 километрах от линии боевого соприкосновения. Затем военнослужащие считывают время обнаружения звука. Они синхронизируют данные, а затем отправляют их на центральный планшет. Установленная на нем программа «ЗвукЦентр» вычисляет, где именно находится позиция артиллерии противника.


    То есть, передача данных осуществляется вручную? И это я не говорю, что звуковая пеленгация сама по себе особой точностью не страдает.
    Похоже в войсках реальный дефицит РЛС контрбатарейной борьбы. Которые реально способны по параметрам траектории снаряда точно вычислять позиции.
    Уж если на то пошло, то хотя бы на сверхмалые БПЛА звукопеленгаторы разместите, чтобы исключить погрешности поверхностного распространения звуковых колебаний, со спутниковой навигацией, да передачей данных в режиме реального времени. Подобное оборудование реально же копейки будет стоить, как самый дешёвый смартфон.
    Хотя, для капиталистического производства главное побольше из бюджета получить, погромче прокукарекать, а выдать...
    Короче, ждём очередное ноу хау типа.
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 11:58
      +2
      Тоже думаю эффективно это будет вместо с четырьмя! операторами на смартфонах, сделать тремя оператороами, но с дронами со звуковой разведкой, плюс еще и оптической, или даже инфракрасной.
      А высунутые в передовые артнаводчики со смартфонами в качестве инструмента... Как концепция любопытно, но на практике это почти смертники. Их задача на передке первейшая - замаскироваться и спрятаться, а тут они будут смартфонами фонить- маячить, мину себе на голову выпрашивать.
      Пора бы переставать противника диодом считать, он во многих техноштучках попередовее нас будет.
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 12:09
      +1
      Сова слышыт пулю
      В 2008 г. была открыта ОКР в интересах МО РФ по созданию автоматизированного переносного комплекса акустической разведки и поражения. В 2007 предупреждения об обстреле летательного аппарата (вертолета) стрелковым оружием. Пассивный (ждущий) режим работы, обеспечивающий системе помехоустойчивость и маскировку; обнаружение нескольких огневых позиций, из которых огонь ведется одновременно; длительная непрерывная работа (месяц и более) в необслуживаемом автоматизированном режиме; всепогодность; работа как в дневное, так и в ночное время при сложной фоноцелевой обстановке; небольшие массо-габаритные характеристики; возможность работы в движении; сравнительно невысокая стоимость аппаратуры.
      «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
      Аналогичная система под названием SADS (Small Arms Detection System) производится в Израиле. А канадская компания MDA не так давно сконструировало устройство Ferret, которое сегодня проходит полевые испытания в Афганистане. «СОВА» имеет целый ряд преимуществ по сравнению с аналогичными системами иностранного производства. Прежде всего – это возможность обнаружения в режиме реального времени координаты цели с точностью, достаточной для ее огневого поражения.
      Система обнаружения огня «СОВА»
      3 декабря 2011
      https://topwar.ru/8976-sistema-obnaruzheniya-ognya-sova.html

  8. AAC
    AAC Сегодня, 11:25
    +1
    Все бы ничего, только смартфоны придется включить на передачу и они будут как магнит притягивать снаряды.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: AAC
      Все бы ничего, только смартфоны придется включить на передачу и они будут как магнит притягивать снаряды.

      Уже все давно придумали Этот приборчик называется инициатор ,можно включить выключенный телефон ,помогает только если вынуть аккумулятор. Таких отняли у грузин 080808 много
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    Все, что идет на пользу армии (в данном случае артиллеристам) уже хорошо тем, что помогает уничтожать противника и сберегать жизни своего л/с.
  10. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 11:29
    +2
    Классическая звуковая разведка, которую придумали еще в Первую мировую войну. Раньше это ассоциировалось с большими усилиями и работой, сегодня с мобильным телефоном и планшетом все работает само собой.Отличная идея, дающая быстрые результаты простыми средствами.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:43
    +2
    Решение задач по определению местонахождения позиций артиллерии ВСУ может стать более простым благодаря очередной технической новации. Офицеры Вооруженных сил Российской Федерации недавно получили смартфоны со специальным программным обеспечением, которое позволяет определять координаты артиллерии противника по звуку. Об этом сообщает журнал «Арсенал Отечества».
    . Правда шоли???
    Простой смартфон... да пусть даже не простой, а супер навороченный, может заменить станцию обнаружения позиций артиллерии.... wink до 1 апреля ещё далеко.
    Если серьёзно, можно сделать что то подобное более компактно, пусть там и какой то прибамбас используется, типа смартфона/планшета, но все равно это есть специальное оборудование, для выполнения специальных задачь...
    Как то так.
    1. ShDE
      ShDE Сегодня, 12:38
      0
      Так время же ещё на пересылку-обработку серверами непредсказуемо. Звонишь с одного телефона на другой и слышишь свой же голос уже с задержкой. Подозреваю: в лучшем случае за этим вундердевайсами чей-то коммерческий интерес
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 11:56
    +2
    Как пишет журнал «Арсенал Отечества», четыре военнослужащих со смартфонами размещаются в 3-6 километрах от линии боевого соприкосновения. Затем военнослужащие считывают время обнаружения звука. Они синхронизируют данные, а затем отправляют их на центральный планшет.

    Вот и геометрия вспомнилась.
    * * *
    Беспокойство многих пользователей по поводу беспрепятственного передвижения западных нацистов в разных частях Украины разделяю полностью.
    Насто(черт)ело!!! am
  13. akropin
    akropin Сегодня, 12:05
    +2
    4 бойца со смартфонами - это понятно. Но мне кажется 4 квадрокоптера более технологично.
    1. bairat
      bairat Сегодня, 12:32
      0
      Визг коптера заглушит все остальные звуки.
      1. akropin
        akropin Сегодня, 13:36
        0
        Шумы коптера - это звук с частотой в известных пределах и "вырезать" его не сложно. Тем более на земле, где стреляют свои орудия и минометы, звуки различной техники фоновых шумов не мало.
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:06
    +1
    В принципе, идея рабочая.
    Но не покидает ощущение, что НИАМ новость (коих было много), о которой не вспомнят через неделю.....
  15. ShDE
    ShDE Сегодня, 12:32
    0
    А эти чудо-смартфоны ватсапом не комплектуются? Вот сомнения у меня по поводу таких гаджетов на фронте.
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:02
    0
    Уже год почти воюют ,а данное оборудование появилось только сейчас. Еще 080808 грузины засекали так гражданских и долбили по ним ,как мы медленно запрягаем
  17. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 13:09
    0
    А как же комплексы "Зоопарк"? Что-то про них ничего не слышно. Вначале вроде как использовались.
  18. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 13:17
    0
    Одно время игрался с телефонными приложениями которые анализируют звуки. Чувствительность и диапазон современных телефонных микрофонов далеко превосходят возможности среднего человеческого уха, и скорее всего далеко превосходят возможности специализированного военного старья. Я уж не говорю про возможности по цифровому анализу звуков. Так что верю что телефоны для пеленгации выстрелов вполне можно использовать. Вопрос только в том чтобы довести эту систему до ума, ну и сделать её достаточно безопасной для пользователей телефонов. Вообще-то нужные для работы системы телефоны могут работать без человека рядом. Пока батарейка не закончится. Вопрос только в том - а на фига информацию об этой системе опубликовали? украинцы вполне могут сделать что-то подобное или вообще тупо украсть нужный софт с помощью хакеров или ещё как.