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Появилась информация о возможном освобождении российскими войсками села Опытное

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Появилась информация о возможном освобождении российскими войсками села Опытное

В Telegram-каналах распространяется информация, что российские вооруженные силы сообщили об освобождении населенного пункта Опытное. Официального подтверждения этому со стороны Министерства обороны Российской Федерации пока не поступало, но не исключено, что оно появится в послеобеденной сводке военного ведомства.


Не сообщает о ситуации в Опытном и украинский генеральный штаб, который каждый день представляет свои сводки о ситуации на фронте. Между тем, Институт изучения войны США зафиксировал «минимальное продвижение» российских войск в районе Опытного, но еще 10 января. Впрочем, и о Соледаре с Марьинкой украинские и западные источники ранее сообщали в том же духе – о «минимальных» продвижениях.

Если ВС РФ действительно установят контроль над населенным пунктом Опытное, то это значительно облегчит решение задач по штурму южных окраин Артемовска (украинцы называют его Бахмутом).



Также будут созданы возможности для атаки на Клещеевку с северо-восточного направления, а это село представляет собой важный плацдарм для перспективного наступления на автомобильную дорогу Бахмут-Константиновка.

Как видим, интенсивность действий российских войск в Донбассе в последние дни действительно возросла. Практически освобождена Марьинка, а вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара. В этом городе в плен попали военнослужащие «элитной» 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины.
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 11:29
    +2
    После взятия Соледара --- Евро ниже 73 рублей, юань — ниже 10 рублей на бирже, доллар ниже 68, буржуи не дураки, их телеком не обманешь, а Опытное ещё вчера сообщили о том, что освободили - Бахмут на очереди.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:39
      +6
      Будет день, будет и пища.
      Успехов и доброго здравия всем тем кто сражается с нацизмом на бывшей территории УССР и усердно работает в тылу на благо наших воинов. soldier
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:48
      +2
      Появилась инфа , что ГШ ВСУ начал переброску резервов с Красного Лимана и Северска в направлении Соледара . Думаю, пока эти действия не купируют , Бахмутом вплотную не займутся. Тем более для того , чтобы взять под огневой контроль дорогу на Часов Яр необходимо полностью взять Клещеевку( чем сейчас и занимаются).
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:36
    -1
    Ставим красные флажки на карте, походу, пора новую партию нарезать.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:40
    +1
    Чисто тактически -опытное это юг Артемовской обороны. По сути если на северо-западе от Соледара будет успешное продвижение, то это все захлопнется в одном большом котле...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:53
      +2
      Вы Артёмовск имеете ввиду?Тогда скорее в полукольце.Если Парасковиевку и Берховку взять.Красную Гору и Подгорное уже взяли.