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Уралвагонзавод поставил военным очередную партию танков Т-90М «Прорыв»

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Уралвагонзавод поставил военным очередную партию танков Т-90М «Прорыв»

Российская оборонная промышленность наращивает темпы выпуска военной продукции, поставляя все необходимое для ведения боевых действий в зону СВО. Сегодня, 12 января 2023 года, концерн Уралвагонзавод передал военным очередную партию танков Т-90М "Прорыв".


В последнее время в зону проведения специальной операции поступает все больше танков Т-90М, которые активно применяются на передней линии и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Согласно отзывам, поступающим с передовой, "девяностые" показали себя высокоэффективной машиной, способной поражать бронетехнику противника на большом расстоянии, при этом защита танков выдерживает попадания ракет противотанковых комплексов, включая расхваленный на Западе американский Javelin.

В настоящее время конвейер УВЗ по выпуску новых танков, а также модернизации старых, работает в круглосуточном режиме. Предыдущую партию танков предприятие отправило в войска в 20-х числах декабря и вот уже новая партия бронетехники передана военным. Количество техники в партии не сообщается, в пресс-службе УВЗ уточнили, что успешно завершен очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв", техника отправлена в войска. Подчеркивается, что машины собираются с учетом опыта применения танков в спецоперации и пожеланий танкистов.

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса "Афганит".

Согласно данным, поступающим от военкоров и с передовой, в последне время в зону СВО поступило очень много новой техники, включая танки Т-90М.
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34 комментария
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  1. ian
    ian Сегодня, 12:16
    +1
    Этим не надо хвастаться или гордится. Это надо делать. Каждый день.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:29
      +7
      Цитата: ian
      Этим не надо хвастаться или гордится. Это надо делать. Каждый день.

      Как это не надо?
      Да это такая "духоподъёмная" новость для нацистов ВСУ и Киева что может быть "поднимет" им настроение и доставит им "удовольствие" не хуже чем наши успехи на фронтах СВО. yes
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 12:49
      +5
      Цитата: ian
      Этим не надо хвастаться или гордится. Это надо делать. Каждый день

      Этим нужно гордится потому как это не то что "надо делать каждый день"; танки коллектив УВЗ делает и по ночам ! 24 часа!!!
  2. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 12:20
    -3
    Пора в Т-90М и пушку менять на более мощную, с прицелом на анонсированные поставки натовских основных танков укровермахту Челленджеров и Леопардов
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 12:34
      +6
      А смысл?мощности орудия Т-72б3/80бвм/90М более чем достаточно для поражения Лео 2а4 или Челенджера
      1. AKsvlad047
        AKsvlad047 Сегодня, 13:02
        0
        А когда Абрамсы прибудут с активной израильской защитой?
        1. Blackflag88
          Blackflag88 Сегодня, 13:22
          +2
          Рейх тоже думал, что танки King Tiger изменят ситуацию и отбросят «большевистские орды» от Берлина, думаю чем закончилось вам говорить не надо.
          1. AKsvlad047
            AKsvlad047 Сегодня, 13:36
            0
            Все равно мы переходим к более мощь ному орудию в Т-14 и оно разработано! Да оно более дорогое в производстве из-за хромированного ствола, но зато позволяет использовать более широкую номенклатуру снарядов и большего могущества! По данной причине считаю установку на Т-90М этого орудия целесообразной!
          2. AKsvlad047
            AKsvlad047 Сегодня, 13:39
            +1
            А устанавливать данное орудие необходимо для гарантированного и более быстрого уничтожения противника, а также сбережения жизней наших воинов.
    2. Blackflag88
      Blackflag88 Сегодня, 12:37
      +1
      Зачем ? У Т-90 есть какие проблемы с поражением таков иностранного производства ? Или вы думаете, что сало-рейх их бросит на передовую, где они столкнутся с нашими машинами ? Они будут в тылу сугубо для фотографий в твиттер и Фейсбук, а воевать будут все так же на 64ках.. На мой скромный взгляд у завода есть куча других более важных проектов, а распылять средства на замену пушки, которая особого эффекта не внесёт нет смысла…
      1. AKsvlad047
        AKsvlad047 Сегодня, 12:49
        +4
        На передовой их не будет, пока их пару десятков, а когда их насыпят пару сотен, а то что они будут поставлены в таких или даже больших количествах я не сомневаюсь!?
        1. Blackflag88
          Blackflag88 Сегодня, 13:06
          -1
          Ну если конкретно, Челенжер 2 их всего в Англии 227 штук, как я понял всех модификаций это самый бронированный танк Нато, много ли их передадут сомневаюсь, на Абрамс и Леопард нашей пушки хватит с лихвой, но опять же это по заверенную наших конструкторов, очень надеюсь, что они не преувеличили своё детище. За деньги которые уйдут на замену оружия, можно снабдить все грузовики броне стеклом и рациями, вот тут солдаты скажут большое спасибо.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:33
      +2
      Пушка там и так стоит отличная. Но для уверенного поражения всей современной бронетехники НАТО нужны подкалиберные боеприпасы большого удлинения из обеднённого урана. Впрочем, "Леопард 2А4" уверенно поражается и обычными советскими боеприпасами.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:20
    +10
    Курганмашзавод тоже ввёл третью смену и отменил отпуска и Курганприбор набирает рабочих.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 13:05
      +5
      "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге набирает рабочих (Мсты делают). Все оживились. Рук не хватает.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:36
        +1
        Барнаултрансмаш тоже ожил родной. hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +4
    Смежники Уралвагонзавода тоже в три смены работают?Сталевары всегда так работают.
    1. DenZ
      DenZ Сегодня, 13:07
      +1
      УВЗ-холдинг. Его "смежники" это и есть собственно УВЗ (предприятия по всему Уралу)
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:21
      +1
      Поставки стали на экспорт сократились, вот и наверстают!
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    -2
    Когда на Т-90 появится КАЗ,от тех же Джавелинов ?
    1. Дровосек_2
      Дровосек_2 Сегодня, 12:30
      0
      Как будто каз решит все проблемы? Сейчас время такое, где нужно много и быстрее, да и тактика использования сейчас меняется
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:40
      -1
      Когда на Т-90 появится КАЗ,от тех же Джавелинов ?


      Похоже никогда.
      Согласно каким-то отзывам и так неплохо противостоят Джавелинам, что конечно вранье. Лихо УВЗ выворачивается из этой ситуации.

      Согласно отзывам, поступающим с передовой, "девяностые" показали себя высокоэффективной машиной, способной поражать бронетехнику противника на большом расстоянии, при этом защита танков выдерживает попадания ракет противотанковых комплексов, включая расхваленный на Западе американский Javelin.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 13:33
        0
        Согласно каким-то отзывам и так неплохо противостоят Джавелинам, что конечно вранье.

        Похоже вы пропустили целиком СВО )))
        Тут были видео ,где Javelin попадал в двигатель БМП -2 , и БМП-2 продолжала двигаться ,хоть и с меньшей скоростью.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 13:53
          0
          Похоже вы пропустили целиком СВО )))
          Тут были видео ,где Javelin попадал в двигатель БМП -2 , и БМП-2 продолжала двигаться ,хоть и с меньшей скоростью

          Ну тогда и надо делать БМП-2, если с ней Джавелин не справляется. Тем более БМП -2 могут двигаться без двигателя и соответственно топлива...Сплошная выгода
      2. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 13:39
        0
        Цитата: Konnick
        Лихо УВЗ выворачивается из этой ситуации.
        А при чём тут УВЗ ? Они делают то, что им заказало Министерство обороны.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:36
      0
      КАЗ от Джавелинов - такое себе. Сканировать верхнюю полусферу для танка проблемно. Да и сам Джавелин весьма несовершенен и отнюдь не является имбой.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:30
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Смежники Уралвагонзавода тоже в три смены работают?Сталевары всегда так работают.

    У сталеваров и в мирное время непрерывный цикл.)) Особенности производства.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:34
    0
    С одной стороны при высокой плотности артилерии жалко такие танки использовать, не спасут от 155 мм, с другой стороны ценность подготовленных экипажей, способных идти в атаку зная что танк спасет от ПТРК. Немцы на плохеньких (в сравнении т-34 и кв) танках с умелыми экипажами дошли до Москвы в свое время.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:43
      +2
      Немцы это сделали благодаря слаженности и тактике....И не малую в этом роль сыграли артиллерия и "Лаптежник". А Лаптежник - аналог современного Хаймарс.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:42
    0
    Больше современных танков в нашу армию, современных, одинаковых, унифицированных. Смерть врагам!
  9. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:47
    +1
    В свете возможных поставок западных хорошо защищённых танков, считаю необходимым усилить вооружение Т-90 путём разработки унитарного БПС с длинным сердечником и размещением их в автомате заряжания барабанного типа 2х4 выстрела в кормовой нише башни на месте бокса для дополнительной боеукладки. Они должны использоваться для поражения западных ОБТ. в лобовую проекцию или с большой дистанции. И внедрить КАЗ в любой степени проработки - дорабатывать в процессе эксплуатации.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:49
    +1
    Важен не только 3-х сменный график, но и достаточность числа танков на фронте, не исключено что нужны новые заводы. Почему до сих пор основной танк - т72-б3? И опять все пути ведут к ведомству силуанова и критерию дешевизны.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:24
    0
    Эффектное фото.
    при этом защита танков выдерживает попадания ракет противотанковых комплексов, включая расхваленный на Западе американский Javelin.
    recourse Здорово!
  12. Aver Valeriuos
    Aver Valeriuos Сегодня, 13:49
    +1
    Я не супер специалист. Но Защита танков типа леопард, абрамс, чаленжер, центурион, вполне себе ощутимая. Для меня лично играет роль другая информация, а именно на какой дистанции т-90 уверенно поражает танки врага, и на какой они могут поразить его. Учитывая информацию из 90-тых годов, т-90 не дотягивал до абрамса, именно боеприпасами. Но как я понимаю ситуация давно и в корне изменилась. Судя по недавним слухам, был обстрелян трофейный абрамс что-ли, или что-то такое. В том числе сша, так же обстреляли советские танки и современные образцы, как раз перед украиной ( готовились бедные). В обоих случаях вроде как стало ясно, что танки РФ как бы недооценивать не стоит и наоборот, хваленые натовские тяжеловесы, уверенно теряли позиции.. и вроде бы после этого, встал вопро, а зачем тогда армата ,если обычный т-90 с усиленным боеприпасом уделывает врага?