Уралвагонзавод поставил военным очередную партию танков Т-90М «Прорыв»

Российская оборонная промышленность наращивает темпы выпуска военной продукции, поставляя все необходимое для ведения боевых действий в зону СВО. Сегодня, 12 января 2023 года, концерн Уралвагонзавод передал военным очередную партию танков Т-90М "Прорыв".
В последнее время в зону проведения специальной операции поступает все больше танков Т-90М, которые активно применяются на передней линии и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Согласно отзывам, поступающим с передовой, "девяностые" показали себя высокоэффективной машиной, способной поражать бронетехнику противника на большом расстоянии, при этом защита танков выдерживает попадания ракет противотанковых комплексов, включая расхваленный на Западе американский Javelin.
В настоящее время конвейер УВЗ по выпуску новых танков, а также модернизации старых, работает в круглосуточном режиме. Предыдущую партию танков предприятие отправило в войска в 20-х числах декабря и вот уже новая партия бронетехники передана военным. Количество техники в партии не сообщается, в пресс-службе УВЗ уточнили, что успешно завершен очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв", техника отправлена в войска. Подчеркивается, что машины собираются с учетом опыта применения танков в спецоперации и пожеланий танкистов.
Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса "Афганит".
Согласно данным, поступающим от военкоров и с передовой, в последне время в зону СВО поступило очень много новой техники, включая танки Т-90М.