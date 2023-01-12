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Дальнейшее наступление ВС РФ в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны: Славянск-Краматорск-Константиновка

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Дальнейшее наступление ВС РФ в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны: Славянск-Краматорск-Константиновка

Хотя основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подтвердивший взятие и зачистку Соледара, призвал не торопиться с радостью от тактических побед российских войск на Донбассе, на Донецком направлении ВС РФ продолжают развивать успех, о чем командование ВСУ и киевские власти практически ничего не говорят. Судя по всему, для украинского режима плохие новости могут начать поступать в ближайшее время и с других участков фронта. Это подтверждает и усилившееся волнение западных спонсоров Киева, которые все чаще и громче заявляют о поставках тяжелой военной техники для ВСУ.


Вот что известно по оперативной обстановке в зоне СВО за минувшие сутки из открытых источников.

Один из военных экспертов считает, что после освобождения Соледара российские войска могут в течение двух недель овладеть следующим важным населенным пунктом ДНР — Артемовском (Бахмутом). Не лучше дела у ВСУ обстоят и в Марьинке, которая уже практически полностью находится под контролем ВС РФ. Дальнейшее наступление российской армии на этих направлениях неминуемо вынудит противника отойти на вторую линию обороны на участке Славянск — Краматорск — Константиновка.



После потери Соледара, оставшиеся части украинского гарнизона, сумевшие выбраться из города, могут отойти в Артемовск для усиления обороны этого направления. Для выравнивания линии фронта российской армии необходимо ликвидировать именно многочисленную Артёмовскую группировку, силы которой частично привлекались для помощи гибнущего гарнизона Соледара.

На Запорожском фронте за стуки особых изменений не произошло, идут интенсивные артиллерийские дуэли. Наши орудия бьют по местам скопления живой силы и техники ВСУ, которую украинский Генштаб активно перебрасывает на Ореховский участок. Очевидно, что неудачи в Донецкой республики киевское гражданское и военное руководство попытается компенсировать наступательными действиями на других участках. Хотя, с учетом постоянного укрепления и усиления нашей линии обороны, реализовать эти планы Генштабу ВСУ будет весьма затруднительно.

Херсонский фронт, как и ранее, в стабильном состоянии, с обоих берегов Днепра работает артиллерия. ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения противника в Херсоне, Антоновке, Дудчанах, Мыловом и Золотой Балке. Украинские формирования из миномётов обстреляли село Корсунка, в результате поврежден газопровод, мирные жители не пострадали.

Британская разведка в очередном аналитическом обзоре (который обычно основывается на публикациях в соцсетях) утверждает, что ожесточенные бои последние двое суток продолжаются не только в районе Соледара, но и на подступах к Кременной в Луганской республике. По данным британцев, с начала января 2023 года командование ВС РФ почти наверняка выделило части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной. Десантники будут использоваться по прямому назначению — в качестве элитных сил быстрого реагирования, уверены английские "эксперты".

Слегка напуганный экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который якобы мобилизовался в ВСУ, предупреждает, что Россия сформировала огромную группировку войск и готовит генеральное наступление по всему периметру границы с Украиной, включая белорусское направление. По его мнению, это будут не локальные операции, подобно тем, что проходят в ДНР, а генеральное сражение от Белоруссии до Крыма.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Генштаба ВСУ
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16 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:23
    +4
    Херсон с последующим выходом к Николаеву и Одессе видимо будем брать с тыла не форсирую на прямую Днепр, но это будет после освобождения Донецкого направления и блокировании Киева. Надеюсь на коренной перелом в СВО.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:34
      +1
      ...Слегка напуганный экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который якобы мобилизовался в ВСУ, предупреждает, что Россия сформировала огромную группировку войск и готовит генеральное наступление по всему периметру границы с Украиной,...

      Предсказателей множится как грибов после обильного тёплого дождя.
      Вот и мы решили внести свою посильную лепту в это необременительное дело - "ВС РФ будут наносить удары отдельными усиленными "кулаками" на разных участках фронта с целью расшатать общий фронт противника и принудить его к бестолковой и хаотичной переброске подразделений для усиления и латания образовавшихся "дыр" с целью доведения морально-психологического состояния его военнослужащих до полного истощения и принуждения к сдаче в плен". angry
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:36
      +2
      Если взять Часов Яр - они из Бахмута сами удерут. Но на месте - виднее.
    3. Зуек
      Зуек Сегодня, 12:34
      +2
      А какие основания для надежды? Для указанных вами операций (блокирование Киева, освобождение ДНР, освобождение Херсона - для этого, кстати, нужно ещё освободить Запорожье, которое уже превратили в крепость и таки форсировать Днепр - блокада Николаева и Одессы) необходимы кратно большие ресурсы, чем есть сейчас. И не забывайте, что параллельно ВСУ активно мобилизуют доп. силы, а количество "обучающихся" в Европе постоянно растёт и обучение уже не только на взводно-ротном уровне ведётся. При этом идёт рост количественного и качественного оснащения ВСУ уже полностью натовскими системами.
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 11:30
    -4
    Запорожский фронт ,Херсонский... вы это всерьёз ?? Скоро и комфронты появятся тогда , как минимум генералы армий !а то и маршалы laughing
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 11:39
      +2
      В свое время там было ЧЕТЫРЕ украинских фронта.
      1. Самый вежливый
        Самый вежливый Сегодня, 13:36
        +1
        Вы на всякий случай узнайте , сколько армий и подразделений было в составе каждого фронта !!И численность личного состава составляла минимум полмиллиона человек!!! может тогда и не стали бы писать эту глупость laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +2
    Слегка напуганный экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
    Ну этот конечно стратег еще тот - сын партийного работника, инженер электронной техники, которому будучи депутатом было предложено коллегами пройти психиатрическую и наркологическую экспертизу. Но с другой стороны если самому страшно, то почему бы этот страх не распространить на других, что нам только на пользу. Пусть ходят и оглядываются, не спят по ночам, может и энурез наступит.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:42
      +2
      Ну в чем проблема когда то партийный работник прям генерал - майором стал -Кавпак фамилия .
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:17
        +1
        Ну вы нашли с кем сравнить Луценко. Сидор Артемьевич Ковпак не просто личность, а легендарная личность. На его фоне гаденыш Луценко даже стоять не должен.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: сайгон
        Ну в чем проблема когда то партийный работник прям генерал - майором стал -Кавпак фамилия .

        Ковпак из другого теста сделан, он был лев, а хрущевские и пост хрущевские партработник, это новая порода льва, которых в дамских сумочках, как котят носили.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:41
    -1
    Товарищ Рыбарь самый цитируемый в американских СМИ(пора уже и авторские получать) .По крайней мере американцы теперь знают где можно получать информацию с нашей стороны.NYT старается,давая ссылки на Рыбаря.Идиоты,что с них возьмёшь.
  5. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 11:50
    -2
    Дальнейшее наступление ВС РФ в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны: Славянск-Краматорск-Константиновка

    Дальнейшее наступление ВС РФ должно обеспечить полное уничтожение любых возможностей ВСУ убивать россиян и причинять вред экономике России.
    Иного выхода нет!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:52
    +2
    Дальнейшее наступление ВС РФ в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны: Славянск-Краматорск-Константиновка
    . Понятно, враг отступает и ждёт, когда забугорные радетели/спаситили подкинут вооружений и всего остального, прочего.
    Что будет дальше... будем посмотреть.
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 12:37
      +1
      ВСУ должны получить качественно новые силы и уже не в виде бригад, а корпусов к середние-концу весны. Интрига в том, что планируют наши - ударить раньше накопленными резервами или дождаться их удара и потом пытаться контрударом разбить.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:17
    +1
    Цитата: Ua3qhp
    В свое время там было ЧЕТЫРЕ украинских фронта.

    Было бы верным вернуться к ним.
    Там всем четырём работы хватит.
    И не надо забывать о Белорусских! )