Дальнейшее наступление ВС РФ в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны: Славянск-Краматорск-Константиновка

Хотя основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подтвердивший взятие и зачистку Соледара, призвал не торопиться с радостью от тактических побед российских войск на Донбассе, на Донецком направлении ВС РФ продолжают развивать успех, о чем командование ВСУ и киевские власти практически ничего не говорят. Судя по всему, для украинского режима плохие новости могут начать поступать в ближайшее время и с других участков фронта. Это подтверждает и усилившееся волнение западных спонсоров Киева, которые все чаще и громче заявляют о поставках тяжелой военной техники для ВСУ.
Вот что известно по оперативной обстановке в зоне СВО за минувшие сутки из открытых источников.
Один из военных экспертов считает, что после освобождения Соледара российские войска могут в течение двух недель овладеть следующим важным населенным пунктом ДНР — Артемовском (Бахмутом). Не лучше дела у ВСУ обстоят и в Марьинке, которая уже практически полностью находится под контролем ВС РФ. Дальнейшее наступление российской армии на этих направлениях неминуемо вынудит противника отойти на вторую линию обороны на участке Славянск — Краматорск — Константиновка.
После потери Соледара, оставшиеся части украинского гарнизона, сумевшие выбраться из города, могут отойти в Артемовск для усиления обороны этого направления. Для выравнивания линии фронта российской армии необходимо ликвидировать именно многочисленную Артёмовскую группировку, силы которой частично привлекались для помощи гибнущего гарнизона Соледара.
На Запорожском фронте за стуки особых изменений не произошло, идут интенсивные артиллерийские дуэли. Наши орудия бьют по местам скопления живой силы и техники ВСУ, которую украинский Генштаб активно перебрасывает на Ореховский участок. Очевидно, что неудачи в Донецкой республики киевское гражданское и военное руководство попытается компенсировать наступательными действиями на других участках. Хотя, с учетом постоянного укрепления и усиления нашей линии обороны, реализовать эти планы Генштабу ВСУ будет весьма затруднительно.
Херсонский фронт, как и ранее, в стабильном состоянии, с обоих берегов Днепра работает артиллерия. ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения противника в Херсоне, Антоновке, Дудчанах, Мыловом и Золотой Балке. Украинские формирования из миномётов обстреляли село Корсунка, в результате поврежден газопровод, мирные жители не пострадали.
Британская разведка в очередном аналитическом обзоре (который обычно основывается на публикациях в соцсетях) утверждает, что ожесточенные бои последние двое суток продолжаются не только в районе Соледара, но и на подступах к Кременной в Луганской республике. По данным британцев, с начала января 2023 года командование ВС РФ почти наверняка выделило части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной. Десантники будут использоваться по прямому назначению — в качестве элитных сил быстрого реагирования, уверены английские "эксперты".
Слегка напуганный экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который якобы мобилизовался в ВСУ, предупреждает, что Россия сформировала огромную группировку войск и готовит генеральное наступление по всему периметру границы с Украиной, включая белорусское направление. По его мнению, это будут не локальные операции, подобно тем, что проходят в ДНР, а генеральное сражение от Белоруссии до Крыма.