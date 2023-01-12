Появилась информация о возможном освобождении российскими войсками села Опытное

В Telegram-каналах распространяется информация, что российские вооруженные силы сообщили об освобождении населенного пункта Опытное. Официального подтверждения этому со стороны Министерства обороны Российской Федерации пока не поступало, но не исключено, что оно появится в послеобеденной сводке военного ведомства.Не сообщает о ситуации в Опытном и украинский генеральный штаб, который каждый день представляет свои сводки о ситуации на фронте. Между тем, Институт изучения войны США зафиксировал «минимальное продвижение» российских войск в районе Опытного, но еще 10 января. Впрочем, и о Соледаре с Марьинкой украинские и западные источники ранее сообщали в том же духе – о «минимальных» продвижениях.Если ВС РФ действительно установят контроль над населенным пунктом Опытное, то это значительно облегчит решение задач по штурму южных окраин Артемовска (украинцы называют его Бахмутом).Также будут созданы возможности для атаки на Клещеевку с северо-восточного направления, а это село представляет собой важный плацдарм для перспективного наступления на автомобильную дорогу Бахмут-Константиновка.Как видим, интенсивность действий российских войск в Донбассе в последние дни действительно возросла. Практически освобождена Марьинка, а вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара. В этом городе в плен попали военнослужащие «элитной» 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины.