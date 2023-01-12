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Wall Street Journal: Не пора ли ВСУ отступить от Бахмута, пока не поздно

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Wall Street Journal: Не пора ли ВСУ отступить от Бахмута, пока не поздно

Американское издание The Wall Street Journal заявляет о значительных потерях украинской армии в районе Бахмута (Артемовска) и Соледара. По данным издания, силы нескольких бригад ВСУ истощены. Однако, также американские журналисты подчеркивают, что освобождение российской армией Артемовска откроет путь к полному освобождению от украинских войск всей территории ДНР.


По словам авторов статьи, ряд западных и украинских официальных лиц и военных аналитиков обеспокоены тем, что украинское командование позволило навязать себе масштабные бои за Артемовск на условиях России. На фоне этого появляются заявления, указывающие на то, что для боевиков киевского режима имело бы смысл оставить город и отойти на следующую линию обороны к западу от него, пока это еще возможно сделать с малыми потерями украинских войск.

Не пора ли ВСУ отступить от Бахмута, пока не поздно

Президент Украины Зеленский, однако, не считается с колоссальными потерями своей армии на линии Соледар - Артемовск. Командование ВСУ до последнего не отдавало приказ об отступлении из штурмуемого силами российской ЧВК "Вагнер" Соледара, в результате чего потеряв там, по разным оценкам, до 25 тысяч военнослужащих. Подобная ситуация наблюдается и в Артемовске, который украинское руководство стремится сделать символом "непоколебимости" своей армии, направляя туда все новые резервы, зачастую сформированные из недавно призванных граждан, не прошедших какой-либо серьезной подготовки.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Степняк
    Степняк Сегодня, 12:40
    +1
    "По данным американского издания...", "британская разведка заявила...", "польский аналитик считает...". А может послушаем начальника транспортного отдела?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:46
      +1
      ...А может послушаем начальника транспортного отдела?

      Да пожалуйста:
      "Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович.

      Начальник транспортного цеха: Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года... Вслед за ним шофера - водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя... Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий. (Наливает из графина.) Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на Первое мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще. Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызывала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями. Мы должны что-то решить здесь. (Наливает из графина.) Теперь культмассовая работа. Артисты до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поют... Физико-акробатический этюд, который мы недавно взяли на работу, дис... дис... квалифицировался. Отказываются стойки там вниз руками. То есть под нашим наблюдением после двух попыток выдержать нижний рухнул, и вся пирамида на нем.

      Председательствующий: Рыг... ламентр!

      Начальник транспортного цеха: А как же. Вот... Поэтому я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина. (Садится.)

      Председательствующий: Так... (Наливает из графина.) Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит об изыскании внутренних резервов. Доложьте нам!

      Начальник транспортного цеха (снова на трибуне. Наливает). Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год! Мы перевезли по маршруту винный склад - винный магазин сорок пять тысяч восемь миллионов триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра крепких, крепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонно-километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов..."
      : lol
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:40
    +4
    В общем на западе не аналитики а флюгеры. песни акына-что вижу то пою. Когда украинские силы без боя вошли в оставленный Херсон так это превозносили как признак украинской победы и превосходства. Когда Большую часть Харьковской области пришлось оставить из-за элементарной нехватки личного состава в группировке Бердникова. то это тоже посчитали за превосходство в западной тактике и вооружениях. Когда теперь ВС РФ и ЧВК Вагнер с боем берут Соледар и успешно окружают Артемовск, то сразу делают выводы что все украине конец. да что ей конец в военном и политическом отношении было понятно еще 24.02.22. Ну и зачем было тогда длить агонию и накачивать оружием? Чтоб теперь оно в Соледаре было брошено как ранее в Лисичанске?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      +1
      Расчет был справоцировать Россию на ввод войск,ввести санкции,которые бы уничтожили экономику Россию да и ещё в условиях СВО и оседлав волну недовольства граждан России свалить власть,поставив ставленников Запада.Но гладко было на бумаге,да забыли про овраги,а по ним ходить.Они до сих пор надеются,накачивая Украину оружием, что это поможет нанести России поражение,следствием чего станет ну если не прозападная революция,то обвинение власти в поражении и её смещение на волне недовольства.Только поэтому они Украину и спонсируют.Украина лишь плацдарм,который дорого платит за борьбу за интересы Запада.

      Вот данные самих украинцев по потерям в Соледаре.Вот она цена которую платят слуги народов Запада.
      . Кроме того, появилось еще одно видео (по всей видимости, вчерашнее), подтверждающее высокие потери ВСУ в городе.

      «Родные, мы оставляем Соледар. Мы потеряли 14 батальонов. А из нашей бригады 2 человека осталось. Несколько бригад осталось, держат наш отход. Сейчас невозможно удержать Соледар. Но мы все равно вернем весь Донбасс. Простите», – говорится в описании к ролику.

      https://www.politnavigator.net/nas-kinuli-poteryali-14-batalonov-vsushniki-kroyut-matom-brosivshikh-ikh-v-soledare-oficerov.html
  3. sifgame
    sifgame Сегодня, 12:43
    +3
    Не пора. Сами же сказали -"до последнего украинца"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    0
    для боевиков киевского режима имело бы смысл оставить город и отойти на следующую линию обороны к западу от него, пока это еще возможно сделать с малыми потерями украинских войск.
    . Вопрос... а какая она следующая, запасная линия обороны???
    Передовая линия, опорные пункты, были серьёзно укреплены и прогызать их, стоило много трудов... а в тылу у всушников ка, есть где прятаться, зарытся???
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:45
    +4
    Нет, нужно биться до последнего в Бахмуте, попасть в окружение и героически погибнуть! Не сдаваться в плен! И пару БТГ еще успеть туда завести.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:06
      0
      " ... ряд западных и украинских официальных лиц и военных аналитиков обеспокоены тем, что украинское командование позволило навязать себе масштабные бои за Артемовск на условиях России. ..."
      ******************************************************************************************
      Здесь лексикон помянутых "аналитиков" умиляет. Кто бы их в России о каком-то там "позволении" и неких "условиях" спрашивал...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    0
    Кто-то еще ведется на подобные фразы западных СМИ? Пентагон там рулит юнитами, а не залужа, тем более не зеле-боба. Вот туда и обращаетесь, до коле полосатые звездуны будут под Артемовском могилизировать хероев. Значит есть план и замысел......, все не так просто....
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:56
    0
    К сожалению нацистского мяса у них пока хватает.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:10
    0
    Ну, вот ещё у газеты будем спрашивать: пора или не пора?.. )