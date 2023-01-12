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Министр обороны США оценил вероятность вторжения китайских войск на Тайвань

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Министр обороны США оценил вероятность вторжения китайских войск на Тайвань

В последнее время активность военных кораблей и самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе увеличилась в разы. В связи с этим, министр обороны США Ллойд Остин оценил вероятность вторжения китайских войск на Тайвань.

Его выступление, касающееся данной проблемы, прозвучало после американо-японской встречи на уровне министров иностранных дел и обороны, которая состоялась в Вашингтоне.

По мнению Остина, вероятность нападения китайской армии на Тайвань невелика. Глава Пентагона считает, что Пекин не стремится развязать вооруженный конфликт, а лишь демонстрирует миру «новую нормальность». Он «серьезно сомневается», что китайцы пойдут на обострение.

Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность

- утверждает министр обороны Соединенных Штатов.

Действия НОАК в регионе Остин охарактеризовал как «провокационные». При этом американский министр отметил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию, складывающуюся вокруг Тайваня. И если все же отношения между островом и материковым Китаем обострятся до предела, Вашингтон, по словам Остина, приложит максимум усилий для разрешения конфликта мирными средствами.

Крупнейшее в истории вторжение китайской военной авиации в тайваньскую зону противовоздушной обороны произошло 26 декабря прошлого года. В нем участвовал 71 пилотируемый и беспилотный аппарат НОАК.

На фоне роста военной активности КНР Соединенные Штаты намерены разместить на Окинаве дополнительные силы Корпуса морской пехоты для защиты удаленных островов, принадлежащих Японии.
Использованы фотографии:
Минобороны КНР
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13 комментариев
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  1. salat
    salat Сегодня, 11:29
    0
    Новая нормальность)))))) что что а в названиях у матрасов нет равных
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:48
      +1
      Примерно также себя вели янки перед началом СВО на Украине, стравливая соседние страны между собой в расчёте на получении самого жирного профита.
      Видно хотят жить вечно, жить сытно и грабить всех бесконечно долго.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: salat
      Новая нормальность)))))) что что а в названиях у матрасов нет равных

      Скорее новая нормальность ))))защищать кусок Китая от самого Китая .
      Ну просто шедевр, логического мышления
  2. Влодек
    Влодек Сегодня, 11:29
    +2
    ежелича китайский дракон почувствует слабину матрасов-непременно оттяпает Тайвань! но только после того как убедится, что матрасы не будут СИЛЬНО против. а это придется показать в степях западнее Харькова
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Влодек
      ежелича китайский дракон почувствует слабину матрасов-непременно оттяпает Тайвань! но только после того как убедится, что матрасы не будут СИЛЬНО против. а это придется показать в степях западнее Харькова

      Да, сразу после перелома в СВО, Китай обязательно оттяпает Тайвань! hi
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:30
    0
    . При этом американский министр отметил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию, складывающуюся вокруг Тайваня.
    НОАК обязательно вдарит по Тайваню, как только будет принято решение о вхождении Тайваня в АУКУС.... request
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:45
      +3
      AUKUS (/ˈɔːkəs/) (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States) — трёхсторонний оборонный[уточнить] альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании опубликовано 15 сентября 2021 года. По мнению наблюдателей, пакт направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

      Тут такое дело. Ни США, ни Австралия, ни Англия не признали Тайвань государством. И не признают. Тогда о каком вхождении в некий союз Тайваня можно говорить. Нет такой страны.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    "...приложит максимум усилий для разрешения конфликта мирными средствами". А это как? Как на окраине - поставками оружия?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:34
    +1
    По мнению Остина, вероятность нападения китайской армии на Тайвань невелика.
     И это реальность,КНР, нужна международная поддержка в этом шаге,хотя бы на дипломатическом уровне, но видимо её нет .А кто бы мог поддержать, у того свои проблемы и не малые..
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:38
    0
    В конце концов Китай воссоединится. И чем больше у нас будет наступательных успехов в СВО, тем слабее выглядит НАТО и США в частности.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    0
    Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность
    Странное определение. Но учитывая действия Китая по поводу чего это было сказано, то можно перевести как однополярному миру потихоньку приходит конец. Китай, как и Россия забил на хотелки Вашингтона. После чего через определенное время наступит новая нормальность - многополярный мир где суверенные государства будут сами решать что и как им делать без попыток навязывания своих правил "гегемоном". Или нет?
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:48
    0
    НИКОГДА Китай не начнет военное вторжение на Тайвань.
  9. Комментарий был удален.
  10. Андрей_Дружинин
    Андрей_Дружинин Сегодня, 12:30
    0
    Если Китай пустить в тихий океан, то их уже не остановить, они будут выдавливать США к своим берегам.