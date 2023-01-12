Не пора ли ВСУ отступить от Бахмута, пока не поздно

Американское издание The Wall Street Journal заявляет о значительных потерях украинской армии в районе Бахмута (Артемовска) и Соледара. По данным издания, силы нескольких бригад ВСУ истощены. Однако, также американские журналисты подчеркивают, что освобождение российской армией Артемовска откроет путь к полному освобождению от украинских войск всей территории ДНР.По словам авторов статьи, ряд западных и украинских официальных лиц и военных аналитиков обеспокоены тем, что украинское командование позволило навязать себе масштабные бои за Артемовск на условиях России. На фоне этого появляются заявления, указывающие на то, что для боевиков киевского режима имело бы смысл оставить город и отойти на следующую линию обороны к западу от него, пока это еще возможно сделать с малыми потерями украинских войск.Президент Украины Зеленский, однако, не считается с колоссальными потерями своей армии на линии Соледар - Артемовск. Командование ВСУ до последнего не отдавало приказ об отступлении из штурмуемого силами российской ЧВК "Вагнер" Соледара, в результате чего потеряв там, по разным оценкам, до 25 тысяч военнослужащих. Подобная ситуация наблюдается и в Артемовске, который украинское руководство стремится сделать символом "непоколебимости" своей армии, направляя туда все новые резервы, зачастую сформированные из недавно призванных граждан, не прошедших какой-либо серьезной подготовки.